Тур: 15. Стадион: Днепр-Арена.
3:1
Второй тайм: 66'
0'
1:0
16' ГолФилиппов Александр
20' Желтая карточкаСарапий Эдуард
1:1
22' ГолАвагимян Артур
26' Красная карточкаАвагимян Артур
2:1
49' ГолАдамюк Владимир
3:1
59' ГолЛеднeв Богдан
Ход матча
16'
20'
22'
1:1
26'
49'
59'
3:1
70
Samson
Iyede
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Андре МаркосНападающий
-
19 Victinho
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Samson IyedeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Guy HadidaНападающий
- Нападающий
-
-
21 Illia Ukhan
-
Главный тренер: Григорчук Роман
История личных встреч
Днепр-1
Черноморец Од
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
2.5
Среднее время на гол
67
36
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
75
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филиппов Александр
|5
|0.33
|Гуцуляк Алексей
|5
|0.33
|Пихалёнок Александр
|3 (1)
|0.2
|Леднeв Богдан
|2
|0.13
|Адамюк Владимир
|1
|0.07
|Сарапий Эдуард
|1
|0.07
|Бабенко Руслан
|1
|0.07
|Когут Игорь
|1
|0.07
|Бланко Доминго
|1 (1)
|0.07
|Рубчинский Валентин
|0
|0
|Мирошниченко Денис
|0
|0
|Пурита Эмилиано
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штогрин Андрей
|5
|0.36
|Бойчук Богдан
|2
|0.14
|Кузык Орест
|2
|0.14
|Samson Iyede
|2
|0.14
|Васильев Александр Андреевич
|2
|0.14
|Авагимян Артур
|2
|0.14
|Бадибанга Зигей
|1
|0.07
|Шпорн Йон
|1
|0.07
|Guy Hadida
|1
|0.07
|Ермаков Виталий
|1
|0.07
|Путря Илья
|1 (1)
|0.07
|Dada Belmonte
|0
|0
|Брагару Максим
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|6
|1
|Бабенко Руслан
|3
|0
|Пихалёнок Александр
|3
|0
|Каплиенко Александр
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Кравец Василий
|2
|0
|Гуцуляк Алексей
|2
|0
|Когут Игорь
|2
|0
|Горин Олег
|2
|0
|Рубчинский Валентин
|2
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Сваток Александр
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Yuriy Maksymov
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|3
|2
|Шпорн Йон
|5
|0
|Путря Илья
|4
|0
|Авагимян Артур
|2
|1
|Кузык Орест
|2
|1
|Samson Iyede
|2
|1
|Luka Gucek
|2
|1
|Васильев Александр Андреевич
|3
|0
|Бойчук Богдан
|3
|0
|Брагару Максим
|2
|0
|Guy Hadida
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Dada Belmonte
|1
|0
Результаты матчей
Днепр-1
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Черноморец Од
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
2
Днепр-1
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Черноморец Од
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
11
9
Днепр-1
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Черноморец Од
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
13
11
Голы по времени матча
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
4
44%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Пропущено
5
12
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
2
40%
3
25%
76-90
Забито
11
10
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
18%
2
20%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
9%
2
20%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Забито
18
19
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
3
17%
3
16%
1-15
4
22%
6
32%
16-30
3
17%
2
11%
31-45
4
22%
2
11%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
2
11%
3
16%
76-90
Пропущено
12
18
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
17%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
25%
3
17%
31-45
2
17%
5
28%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
4
33%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Александрия 1:0 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Днепр-1 3:0
Ворскла - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Заря - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Минай - Днепр-1 1:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Полесье 2:1 Панатинаикос - Днепр-1 2:2
Черноморец Од
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Заря 4:1 Черноморец Од - Минай 3:0
Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Заря 0:0 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Александрия - Черноморец Од 1:5 Черноморец Од - Полесье 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0 Верес - Черноморец Од 3:1 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Александрия - Черноморец Од 4:5 Ингулец - Черноморец Од 4:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:1 Черноморец Од - ЛНЗ Черкасcы 0:0
Результаты матчей
Днепр-1
Черноморец Од
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Днепр-1
Черноморец Од
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
25
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
34
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
103
59
67
212
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|15
|10
|3
|2
|22 - 12
|33
|2.
|15
|9
|3
|3
|27 - 14
|30
|3.
|15
|9
|3
|3
|22 - 10
|30
|4.
|13
|7
|4
|2
|22 - 13
|25
|5.
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|6.
|12
|7
|1
|4
|27 - 16
|22
|7.
|14
|4
|8
|2
|11 - 9
|20
|8.
|1:3
|14
|6
|1
|7
|22 - 19
|19
|9.
|15
|5
|4
|6
|15 - 23
|19
|10.
|15
|4
|5
|6
|14 - 17
|17
|11.
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|12.
|14
|3
|4
|7
|10 - 20
|13
|13.
|14
|3
|4
|7
|8 - 18
|13
|14.
|14
|2
|5
|7
|14 - 23
|11
|15.
|12
|2
|4
|6
|13 - 17
|10
|16.
|15
|0
|6
|9
|6 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|2.
|1:3
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|5.
|6
|4
|0
|2
|12 - 5
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|7.
|9
|2
|6
|1
|11 - 9
|12
|8.
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|5 - 10
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|13 - 16
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|13.
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|14.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|15.
|8
|0
|4
|4
|3 - 11
|4
|16.
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|2.
|9
|5
|2
|2
|12 - 4
|17
|3.
|3:1
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|5.
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|6 - 8
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|15 - 11
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|10.
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|11.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|12.
|1:3
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|13.
|8
|1
|2
|5
|8 - 12
|5
|14.
|7
|0
|3
|4
|3 - 8
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|16.
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
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|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|5 (3)
|Рух Львов
|Квасница Илья
|5 (3)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 6
|Верес
|Балан Денис
|1 5