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  4. Кубок 2023-2024
ЦСКА Москва
 
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Ростов
Прогнозы 63
ЦСКА Москва 58.7% (37)
X 22.2% (14)
Ростов 19% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Ростов
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Все Коэффициенты

История личных встреч

ЦСКА Москва
Ростов

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
14 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

35 матчей

48.6%
22.9%
28.5%
17 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

34.3%
37.1%
28.6%
12 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
34.3%
25.7%
14 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
2:0
К
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
КPП
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
6:0
С
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
К
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

36
18

Голов в среднем за матч

2
1.06

Среднее время на гол

45
85

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.24
0.72

Среднее время на гол

72
124

Всего голов

57
31

Голов в среднем за матч

1.63
0.89

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
16
Больше 46%
Меньше 54%
19
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

55
101

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 3 (1) 0.43
Заболотный Антон 2 0.29
Гаич Милан II 2 0.29
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.14
Обляков Иван 1 0.14
Арбузов Ярослав 1 0.14
Кисляк Матвей 1 0.14
Ермаков Никита 0 0
Файзуллаев Аббосбек 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 1 0.14
Комличенко Николай 1 0.14
Осипенко Максим 1 0.14
Вахания Илья 1 0.14
Комаров Иван 1 0.14
Мелёхин Виктор 1 0.14
Игнатов Герман 1 0.14
Байрамян Хорен 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойзес Моура 1 1
Набабкин Кирилл 1 0
Давила Виктор 1 0
Гаич Милан II 1 0
Келлвен Дуглас 1 0
Виллиан Роша 1 0
Лукин Матвей 1 0
Кисляк Матвей 1 0
Мендес Виктор 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 3 0
Уткин Даниил 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Терентьев Денис 1 0
Миронов Андрей Сергеевич 1 0
Осипенко Максим 1 0
Голенков Егор 1 0
Глебов Данил 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Лангович Андрей 1 0
Комаров Иван 1 0
Мелёхин Виктор 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ростов
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
1
ЦСКА Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Ростов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
5
ЦСКА Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ростов
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
60%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

8
5
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

12
7
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
29%
16-30
4
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
4
44%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0
ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 ЦСКА Москва - Краснодар 1:0 Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2
Ростов
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0
Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1 Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Ростов - Ахмат 3:0 Краснодар - Ростов 3:2

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Ростов

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5
1/4 финала - Путь РПЛ
2 Балтика
2 Локомотив Москва
1 Оренбург
0 Спартак Москва
1 Ростов
1 ЦСКА Москва
1 Динамо Москва
0 Зенит
1/2 финала - Путь РПЛ
?
?
?
?
Финал - Путь РПЛ
?
?

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Пари НН Сулейманов Тимур 5
Балтика Барков Дмитрий 4
Спартак Москва Соболев Александр 3 (1)
Балтика Энрикес Анхело 3
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Карраскаль Хорхе 1 3
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Урал Филипенко Егор 1 2
Спартак Москва Рябчук Олег 1 2
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 марта 2024, осталось 2 дня 11 часов 33 минуты.



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    • Прогнозы 63
    ЦСКА Москва 58.7% (37)
    X 22.2% (14)
    Ростов 19% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Ростов
    1.80
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Ростов

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    58.7% (37)
    Ничья
    22.2% (14)
    Ростов
    19% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.78% (31)
    Меньше
    39.22% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    78.43% (40)
    Нет
    21.57% (11)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    38.1% (24)
    1:1 Ничья
    15.9% (10)
    1:0 ЦСКА Москва
    12.7% (8)
    1:2 Ростов
    4.8% (3)
    2:2 Ничья
    3.2% (2)
    2:0 ЦСКА Москва
    3.2% (2)
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    ЦСКА Москва
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