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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Иванов Сергей
Зенит
2:0
Второй тайм
Динамо Москва

Ход матча

13'
Кассьерра Матео
(Клаудиньо Родригес)
1:0
21'
Кассьерра Матео
2:0
38'
 
Лаксальт Диего
42'
 
Паршивлюк Сергей
52'
Фернандес Марио
 
58'
Педро дос Сантос
Артур
 
58'
Алип Нуралы
Фернандес Марио
 
62'
Вендел Жералдо
 
64'
 
Смолов Фёдор
Фомин Даниил
64'
 
Скопинцев Дмитрий
Гладышев Ярослав
64'
 
Даса Элазар
Паршивлюк Сергей
76'
Барриос Вильмар
 
80'
Сергеев Иван
Кассьерра Матео
 
85'
 
Грулёв Вячеслав
Маричаль Николас
89'
Мантуан Густаво
Вендел Жералдо
 
90'
Родригао де Соуза
Мостовой Андрей
 
Прогнозы 210
Зенит 76.2% (160)
X 11% (23)
Динамо Москва 12.9% (27)
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Зенит
Ничья
Динамо Москва
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Адамов
Денис
6
Фернандес
Марио
25
Эракович
Страхинья
3
Дуглас
Сантос
27
Нино
8
Вендел
Жералдо
5
Барриос
Вильмар
9
Артур
11
Клаудиньо
Родригес
30
Кассьерра
Матео
17
Мостовой
Андрей
41
Кержаков
Михаил
1
Васютин
Александр
28
Алип
Нуралы
55
Родригао
де
Соуза
77
Ахметов
Ильзат
21
Ерохин
Александр
18
Коваленко
Александр
79
Васильев
Дмитрий
Алексеевич
31
Мантуан
Густаво
10
Изидор
Вильсон
24
Педро
дос
Сантос
33
Сергеев
Иван
II
31
Лещук
Игорь
4
Паршивлюк
Сергей
3
Бальбуэна
Фабиан
6
Фернандес
Роберто
18
Маричаль
Николас
24
Чавес
Луис
93
Лаксальт
Диего
74
Фомин
Даниил
91
Гладышев
Ярослав
89
Бителло
70
Тюкавин
Константин
76
Купцов
Илья
40
Расулов
Курбан
2
Даса
Элазар
59
Лепский
Иван
5
Майсторович
Милан
7
Скопинцев
Дмитрий
34
Гагнидзе
Лука
50
Кутицкий
Александр
77
Макаров
Денис
41
Назаренко
Егор
10
Смолов
Фёдор
20
Грулёв
Вячеслав
Зенит
Динамо Москва

История личных встреч

Зенит
Динамо Москва

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
47.6%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

35 матчей

51.4%
20%
28.6%
18 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

37.1%
54.3%
8.6%
13 побед 19 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.1%
37.1%
25.8%
13 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

К
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
К
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ТМК
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
1:5
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

40
18

Голов в среднем за матч

2.11
1.13

Среднее время на гол

42
80

Всего голов

13
20

Голов в среднем за матч

0.81
1.05

Среднее время на гол

110
85

Всего голов

53
38

Голов в среднем за матч

1.51
1.09

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

59
82

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сергеев Иван II 5 0.63
Кассьерра Матео 3 0.38
Клаудиньо Родригес 1 0.13
Мантуан Густаво 1 0.13
Кейрос Ду 1 0.13
Ерохин Александр 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Эракович Страхинья 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 2 0.25
Грулёв Вячеслав 2 0.25
Фомин Даниил 2 (1) 0.25
Нгамалё Николя 1 0.13
Гладышев Ярослав 1 0.13
Тюкавин Константин 1 0.13
Захарян Арсен 1 0.13
Бителло 1 0.13
Карраскаль Хорхе 0 0
Лесовой Даниил 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вендел Жералдо 2 0
Кейрос Ду 2 0
Родригао де Соуза 1 0
Фернандес Марио 1 0
Барриос Вильмар 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Круговой Данил 1 0
Ренан Роберт 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскаль Хорхе 3 1
Паршивлюк Сергей 3 0
Лаксальт Диего 3 0
Бальбуэна Фабиан 2 0
Шунин Антон 1 0
Фомин Даниил 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Бессмертный Станислав 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Маричаль Николас 1 0

Результаты матчей

Зенит
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Динамо Москва
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Зенит
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Динамо Москва
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
10
Зенит
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Динамо Москва
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
1
100%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
2
50%
4
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
3
33%
4
31%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
2
22%
3
23%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
33%
4
40%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4
Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1 Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1
Динамо Москва
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3
Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Динамо Москва - Канвон 2:2 Динамо Москва - Канвон 2 2:2 Ботев Пловдив - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Аль-Вакра 9:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 Факел - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Динамо Москва - Зенит 1:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - 2DROTS 2:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0

Результаты матчей

Зенит
Динамо Москва

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Зенит
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5
1/4 финала - Путь РПЛ
2 Балтика
2 Локомотив Москва
1 Оренбург
0 Спартак Москва
1 Ростов
3 ЦСКА Москва
1 Динамо Москва
0 Зенит
1/2 финала - Путь РПЛ
?
?
?
?
Финал - Путь РПЛ
?
?

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Пари НН Сулейманов Тимур 5
Балтика Барков Дмитрий 4
Зенит Кассьерра Матео 3 (1)
Спартак Москва Соболев Александр 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Карраскаль Хорхе 1 3
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Урал Филипенко Егор 1 2
Спартак Москва Рябчук Олег 1 2
Динамо Москва Паршивлюк Сергей 3
Весь список
  • После матча
  • На этом наша трансляция подошла к концу, помогал Вам следить за этим матчем Антон Сазонтов. Благодарим за внимание и до новых встреч!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Звучит финальный свисток! "Зенит" благодаря дублю Кассьерры проходит московское "Динамо" и выходит в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, бело-голубые сыграют в Пути регионов!
  • Опасный момент
    90'
    Последняя атака "Зенита" завершается ударом Мантуана с левого края штрафной - Лещук отбивает мяч ногами!
  • Травма, повреждение
    90'
    Эракович и Скопинцев столкнулись головами в верховой борьбе, помощь врачей требуется обоим участникам эпизода.
  • 90'
    Грулёв после навеса с левого фланга в борьбе с двумя соперниками пробил головой, но мяч разминулся со створом.
  • 90'
    Бителло подает с левого фланга в штрафную, мяч отскакивает к Грулёву, который с восьми метров пробивает в руки Адамову.
  • 90'
    По-прежнему ничего толкового у "Динамо" сегодня не получается, пожалуй, один острый удар из пределов штрафной нанесли гости - удар Чавеса головой в первом тайме.
  • Дополнительное время
    90'
    5 минут компенсирует Сергей Иванов к основному времени второго тайма.
  • Замена
    89'
    Густаво Мантуан и Родригао появляются на поле вместо Вендела и Андрея Мостового.
  • 87'
    Передача Вендела с правого фланга получается не самой удачной, мяч от Фернандеса отскакивает к Лещуку.
  • Замена
    86'
    Вячеслав Грулёв появляется на поле вместо Николаса Маричаля.
  • Опасный момент
    85'
    Сергеев получает мяч на правом краю штрафной и пробивает в ближний угол, но снаряд проходит мимо створа!
  • 84'
    Еще на две минуты ближе "Зенит" к проходу в следующий раунд Кубка России, ничего не создает "Динамо".
