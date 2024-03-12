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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Карасёв Сергей
ЦСКА Москва
0:0
Второй тайм
Ростов

Ход матча

46'
Мусаев Тамерлан
Зделар Саша
 
Прогнозы 192
ЦСКА Москва 64.6% (124)
X 16.1% (31)
Ростов 19.3% (37)
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49
Тороп
Владислав
78
Дивеев
Игорь
4
Виллиан
Роша
77
Агапов
Илья
2
Келлвен
Дуглас
5
Зделар
Саша
88
Мендес
Виктор
22
Гаич
Милан
II
10
Обляков
Иван
9
Чалов
Фёдор
7
Давила
Виктор
86
Шайхутдинов
Владимир
35
Акинфеев
Игорь
90
Лукин
Матвей
14
Набабкин
Кирилл
68
Рядно
Михаил
21
Файзуллаев
Аббосбек
17
Глебов
Кирилл
31
Кисляк
Матвей
91
Заболотный
Антон
19
_Aissaoui
S.
A.
1
Медведев
Никита
40
Вахания
Илья
3
Сако
Умар
55
Осипенко
Максим
28
Чернов
Евгений
19
Байрамян
Хорен
15
Глебов
Данил
88
Щетинин
Кирилл
7
Роналдо
69
Голенков
Егор
9
Мохебби
Мохаммад
93
_Solovjev
Y.
30
Песьяков
Сергей
44
Кирш
Илья
87
Лангович
Андрей
4
Мелёхин
Виктор
5
Терентьев
Денис
73
Азнауров
Имран
62
Комаров
Иван
8
Миронов
Андрей
Сергеевич
58
Шанталий
Даниил
51
_Koltakov
A.
91
_Shamonin
A.
ЦСКА Москва
Ростов

История личных встреч

ЦСКА Москва
Ростов

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

35 матчей

48.6%
22.9%
28.5%
17 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

34.3%
37.1%
28.6%
12 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
34.3%
25.7%
14 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
2:0
К
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
КPП
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
6:0
С
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
К
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

36
18

Голов в среднем за матч

2
1.06

Среднее время на гол

45
85

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.24
0.72

Среднее время на гол

72
124

Всего голов

57
31

Голов в среднем за матч

1.63
0.89

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

55
101

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 3 (1) 0.38
Заболотный Антон 2 0.25
Гаич Милан II 2 0.25
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.13
Обляков Иван 1 0.13
Арбузов Ярослав 1 0.13
Кисляк Матвей 1 0.13
Ермаков Никита 0 0
Файзуллаев Аббосбек 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 1 0.13
Комличенко Николай 1 0.13
Осипенко Максим 1 0.13
Вахания Илья 1 0.13
Комаров Иван 1 0.13
Мелёхин Виктор 1 0.13
Игнатов Герман 1 0.13
Байрамян Хорен 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойзес Моура 1 1
Набабкин Кирилл 1 0
Давила Виктор 1 0
Гаич Милан II 1 0
Келлвен Дуглас 1 0
Виллиан Роша 1 0
Лукин Матвей 1 0
Кисляк Матвей 1 0
Мендес Виктор 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 3 0
Уткин Даниил 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Терентьев Денис 1 0
Миронов Андрей Сергеевич 1 0
Осипенко Максим 1 0
Голенков Егор 1 0
Глебов Данил 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Лангович Андрей 1 0
Комаров Иван 1 0
Мелёхин Виктор 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ростов
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
1
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Ростов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
5
ЦСКА Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ростов
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
60%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

8
5
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

12
7
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
29%
16-30
4
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
4
44%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0
ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2
Ростов
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0
Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1 Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Ростов

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5
1/4 финала - Путь РПЛ
2 Балтика
2 Локомотив Москва
1 Оренбург
0 Спартак Москва
1 Ростов
1 ЦСКА Москва
1 Динамо Москва
0 Зенит
1/2 финала - Путь РПЛ
?
?
?
?
Финал - Путь РПЛ
?
?

