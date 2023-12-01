Тур: 17. Стадион: Stadion Dyskobolii. Зрители: 1058
1:2
Конец матча
0'
0:1
1' ГолХансен Кристоффер
19' Желтая карточкаKonrad Matuszewski
23' Желтая карточкаЛуиш Мигел
1:1
32' ГолЖуравски Мачей
44' Желтая карточкаДигес Адриан
47' Желтая карточкаВизингер Дарио
49' Желтая карточкаБоровски Филип
1:2
66' ГолНаранхо Хосе
71' Вторая желтая карточкаБоровски Филип
90'+3
Ход матча
1'
23'
32'
1:1
44'
47'
49'
66'
1:2
71'
14
Цэру
Богдан
16
Луиш
Мигел
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
28
Наранхо
Хосе
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Кшижак ОскарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Савич СтефанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Левицки ЯкубПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
История личных встреч
Варта Познань
Ягеллония Белосток
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.25
Среднее время на гол
54
72
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
2.25
0.33
Среднее время на гол
40
270
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
2
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
45
105
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|5 (4)
|0.29
|Журавски Мачей
|3
|0.18
|Купчак Матеуш
|2
|0.12
|Луиш Мигел
|2
|0.12
|Эппель Мартон
|2 (1)
|0.12
|Савич Стефан V
|1
|0.06
|Визингер Дарио
|1
|0.06
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.06
|Зреляк Адам
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовик Бартломей
|8 (3)
|0.47
|Пюлюлю Афимико
|6 (3)
|0.35
|Хансен Кристоффер
|5
|0.29
|Имас Хесус
|4
|0.24
|Наранхо Хосе
|4
|0.24
|Dominik Marczuk
|2
|0.12
|Нене III
|2
|0.12
|Скшипчак Матеуш
|2
|0.12
|Левицки Якуб
|2
|0.12
|Wojciech Laski
|1
|0.06
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|Романчук Тарас
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Визингер Дарио
|5
|0
|Плеснерович Виктор
|5
|0
|Боровски Филип
|3
|1
|Журавски Мачей
|4
|0
|Бартковски Якуб
|4
|0
|Купчак Матеуш
|4
|0
|Ставропулос Димитрис
|4
|0
|Шмыт Каетан
|4
|0
|Шимонович Давид
|3
|0
|Савич Стефан V
|2
|0
|Луиш Мигел
|2
|0
|Гробельны Енджей
|2
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Цэру Богдан
|1
|0
|Konrad Matuszewski
|1
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нене III
|5
|0
|Романчук Тарас
|4
|0
|Купиш Томаш
|3
|0
|Wojciech Laski
|3
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Сачек Михал
|2
|0
|Дигес Адриан
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Наранхо Хосе
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Dominik Marczuk
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
|Левицки Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Варта Познань
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Ягеллония Белосток
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
8
Варта Познань
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ягеллония Белосток
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
9
21
Варта Познань
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Ягеллония Белосток
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
13
29
Голы по времени матча
Забито
6
15
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
1
17%
3
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
17%
4
27%
76-90
Пропущено
11
18
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
18%
1
6%
1-15
5
45%
1
6%
16-30
1
9%
6
33%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
1
9%
3
17%
61-75
2
18%
2
11%
76-90
Забито
11
21
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
3
27%
2
10%
1-15
2
18%
6
29%
16-30
1
9%
4
19%
31-45
3
27%
1
5%
46-60
2
18%
3
14%
61-75
0
0%
5
24%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
33%
76-90
Забито
17
36
11 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 8
6 Не забивали 3
4
24%
5
14%
1-15
3
18%
6
17%
16-30
4
24%
5
14%
31-45
3
18%
5
14%
46-60
2
12%
6
17%
61-75
1
6%
9
25%
76-90
Пропущено
20
24
11 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
3
15%
3
13%
1-15
6
30%
1
4%
16-30
2
10%
8
33%
31-45
2
10%
5
21%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
5
25%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Легия - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Сталь Бржег - Варта Познань 0:4
Варта Познань - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Островец-Свентокшиски - Варта Познань 1:2 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Лех 0:2 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Краковия 0:0 Радомяк Радом - Варта Познань 3:2 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Ракув - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Варта Познань - Погонь Щецин 0:1 Варта Познань - Сьрода 3:0 Варта Познань - Млада Болеслав 0:1
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 ЦВКС Ресовия - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0
Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ягеллония Белосток - Радомяк Радом 3:2 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 2:1 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 4:1 Ракув - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Ягеллония Белосток - Полония Варшава 0:1
Результаты матчей
Варта Познань
Ягеллония Белосток
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
3 раза 38%
3
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Варта Познань
Ягеллония Белосток
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
71
27
71
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
44
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
152
611
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|28 - 13
|36
|2.
|17
|10
|4
|3
|38 - 22
|34
|3.
|16
|8
|5
|3
|29 - 22
|29
|4.
|15
|8
|4
|3
|31 - 17
|28
|5.
|0:1
|17
|8
|2
|7
|29 - 19
|26
|6.
|15
|7
|4
|4
|23 - 20
|25
|7.
|16
|7
|3
|6
|19 - 24
|24
|8.
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|9.
|1:0
|17
|6
|4
|7
|18 - 20
|22
|10.
|16
|6
|3
|7
|23 - 24
|21
|11.
|16
|5
|4
|7
|18 - 20
|19
|12.
|16
|2
|12
|2
|14 - 14
|18
|13.
|17
|4
|6
|7
|17 - 20
|18
|14.
|15
|3
|8
|4
|19 - 19
|17
|15.
|15
|3
|7
|5
|14 - 20
|16
|16.
|16
|4
|4
|8
|20 - 31
|16
|17.
|16
|1
|7
|8
|15 - 27
|10
|18.
|16
|2
|2
|12
|11 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|22 - 5
|22
|2.
|9
|6
|3
|0
|20 - 4
|21
|3.
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|4.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|6.
|7
|5
|0
|2
|9 - 6
|15
|7.
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|8.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|6 - 6
|14
|10.
|0:1
|9
|4
|1
|4
|18 - 15
|13
|11.
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|12.
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|13.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|14.
|8
|2
|3
|3
|9 - 8
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|16.
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|17.
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|18.
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|2.
|0:1
|8
|4
|1
|3
|11 - 4
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|4.
|9
|3
|3
|3
|16 - 17
|12
|5.
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|6.
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|7.
|7
|2
|3
|2
|7 - 11
|9
|8.
|8
|3
|0
|5
|9 - 17
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|10.
|1:0
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|11.
|9
|0
|8
|1
|7 - 8
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|13.
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|14.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|15.
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|16.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|17.
|8
|0
|3
|5
|6 - 14
|3
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|13 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|7 (1)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 7
|Лех
|Муравски Радослав
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|7