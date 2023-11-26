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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Динамо Киев
2:0
Конец матча
Рух Львов
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
25
Дячук
Максим
34
Сирота
Александр
44
Дубинчак
Владислав
6
Бражко
Владимир
8
Шепелев
Владимир
20
Караваев
Александр
29
Буяльский
Виталий
22
Кабаев
Владислав
77
Бенито
1
Герета
Юрий-Владимир
93
Vitaliy
Roman
92
Слюбик
Богдан
29
Дидик
Роман
77
Сыч
Алексей
35
Fernando
Edson
63
Marko
Sapuha
30
Де
Паула
Таллес
9
Квасница
Илья
19
Yevgeniy
Pastukh
11
Соломон-Отабор
Вив
Динамо Киев
Рух Львов

История личных встреч

Динамо Киев
Рух Львов

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ТМС
0:0
ТМК
0:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1
0.71

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

90
126

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 6 (3) 0.5
Ванат Владислав 5 0.42
Ярмоленко Андрей 4 (2) 0.33
Бражко Владимир 3 0.25
Караваев Александр 2 0.17
Волошин Назар 2 0.17
Тымчик Александр 2 0.17
Кабаев Владислав 1 0.08
Бенито 1 0.08
Сидорчук Сергей 1 0.08
Андриевский Александр 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Шапаренко Николай 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квасница Илья 5 0.33
Климчук Юрий 5 (2) 0.33
Рунич Василий 3 0.2
Yevgeniy Pastukh 3 0.2
Слюбик Богдан 2 0.13
Де Паула Таллес 1 (1) 0.07
Плюман Анже-Фредди 1 0.07
Карабин Ярослав 1 0.07
Denys Teslyuk 1 0.07
Лях Ростислав 0 0
Притула Остап 0 0
Дидик Роман 0 0
Vitaliy Roman 0 0
Oleh Fedor 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Волошин Назар 4 0
Ванат Владислав 2 1
Дубинчак Владислав 3 0
Шепелев Владимир 3 0
Сирота Александр 1 1
Бражко Владимир 2 0
Дячук Максим 2 0
Караваев Александр 0 1
Попов Денис II 0 1
Сидорчук Сергей 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Андриевский Александр 1 0
Кабаев Владислав 1 0
Тымчик Александр 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Бенито 1 0
Вивчаренко Константин 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fernando Edson 4 0
Рунич Василий 4 0
Дидик Роман 4 0
Marko Sapuha 4 0
Слюбик Богдан 3 0
Vitaliy Roman 3 0
Квасница Илья 2 0
Denys Teslyuk 2 0
Довгий Алексей 1 0
Соломон-Отабор Вив 1 0
Климчук Юрий 1 0
Лях Ростислав 1 0
Притула Остап 1 0
Dmitriy Ledviy 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Рух Львов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

0
1
Динамо Киев
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Рух Львов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

11
9
Динамо Киев
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Рух Львов
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

11
10

Голы по времени матча

Забито

12
14
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
25%
2
14%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
6
43%
61-75
5
42%
4
29%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
40%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

15
9
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
3
20%
1
11%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
1
11%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
3
20%
3
33%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
6
55%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
3
27%
1
9%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
1
9%
76-90

Забито

27
23
15 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
6
22%
3
13%
1-15
5
19%
1
4%
16-30
4
15%
2
9%
31-45
3
11%
2
9%
46-60
1
4%
8
35%
61-75
8
30%
30%
7
30%
76-90

Пропущено

16
19
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
3
19%
2
11%
1-15
1
6%
7
37%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
5
31%
2
11%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Днепр-1 0:1
Полесье - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Александрия 4:2 Оболонь - Динамо Киев 1:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Минай 4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Арис Салоники 4:0 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0
Рух Львов
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Рух Львов - Оболонь 2:2 Рух Львов - Днепр-1 0:2
Рух Львов - Александрия 0:0 Верес - Рух Львов 2:5 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Минай 0:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Рух Львов - Александрия 0:1 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Полесье - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Ворскла 4:1 Рух Львов - Заря 2:1 Рух Львов - Агробизнес 3:0 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Прикарпатье 3:1

Результаты матчей

Динамо Киев
Рух Львов

Точный счет

0:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:4
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:4
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
4
4 раза 33%
0
2 раза 17%
1
1 раз 8%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
2
1.5
3
6
2
4
2.5
1
8
2
4
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
3
2
4
2.5
3
3
2
4
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
4
9
3
1.5
6
9
4
8
2.5
4
11
4
8
3.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 14 9 3 2 19 - 11 30
2.
Кривбасс
 15 9 3 3 27 - 14 30
3.
Полесье
 15 9 3 3 22 - 10 30
4.
Шахтёр Донецк
 13 7 4 2 22 - 13 25
5.
Рух Львов
 15 6 6 3 24 - 18 24
6.
Динамо Киев
 12 7 1 4 27 - 16 22
7.
Колос Ковалёвка
 14 4 8 2 11 - 9 20
8.
Черноморец Од
 13 6 1 6 21 - 16 19
9.
Ворскла
 15 5 4 6 15 - 23 19
10.
ЛНЗ Черкассы
 15 4 5 6 14 - 17 17
11.
Металлист-1925
 14 4 3 7 15 - 19 15
12.
Оболонь
 14 3 4 7 10 - 20 13
13.
Александрия
 14 3 4 7 8 - 18 13
14.
Верес
 14 2 5 7 14 - 23 11
15.
Заря
 12 2 4 6 13 - 17 10
16.
Минай
 15 0 6 9 6 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 7 4 2 1 8 - 4 14
2.
Черноморец Од
 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Полесье
 6 4 1 1 10 - 6 13
4.
Кривбасс
 7 4 1 2 12 - 9 13
5.
Динамо Киев
 6 4 0 2 12 - 5 12
6.
Колос Ковалёвка
 8 3 3 2 7 - 6 12
7.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
8.
Шахтёр Донецк
 6 3 1 2 8 - 6 10
9.
Металлист-1925
 6 3 1 2 7 - 7 10
10.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
11.
Верес
 8 2 3 3 13 - 16 9
12.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
13.
Ворскла
 8 2 2 4 9 - 15 8
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 8 0 4 4 3 - 11 4
16.
Заря
 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 8 5 2 1 15 - 5 17
2.
Полесье
 9 5 2 2 12 - 4 17
3.
Днепр-1
 7 5 1 1 11 - 7 16
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
5.
Рух Львов
 6 4 0 2 13 - 9 12
6.
Ворскла
 7 3 2 2 6 - 8 11
7.
Динамо Киев
 6 3 1 2 15 - 11 10
8.
Заря
 7 2 3 2 11 - 10 9
9.
ЛНЗ Черкассы
 7 2 3 2 5 - 6 9
10.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
11.
Оболонь
 7 2 1 4 5 - 11 7
12.
Черноморец Од
 7 2 0 5 10 - 11 6
13.
Металлист-1925
 8 1 2 5 8 - 12 5
14.
Александрия
 7 0 3 4 3 - 8 3
15.
Верес
 6 0 2 4 1 - 7 2
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 5 (3)
Рух Львов Квасница Илья 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Оболонь Taras Moroz 1 6
Верес Балан Денис 1 5
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 5
Весь список
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