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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Шахтёр Донецк
0:0
Конец матча
Полесье
0'
10' Желтая карточка
Шаповал Владислав
34' Желтая карточка
Судаков Георгий
80' Желтая карточка
Arielson
82' Желтая карточка
Танковский Вячеслав
90' Вторая желтая карточка
Танковский Вячеслав
90'+6
31
Ризнык
Дмитрий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
16
Азаров
Ираклий
6
Степаненко
Тарас
11
Зубков
Александр
8
Крыськив
Дмитрий
10
Судаков
Георгий
39
Невертон
14
Сикан
Даниил
71
Бойко
Денис
13
Лукас
Тэйлор
44
Чоботенко
Сергей
30
Шабанов
Артём
11
Шаповал
Владислав
55
Крушиньский
Борис
6
Танковский
Вячеслав
59
Козак
Артём
22
Грицук
Василий
18
Макуана
Бени
28
Будковский
Филипп
Шахтёр Донецк
Полесье

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 3 0.23
Кащук Алексей 3 0.23
Матвиенко Николай 3 0.23
Зубков Александр 2 0.15
Крыськив Дмитрий 2 0.15
Назарина Егор 2 0.15
Траоре Лассина 2 0.15
Судаков Георгий 2 0.15
Келси Кевин 2 0.15
Вьюнник Богдан 1 0.08
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Бондаренко Артём 0 0
Азаров Ираклий 0 0
Козик Эдуард 0 0
Невертон 0 0
Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макуана Бени 4 0.27
Козак Артём 3 0.2
Будковский Филипп 3 0.2
Кушниренко Богдан 2 (1) 0.13
Грицук Василий 2 (2) 0.13
Шастал Дмитрий 2 0.13
Arielson 1 0.07
Назаренко Александр 1 0.07
Крушиньский Борис 1 0.07
Мустафаев Эмиль 1 0.07
Artem Smolyakov 1 0.07
Янаков Денис 1 (1) 0.07
Танковский Вячеслав 0 0
Кравченко Никита 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Артём 2 2
Судаков Георгий 4 0
Гочолеишвили Гиорги 2 1
Степаненко Тарас 3 0
Матвиенко Николай 3 0
Чигринский Дмитрий 1 1
Траоре Лассина 2 0
Бондарь Валерий 2 0
Конопля Ефим 2 0
Кастильо Денил 2 0
Ракицкий Ярослав 0 1
Топалов Дмитрий 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0
Вьюнник Богдан 1 0
Крыськив Дмитрий 1 0
Келси Кевин 1 0
Лемкин Став 1 0
Фарина Марьян 1 0
Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танковский Вячеслав 6 1
Artem Smolyakov 4 0
Шаповал Владислав 2 1
Кушниренко Богдан 1 1
Морозко Евгений 1 1
Шабанов Артём 2 0
Будковский Филипп 2 0
Кравченко Никита 2 0
Крушиньский Борис 2 0
Arielson 2 0
Гитченко Андрей 0 1
Огиря Владислав 1 0
Бойко Денис 1 0
Грицук Василий 1 0
Лукас Тэйлор 1 0
Назаренко Александр 1 0
Макуана Бени 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Полесье
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
1
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Полесье
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

14
10
Шахтёр Донецк
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Полесье
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

16
11

Голы по времени матча

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
2
25%
1
8%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
6
50%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

14
10
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
1
7%
1
10%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
1
7%
4
40%
61-75
1
7%
4
40%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

22
22
13 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
3
14%
2
9%
1-15
5
23%
1
5%
16-30
5
23%
2
9%
31-45
4
18%
3
14%
46-60
1
5%
4
18%
61-75
4
18%
10
45%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
0
0%
3
30%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
4
31%
1
10%
46-60
4
31%
1
10%
61-75
1
8%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1
Виктория Николаевка - Шахтёр Донецк 0:3 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1
Полесье
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Полесье - Металлист-1925 2:1 Полесье - Кривбасс 1:1 Полесье - Александрия 0:0 Заря - Полесье 0:1
Ворскла - Полесье 0:3 Полесье - Динамо Киев 3:2 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Минай 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Александрия - Полесье 0:3 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Полесье - Рух Львов 0:1 Днепр-1 - Полесье 2:1 Верес - Полесье 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Гразер - Полесье 1:4 Хартберг - Полесье 2:3 Рапид Вена - Полесье 1:1

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Полесье

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Полесье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
4
2
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
5
2
5
2.5
2
7
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
4
6
7
1.5
8
7
3
10
2.5
3
12
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 14 9 3 2 19 - 11 30
2.
Полесье
 15 9 3 3 22 - 10 30
3.
Кривбасс
 14 8 3 3 26 - 14 27
4.
Шахтёр Донецк
 13 7 4 2 22 - 13 25
5.
Рух Львов
 14 6 6 2 24 - 16 24
6.
Колос Ковалёвка
 14 4 8 2 11 - 9 20
7.
Динамо Киев
 11 6 1 4 25 - 16 19
8.
Черноморец Од
 13 6 1 6 21 - 16 19
9.
Ворскла
 14 5 3 6 15 - 23 18
10.
ЛНЗ Черкассы
 14 4 4 6 14 - 17 16
11.
Металлист-1925
 13 4 3 6 12 - 15 15
12.
Оболонь
 14 3 4 7 10 - 20 13
13.
Александрия
 14 3 4 7 8 - 18 13
14.
Заря
 12 2 4 6 13 - 17 10
15.
Верес
 13 1 5 7 10 - 20 8
16.
Минай
 14 0 6 8 6 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 7 4 2 1 8 - 4 14
2.
Черноморец Од
 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Полесье
 6 4 1 1 10 - 6 13
4.
Кривбасс
 7 4 1 2 12 - 9 13
5.
Колос Ковалёвка
 8 3 3 2 7 - 6 12
6.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
7.
Шахтёр Донецк
 6 3 1 2 8 - 6 10
8.
Металлист-1925
 6 3 1 2 7 - 7 10
9.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
10.
Динамо Киев
 5 3 0 2 10 - 5 9
11.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
12.
Ворскла
 7 2 1 4 9 - 15 7
13.
Верес
 7 1 3 3 9 - 13 6
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 7 0 4 3 3 - 10 4
16.
Заря
 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 9 5 2 2 12 - 4 17
2.
Днепр-1
 7 5 1 1 11 - 7 16
3.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
4.
Кривбасс
 7 4 2 1 14 - 5 14
5.
Рух Львов
 5 4 0 1 13 - 7 12
6.
Ворскла
 7 3 2 2 6 - 8 11
7.
Динамо Киев
 6 3 1 2 15 - 11 10
8.
Заря
 7 2 3 2 11 - 10 9
9.
ЛНЗ Черкассы
 6 2 2 2 5 - 6 8
10.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
11.
Оболонь
 7 2 1 4 5 - 11 7
12.
Черноморец Од
 7 2 0 5 10 - 11 6
13.
Металлист-1925
 7 1 2 4 5 - 8 5
14.
Александрия
 7 0 3 4 3 - 8 3
15.
Верес
 6 0 2 4 1 - 7 2
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6
Динамо Киев Ванат Владислав 5 (3)
Рух Львов Квасница Илья 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Оболонь Taras Moroz 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 5
Черноморец Од Салюк Владимир 2 3
Весь список
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