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Пари НН Сулейманов Тимур 5
Балтика Барков Дмитрий 4
Спартак Москва Соболев Александр 3 (1)
Балтика Энрикес Анхело 3
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Карраскаль Хорхе 1 3
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Урал Филипенко Егор 1 2
Спартак Москва Рябчук Олег 1 2
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    57'
    Келлвен от правого углового флага выполнил навес к дальнему углу вратарской, а там ростовчане снова спокойно отбились. Много стандартов на старте второго тайма зарабатывают хозяева. 
  • Угловой
    56'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты ЦСКА усилиями Мусаева. Келлвен выполнил кросс в центр штрафной, а Осипенко вынес сферу за лицевую. Ещё один угловой для "армейцев". 
  • 55'
    Чернов со своей половины поля выполнил заброс к штрафной соперника, Голенков здорово открылся, но обработать эту передачу не сумел, и сфера пришла в руки Торопу. 
  • Угловой
    54'
    Угловой на правом фланге заработали "армейцы". Давила исполнил навес к ближней штанге, а там Байрамян головой разрядил обстановку у своих ворот. 
  • Судья
    53'
    Мендес в центре поля заигрался с мячом и попал под активный прессинг Роналдо. Упал футболист ЦСКА на газон, Карасёв уже поднёс свисток к губам, но нарушение фиксировать не стал. 
  • Угловой
    52'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты ЦСКА. Давила выполнил навес к ближней штанге, а там Голенков без проблем головой вынес игровой снаряд. 
  • 51'
    Продолжают атаковать москвичи. Гаич с дальней дистанции нанёс удар по воротам соперника, но эта попытка оказалась заблокирована. Давят хозяева! 
  • Угловой
    50'
    Первый угловой в матче заработали "армейцы". Давила от левого углового флага выполнил кросс к линии вратарской, а там Осипенко выиграл верховое единоборство у футболиста ЦСКА. 
  • Опасный момент
    49'
    МОМЕНТ! Активно начинают вторую половину матча хозяева. Гаич с левого фланга выполнил кросс в центр штрафной, Давила пробил головой, но попал точно в руки Медведеву! 
  • 48'
    Решил несколько изменить схему своей команды Владимир Федотов. Теперь в два нападающих будут играть "армейцы". Рассчитывают москвичи выиграть эту встречу. 
  • Замена
    47'
    Замена в перерыве у ЦСКА. Ушёл с поля Зделар, а появился Мусаев. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм! 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм! ЦСКА - "Ростов" 0-0. 
  • Опасный момент
    45'
    ОПАСНО! Давила получил мяч на левом фланге и выполнил кросс к ближнему углу вратарской, Обляков в одно касание подправил снаряд в ближний угол ворот, но Медведев сумел среагировать! 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты к первому тайму компенсировал Карасёв. 
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    • 44'
      Обляков в центре поля на правом фланге выиграл борьбу у Чернова и выполнил перевод на противоположный край, а Гаич к этой передаче успеть не сумел. 
    • Опасный момент
      43'
      МОМЕНТИЩЕ! Келлвен получил мяч на чужой половине поля и выполнил передачу в левый край штрафной, Гаич остался один перед Медведевым, но слёта пробил выше перекладины! 
    • 42'
      Валерий Карпин вышел к бровке и поаплодировал своим защитникам, которые в первом тайме действуют практически безупречно. Сейчас, например, Осипенко в борьбе с Чаловым выбил сферу за боковую. 
    • 41'
      Мохебби с левого фланга отдал передачу в штрафную соперника, Глебов снаряд получил и неожиданно пробил в левый верхний угол, однако в створ попасть капитан "Ростова" не сумел. 
    • Офсайд
      40'
      Гаич по левому флангу протащил сферу вперёд, а затем отдал передачу на Давилу, дальнейшее продвижение которого остановил свисток арбитра. Ещё один офсайд зафиксирован у хозяев. 
    • 39'
      Байрамян получил игровой снаряд у правого угла штрафной соперника, красиво на замахе убрал оппонента, а затем выполнил заброс в центр, но там снаряд перехватил Агапов. 
    • Офсайд
      38'
