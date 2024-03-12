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  4. Кубок 2023-2024
Спартак Москва
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 62
Спартак Москва 87.1% (54)
X 3.2% (2)
Оренбург 9.7% (6)
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Спартак Москва
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История личных встреч

Спартак Москва
Оренбург

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

11 матчей

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ТМК
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2.4
1.17

Среднее время на гол

37
77

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.4

Среднее время на гол

67
64

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.82
1.27

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

49
70

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соболев Александр 3 (1) 0.43
Промес Квинси 2 0.29
Классен Леон 2 0.29
Пруцев Данил 1 0.14
Зиньковский Антон 1 0.14
Игнатов Михаил Александрович 1 0.14
Зобнин Роман 1 0.14
Бонгонда Тео 1 0.14
Мартинс Кристофер 1 0.14
Бабич Срджан 1 0.14
Умяров Наиль 1 0.14
Мелёшин Павел 1 0.14
Медина Хесус 0 0
Чернов Никита 0 0
Хлусевич Даниил 0 0
Денисов Даниил 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обухов Владимир 2 (1) 0.29
Марин Джимми 1 0.14
Оганесян Степан 1 0.14
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.14
Гюрлюк Эмирджан 1 0.14
Титков Николай 1 (1) 0.14
Михайлов Ярослав 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рябчук Олег 2 1
Классен Леон 3 0
Соболев Александр 2 0
Пруцев Данил 2 0
Чернов Никита 1 0
Джикия Георгий 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Медина Хесус 1 0
Маслов Павел 1 0
Игнатов Михаил Александрович 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Денисов Даниил 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 1 2
Кеняйкин Алексей 0 1
Полуяхтов Владимир 1 0
Гойкович Ренато 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Хотулёв Данила 1 0
Муро Томас 1 0
Перес Матиас 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Оренбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

2
1
Спартак Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Оренбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

5
3
Спартак Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Оренбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

11
4
9 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
5
45%
0
0%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
18%
1
25%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
2
67%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

16
7
11 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
5
31%
2
29%
1-15
4
25%
2
29%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
4
25%
1
14%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
17%
1
11%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
2
17%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0
Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0
Оренбург
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Оренбург - Балтика 1:0 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Металлург Бекабад 3:0
Динамо Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Спартак Варна 2:2 Оренбург - Струга Трим-Лум 5:1 Оренбург - Навбахор 2:2 Сочи - Оренбург 1:1 Краснодар - Оренбург 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 1:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Оренбург - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Факел 1:2 Балтика - Оренбург 1:0 Сочи - Оренбург 1:2 Оренбург - Зенит 3:1

Результаты матчей

Спартак Москва
Оренбург

Точный счет

2:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
5
2
1.5
2
5
3
4
2.5
2
5
3.5
1
6
4.5
1/4 финала - Путь РПЛ
2 Балтика
2 Локомотив Москва
1 Оренбург
0 Спартак Москва
1 Ростов
1 ЦСКА Москва
1 Динамо Москва
0 Зенит
1/2 финала - Путь РПЛ
?
?
?
?
Финал - Путь РПЛ
?
?

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Пари НН Сулейманов Тимур 5
Балтика Барков Дмитрий 4
Спартак Москва Соболев Александр 3 (1)
Балтика Энрикес Анхело 3
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Карраскаль Хорхе 1 3
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Урал Филипенко Егор 1 2
Спартак Москва Рябчук Олег 1 2
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 марта 2024, осталось 2 дня 10 часов 43 минуты.



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    • Прогнозы 62
    Спартак Москва 87.1% (54)
    X 3.2% (2)
    Оренбург 9.7% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Оренбург
    7.40
    4.40
    Реклама, ligastavok.ru
    6.90
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    Прогнозы на матч Спартак Москва - Оренбург

    Исход игры
    Спартак Москва
    86.9% (53)
    Ничья
    3.3% (2)
    Оренбург
    9.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.48% (20)
    Меньше
    56.52% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    43.48% (20)
    Нет
    56.52% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Спартак Москва
    29.5% (18)
    2:1 Спартак Москва
    23% (14)
    1:0 Спартак Москва
    9.8% (6)
    3:1 Спартак Москва
    4.9% (3)
    3:0 Спартак Москва
    3.3% (2)
    1:1 Ничья
    3.3% (2)
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    Спартак Москва
    Оренбург
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