  • 82'
    Переходит к осаде чужой половины поля "Динамо", но пока совсем без попыток обострения. Нужен гостям один гол, чтобы перевести противостояние в серию пенальти.
  • Замена
    80'
    Иван Сергеев появляется на поле вместо Матео Кассьерры.
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    • 78'
      Лаксальт получает мяч на левом краю штрафной и остро простреливает в центр, но оборона "Зенита" вновь разряжает обстановку.
    • Угловой
      77'
      Угловой с левого фланга подает Чавес, однако верховая борьба остается за игроками "Зенита".
    • Желтая карточка
      76'
      Барриос получает желтую карточку за отмашку в единоборстве с Бителло.
    • Опасный момент
      76'
      Какой момент упускает "Зенит"! Мостовой получает мяч на левом краю штрафной и катит в дальний угол, но в створ не попадает, не успел на штангу и Кассьерра!
    • Фол, нарушение
      75'
      Смолов фолит в центре поля против Вендела, "Зенит" сохраняет мяч у себя.
    • 74'
      Скопинцев догоняет мяч на левом фланге и подает в штрафную хозяев - Адамов снова успешно забирает игровой снаряд.
    • 73'
      Даса с правого фланга исполняет высокую подачу на дальнюю штангу, где Адамов до мяча добирается.
    • 72'
      Тюкавин красиво обыграл Барриоса на левом фланге, однако прострел Константина получился безадресным.
    • 70'
      Смолову после скидки Тюкавина сходу пробить по воротам не дали, затем Фёдор пустился в дриблинг на левом краю штрафной, но упустил мяч за лицевую.
    • 69'
      Педро после не самого удобного паса Кассьерры подработал мяч и пробил по воротам, но угодил в защитника.
    • Угловой
      68'
      Нино после навеса Клаудиньо с углового без помех пробивает головой из центра штрафной - мяч прошел немного выше перекладины.
    • 67'
      Мостовой подает с левого фланга, Скопинцев на дальней штанге на всякий случай выбивает мяч за лицевую.
    • 66'
      45407 зрителей сегодня на "Газпром Арене", хорошая посещаемость, но на "Спартак" в РПЛ пришло побольше народу.
    • 65'
      Эракович исполняет подачу в штрафную с правого фланга - Лещук на выходе мяч забирает.
    • Замена
      64'
      Сергей Паршивлюк, Даниил Фомин и Ярослав Гладышев покидают поле, Элазар Даса, Дмитрий Скопинцев и Фёдор Смолов в игре.
    • 63'
      После навеса Гладышева защитники "Зенита" выбили мяч на Тюкавина, тот несильно направил его в створ, у Адамова проблем не возникло.
    • Желтая карточка
      62'
      Вендел получает желтую карточку за фол против Тюкавина на фланге.
    • 61'
      Дуглас Сантос подает с левого фланга, на мяч вылетает Кассьерра, однако акцентированного удара у колумбийца не получилось.
    • 59'
      Эракович перемещается на правый фланг обороны у "Зенита", сейчас серб подавал в штрафную, мяч дошел до Мостового, но дальше острого продолжения не случилось.
    • Замена
      58'
      Нуралы Алип и Педро появляются на поле вместо Марио Фернандеса и Артура.
    • 57'
      Гладышев получает мяч на правом краю штрафной от Маричаля, разворачивается и пробивает в ближний угол, но в створ не попадает.
    • 55'
      Попытку удара из-за пределов штрафной предпринял Бителло, но мяч угодил в соперника.
    • 54'
      Марио Фернандес исполняет не самый адресный пас по флангу, Артур не смог сохранить мяч в поле.
    • 53'
      Тюкавин после перехвата на чужой половине поля мощно пробил метров с 25, но мяч прошел рядом с "девяткой".
    • Желтая карточка
      52'
      А теперь Марио Фернандес получает желтую карточку за грубый фол на фланге.
    • Офсайд
      51'
      Заброс на Фернандеса исполняют зенитовцы, однако Марио оказался в офсайде.
    • Угловой
      50'
      Первый угловой после перерыва исполнили динамовцы, но дело закончилось офсайдом у Тюкавина.
    • 49'
      Роберто Фернандес толкает двумя рукам в грудь Марио Фернандеса, но свисток судьи молчит.