      Виллиан Роша со своей половины поля выполнил заброс вперёд, Давила вёл активную борьбу с соперниками, однако у футболиста ЦСКА было зафиксировано положение вне игры. 
    • Опасный момент
      37'
      ОПАСНО! Глебов по центру протащил мяч к штрафной соперника и отдал передачу в правый край, Роналдо сферу принял и пробил по воротам. Получилось в ближний угол и точно в руки Торопу! 
    • 36'
      Виллиан Роша со своей половины поля выполнил заброс вперёд, Давила по правому флангу рвался к чужой штрафной, но добраться до мяча не удалось. Медведев выскочил из ворот и забрал сферу в руки. 
    • 35'
      Мохебби по левому флангу запустил вперёд Чернова, который выполнил кросс к линии вратарской, Тороп вовремя выскочил из ворот и забрал игровой снаряд в руки. 
    • 34'
      Чалов с правого фланга отдал передачу к линии штрафной соперника, Давила в одно касание переправил снаряд вперёд, а Обляков задумку партнёра не понял, и момент был упущен. 
    • Судья
      33'
      Роналдо по правому флангу прокинул мяч себе на ход, а затем упал на газон в борьбе с Агаповым. Ударил защитник ЦСКА соперника рукой по лицу, но Карасёв нарушения не зафиксировал. 
    • Опасный момент
      32'
      ОПАСНО! Аут на левом фланге заработали гости. Последовал сильный выброс в штрафную ЦСКА, Голенков головой выполнил скидку в центр, а Щетинин с убойной позиции пробил слабо в руки Торопу! 
    • 31'
      Поднялся на ноги Зделар. Сможет он продолжить игру. Команды продолжают встречу, ростовчане забрали снаряд под свой контроль, но продвижения вперёд снова нет. 
    • 30'
      Валерий Карпин воспользовался паузой, возникшей в нашем матче, и провёл беседу со своими подопечными. Пока очень достойно смотрятся футболисты "Ростова". 
    • Травма, повреждение
      29'
      Зделар в борьбе с Сако неудачно упал на газон и ударился спиной. Корчится от боли футболист ЦСКА. Впервые в нашем матче на поле появляется медицинская бригада. 
    • 28'
      Глебов с левого фланга отдал передачу вперёд по бровке, Голенков рвался к мячу, но его опередил Виллиан Роша, спокойно выбивший игровой снаряд за боковую. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Глебов потерял мяч на своей половине, а затем в подкате ударил по ногам Зделара. Момент тянул на карточку, но Карасёв обошёлся только устной беседой с капитаном "Ростова". 
    • 26'
      Смогли забраться в штрафную соперника футболисты ЦСКА. Чалов получил игровой снаряд на левом углу вратарской и выполнил передачу в центр на Келлвена, Медведев вовремя выскочил из ворот и забрал сферу в руки. 
    • 25'
      Перевалила за экватор у нас первая половина матча. Спокойный футбол мы пока наблюдаем. Не стали мы свидетелями опасных моментов в стартовой половине первого тайма. 
    • 24'
      Виллиан Роша из глубины выполнил заброс в штрафную соперника, Глебов оказался за спинами собственных защитников и головой сумел прервать эту передачу. 
    • 23'
      "Ростов" в крайнем матче чемпионата на своём поле принимал "Краснодар". Южное дерби получилось очень жарким, и подопечные Валерия Карпина сумели выйти победителями из той встречи. 
    • 22'
      В качестве капитана "армейцев" на эту встречу вывел Виллиан Роша. В крайнем матча чемпионата именно бразилец дважды отличился в ворота "Крыльев Советов" и принёс победу своей команде. 
    • 21'
      Зделар по центру пытался начать опасную атаку своей команды, однако в подкате классно сыграл Байрамян, сумевший нарушить движение футболиста ЦСКА. В итоге, перспективный шанс был упущен. 
    • 20'
      Давила получил игровой снаряд на чужой половине поля и выполнил передачу на Мендеса, который решился на удар с 25 метров, но сфера полетела сильно выше перекладины. 
    • 19'
      Ростовчане на своей половине поля спокойно перекатывают сферу. Два центральных защитника подключили к своей перепасовке Медведева, а Чалов даже не решился вступить в прессинг. 
    • 18'
      Продолжаем мы наблюдать довольно сумбурный футбол в нашем матче. Никак команды не могут наладить контроль над мячом. "Армейцы" пытаются играть длинными передачами, но часто они заканчиваются потерями. 
    • 17'
