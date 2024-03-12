Продолжают атаковать москвичи. Гаич с дальней дистанции нанёс удар по воротам соперника, но эта попытка оказалась заблокирована. Давят хозяева!

Угловой на правом фланге заработали футболисты ЦСКА. Давила выполнил навес к ближней штанге, а там Голенков без проблем головой вынес игровой снаряд.

Мендес в центре поля заигрался с мячом и попал под активный прессинг Роналдо. Упал футболист ЦСКА на газон, Карасёв уже поднёс свисток к губам, но нарушение фиксировать не стал.

Угловой на правом фланге заработали "армейцы". Давила исполнил навес к ближней штанге, а там Байрамян головой разрядил обстановку у своих ворот.

Чернов со своей половины поля выполнил заброс к штрафной соперника, Голенков здорово открылся, но обработать эту передачу не сумел, и сфера пришла в руки Торопу.

Угловой на правом фланге заработали футболисты ЦСКА усилиями Мусаева. Келлвен выполнил кросс в центр штрафной, а Осипенко вынес сферу за лицевую. Ещё один угловой для "армейцев".

Келлвен от правого углового флага выполнил навес к дальнему углу вратарской, а там ростовчане снова спокойно отбились. Много стандартов на старте второго тайма зарабатывают хозяева.

Замена в перерыве у ЦСКА. Ушёл с поля Зделар, а появился Мусаев.

Решил несколько изменить схему своей команды Владимир Федотов. Теперь в два нападающих будут играть "армейцы". Рассчитывают москвичи выиграть эту встречу.

МОМЕНТ! Активно начинают вторую половину матча хозяева. Гаич с левого фланга выполнил кросс в центр штрафной, Давила пробил головой, но попал точно в руки Медведеву!

Первый угловой в матче заработали "армейцы". Давила от левого углового флага выполнил кросс к линии вратарской, а там Осипенко выиграл верховое единоборство у футболиста ЦСКА.

ОПАСНО! Давила получил мяч на левом фланге и выполнил кросс к ближнему углу вратарской, Обляков в одно касание подправил снаряд в ближний угол ворот, но Медведев сумел среагировать!

Мохебби по левому флангу запустил вперёд Чернова, который выполнил кросс к линии вратарской, Тороп вовремя выскочил из ворот и забрал игровой снаряд в руки.

Виллиан Роша со своей половины поля выполнил заброс вперёд, Давила по правому флангу рвался к чужой штрафной, но добраться до мяча не удалось. Медведев выскочил из ворот и забрал сферу в руки.

ОПАСНО! Глебов по центру протащил мяч к штрафной соперника и отдал передачу в правый край, Роналдо сферу принял и пробил по воротам. Получилось в ближний угол и точно в руки Торопу!

Виллиан Роша со своей половины поля выполнил заброс вперёд, Давила вёл активную борьбу с соперниками, однако у футболиста ЦСКА было зафиксировано положение вне игры.

Байрамян получил игровой снаряд у правого угла штрафной соперника, красиво на замахе убрал оппонента, а затем выполнил заброс в центр, но там снаряд перехватил Агапов.

Гаич по левому флангу протащил сферу вперёд, а затем отдал передачу на Давилу, дальнейшее продвижение которого остановил свисток арбитра. Ещё один офсайд зафиксирован у хозяев.

Мохебби с левого фланга отдал передачу в штрафную соперника, Глебов снаряд получил и неожиданно пробил в левый верхний угол, однако в створ попасть капитан "Ростова" не сумел.

Валерий Карпин вышел к бровке и поаплодировал своим защитникам, которые в первом тайме действуют практически безупречно. Сейчас, например, Осипенко в борьбе с Чаловым выбил сферу за боковую.

МОМЕНТИЩЕ! Келлвен получил мяч на чужой половине поля и выполнил передачу в левый край штрафной, Гаич остался один перед Медведевым, но слёта пробил выше перекладины!

Обляков в центре поля на правом фланге выиграл борьбу у Чернова и выполнил перевод на противоположный край, а Гаич к этой передаче успеть не сумел.

34' Чалов с правого фланга отдал передачу к линии штрафной соперника, Давила в одно касание переправил снаряд вперёд, а Обляков задумку партнёра не понял, и момент был упущен.

33' Роналдо по правому флангу прокинул мяч себе на ход, а затем упал на газон в борьбе с Агаповым. Ударил защитник ЦСКА соперника рукой по лицу, но Карасёв нарушения не зафиксировал.

32' ОПАСНО! Аут на левом фланге заработали гости. Последовал сильный выброс в штрафную ЦСКА, Голенков головой выполнил скидку в центр, а Щетинин с убойной позиции пробил слабо в руки Торопу!

31' Поднялся на ноги Зделар. Сможет он продолжить игру. Команды продолжают встречу, ростовчане забрали снаряд под свой контроль, но продвижения вперёд снова нет.

30' Валерий Карпин воспользовался паузой, возникшей в нашем матче, и провёл беседу со своими подопечными. Пока очень достойно смотрятся футболисты "Ростова".

29' Зделар в борьбе с Сако неудачно упал на газон и ударился спиной. Корчится от боли футболист ЦСКА. Впервые в нашем матче на поле появляется медицинская бригада.

