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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Днепр-1
3:1
Второй тайм: 66'
Черноморец Од
0'
1:0
16' Гол
Филиппов Александр
20' Желтая карточка
Сарапий Эдуард
1:1
22' Гол
Авагимян Артур
26' Красная карточка
Авагимян Артур
2:1
49' Гол
Адамюк Владимир
3:1
59' Гол
Леднeв Богдан

Ход матча

16'
Филиппов Александр
(Адамюк Владимир)
1:0
20'
Сарапий Эдуард
 
22'
1:1
Авагимян Артур
26'
 
Авагимян Артур
46'
Танчик Владимир
Филиппов Александр
 
49'
Адамюк Владимир
(Гуцуляк Алексей)
2:1
59'
Леднeв Богдан
(Танчик Владимир)
3:1
Лучшие коэффициенты
Днепр-1
Ничья
Черноморец Од
1.59
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3.80
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5.80
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Все Коэффициенты
1
Волынец
Евгений
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
11
Мирошниченко
Денис
18
Бабенко
Руслан
22
Рубчинский
Валентин
9
Гуцуляк
Алексей
8
Пихалёнок
Александр
17
Леднeв
Богдан
7
Филиппов
Александр
1
Варакута
Даниил
9
Путря
Илья
27
Васильев
Александр
Андреевич
79
Салюк
Владимир
45
Брагару
Максим
8
Шпорн
Йон
7
Кузык
Орест
20
Авагимян
Артур
39
Бадибанга
Зигей
70
Samson
Iyede
77
Штогрин
Андрей
Днепр-1
Черноморец Од

История личных встреч

Днепр-1
Черноморец Од

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
К
0:0

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
2.5

Среднее время на гол

67
36

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
75

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филиппов Александр 5 0.33
Гуцуляк Алексей 5 0.33
Пихалёнок Александр 3 (1) 0.2
Леднeв Богдан 2 0.13
Адамюк Владимир 1 0.07
Сарапий Эдуард 1 0.07
Бабенко Руслан 1 0.07
Когут Игорь 1 0.07
Бланко Доминго 1 (1) 0.07
Рубчинский Валентин 0 0
Мирошниченко Денис 0 0
Пурита Эмилиано 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штогрин Андрей 5 0.36
Бойчук Богдан 2 0.14
Кузык Орест 2 0.14
Samson Iyede 2 0.14
Васильев Александр Андреевич 2 0.14
Авагимян Артур 2 0.14
Бадибанга Зигей 1 0.07
Шпорн Йон 1 0.07
Guy Hadida 1 0.07
Ермаков Виталий 1 0.07
Путря Илья 1 (1) 0.07
Dada Belmonte 0 0
Брагару Максим 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 6 1
Бабенко Руслан 3 0
Пихалёнок Александр 3 0
Каплиенко Александр 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Кравец Василий 2 0
Гуцуляк Алексей 2 0
Когут Игорь 2 0
Горин Олег 2 0
Рубчинский Валентин 2 0
Мирошниченко Денис 1 0
Пасич Евгений 1 0
Сваток Александр 1 0
Бланко Доминго 1 0
Горбунов Сергей Олегович 1 0
Леднeв Богдан 1 0
Волынец Евгений 1 0
Yuriy Maksymov 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 3 2
Шпорн Йон 5 0
Путря Илья 4 0
Авагимян Артур 2 1
Кузык Орест 2 1
Samson Iyede 2 1
Luka Gucek 2 1
Васильев Александр Андреевич 3 0
Бойчук Богдан 3 0
Брагару Максим 2 0
Guy Hadida 1 0
Билык Олег 1 0
Dada Belmonte 1 0

Результаты матчей

Днепр-1
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Черноморец Од
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
2
Днепр-1
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Черноморец Од
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

11
9
Днепр-1
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Черноморец Од
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

13
11

Голы по времени матча

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
4
44%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Пропущено

5
12
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
2
40%
3
25%
76-90

Забито

11
10
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
18%
2
20%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
9%
2
20%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Забито