    • 48'
      "Динамо" пока не рискует раскрываться, позволяя хозяевам поля контролировать мяч. Но счёт обязывает "Динамо" постепенно прибавлять в активности.
    • 47'
      Спокойно "Зенит" контролирует мяч в центре поля, пытаясь вынудить "Динамо" прессинговать высоко.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Угловой
      45'
      Артур с углового исполняет заброс на радиус штрафной, откуда Клаудиньо пробил слёта очень неточно.
    • Опасный момент
      45'
      Артур исполняет проникающий пас на Кассьерру, который пробивает с угла вратарской, но Лещук оставляет "Динамо" в игре!
    • 45'
      Мостовой врывается в штрафную с левого края и простреливает на Кассьерру, но передачу прерывает защитник.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавил к основному времени первого тайма Сергей Иванов.
    • Опасный момент
      45'
      Стремительная контратака снова удается "Зениту", на острие оказался Вендел, однако перебросить Лещука бразильцу не удалось!
    • Угловой
      44'
      Не так как должны были разыграли угловой динамовцы, Бителло всё-таки навесил в штрафную, однако оборона "Зенита" справляется.
    • 43'
      Приближается к концу первая половина встречи, нужен "Динамо" перерыв для обстоятельной беседы с Марцелом Личкой.
    • Желтая карточка
      42'
      Еще одна желтая карточка - Паршивлюк получает предупреждение за фол в верховой борьбе с Фернандесом.
    • 41'
      Длинная позиционная атака "Динамо" завершается забросом Гладышева, который получается безадресным.
    • Травма, повреждение
      39'
      Помощь врачей требуется Нино, не может пока подняться бразильский новичок "Зенита".
    • Желтая карточка
      38'
      Первая желтая карточка в сегодняшнем матче - Лаксальт грубо подкатился под Нино на чужой половине поля.
    • 37'
      Еще одна атака "Динамо" завершается ударом Фомина с радиуса штрафной - мяч снова летит выше ворот.
    • 35'
      Маричаль с правого фланга исполнил заброс на дальний край штрафной, Чавес налетел и пробил головой, но Адамов справился.
    • Угловой
      34'
      Артур подает угловой с правого фланга, мяч от головы Паршивлюка уходит за лицевую линию в другой части поля. Повторный корнер закончился в руках у Лещука.
    • 33'
      Включение Марио Фернандеса по правому флангу завершается прерванным прострелом Паршивлюка, еще один угловой зарабатывает "Зенит".
    • 32'
      Фомин находит возможность для удара с дальней дистанции, однако мяч летит выше перекладины.
    • 31'
      Клаудиньо пытался прорваться по левому флангу, однако Лаксальт без фола остановил бразильского оппонента.
    • Угловой
      30'
      Угловой на левом фланге заработали хозяева, в этот раз Артур исполнил прямую подачу, а Кассьерра головой пробил над перекладиной.
    • Фол, нарушение
      28'
      Теперь Фомин завалил в центре поля на газон Клаудиньо, бразилец не спешит подниматься с газона.
    • Фол, нарушение
      27'
      Мостовому не удается сохранить мяч на левом фланге атаки, сфолил Андрей в борьбе с Маричалем.
    • Угловой
      26'
      После навеса Чавеса с углового Тюкавин головой по дуге направил мяч во вратарскую, где Бальбуэна сфолил против Адамова.
    • 25'
      Чавес прошел по левому флангу и попытался прострелить в штрафную - Барриос выбивает мяч на угловой.
    • Угловой
      24'
      Артур с углового покатил мяч на Дугласа Сантоса, тот низом стреляет в штрафную, но оборона "Динамо" справляется.
    • 23'
      Мостовой пытался войти в штрафную с левого края и заработал еще один угловой для "Зенита". 
    • 22'
      А вот это уже серьезный звоночек для "Динамо" - надо раскрываться и искать счастья в атаке.
    • 2 гола - дубль!
      21'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! МАТЕО КАССЬЕРРА!
