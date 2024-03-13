Стадион: Газпром Арена. Главный судья: Иванов Сергей
2:0
Второй тайм
Ход матча
13'
21'
2:0
38'
42'
52'
62'
76'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Адамов
Денис
27
Нино
9
Артур
28
Алип
Нуралы
31
Лещук
Игорь
24
Чавес
Луис
74
Фомин
Даниил
89
Бителло
76
Купцов
Илья
59
Лепский
Иван
10
Смолов
Фёдор
- Основной состав
-
16 Адамов ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 НиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Сергеев ИванНападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Чавес ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
-
89 БителлоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
76 Купцов ИльяВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
59 Лепский ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Смолов ФёдорПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
История личных встреч
Зенит
Динамо Москва
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.9%
47.6%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
35 матчей
51.4%
20%
28.6%
18 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
37.1%
54.3%
8.6%
13 побед 19 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.1%
37.1%
25.8%
13 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
18
Голов в среднем за матч
2.11
1.13
Среднее время на гол
42
80
Всего голов
13
20
Голов в среднем за матч
0.81
1.05
Среднее время на гол
110
85
Всего голов
53
38
Голов в среднем за матч
1.51
1.09
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
59
82
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сергеев Иван II
|5
|0.63
|Кассьерра Матео
|3
|0.38
|Клаудиньо Родригес
|1
|0.13
|Мантуан Густаво
|1
|0.13
|Кейрос Ду
|1
|0.13
|Ерохин Александр
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Эракович Страхинья
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|2
|0.25
|Грулёв Вячеслав
|2
|0.25
|Фомин Даниил
|2 (1)
|0.25
|Нгамалё Николя
|1
|0.13
|Гладышев Ярослав
|1
|0.13
|Тюкавин Константин
|1
|0.13
|Захарян Арсен
|1
|0.13
|Бителло
|1
|0.13
|Карраскаль Хорхе
|0
|0
|Лесовой Даниил
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вендел Жералдо
|2
|0
|Кейрос Ду
|2
|0
|Родригао де Соуза
|1
|0
|Фернандес Марио
|1
|0
|Барриос Вильмар
|1
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Круговой Данил
|1
|0
|Ренан Роберт
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраскаль Хорхе
|3
|1
|Паршивлюк Сергей
|3
|0
|Лаксальт Диего
|3
|0
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0
|Шунин Антон
|1
|0
|Фомин Даниил
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Фернандес Роберто
|1
|0
|Бессмертный Станислав
|1
|0
|Гагнидзе Лука
|1
|0
|Маричаль Николас
|1
|0
Результаты матчей
Зенит
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Динамо Москва
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Зенит
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Динамо Москва
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
10
Зенит
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Динамо Москва
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
13
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
1
100%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
2
50%
4
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
3
33%
4
31%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
2
22%
3
23%
76-90
Пропущено
6
10
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
33%
4
40%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4
Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1 Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1
Динамо Москва
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3
Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Динамо Москва - Канвон 2:2 Динамо Москва - Канвон 2 2:2 Ботев Пловдив - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Аль-Вакра 9:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 Факел - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Динамо Москва - Зенит 1:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - 2DROTS 2:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0
Результаты матчей
Зенит
Динамо Москва
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Зенит
Динамо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
34
16
25
|Зенит
|Сергеев Иван II
|5
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|5
|Балтика
|Барков Дмитрий
|4
|Зенит
|Кассьерра Матео
|3 (1)
|Спартак Москва
|Соболев Александр
|3 (1)
|Динамо Москва
|Карраскаль Хорхе
|1 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Урал
|Филипенко Егор
|1 2
|Спартак Москва
|Рябчук Олег
|1 2
|Динамо Москва
|Паршивлюк Сергей
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зенит 2:0 Динамо Москва
Исход игры
Зенит
76.2% (160)
Ничья
11% (23)
Динамо Москва
12.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
71.54% (93)
Меньше
28.46% (37)
Обе команды забьют
Да
77.69% (101)
Нет
22.31% (29)
Популярный счёт
2:1 Зенит
34.3% (72)
1:0 Зенит
7.6% (16)
2:0 Зенит
4.8% (10)
1:1 Ничья
3.8% (8)
3:2 Зенит
3.3% (7)
3:1 Зенит
2.9% (6)
1:2 Динамо Москва
2.4% (5)
1:3 Динамо Москва
1% (2)
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