18
19
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
3
17%
3
16%
1-15
4
22%
6
32%
16-30
3
17%
2
11%
31-45
4
22%
2
11%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
2
11%
3
16%
76-90

Пропущено

12
18
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
17%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
25%
3
17%
31-45
2
17%
5
28%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
4
33%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Александрия 1:0 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Днепр-1 3:0
Ворскла - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Заря - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Минай - Днепр-1 1:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Полесье 2:1 Панатинаикос - Днепр-1 2:2
Черноморец Од
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Заря 4:1 Черноморец Од - Минай 3:0
Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Заря 0:0 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Александрия - Черноморец Од 1:5 Черноморец Од - Полесье 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0 Верес - Черноморец Од 3:1 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Александрия - Черноморец Од 4:5 Ингулец - Черноморец Од 4:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:1 Черноморец Од - ЛНЗ Черкасcы 0:0

Результаты матчей

Днепр-1
Черноморец Од

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Днепр-1
Черноморец Од

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
3
5
9
1.5
6
7
2
12
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 3:1 15 10 3 2 22 - 12 33
2.
Кривбасс
 15 9 3 3 27 - 14 30
3.
Полесье
 15 9 3 3 22 - 10 30
4.
Шахтёр Донецк
 13 7 4 2 22 - 13 25
5.
Рух Львов
 15 6 6 3 24 - 18 24
6.
Динамо Киев
 12 7 1 4 27 - 16 22
7.
Колос Ковалёвка
 14 4 8 2 11 - 9 20
8.
Черноморец Од
 1:3 14 6 1 7 22 - 19 19
9.
Ворскла
 15 5 4 6 15 - 23 19
10.
ЛНЗ Черкассы
 15 4 5 6 14 - 17 17
11.
Металлист-1925
 14 4 3 7 15 - 19 15
12.
Оболонь
 14 3 4 7 10 - 20 13
13.
Александрия
 14 3 4 7 8 - 18 13
14.
Верес
 14 2 5 7 14 - 23 11
15.
Заря
 12 2 4 6 13 - 17 10
16.
Минай
 15 0 6 9 6 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 3:1 8 5 2 1 11 - 5 17
2.
Черноморец Од
 1:3 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Полесье
 6 4 1 1 10 - 6 13
4.
Кривбасс
 7 4 1 2 12 - 9 13
5.
Динамо Киев
 6 4 0 2 12 - 5 12
6.
Колос Ковалёвка
 8 3 3 2 7 - 6 12
7.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
8.
Шахтёр Донецк
 6 3 1 2 8 - 6 10
9.
Металлист-1925
 6 3 1 2 7 - 7 10
10.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
11.
Верес
 8 2 3 3 13 - 16 9
12.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
13.
Ворскла
 8 2 2 4 9 - 15 8
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 8 0 4 4 3 - 11 4
16.
Заря
 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 8 5 2 1 15 - 5 17
2.
Полесье
 9 5 2 2 12 - 4 17
3.
Днепр-1
 3:1 7 5 1 1 11 - 7 16
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
5.
Рух Львов
 6 4 0 2 13 - 9 12
6.
Ворскла
 7 3 2 2 6 - 8 11
7.
Динамо Киев
 6 3 1 2 15 - 11 10
8.
Заря
 7 2 3 2 11 - 10 9
9.
ЛНЗ Черкассы
 7 2 3 2 5 - 6 9
10.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
11.
Оболонь
 7 2 1 4 5 - 11 7
12.
Черноморец Од
 1:3 8 2 0 6 11 - 14 6
13.
Металлист-1925
 8 1 2 5 8 - 12 5
14.
Александрия
 7 0 3 4 3 - 8 3
15.
Верес
 6 0 2 4 1 - 7 2
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 5 (3)
Рух Львов Квасница Илья 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Оболонь Taras Moroz 1 6
Верес Балан Денис 1 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Днепр-1
Ничья
Черноморец Од
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Где смотреть матч Днепр-1 3:1 Черноморец Од онлайн

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Днепр-1
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