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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Шахтёр Донецк
0:0
Первый тайм: 38'
Полесье
0'
10' Желтая карточка
Шаповал Владислав
34' Желтая карточка
Судаков Георгий

Ход матча

10'
 
Шаповал Владислав
11'
Гочолеишвили Гиорги
Конопля Ефим
 
34'
Судаков Георгий
 
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Донецк
Ничья
Полесье
7.30
4.15
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7.00
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Все Коэффициенты
31
Ризнык
Дмитрий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
16
Азаров
Ираклий
6
Степаненко
Тарас
11
Зубков
Александр
8
Крыськив
Дмитрий
10
Судаков
Георгий
39
Невертон
14
Сикан
Даниил
71
Бойко
Денис
13
Лукас
Тэйлор
44
Чоботенко
Сергей
30
Шабанов
Артём
11
Шаповал
Владислав
55
Крушиньский
Борис
6
Танковский
Вячеслав
59
Козак
Артём
22
Грицук
Василий
18
Макуана
Бени
28
Будковский
Филипп
Шахтёр Донецк
Полесье

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 3 0.23
Кащук Алексей 3 0.23
Матвиенко Николай 3 0.23
Зубков Александр 2 0.15
Крыськив Дмитрий 2 0.15
Назарина Егор 2 0.15
Траоре Лассина 2 0.15
Судаков Георгий 2 0.15
Келси Кевин 2 0.15
Вьюнник Богдан 1 0.08
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Бондаренко Артём 0 0
Азаров Ираклий 0 0
Козик Эдуард 0 0
Невертон 0 0
Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макуана Бени 4 0.27
Козак Артём 3 0.2
Будковский Филипп 3 0.2
Кушниренко Богдан 2 (1) 0.13
Грицук Василий 2 (2) 0.13
Шастал Дмитрий 2 0.13
Arielson 1 0.07
Назаренко Александр 1 0.07
Крушиньский Борис 1 0.07
Мустафаев Эмиль 1 0.07
Artem Smolyakov 1 0.07
Янаков Денис 1 (1) 0.07
Танковский Вячеслав 0 0
Кравченко Никита 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Артём 2 2
Гочолеишвили Гиорги 2 1
Степаненко Тарас 3 0
Матвиенко Николай 3 0
Судаков Георгий 3 0
Чигринский Дмитрий 1 1
Траоре Лассина 2 0
Бондарь Валерий 2 0
Конопля Ефим 2 0
Кастильо Денил 2 0
Ракицкий Ярослав 0 1
Топалов Дмитрий 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0
Вьюнник Богдан 1 0
Крыськив Дмитрий 1 0
Келси Кевин 1 0
Лемкин Став 1 0
Фарина Марьян 1 0
Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танковский Вячеслав 5 0
Artem Smolyakov 4 0
Шаповал Владислав 2 1
Кушниренко Богдан 1 1
Морозко Евгений 1 1
Шабанов Артём 2 0
Будковский Филипп 2 0
Кравченко Никита 2 0
Крушиньский Борис 2 0
Гитченко Андрей 0 1
Огиря Владислав 1 0
Бойко Денис 1 0
Грицук Василий 1 0
Лукас Тэйлор 1 0
Назаренко Александр 1 0
Макуана Бени 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0
Arielson 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Полесье
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
1
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Полесье
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

14
10
Шахтёр Донецк
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Полесье
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

16
11

Голы по времени матча

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
6
50%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

14
10
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 1
5 Не забивали 9
1
7%
1
10%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
1
7%
4
40%
61-75
1
7%
4
40%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

22
22
13 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 6
0 Не забивали 3
3
14%
2
9%
1-15
5
23%
1
5%
16-30
5
23%
2
9%
31-45
4
18%
3
14%
46-60
1
5%
4
18%
61-75
4
18%
10
45%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
0
0%
3
30%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
4
31%
1
10%
46-60
4
31%
1
10%
61-75
1
8%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1
Виктория Николаевка - Шахтёр Донецк 0:3 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1
Полесье
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Полесье - Металлист-1925 2:1 Полесье - Кривбасс 1:1 Полесье - Александрия 0:0 Заря - Полесье 0:1
Ворскла - Полесье 0:3 Полесье - Динамо Киев 3:2 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Минай 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Александрия - Полесье 0:3 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Рух Львов 0:1 Днепр-1 - Полесье 2:1 Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Рапид Вена - Полесье 1:1

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Полесье

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Полесье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
4
2
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
4
2
5
2.5
2
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
1.5
Больше Меньше
8
6
3
9
2.5
3
11
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 14 9 3 2 19 - 11 30
2.
Полесье
 0:0 15 9 3 3 22 - 10 30
3.
Кривбасс
 14 8 3 3 26 - 14 27
4.
Шахтёр Донецк
 0:0 13 7 4 2 22 - 13 25
5.
Рух Львов
 14 6 6 2 24 - 16 24
6.
Колос Ковалёвка
 14 4 8 2 11 - 9 20
7.
Динамо Киев
 11 6 1 4 25 - 16 19
8.
Черноморец Од
 13 6 1 6 21 - 16 19
9.
Ворскла
 14 5 3 6 15 - 23 18
10.
ЛНЗ Черкассы
 14 4 4 6 14 - 17 16
11.
Металлист-1925
 13 4 3 6 12 - 15 15
12.
Оболонь
 14 3 4 7 10 - 20 13
13.
Александрия
 14 3 4 7 8 - 18 13
14.
Заря
 12 2 4 6 13 - 17 10
15.
Верес
 13 1 5 7 10 - 20 8
16.
Минай
 14 0 6 8 6 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 7 4 2 1 8 - 4 14
2.
Черноморец Од
 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Полесье
 0:0 6 4 1 1 10 - 6 13
4.
Кривбасс
 7 4 1 2 12 - 9 13
5.
Колос Ковалёвка
 8 3 3 2 7 - 6 12
6.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
7.
Шахтёр Донецк
 0:0 6 3 1 2 8 - 6 10
8.
Металлист-1925
 6 3 1 2 7 - 7 10
9.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
10.
Динамо Киев
 5 3 0 2 10 - 5 9
11.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
12.
Ворскла
 7 2 1 4 9 - 15 7
13.
Верес
 7 1 3 3 9 - 13 6
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 7 0 4 3 3 - 10 4
16.
Заря
 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 0:0 9 5 2 2 12 - 4 17
2.
Днепр-1
 7 5 1 1 11 - 7 16
3.
Шахтёр Донецк
 0:0 7 4 3 0 14 - 7 15
4.
Кривбасс
 7 4 2 1 14 - 5 14
5.
Рух Львов
 5 4 0 1 13 - 7 12
6.
Ворскла
 7 3 2 2 6 - 8 11
7.
Динамо Киев
 6 3 1 2 15 - 11 10
8.
Заря
 7 2 3 2 11 - 10 9
9.
ЛНЗ Черкассы
 6 2 2 2 5 - 6 8
10.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
11.
Оболонь
 7 2 1 4 5 - 11 7
12.
Черноморец Од
 7 2 0 5 10 - 11 6
13.
Металлист-1925
 7 1 2 4 5 - 8 5
14.
Александрия
 7 0 3 4 3 - 8 3
15.
Верес
 6 0 2 4 1 - 7 2
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6
Динамо Киев Ванат Владислав 5 (3)
Рух Львов Квасница Илья 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Оболонь Taras Moroz 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 5
Черноморец Од Салюк Владимир 2 3
Ворскла Челядин Артём 6
Весь список
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Шахтёр Донецк
Ничья
Полесье
7.30
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