Тур: 15. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
1:0
Первый тайм: 13'
Ход матча
6'
1:0
25
Дячук
Максим
77
Бенито
29
Дидик
Роман
77
Сыч
Алексей
63
Marko
Sapuha
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дячук МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 БенитоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Малыш НавинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Александр Шовковски
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
-
77 Сыч АлексейЗащитник
- Полузащитник
-
63 Marko SapuhaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
71 Oleh Fedor
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
История личных встреч
Динамо Киев
Рух Львов
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.33
0
Среднее время на гол
270
0
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1
0.71
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
90
126
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|0.5
|Ванат Владислав
|5
|0.42
|Ярмоленко Андрей
|4 (2)
|0.33
|Бражко Владимир
|3
|0.25
|Караваев Александр
|2
|0.17
|Волошин Назар
|2
|0.17
|Тымчик Александр
|2
|0.17
|Бенито
|1
|0.08
|Сидорчук Сергей
|1
|0.08
|Андриевский Александр
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Шапаренко Николай
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квасница Илья
|5
|0.33
|Климчук Юрий
|5 (2)
|0.33
|Рунич Василий
|3
|0.2
|Yevgeniy Pastukh
|3
|0.2
|Слюбик Богдан
|2
|0.13
|Де Паула Таллес
|1 (1)
|0.07
|Плюман Анже-Фредди
|1
|0.07
|Карабин Ярослав
|1
|0.07
|Denys Teslyuk
|1
|0.07
|Лях Ростислав
|0
|0
|Притула Остап
|0
|0
|Дидик Роман
|0
|0
|Vitaliy Roman
|0
|0
|Oleh Fedor
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Волошин Назар
|4
|0
|Ванат Владислав
|2
|1
|Дубинчак Владислав
|3
|0
|Шепелев Владимир
|3
|0
|Сирота Александр
|1
|1
|Бражко Владимир
|2
|0
|Дячук Максим
|2
|0
|Караваев Александр
|0
|1
|Попов Денис II
|0
|1
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Андриевский Александр
|1
|0
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Тымчик Александр
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Бенито
|1
|0
|Вивчаренко Константин
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fernando Edson
|4
|0
|Рунич Василий
|4
|0
|Дидик Роман
|4
|0
|Marko Sapuha
|4
|0
|Слюбик Богдан
|3
|0
|Vitaliy Roman
|3
|0
|Квасница Илья
|2
|0
|Denys Teslyuk
|2
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Соломон-Отабор Вив
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Лях Ростислав
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Dmitriy Ledviy
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Рух Львов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
0
1
Динамо Киев
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Рух Львов
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
11
9
Динамо Киев
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Рух Львов
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
11
10
Голы по времени матча
Забито
10
14
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
20%
2
14%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
6
43%
61-75
5
50%
4
29%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
15
9
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 9
3
20%
1
11%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
3
20%
3
33%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
6
55%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
1
9%
76-90
Забито
25
23
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
5
20%
3
13%
1-15
5
20%
1
4%
16-30
3
12%
2
9%
31-45
3
12%
2
9%
46-60
1
4%
8
35%
61-75
8
32%
7
30%
76-90
Пропущено
16
17
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
19%
1
6%
1-15
1
6%
7
41%
16-30
2
13%
3
18%
31-45
5
31%
2
12%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Днепр-1 0:1
Полесье - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Александрия 4:2 Оболонь - Динамо Киев 1:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Минай 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0
Рух Львов
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Рух Львов - Оболонь 2:2 Рух Львов - Днепр-1 0:2
Рух Львов - Александрия 0:0 Верес - Рух Львов 2:5 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Минай 0:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Рух Львов - Александрия 0:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Ворскла 4:1 Рух Львов - Заря 2:1 Рух Львов - Агробизнес 3:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Прикарпатье 3:1
Результаты матчей
Динамо Киев
Рух Львов
Точный счет
0:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:4
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
2:4
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
4
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
1 раз 9%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Рух Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
63
32
36
23
18
23
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
24
32
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
113
83
68
47
410
47
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|19 - 11
|30
|2.
|15
|9
|3
|3
|27 - 14
|30
|3.
|15
|9
|3
|3
|22 - 10
|30
|4.
|13
|7
|4
|2
|22 - 13
|25
|5.
|0:1
|15
|6
|6
|3
|24 - 17
|24
|6.
|1:0
|12
|7
|1
|4
|26 - 16
|22
|7.
|14
|4
|8
|2
|11 - 9
|20
|8.
|13
|6
|1
|6
|21 - 16
|19
|9.
|15
|5
|4
|6
|15 - 23
|19
|10.
|15
|4
|5
|6
|14 - 17
|17
|11.
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|12.
|14
|3
|4
|7
|10 - 20
|13
|13.
|14
|3
|4
|7
|8 - 18
|13
|14.
|14
|2
|5
|7
|14 - 23
|11
|15.
|12
|2
|4
|6
|13 - 17
|10
|16.
|15
|0
|6
|9
|6 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|5.
|1:0
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|7.
|0:1
|9
|2
|6
|1
|11 - 9
|12
|8.
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|5 - 10
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|13 - 16
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|13.
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|14.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|15.
|8
|0
|4
|4
|3 - 11
|4
|16.
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|2.
|9
|5
|2
|2
|12 - 4
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|5.
|0:1
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|6 - 8
|11
|7.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|15 - 11
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|10.
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|11.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|12.
|7
|2
|0
|5
|10 - 11
|6
|13.
|8
|1
|2
|5
|8 - 12
|5
|14.
|7
|0
|3
|4
|3 - 8
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|16.
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
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- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|5 (3)
|Рух Львов
|Квасница Илья
|5 (3)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 6
|Верес
|Балан Денис
|1 5
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 5