      После розыгрыша углового Клаудиньо исполняет подачу в штрафную, Эракович скидывает мяч на Кассьерру, тот прокидывает мимо Фернандеса, пробивает в Лещука и на отскоке закатывает круглого в сетку!
    • 20'
      Подача Артура с правого фланга пришлась в корпус Чавеса, от мексиканца мяч уходит на угловой.
    • 18'
      Быстрая атака "Зенита" перерастает в позиционную, но проникнуть в штрафную хозяевам не удается.
    • Фол, нарушение
      17'
      Не чураются хозяева поля мелко фолить в центре поля, сейчас Бителло получил по ногам от Барриоса.
    • Фол, нарушение
      15'
      Тюкавину достается в центральном круге в единоборстве с соперником, "Динамо" разыгрывает штрафной накоротке.
    • 14'
      Да, чистый гол забивает "Зенит", из правильного положения выбегал Кассьерра. Равенство у нас по сумме двух матчей!
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! МАТЕО КАССЬЕРРА!
      Отбирает "Зенит" мяч на своей половине поля, Вендел покатил на Клаудиньо, тот исполнил передачу на ход Кассьерре, тот выскочил на рандеву с Лещуком и эффектно того перебросил!
    • 12'
      Весь в игре Сергей Семак, уже высказывает недовольство резервному арбитру наставник "Зенита".
    • 11'
      Позиционная атака "Зенита" завершается подачей с правого фланга - Лещук спокойно забирает мяч.
    • 10'
      "Зенит" же сыграл вничью со "Спартаком" дома (0:0), после чего удачно съездил в Екатеринбург, победив 4:1 и вернувшись на первое место в таблице.
    • 9'
      Напомним, что "Динамо" сократило отставание от "Зенита" в РПЛ до двух очков, обыграв дома "Локомотив" (2:1) и "Ахмат" (2:0).
    • Угловой
      8'
      Из углового "Динамо" родилась контратака "Зенита", которая завершилась ударом в створ ворот Лещука - Игорь на месте.
    • 7'
      Тюкавин попробовал пробить с дальней дистанции, однако мяч после касания соперника проходит мимо створа.
    • 6'
      Первый удар в этой встрече наносит с дальней дистанции Фомин - мяч проходит правее створа.
    • 5'
      Сегодняшний матч пропускает Карраскаль, а вот Лаксальт и Бальбуэна, которые не играли в игре против "Ахмата" в РПЛ, сегодня на поле.
    • Фол, нарушение
      4'
      Активнее пытаются начать встречу хозяева поля, которых поддерживает немалое количество болельщиков. Правда, Барриос сфолил против Тюкавина в верховой борьбе.
    • 3'
      Встречались команды в этом сезоне и в РПЛ, "Динамо" удалось победить в Санкт-Петербурге со счётом 3:2 с победным голом Грулёва в самой концовке.
    • 2'
      Напомним, что первый матч на "ВТБ-Арене" завершился минимальной победой "Динамо" в меньшинстве - после удаления Карраскаля единственный гол забил Смолов.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в ответном четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России "Зенит" принимает московское "Динамо". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • 93 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 210
    Зенит 76.2% (160)
    X 11% (23)
    Динамо Москва 12.9% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Динамо Москва
    1.63
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    4.30
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    82.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит 2:0 Динамо Москва

    Исход игры
    Зенит
    76.2% (160)
    Ничья
    11% (23)
    Динамо Москва
    12.9% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.54% (93)
    Меньше
    28.46% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    77.69% (101)
    Нет
    22.31% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    34.3% (72)
    1:0 Зенит
    7.6% (16)
    2:0 Зенит
    4.8% (10)
    1:1 Ничья
    3.8% (8)
    3:2 Зенит
    3.3% (7)
    3:1 Зенит
    2.9% (6)
    1:2 Динамо Москва
    2.4% (5)
    1:3 Динамо Москва
    1% (2)
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