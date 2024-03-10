Позже
История личных встреч
ЦСКА Москва
Ростов
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
33.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
35 матчей
48.6%
22.9%
28.5%
17 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
34.3%
37.1%
28.6%
12 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
34.3%
25.7%
14 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
18
Голов в среднем за матч
2
1.06
Среднее время на гол
45
85
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.24
0.72
Среднее время на гол
72
124
Всего голов
57
31
Голов в среднем за матч
1.63
0.89
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
55
101
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|3 (1)
|0.43
|Заболотный Антон
|2
|0.29
|Гаич Милан II
|2
|0.29
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.14
|Обляков Иван
|1
|0.14
|Арбузов Ярослав
|1
|0.14
|Кисляк Матвей
|1
|0.14
|Ермаков Никита
|0
|0
|Файзуллаев Аббосбек
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|1
|0.14
|Комличенко Николай
|1
|0.14
|Осипенко Максим
|1
|0.14
|Вахания Илья
|1
|0.14
|Комаров Иван
|1
|0.14
|Мелёхин Виктор
|1
|0.14
|Игнатов Герман
|1
|0.14
|Байрамян Хорен
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мойзес Моура
|1
|1
|Набабкин Кирилл
|1
|0
|Давила Виктор
|1
|0
|Гаич Милан II
|1
|0
|Келлвен Дуглас
|1
|0
|Виллиан Роша
|1
|0
|Лукин Матвей
|1
|0
|Кисляк Матвей
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохин Данила
|3
|0
|Уткин Даниил
|2
|0
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Миронов Андрей Сергеевич
|1
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
|Глебов Данил
|1
|0
|Щетинин Кирилл
|1
|0
|Лангович Андрей
|1
|0
|Комаров Иван
|1
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ростов
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
1
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Ростов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
5
ЦСКА Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ростов
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
60%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
8
5
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
12
7
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
29%
16-30
4
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
25%
1
14%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
4
44%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0
ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2
Ростов
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0
Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1 Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Ростов
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
25
25
16
16
16
|Зенит
|Сергеев Иван II
|5
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|5
|Балтика
|Барков Дмитрий
|4
|Спартак Москва
|Соболев Александр
|3 (1)
|Балтика
|Энрикес Анхело
|3
|Динамо Москва
|Карраскаль Хорхе
|1 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Урал
|Филипенко Егор
|1 2
|Спартак Москва
|Рябчук Олег
|1 2
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|3
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Ростов
Исход игры
ЦСКА Москва
58.7% (37)
Ничья
22.2% (14)
Ростов
19% (12)
Тотал 2.5
Больше
60.78% (31)
Меньше
39.22% (20)
Обе команды забьют
Да
78.43% (40)
Нет
21.57% (11)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
38.1% (24)
1:1 Ничья
15.9% (10)
1:0 ЦСКА Москва
12.7% (8)
1:2 Ростов
4.8% (3)
2:2 Ничья
3.2% (2)
2:0 ЦСКА Москва
3.2% (2)
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