Позже
История личных встреч
Динамо Москва
Зенит
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
34 матча
26.5%
20.6%
52.9%
9 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
8.8%
52.9%
38.3%
3 победы 18 ничьих 13 побед
Второй тайм
23.5%
38.2%
38.3%
8 побед 13 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
20
Голов в среднем за матч
0.8
1.05
Среднее время на гол
112
85
Всего голов
40
18
Голов в среднем за матч
2.11
1.2
Среднее время на гол
42
75
Всего голов
52
38
Голов в среднем за матч
1.53
1.12
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
58
80
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грулёв Вячеслав
|2
|0.33
|Фомин Даниил
|2 (1)
|0.33
|Гладышев Ярослав
|1
|0.17
|Смолов Фёдор
|1
|0.17
|Нгамалё Николя
|1
|0.17
|Тюкавин Константин
|1
|0.17
|Захарян Арсен
|1
|0.17
|Бителло
|1
|0.17
|Карраскаль Хорхе
|0
|0
|Лесовой Даниил
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сергеев Иван II
|5
|0.83
|Кассьерра Матео
|1
|0.17
|Клаудиньо Родригес
|1
|0.17
|Мантуан Густаво
|1
|0.17
|Кейрос Ду
|1
|0.17
|Ерохин Александр
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Эракович Страхинья
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаксальт Диего
|2
|0
|Карраскаль Хорхе
|2
|0
|Паршивлюк Сергей
|1
|0
|Фомин Даниил
|1
|0
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Фернандес Роберто
|1
|0
|Бессмертный Станислав
|1
|0
|Гагнидзе Лука
|1
|0
|Маричаль Николас
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кейрос Ду
|2
|0
|Вендел Жералдо
|1
|0
|Круговой Данил
|1
|0
|Ренан Роберт
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Зенит
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
0
0
Динамо Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Зенит
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
5
Динамо Москва
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Зенит
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
4
44%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
6
1
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
3
50%
0
0%
1-15
2
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
9
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
4
33%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
3
25%
2
22%
76-90
Пропущено
10
5
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
4
40%
2
40%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - 2DROTS 2:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Сочи - Динамо Москва 3:3
Динамо Москва - Пари НН 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0 Динамо Москва - Факел 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Ахмат - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Ростов - Динамо Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 4:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Зенит - Динамо Москва 2:3
Зенит
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1 Балтика - Зенит 0:2
Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1 Зенит - Крылья Советов 3:1 Кайрат - Зенит 2:2 Сочи - Зенит 0:2 Зенит - Балтика 2:1 Оренбург - Зенит 3:1 Зенит - Локомотив Москва 1:2 Ахмат - Зенит 3:3 Рубин - Зенит 0:3 Зенит - Сепахан 4:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Зенит - Факел 2:0
Результаты матчей
Динамо Москва
Зенит
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
4:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Динамо Москва
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
24
15
15
|Зенит
|Сергеев Иван II
|5
|Балтика
|Барков Дмитрий
|4
|Спартак Москва
|Соболев Александр
|3 (1)
|Балтика
|Энрикес Анхело
|3
|Волга Ульяновск
|Альсултанов Имран
|3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Урал
|Филипенко Егор
|1 2
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|3
|Спартак Москва
|Классен Леон
|3
|Уфа
|Молтенинов Илья
|1 1
Прогнозы на матч Динамо Москва - Зенит
Исход игры
Динамо Москва
18.8% (12)
Ничья
21.9% (14)
Зенит
59.4% (38)
Тотал 2.5
Больше
62.07% (36)
Меньше
37.93% (22)
Обе команды забьют
Да
79.31% (46)
Нет
20.69% (12)
Популярный счёт
1:2 Зенит
26.6% (17)
1:1 Ничья
15.6% (10)
0:2 Зенит
9.4% (6)
2:1 Динамо Москва
9.4% (6)
2:3 Зенит
6.3% (4)
0:1 Зенит
6.3% (4)
2:2 Ничья
6.3% (4)
1:3 Зенит
4.7% (3)
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