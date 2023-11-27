Тур: 15. Стадион: Днепр-Арена.
5:2
Конец матча
0'
1:0
16' ГолФилиппов Александр
20' Желтая карточкаСарапий Эдуард
1:1
22' Гол в свои воротаВолынец Евгений
26' Красная карточкаАвагимян Артур
2:1
49' ГолАдамюк Владимир
3:1
59' ГолЛеднeв Богдан
66' Желтая карточкаПутря Илья
73' Желтая карточкаБадибанга Зигей
3:2
76' ГолКузык Орест
77' Желтая карточкаШтогрин Андрей
4:2
90' ГолТанчик Владимир
5:2
90' ГолМирошниченко Денис
90'+5
Ход матча
16'
20'
22'
1:1
26'
49'
59'
3:1
66'
73'
76'
3:2
77'
89'
90'
4:2
90'
70
Samson
Iyede
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Андре МаркосНападающий
-
19 Victinho
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Samson IyedeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Guy HadidaНападающий
- Нападающий
-
-
21 Illia Ukhan
-
Главный тренер: Григорчук Роман
История личных встреч
Днепр-1
Черноморец Од
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
2.5
Среднее время на гол
67
36
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
75
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филиппов Александр
|5
|0.33
|Гуцуляк Алексей
|5
|0.33
|Пихалёнок Александр
|3 (1)
|0.2
|Леднeв Богдан
|3
|0.2
|Адамюк Владимир
|1
|0.07
|Мирошниченко Денис
|1
|0.07
|Танчик Владимир
|1
|0.07
|Сарапий Эдуард
|1
|0.07
|Бабенко Руслан
|1
|0.07
|Когут Игорь
|1
|0.07
|Бланко Доминго
|1 (1)
|0.07
|Рубчинский Валентин
|0
|0
|Пурита Эмилиано
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штогрин Андрей
|5
|0.36
|Кузык Орест
|3
|0.21
|Бойчук Богдан
|2
|0.14
|Samson Iyede
|2
|0.14
|Васильев Александр Андреевич
|2
|0.14
|Бадибанга Зигей
|1
|0.07
|Шпорн Йон
|1
|0.07
|Путря Илья
|1 (1)
|0.07
|Авагимян Артур
|1
|0.07
|Guy Hadida
|1
|0.07
|Ермаков Виталий
|1
|0.07
|Dada Belmonte
|0
|0
|Брагару Максим
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|6
|1
|Бабенко Руслан
|3
|0
|Пихалёнок Александр
|3
|0
|Каплиенко Александр
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Кравец Василий
|2
|0
|Гуцуляк Алексей
|2
|0
|Когут Игорь
|2
|0
|Горин Олег
|2
|0
|Рубчинский Валентин
|2
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Сваток Александр
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Yuriy Maksymov
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|3
|2
|Шпорн Йон
|5
|0
|Путря Илья
|5
|0
|Авагимян Артур
|2
|1
|Кузык Орест
|2
|1
|Samson Iyede
|2
|1
|Luka Gucek
|2
|1
|Васильев Александр Андреевич
|3
|0
|Бойчук Богдан
|3
|0
|Брагару Максим
|2
|0
|Бадибанга Зигей
|1
|0
|Guy Hadida
|1
|0
|Штогрин Андрей
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Dada Belmonte
|1
|0
Результаты матчей
Днепр-1
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Черноморец Од
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
3
Днепр-1
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Черноморец Од
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
11
9
Днепр-1
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Черноморец Од
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
13
12
Голы по времени матча
Забито
13
10
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
8%
1
10%
1-15
3
23%
4
40%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
3
23%
2
20%
76-90
Пропущено
6
18
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
17%
3
17%
31-45
1
17%
5
28%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
3
50%
5
28%
76-90
Забито
11
10
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
18%
2
20%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
9%
2
20%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Забито
24
20
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
3
13%
3
15%
1-15
6
25%
6
30%
16-30
3
13%
2
10%
31-45
6
25%
2
10%
46-60
2
8%
3
15%
61-75
4
17%
4
20%
76-90
Пропущено
13
24
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
15%
2
8%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
3
23%
3
13%
31-45
2
15%
7
29%
29%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
5
38%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Александрия 1:0 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Днепр-1 3:0
Ворскла - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Заря - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Минай - Днепр-1 1:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Полесье 2:1 Панатинаикос - Днепр-1 2:2
Черноморец Од
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Заря 4:1 Черноморец Од - Минай 3:0
Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Заря 0:0 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Александрия - Черноморец Од 1:5 Черноморец Од - Полесье 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0 Верес - Черноморец Од 3:1 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Динамо Киев 3:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 ЛНЗ Черкассы - Черноморец Од 0:2 Александрия - Черноморец Од 4:5 Ингулец - Черноморец Од 4:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:1 Черноморец Од - ЛНЗ Черкасcы 0:0
Результаты матчей
Днепр-1
Черноморец Од
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Днепр-1
Черноморец Од
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
51
35
42
17
24
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
34
35
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
113
69
77
312
311
114
113
114
113
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|5 (3)
|Рух Львов
|Квасница Илья
|5 (3)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 6
|Верес
|Балан Денис
|1 5