28' Глебов с левого фланга отдал передачу вперёд по бровке, Голенков рвался к мячу, но его опередил Виллиан Роша, спокойно выбивший игровой снаряд за боковую.

27' Глебов потерял мяч на своей половине, а затем в подкате ударил по ногам Зделара. Момент тянул на карточку, но Карасёв обошёлся только устной беседой с капитаном "Ростова".

26' Смогли забраться в штрафную соперника футболисты ЦСКА. Чалов получил игровой снаряд на левом углу вратарской и выполнил передачу в центр на Келлвена, Медведев вовремя выскочил из ворот и забрал сферу в руки.

25' Перевалила за экватор у нас первая половина матча. Спокойный футбол мы пока наблюдаем. Не стали мы свидетелями опасных моментов в стартовой половине первого тайма.

24' Виллиан Роша из глубины выполнил заброс в штрафную соперника, Глебов оказался за спинами собственных защитников и головой сумел прервать эту передачу.

23' "Ростов" в крайнем матче чемпионата на своём поле принимал "Краснодар". Южное дерби получилось очень жарким, и подопечные Валерия Карпина сумели выйти победителями из той встречи.

22' В качестве капитана "армейцев" на эту встречу вывел Виллиан Роша. В крайнем матча чемпионата именно бразилец дважды отличился в ворота "Крыльев Советов" и принёс победу своей команде.

21' Зделар по центру пытался начать опасную атаку своей команды, однако в подкате классно сыграл Байрамян, сумевший нарушить движение футболиста ЦСКА. В итоге, перспективный шанс был упущен.

20' Давила получил игровой снаряд на чужой половине поля и выполнил передачу на Мендеса, который решился на удар с 25 метров, но сфера полетела сильно выше перекладины.

19' Ростовчане на своей половине поля спокойно перекатывают сферу. Два центральных защитника подключили к своей перепасовке Медведева, а Чалов даже не решился вступить в прессинг.

18' Продолжаем мы наблюдать довольно сумбурный футбол в нашем матче. Никак команды не могут наладить контроль над мячом. "Армейцы" пытаются играть длинными передачами, но часто они заканчиваются потерями.

17' Красиво выбрались в атаку по левому флангу футболисты ЦСКА. Давила получил мяч и выполнил заброс в центр, вот только Чалов к этой передаче никак успеть не мог.

16' На левом фланге пытались провести свою атаку футболисты "Ростова". Глебов убежал с мячом практически к угловому флагу, а там уверенно в отборе сыграл Обляков.

15' Мохебби получит отличную передачу на левом фланге от Осипенко и выполнил сильный кросс к дальней штанге, однако никто из партнёров к этому навесу не успел.

14' Стандарт на чужой половине поля заработали футболисты ЦСКА. Давила из глубины выполнил кросс к правой штанге, а там Мохебби выиграл верховое единоборство у Виллиана Рошы.

13' Келлвен получил отличную диагональ на правом фланге, прорвался до лицевой и выполнил кросс в центр, Давила в борьбе с Ваханией рухнул на газон, но Карасёв показал, что пенлаьти не будет.

12' Роналдо, казалось, что убежит по правому флангу в опасную атаку, однако ещё раньше было зафиксировано нарушение против Агапова со стороны футболиста "Ростова".

11' С преимуществом пока действуют футболисты "Ростова". Никак москвичи не могут забрать себе игровой снаряд, а гости продолжают спокойно перекатывать его на своей половине поля.

10' Очень много нарушений в стартовые минуты. Голенков вёл активную борьбу у чужой штрафной и оттолкнул от мяча Виллиана Рошу. Карасёв оказался снова в эпицентре внимания.

9' Чалов в центре поля сыграл очень грубо и в верховом единоборстве врезался в Сако. Карасёв нарушение зафиксировал, а также провёл беседу с форвардом москвичей.

8' Щетинин продрался вперёд по правой бровке и выполнил кросс в район одиннадцатиметровой отметки, Голенков остался в полном одиночестве, но пробил сильно выше перекладины!

7' Вахания получил игровой снаряд на правом фланге на чужой половине поля, успел избавиться от мяча, а Давила наступил на ногу защитнику "Ростова". Карасёв обошёлся без карточки в этом моменте.

6' Тороп из своей штрафной выполнил заброс на правый фланг, Чалов выиграл силовое единоборство у Осипенко, однако сфера неудачно отскочила от форварда ЦСКА, и шанс на перспективную атаку был упущен.

5' Забрали гости игровой снаряд под свой контроль в эти минуты. Ростовчане закрепились на чужой половине поля, вот только прорваться к владениям Торопа пока не удаётся.

4' Довольно спокойно начинается наша встреча. Сако со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд, Голенков за мяч зацепиться не сумел, и "армейцы" забрали владение себе.

3' Первая встреча между этими командами состоялась ещё в конце 2023 года. В Ростове коллективы сыграли в ничью 1-1. Думаю, что сегодня нам предстоит увидеть очень интересный матч.

2' Футболисты ЦСКА вышли на эту встречу в привычном комплекте формы красно-синего цвета, ростовчане играют в жёлтых футболках и тёмных трусах. Ворота Торопа в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева.