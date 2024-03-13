На этом наша трансляция подошла к концу, помогал Вам следить за этим матчем Антон Сазонтов. Благодарим за внимание и до новых встреч!

По-прежнему ничего толкового у "Динамо" сегодня не получается, пожалуй, один острый удар из пределов штрафной нанесли гости - удар Чавеса головой в первом тайме.

Бителло подает с левого фланга в штрафную, мяч отскакивает к Грулёву, который с восьми метров пробивает в руки Адамову.

Грулёв после навеса с левого фланга в борьбе с двумя соперниками пробил головой, но мяч разминулся со створом.

Эракович и Скопинцев столкнулись головами в верховой борьбе, помощь врачей требуется обоим участникам эпизода.

Звучит финальный свисток! "Зенит" благодаря дублю Кассьерры проходит московское "Динамо" и выходит в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, бело-голубые сыграют в Пути регионов!

Переходит к осаде чужой половины поля "Динамо", но пока совсем без попыток обострения. Нужен гостям один гол, чтобы перевести противостояние в серию пенальти.

Еще на две минуты ближе "Зенит" к проходу в следующий раунд Кубка России, ничего не создает "Динамо".

Сергеев получает мяч на правом краю штрафной и пробивает в ближний угол, но снаряд проходит мимо створа!

Передача Вендела с правого фланга получается не самой удачной, мяч от Фернандеса отскакивает к Лещуку.

Густаво Мантуан и Родригао появляются на поле вместо Вендела и Андрея Мостового.

5 минут компенсирует Сергей Иванов к основному времени второго тайма.

Педро после не самого удобного паса Кассьерры подработал мяч и пробил по воротам, но угодил в защитника.

Смолову после скидки Тюкавина сходу пробить по воротам не дали, затем Фёдор пустился в дриблинг на левом краю штрафной, но упустил мяч за лицевую.

Тюкавин красиво обыграл Барриоса на левом фланге, однако прострел Константина получился безадресным.

Даса с правого фланга исполняет высокую подачу на дальнюю штангу, где Адамов до мяча добирается.

Скопинцев догоняет мяч на левом фланге и подает в штрафную хозяев - Адамов снова успешно забирает игровой снаряд.

Смолов фолит в центре поля против Вендела, "Зенит" сохраняет мяч у себя.

Какой момент упускает "Зенит"! Мостовой получает мяч на левом краю штрафной и катит в дальний угол, но в створ не попадает, не успел на штангу и Кассьерра!

Барриос получает желтую карточку за отмашку в единоборстве с Бителло.

Угловой с левого фланга подает Чавес, однако верховая борьба остается за игроками "Зенита".

Лаксальт получает мяч на левом краю штрафной и остро простреливает в центр, но оборона "Зенита" вновь разряжает обстановку.

"Динамо" пока не рискует раскрываться, позволяя хозяевам поля контролировать мяч. Но счёт обязывает "Динамо" постепенно прибавлять в активности.

Роберто Фернандес толкает двумя рукам в грудь Марио Фернандеса, но свисток судьи молчит.

Первый угловой после перерыва исполнили динамовцы, но дело закончилось офсайдом у Тюкавина.

Заброс на Фернандеса исполняют зенитовцы, однако Марио оказался в офсайде.

А теперь Марио Фернандес получает желтую карточку за грубый фол на фланге.

Тюкавин после перехвата на чужой половине поля мощно пробил метров с 25, но мяч прошел рядом с "девяткой".

Марио Фернандес исполняет не самый адресный пас по флангу, Артур не смог сохранить мяч в поле.

Попытку удара из-за пределов штрафной предпринял Бителло, но мяч угодил в соперника.

Гладышев получает мяч на правом краю штрафной от Маричаля, разворачивается и пробивает в ближний угол, но в створ не попадает.

Нуралы Алип и Педро появляются на поле вместо Марио Фернандеса и Артура.

Эракович перемещается на правый фланг обороны у "Зенита", сейчас серб подавал в штрафную, мяч дошел до Мостового, но дальше острого продолжения не случилось.

Дуглас Сантос подает с левого фланга, на мяч вылетает Кассьерра, однако акцентированного удара у колумбийца не получилось.

Вендел получает желтую карточку за фол против Тюкавина на фланге.

После навеса Гладышева защитники "Зенита" выбили мяч на Тюкавина, тот несильно направил его в створ, у Адамова проблем не возникло.

Сергей Паршивлюк, Даниил Фомин и Ярослав Гладышев покидают поле, Элазар Даса, Дмитрий Скопинцев и Фёдор Смолов в игре.

Эракович исполняет подачу в штрафную с правого фланга - Лещук на выходе мяч забирает.

45407 зрителей сегодня на "Газпром Арене", хорошая посещаемость, но на "Спартак" в РПЛ пришло побольше народу.

Мостовой подает с левого фланга, Скопинцев на дальней штанге на всякий случай выбивает мяч за лицевую.

Нино после навеса Клаудиньо с углового без помех пробивает головой из центра штрафной - мяч прошел немного выше перекладины.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Артур с углового исполняет заброс на радиус штрафной, откуда Клаудиньо пробил слёта очень неточно.

45' Артур исполняет проникающий пас на Кассьерру, который пробивает с угла вратарской, но Лещук оставляет "Динамо" в игре!

45' Мостовой врывается в штрафную с левого края и простреливает на Кассьерру, но передачу прерывает защитник.

45' 2 минуты добавил к основному времени первого тайма Сергей Иванов.

45' Стремительная контратака снова удается "Зениту", на острие оказался Вендел, однако перебросить Лещука бразильцу не удалось!

44' Не так как должны были разыграли угловой динамовцы, Бителло всё-таки навесил в штрафную, однако оборона "Зенита" справляется.

43' Приближается к концу первая половина встречи, нужен "Динамо" перерыв для обстоятельной беседы с Марцелом Личкой.

42' Еще одна желтая карточка - Паршивлюк получает предупреждение за фол в верховой борьбе с Фернандесом.

41' Длинная позиционная атака "Динамо" завершается забросом Гладышева, который получается безадресным.

39' Помощь врачей требуется Нино, не может пока подняться бразильский новичок "Зенита".

38' Первая желтая карточка в сегодняшнем матче - Лаксальт грубо подкатился под Нино на чужой половине поля.

37' Еще одна атака "Динамо" завершается ударом Фомина с радиуса штрафной - мяч снова летит выше ворот.

35' Маричаль с правого фланга исполнил заброс на дальний край штрафной, Чавес налетел и пробил головой, но Адамов справился.

34' Артур подает угловой с правого фланга, мяч от головы Паршивлюка уходит за лицевую линию в другой части поля. Повторный корнер закончился в руках у Лещука.

33' Включение Марио Фернандеса по правому флангу завершается прерванным прострелом Паршивлюка, еще один угловой зарабатывает "Зенит".

32' Фомин находит возможность для удара с дальней дистанции, однако мяч летит выше перекладины.

31' Клаудиньо пытался прорваться по левому флангу, однако Лаксальт без фола остановил бразильского оппонента.

30' Угловой на левом фланге заработали хозяева, в этот раз Артур исполнил прямую подачу, а Кассьерра головой пробил над перекладиной.

28' Теперь Фомин завалил в центре поля на газон Клаудиньо, бразилец не спешит подниматься с газона.

27' Мостовому не удается сохранить мяч на левом фланге атаки, сфолил Андрей в борьбе с Маричалем.

26' После навеса Чавеса с углового Тюкавин головой по дуге направил мяч во вратарскую, где Бальбуэна сфолил против Адамова.

25' Чавес прошел по левому флангу и попытался прострелить в штрафную - Барриос выбивает мяч на угловой.

24' Артур с углового покатил мяч на Дугласа Сантоса, тот низом стреляет в штрафную, но оборона "Динамо" справляется.

23' Мостовой пытался войти в штрафную с левого края и заработал еще один угловой для "Зенита".

22' А вот это уже серьезный звоночек для "Динамо" - надо раскрываться и искать счастья в атаке.

21' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! МАТЕО КАССЬЕРРА!

После розыгрыша углового Клаудиньо исполняет подачу в штрафную, Эракович скидывает мяч на Кассьерру, тот прокидывает мимо Фернандеса, пробивает в Лещука и на отскоке закатывает круглого в сетку!

20' Подача Артура с правого фланга пришлась в корпус Чавеса, от мексиканца мяч уходит на угловой.

18' Быстрая атака "Зенита" перерастает в позиционную, но проникнуть в штрафную хозяевам не удается.

17' Не чураются хозяева поля мелко фолить в центре поля, сейчас Бителло получил по ногам от Барриоса.

15' Тюкавину достается в центральном круге в единоборстве с соперником, "Динамо" разыгрывает штрафной накоротке.

14' Да, чистый гол забивает "Зенит", из правильного положения выбегал Кассьерра. Равенство у нас по сумме двух матчей!

13' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! МАТЕО КАССЬЕРРА!

Отбирает "Зенит" мяч на своей половине поля, Вендел покатил на Клаудиньо, тот исполнил передачу на ход Кассьерре, тот выскочил на рандеву с Лещуком и эффектно того перебросил!

12' Весь в игре Сергей Семак, уже высказывает недовольство резервному арбитру наставник "Зенита".

11' Позиционная атака "Зенита" завершается подачей с правого фланга - Лещук спокойно забирает мяч.

10' "Зенит" же сыграл вничью со "Спартаком" дома (0:0), после чего удачно съездил в Екатеринбург, победив 4:1 и вернувшись на первое место в таблице.

9' Напомним, что "Динамо" сократило отставание от "Зенита" в РПЛ до двух очков, обыграв дома "Локомотив" (2:1) и "Ахмат" (2:0).

8' Из углового "Динамо" родилась контратака "Зенита", которая завершилась ударом в створ ворот Лещука - Игорь на месте.

7' Тюкавин попробовал пробить с дальней дистанции, однако мяч после касания соперника проходит мимо створа.

6' Первый удар в этой встрече наносит с дальней дистанции Фомин - мяч проходит правее створа.

5' Сегодняшний матч пропускает Карраскаль, а вот Лаксальт и Бальбуэна, которые не играли в игре против "Ахмата" в РПЛ, сегодня на поле.

4' Активнее пытаются начать встречу хозяева поля, которых поддерживает немалое количество болельщиков. Правда, Барриос сфолил против Тюкавина в верховой борьбе.

3' Встречались команды в этом сезоне и в РПЛ, "Динамо" удалось победить в Санкт-Петербурге со счётом 3:2 с победным голом Грулёва в самой концовке.

2' Напомним, что первый матч на "ВТБ-Арене" завершился минимальной победой "Динамо" в меньшинстве - после удаления Карраскаля единственный гол забил Смолов.