Тур: 15. Стадион: Арена Львов.
0:0
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаШаповал Владислав
34' Желтая карточкаСудаков Георгий
80' Желтая карточкаArielson
82' Желтая карточкаТанковский Вячеслав
90' Вторая желтая карточкаТанковский Вячеслав
90'+6
Ход матча
34'
80'
26
Конопля
Ефим
39
Невертон
14
Сикан
Даниил
71
Бойко
Денис
13
Лукас
Тэйлор
59
Козак
Артём
18
Макуана
Бени
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 НевертонПолузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Келси КевинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пушич Марино
- Основной состав
-
71 Бойко ДенисВратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Макуана БениПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Янаков ДенисНападающий
-
99 Arielson
-
-
Главный тренер: Калитвинцев Юрий
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|3
|0.23
|Кащук Алексей
|3
|0.23
|Матвиенко Николай
|3
|0.23
|Зубков Александр
|2
|0.15
|Крыськив Дмитрий
|2
|0.15
|Назарина Егор
|2
|0.15
|Траоре Лассина
|2
|0.15
|Судаков Георгий
|2
|0.15
|Келси Кевин
|2
|0.15
|Вьюнник Богдан
|1
|0.08
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Бондаренко Артём
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
|Козик Эдуард
|0
|0
|Невертон
|0
|0
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макуана Бени
|4
|0.27
|Козак Артём
|3
|0.2
|Будковский Филипп
|3
|0.2
|Кушниренко Богдан
|2 (1)
|0.13
|Грицук Василий
|2 (2)
|0.13
|Шастал Дмитрий
|2
|0.13
|Arielson
|1
|0.07
|Назаренко Александр
|1
|0.07
|Крушиньский Борис
|1
|0.07
|Мустафаев Эмиль
|1
|0.07
|Artem Smolyakov
|1
|0.07
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.07
|Танковский Вячеслав
|0
|0
|Кравченко Никита
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|2
|2
|Судаков Георгий
|4
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|1
|Степаненко Тарас
|3
|0
|Матвиенко Николай
|3
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|1
|Траоре Лассина
|2
|0
|Бондарь Валерий
|2
|0
|Конопля Ефим
|2
|0
|Кастильо Денил
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|1
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Крыськив Дмитрий
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
|Лемкин Став
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танковский Вячеслав
|6
|1
|Artem Smolyakov
|4
|0
|Шаповал Владислав
|2
|1
|Кушниренко Богдан
|1
|1
|Морозко Евгений
|1
|1
|Шабанов Артём
|2
|0
|Будковский Филипп
|2
|0
|Кравченко Никита
|2
|0
|Крушиньский Борис
|2
|0
|Arielson
|2
|0
|Гитченко Андрей
|0
|1
|Огиря Владислав
|1
|0
|Бойко Денис
|1
|0
|Грицук Василий
|1
|0
|Лукас Тэйлор
|1
|0
|Назаренко Александр
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Полесье
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
1
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Полесье
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
14
10
Шахтёр Донецк
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Полесье
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
16
11
Голы по времени матча
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
6
50%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
14
10
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
1
7%
1
10%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
1
7%
4
40%
61-75
1
7%
4
40%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
22
22
13 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
3
14%
2
9%
1-15
5
23%
1
5%
16-30
5
23%
2
9%
31-45
4
18%
3
14%
46-60
1
5%
4
18%
61-75
4
18%
10
45%
76-90
Пропущено
13
10
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
0
0%
3
30%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
4
31%
1
10%
46-60
4
31%
1
10%
61-75
1
8%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1
Виктория Николаевка - Шахтёр Донецк 0:3 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1
Полесье
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Полесье - Металлист-1925 2:1 Полесье - Кривбасс 1:1 Полесье - Александрия 0:0 Заря - Полесье 0:1
Ворскла - Полесье 0:3 Полесье - Динамо Киев 3:2 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Минай 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Александрия - Полесье 0:3 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Рух Львов 0:1 Днепр-1 - Полесье 2:1 Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Рапид Вена - Полесье 1:1
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Полесье
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Полесье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
42
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
45
25
27
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
114
67
87
310
312
112
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|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|5 (3)
|Рух Львов
|Квасница Илья
|5 (3)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 5
|Черноморец Од
|Салюк Владимир
|2 3