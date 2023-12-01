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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Варта Познань
1:1
Второй тайм: 63'
Ягеллония Белосток
0'
0:1
1' Гол
Хансен Кристоффер
19' Желтая карточка
Konrad Matuszewski
23' Желтая карточка
Луиш Мигел
1:1
32' Гол
Журавски Мачей
44' Желтая карточка
Дигес Адриан
47' Желтая карточка
Визингер Дарио
49' Желтая карточка
Боровски Филип

Ход матча

1'
0:1
Хансен Кристоффер
19'
Konrad Matuszewski
 
23'
Луиш Мигел
 
32'
Журавски Мачей
1:1
44'
 
Дигес Адриан
47'
Визингер Дарио
 
49'
Боровски Филип
 
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Варта Познань
Ничья
Ягеллония Белосток
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Все Коэффициенты
1
Лис
Адриан
14
Цэру
Богдан
4
Ставропулос
Димитрис
22
Konrad
Matuszewski
28
Боровски
Филип
16
Луиш
Мигел
21
Купчак
Матеуш
47
Пржикрыл
Томаш
6
Журавски
Мачей
29
Визингер
Дарио
7
Шмыт
Каетан
1
Аломерович
Златан
16
Сачек
Михал
72
Скшипчак
Матеуш
17
Дигес
Адриан
27
Вдовик
Бартломей
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
7
Dominik
Marczuk
28
Наранхо
Хосе
99
Хансен
Кристоффер
11
Имас
Хесус
Варта Познань
3-4-3
Ягеллония Белосток
4-2-3-1

История личных встреч

Варта Познань
Ягеллония Белосток

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
3:1
Э
2:0
ТМК
1:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
4:3

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.25

Среднее время на гол

54
72

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

2.25
0.33

Среднее время на гол

40
270

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

45
105

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмыт Каетан 5 (4) 0.29
Журавски Мачей 3 0.18
Купчак Матеуш 2 0.12
Луиш Мигел 2 0.12
Эппель Мартон 2 (1) 0.12
Савич Стефан V 1 0.06
Визингер Дарио 1 0.06
Пржикрыл Томаш 1 0.06
Зреляк Адам 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Боровски Филип 0 0
Konrad Matuszewski 0 0
Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вдовик Бартломей 8 (3) 0.47
Пюлюлю Афимико 6 (3) 0.35
Хансен Кристоффер 5 0.29
Имас Хесус 4 0.24
Наранхо Хосе 3 0.18
Dominik Marczuk 2 0.12
Нене III 2 0.12
Скшипчак Матеуш 2 0.12
Левицки Якуб 2 0.12
Wojciech Laski 1 0.06
Кубицки Ярослав 0 0
Романчук Тарас 0 0
Дигес Адриан 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визингер Дарио 5 0
Плеснерович Виктор 5 0
Журавски Мачей 4 0
Бартковски Якуб 4 0
Купчак Матеуш 4 0
Ставропулос Димитрис 4 0
Шмыт Каетан 4 0
Шимонович Давид 3 0
Боровски Филип 3 0
Савич Стефан V 2 0
Луиш Мигел 2 0
Гробельны Енджей 2 0
Лис Адриан 1 0
Копчински Михал 1 0
Цэру Богдан 1 0
Konrad Matuszewski 1 0
Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нене III 5 0
Романчук Тарас 4 0
Купиш Томаш 3 0
Wojciech Laski 3 0
Имас Хесус 2 0
Сачек Михал 2 0
Дигес Адриан 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Матысик Милош 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Настич Боян 1 0
Аломерович Златан 1 0
Кубицки Ярослав 1 0
Наранхо Хосе 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Dominik Marczuk 1 0
Slawomir Abramowicz 1 0
Левицки Якуб 1 0

Результаты матчей

Варта Познань
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
8
Варта Познань
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ягеллония Белосток
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

9
21
Варта Познань
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Ягеллония Белосток
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

12
29

Голы по времени матча

Забито

5
13
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 10
1
20%
2
15%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
20%
4
31%
76-90

Пропущено

9
17
7 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
11%
1
6%
1-15
5
56%
1
6%
16-30
1
11%
5
29%
29%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
22%
2
12%
76-90

Забито

11
21
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
3
27%
2
10%
1-15
2
18%
6
29%
16-30
1
9%
4
19%
31-45
3
27%
1
5%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
0
0%
5
24%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Забито