      Красиво выбрались в атаку по левому флангу футболисты ЦСКА. Давила получил мяч и выполнил заброс в центр, вот только Чалов к этой передаче никак успеть не мог. 
    • 16'
      На левом фланге пытались провести свою атаку футболисты "Ростова". Глебов убежал с мячом практически к угловому флагу, а там уверенно в отборе сыграл Обляков. 
    • 15'
      Мохебби получит отличную передачу на левом фланге от Осипенко и выполнил сильный кросс к дальней штанге, однако никто из партнёров к этому навесу не успел. 
    • 14'
      Стандарт на чужой половине поля заработали футболисты ЦСКА. Давила из глубины выполнил кросс к правой штанге, а там Мохебби выиграл верховое единоборство у Виллиана Рошы. 
    • Судья
      13'
      Келлвен получил отличную диагональ на правом фланге, прорвался до лицевой и выполнил кросс в центр, Давила в борьбе с Ваханией рухнул на газон, но Карасёв показал, что пенлаьти не будет. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Роналдо, казалось, что убежит по правому флангу в опасную атаку, однако ещё раньше было зафиксировано нарушение против Агапова со стороны футболиста "Ростова". 
    • 11'
      С преимуществом пока действуют футболисты "Ростова". Никак москвичи не могут забрать себе игровой снаряд, а гости продолжают спокойно перекатывать его на своей половине поля. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Очень много нарушений в стартовые минуты. Голенков вёл активную борьбу у чужой штрафной и оттолкнул от мяча Виллиана Рошу. Карасёв оказался снова в эпицентре внимания. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Чалов в центре поля сыграл очень грубо и в верховом единоборстве врезался в Сако. Карасёв нарушение зафиксировал, а также провёл беседу с форвардом москвичей. 
    • 8'
      Щетинин продрался вперёд по правой бровке и выполнил кросс в район одиннадцатиметровой отметки, Голенков остался в полном одиночестве, но пробил сильно выше перекладины! 
    • Фол, нарушение
      7'
      Вахания получил игровой снаряд на правом фланге на чужой половине поля, успел избавиться от мяча, а Давила наступил на ногу защитнику "Ростова". Карасёв обошёлся без карточки в этом моменте. 
    • 6'
      Тороп из своей штрафной выполнил заброс на правый фланг, Чалов выиграл силовое единоборство у Осипенко, однако сфера неудачно отскочила от форварда ЦСКА, и шанс на перспективную атаку был упущен. 
    • 5'
      Забрали гости игровой снаряд под свой контроль в эти минуты. Ростовчане закрепились на чужой половине поля, вот только прорваться к владениям Торопа пока не удаётся. 
    • 4'
      Довольно спокойно начинается наша встреча. Сако со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд, Голенков за мяч зацепиться не сумел, и "армейцы" забрали владение себе. 
    • 3'
      Первая встреча между этими командами состоялась ещё в конце 2023 года. В Ростове коллективы сыграли в ничью 1-1. Думаю, что сегодня нам предстоит увидеть очень интересный матч. 
    • 2'
      Футболисты ЦСКА вышли на эту встречу в привычном комплекте формы красно-синего цвета, ростовчане играют в жёлтых футболках и тёмных трусах. Ворота Торопа в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором московский ЦСКА на своём поле будет принимать "Ростов". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 34.9% пользователей.
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    Прогнозы 192
    ЦСКА Москва 64.6% (124)
    X 16.1% (31)
    Ростов 19.3% (37)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Ростов
    2.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:0 Ростов

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    64.6% (124)
    Ничья
    16.1% (31)
    Ростов
    19.3% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.08% (82)
    Меньше
    34.92% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (98)
    Нет
    22.22% (28)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    34.9% (67)
    1:0 ЦСКА Москва
    10.9% (21)
    1:1 Ничья
    8.9% (17)
    1:2 Ростов
    3.6% (7)
    2:2 Ничья
    2.1% (4)
    2:0 ЦСКА Москва
    2.1% (4)
    3:1 ЦСКА Москва
    1% (2)
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