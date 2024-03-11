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Зенит
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 66
Зенит 84.8% (56)
X 4.5% (3)
Динамо Москва 10.6% (7)
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Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Динамо Москва
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Зенит
Динамо Москва

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
47.6%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
38.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

35 матчей

51.4%
20%
28.6%
18 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

37.1%
54.3%
8.6%
13 побед 19 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.1%
37.1%
25.8%
13 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

К
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
К
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ТМК
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
1:5
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

40
18

Голов в среднем за матч

2.11
1.13

Среднее время на гол

42
80

Всего голов

13
20

Голов в среднем за матч

0.81
1.05

Среднее время на гол

110
85

Всего голов

53
38

Голов в среднем за матч

1.51
1.09

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

59
82

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сергеев Иван II 5 0.71
Кассьерра Матео 1 0.14
Клаудиньо Родригес 1 0.14
Мантуан Густаво 1 0.14
Кейрос Ду 1 0.14
Ерохин Александр 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Эракович Страхинья 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 2 0.29
Грулёв Вячеслав 2 0.29
Фомин Даниил 2 (1) 0.29
Нгамалё Николя 1 0.14
Гладышев Ярослав 1 0.14
Тюкавин Константин 1 0.14
Захарян Арсен 1 0.14
Бителло 1 0.14
Карраскаль Хорхе 0 0
Лесовой Даниил 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кейрос Ду 2 0
Родригао де Соуза 1 0
Вендел Жералдо 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Круговой Данил 1 0
Ренан Роберт 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскаль Хорхе 3 1
Паршивлюк Сергей 2 0
Лаксальт Диего 2 0
Бальбуэна Фабиан 2 0
Шунин Антон 1 0
Фомин Даниил 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Бессмертный Станислав 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Маричаль Николас 1 0

Результаты матчей

Зенит
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Динамо Москва
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Зенит
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Динамо Москва
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
10
Зенит
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Динамо Москва
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
1
100%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
2
50%
4
40%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
1
8%
1-15
2
22%
2
15%
16-30
3
33%
4
31%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
2
22%
3
23%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
33%
4
40%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4
Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1 Балтика - Зенит 0:2 Зенит - Крылья Советов 1:0 Зенит - Ахмат 2:1
Динамо Москва
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3
Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Динамо Москва - Канвон 2:2 Динамо Москва - Канвон 2 2:2 Ботев Пловдив - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Аль-Вакра 9:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 Факел - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Динамо Москва - Зенит 1:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - 2DROTS 2:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0

Результаты матчей

Зенит
Динамо Москва

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Зенит
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5
1/4 финала - Путь РПЛ
2 Балтика
2 Локомотив Москва
1 Оренбург
0 Спартак Москва
1 Ростов
1 ЦСКА Москва
1 Динамо Москва
0 Зенит
1/2 финала - Путь РПЛ
?
?
?
?
Финал - Путь РПЛ
?
?

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Пари НН Сулейманов Тимур 5
Балтика Барков Дмитрий 4
Спартак Москва Соболев Александр 3 (1)
Балтика Энрикес Анхело 3
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Карраскаль Хорхе 1 3
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Урал Филипенко Егор 1 2
Спартак Москва Рябчук Олег 1 2
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 марта 2024, осталось 2 дня 12 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 66
    Зенит 84.8% (56)
    X 4.5% (3)
    Динамо Москва 10.6% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Динамо Москва
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    Прогнозы на матч Зенит - Динамо Москва

    Исход игры
    Зенит
    84.8% (56)
    Ничья
    4.5% (3)
    Динамо Москва
    10.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.59% (36)
    Меньше
    29.41% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    76.47% (39)
    Нет
    23.53% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    43.9% (29)
    3:2 Зенит
    7.6% (5)
    2:0 Зенит
    7.6% (5)
    1:0 Зенит
    7.6% (5)
    1:1 Ничья
    4.5% (3)
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