16
34
10 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
4
25%
4
12%
1-15
3
19%
6
18%
16-30
3
19%
5
15%
31-45
3
19%
5
15%
46-60
2
13%
5
15%
61-75
1
6%
9
26%
76-90

Пропущено

18
23
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
11%
3
13%
1-15
6
33%
1
4%
16-30
2
11%
7
30%
31-45
2
11%
5
22%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
5
28%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Легия - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Сталь Бржег - Варта Познань 0:4
Варта Познань - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Островец-Свентокшиски - Варта Познань 1:2 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Лех 0:2 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Краковия 0:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Ракув - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Варта Познань - Сьрода 3:0 Варта Познань - Млада Болеслав 0:1
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 ЦВКС Ресовия - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0
Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1

Результаты матчей

Варта Познань
Ягеллония Белосток

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
3 раза 38%
3
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Варта Познань
Ягеллония Белосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
7
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
14
2
6
10
1.5
11
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 16 11 3 2 28 - 13 36
2.
Ягеллония Белосток
 1:1 17 9 5 3 37 - 22 32
3.
Лех
 16 8 5 3 29 - 22 29
4.
Ракув
 15 8 4 3 31 - 17 28
5.
Погонь Щецин
 16 8 2 6 29 - 18 26
6.
Легия
 15 7 4 4 23 - 20 25
7.
Заглембе Любин
 16 7 3 6 19 - 24 24
8.
Видзев Лодзь
 16 6 4 6 21 - 21 22
9.
Сталь Мелец
 16 6 3 7 23 - 24 21
10.
Радомяк Радом
 16 5 4 7 18 - 20 19
11.
Гурник Забже
 16 5 4 7 17 - 20 19
12.
Варта Познань
 1:1 17 4 7 6 17 - 19 19
13.
Пяст
 16 2 12 2 14 - 14 18
14.
Корона Кельце
 15 3 8 4 19 - 19 17
15.
Краковия
 15 3 7 5 14 - 20 16
16.
Пуща Неполомице
 16 4 4 8 20 - 31 16
17.
Рух Хожув
 16 1 7 8 15 - 27 10
18.
ЛКС Лодзь
 16 2 2 12 11 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 1:1 8 7 1 0 22 - 5 22
2.
Ракув
 9 6 3 0 20 - 4 21
3.
Лех
 9 6 2 1 22 - 11 20
4.
Легия
 9 5 2 2 16 - 9 17
5.
Шленск Вроцлав
 7 5 1 1 14 - 6 16
6.
Видзев Лодзь
 7 5 0 2 9 - 6 15
7.
Заглембе Любин
 8 4 3 1 10 - 7 15
8.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
9.
Погонь Щецин
 9 4 1 4 18 - 15 13
10.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 10 - 11 12
11.
Гурник Забже
 7 3 2 2 5 - 6 11
12.
Корона Кельце
 7 2 4 1 12 - 9 10
13.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
14.
Радомяк Радом
 8 2 3 3 9 - 8 9
15.
ЛКС Лодзь
 8 2 2 4 8 - 17 8
16.
Рух Хожув
 8 1 4 3 9 - 13 7
17.
Варта Познань
 1:1 9 1 4 4 6 - 10 7
18.
Краковия
 7 1 3 3 7 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Погонь Щецин
 7 4 1 2 11 - 3 13
3.
Варта Познань
 1:1 8 3 3 2 11 - 9 12
4.
Радомяк Радом
 8 3 1 4 9 - 12 10
5.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 7 10
6.
Ягеллония Белосток
 1:1 9 2 4 3 15 - 17 10
7.
Лех
 7 2 3 2 7 - 11 9
8.
Заглембе Любин
 8 3 0 5 9 - 17 9
9.
Легия
 6 2 2 2 7 - 11 8
10.
Гурник Забже
 9 2 2 5 12 - 14 8
11.
Пяст
 9 0 8 1 7 - 8 8
12.
Ракув
 6 2 1 3 11 - 13 7
13.
Сталь Мелец
 8 2 1 5 8 - 14 7
14.
Корона Кельце
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Видзев Лодзь
 9 1 4 4 12 - 15 7
16.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
17.
Рух Хожув
 8 0 3 5 6 - 14 3
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 13 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 7
Лех Муравски Радослав 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Рух Хожув Садлок Мацей 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    Боровски Филип получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    Визингер Дарио получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Дигес Адриан получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Г О О О О Л - Журавски Мачей бьет в цель!
  • 23'
    Луиш Мигел получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Варта Познань
Ничья
Ягеллония Белосток
4.60
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3.20
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