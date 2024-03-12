  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Кубок 2023-2024
Локомотив Москва
 
Позже
Балтика
Прогнозы 56
Локомотив Москва 85.7% (48)
X 3.6% (2)
Балтика 10.7% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Балтика
1.83
Реклама, pari.ru
3.80
Реклама, ligastavok.ru
4.60
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Локомотив Москва
Балтика

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

К
2:2
ПЛ
3:2
ТМК
0:1
К
1:1
К
2:3

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.6
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

56
50

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 3 0.43
Тикнизян Наир 2 0.29
Миранчук Антон 2 0.29
Сарвели Владислав 2 0.29
Глушенков Максим 2 0.29
Изидор Вильсон 1 0.14
Дзюба Артём 0 0
Рыбчинский Дмитрий 0 0
Ненахов Максим 0 0
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 3 0.43
Мусаев Тамерлан 2 0.29
Бистрович Кристиян 1 0.14
Гузина Гедеон 1 0.14
Кузьмин Максим 1 0.14
Барков Дмитрий 1 0.14
Ферни Рубен 1 0.14
Аванесян Тигран 1 0.14
Гассама Натан 1 0.14
Галоян Артур 1 (1) 0.14
Дудиев Аслан 0 0
Маляров Кирилл 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 3 0
Ненахов Максим 2 0
Морозов Евгений 2 0
Миранчук Антон 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Сарвели Владислав 1 0
Куликов Даниил 1 0
Глушенков Максим 1 0
Самошников Илья 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Кузьмичёв Иван 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Остойич Иван 1 0
Маляров Кирилл 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Осипов Александр 1 0
Ламейра Жоао 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Гассама Натан 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Балтика
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
1
Локомотив Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Балтика
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
7
Локомотив Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Балтика
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

8
5
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
50%
2
25%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
4
33%
2
15%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
2
17%
5
38%
61-75
1
8%
3
23%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0
Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0 Ростов - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:0
Балтика
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2
Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Балтика - Акрон 5:3 Факел - Балтика 2:1 Балтика - Борац Баня-Лука 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Факел - Балтика 0:0 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Балтика - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Балтика 0:0 Балтика - Зенит 0:2 Балтика - Ахмат 4:1 Рубин - Балтика 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Балтика - Оренбург 1:0 Зенит - Балтика 2:1

Результаты матчей

Локомотив Москва
Балтика

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
4
3
2
5
2.5
2
5
1/4 финала - Путь РПЛ
2 Балтика
2 Локомотив Москва
1 Оренбург
0 Спартак Москва
1 Ростов
1 ЦСКА Москва
1 Динамо Москва
0 Зенит
1/2 финала - Путь РПЛ
?
?
?
?
Финал - Путь РПЛ
?
?

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Пари НН Сулейманов Тимур 5
Балтика Барков Дмитрий 4
Спартак Москва Соболев Александр 3 (1)
Балтика Энрикес Анхело 3
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Карраскаль Хорхе 1 3
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Урал Филипенко Егор 1 2
Спартак Москва Рябчук Олег 1 2
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 марта 2024, осталось 2 дня 10 часов 43 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 26 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 56
    Локомотив Москва 85.7% (48)
    X 3.6% (2)
    Балтика 10.7% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Балтика
    1.83
    Реклама, pari.ru
    3.80
    Реклама, ligastavok.ru
    4.60
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Локомотив Москва - Балтика онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Балтика

    Исход игры
    Локомотив Москва
    85.5% (47)
    Ничья
    3.6% (2)
    Балтика
    10.9% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.22% (19)
    Меньше
    57.78% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    46.67% (21)
    Нет
    53.33% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    32.7% (18)
    2:0 Локомотив Москва
    27.3% (15)
    1:0 Локомотив Москва
    14.5% (8)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Локомотив Москва
    Балтика
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный