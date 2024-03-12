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История личных встреч
Спартак Москва
Оренбург
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
11 матчей
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
2.4
1.17
Среднее время на гол
37
77
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.4
Среднее время на гол
67
64
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.82
1.27
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
49
70
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соболев Александр
|3 (1)
|0.43
|Промес Квинси
|2
|0.29
|Классен Леон
|2
|0.29
|Пруцев Данил
|1
|0.14
|Зиньковский Антон
|1
|0.14
|Игнатов Михаил Александрович
|1
|0.14
|Зобнин Роман
|1
|0.14
|Бонгонда Тео
|1
|0.14
|Мартинс Кристофер
|1
|0.14
|Бабич Срджан
|1
|0.14
|Умяров Наиль
|1
|0.14
|Мелёшин Павел
|1
|0.14
|Медина Хесус
|0
|0
|Чернов Никита
|0
|0
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Денисов Даниил
|0
|0
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обухов Владимир
|2 (1)
|0.29
|Марин Джимми
|1
|0.14
|Оганесян Степан
|1
|0.14
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0.14
|Гюрлюк Эмирджан
|1
|0.14
|Титков Николай
|1 (1)
|0.14
|Михайлов Ярослав
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рябчук Олег
|2
|1
|Классен Леон
|3
|0
|Соболев Александр
|2
|0
|Пруцев Данил
|2
|0
|Чернов Никита
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Медина Хесус
|1
|0
|Маслов Павел
|1
|0
|Игнатов Михаил Александрович
|1
|0
|Дуарте Алексис
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиваков Михаил
|1
|2
|Кеняйкин Алексей
|0
|1
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|Гойкович Ренато
|1
|0
|Капленко Кирилл
|1
|0
|Титков Николай
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Хотулёв Данила
|1
|0
|Муро Томас
|1
|0
|Перес Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Оренбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
2
1
Спартак Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Оренбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
5
3
Спартак Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Оренбург
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
11
4
9 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
5
45%
0
0%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
18%
1
25%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
2
67%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
16
7
11 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
5
31%
2
29%
1-15
4
25%
2
29%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
4
25%
1
14%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
17%
1
11%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
2
17%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0
Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 4:0
Оренбург
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Оренбург - Балтика 1:0 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Металлург Бекабад 3:0
Динамо Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Спартак Варна 2:2 Оренбург - Струга Трим-Лум 5:1 Оренбург - Навбахор 2:2 Сочи - Оренбург 1:1 Краснодар - Оренбург 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 1:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Оренбург - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Факел 1:2 Балтика - Оренбург 1:0 Сочи - Оренбург 1:2 Оренбург - Зенит 3:1
Результаты матчей
Спартак Москва
Оренбург
Точный счет
2:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Спартак Москва
Оренбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
52
25
34
25
16
|Зенит
|Сергеев Иван II
|5
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|5
|Балтика
|Барков Дмитрий
|4
|Спартак Москва
|Соболев Александр
|3 (1)
|Балтика
|Энрикес Анхело
|3
|Динамо Москва
|Карраскаль Хорхе
|1 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Урал
|Филипенко Егор
|1 2
|Спартак Москва
|Рябчук Олег
|1 2
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|3
Прогнозы на матч Спартак Москва - Оренбург
Исход игры
Спартак Москва
86.9% (53)
Ничья
3.3% (2)
Оренбург
9.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (20)
Меньше
56.52% (26)
Обе команды забьют
Да
43.48% (20)
Нет
56.52% (26)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
29.5% (18)
2:1 Спартак Москва
23% (14)
1:0 Спартак Москва
9.8% (6)
3:1 Спартак Москва
4.9% (3)
3:0 Спартак Москва
3.3% (2)
1:1 Ничья
3.3% (2)
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