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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Гурник Забже
1:0
Перерыв
Погонь Щецин
0'
1:0
5' Гол
Эннали Лоуренс
20' Желтая карточка
Цех Бенедикт
41' Желтая карточка
Бичахчян Ваан

Ход матча

5'
Эннали Лоуренс
(Нашименту Филипе)
1:0
20'
 
Цех Бенедикт
41'
 
Бичахчян Ваан
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Гурник Забже
Ничья
Погонь Щецин
3.10
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Все Коэффициенты
1
Белица
Даниэль
2
Секулич
Борис
5
Щесняк
Криспин
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
8
Пачеко
Даниэль
23
Нашименту
Филипе
11
Эннали
Лоуренс
7
Капралик
Адриан
17
Kamil
Lukoszek
9
Мусёлик
Себастьян
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
8
Ульвестад
Фредрик
7
Кужава
Рафал
22
Бичахчян
Ваан
20
Горгон
Александр
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
Гурник Забже
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-2-3-1

История личных встреч

Гурник Забже
Погонь Щецин

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

24 матча

33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
4 победы 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Э
2:1
Э
1:4
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:1
EFR
2:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:4
Э
1:0
Э
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.42
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

33
30

Голов в среднем за матч

1.38
1.25

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

65
72

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daisuke Yokota 6 (3) 0.35
Мусёлик Себастьян 2 0.12
Чиж Шимон 2 0.12
Подольски Лукас 1 0.06
Яницки Рафал 1 0.06
Ольковски Павел 1 0.06
Сиплак Михал 1 0.06
Расак Дамиан 1 0.06
Щесняк Криспин 1 0.06
Капралик Адриан 1 0.06
Эннали Лоуренс 1 0.06
Пачеко Даниэль 0 0
Янжа Эрик 0 0
Секулич Борис 0 0
Нашименту Филипе 0 0
Дадок Роберт 0 0
Кравчик Пётр 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 7 0.41
Гросицки Камил 6 (3) 0.35
Горгон Александр 5 0.29
Бичахчян Ваан 4 0.24
Ульвестад Фредрик 2 0.12
Захович Лука 1 0.06
Лонкар Даниель 1 0.06
Смолиньски Кацпер 1 0.06
Форнальчик Мариуш 1 0.06
Вальквист Линус 0 0
Кужава Рафал 0 0
Вендрыховски Марцел 0 0
Пшиборек Адриан 0 0
Корчаковски Олаф 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Щесняк Криспин 2 1
Янжа Эрик 3 0
Секулич Борис 3 0
Дадок Роберт 3 0
Триантафиллопулос Константинос 3 0
Daisuke Yokota 3 0
Подольски Лукас 2 0
Яницки Рафал 2 0
Сиплак Михал 2 0
Мусёлик Себастьян 2 0
Kamil Lukoszek 0 1
Пачеко Даниэль 1 0
Ольковски Павел 1 0
Нашименту Филипе 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Капралик Адриан 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горгон Александр 4 0
Кужава Рафал 4 0
Ульвестад Фредрик 2 1
Гросицки Камил 3 0
Гамбоа Жоау 3 0
Бичахчян Ваан 3 0
Захович Лука 2 0
Малец Мариуш 2 0
Смолиньски Кацпер 2 0
Цех Бенедикт 1 0
Кожокару Валентин 1 0
Вальквист Линус 1 0
Лисовски Войцех 1 0
Столярски Павел 1 0
Кутрис Леонардо 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Форнальчик Мариуш 1 0
Пшиборек Адриан 1 0

Результаты матчей

Гурник Забже
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Погонь Щецин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
0
Гурник Забже
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Погонь Щецин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

8
14
Гурник Забже
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
6% (1)
44% (7)
Погонь Щецин
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

13
13

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
20%
1
10%
1-15
2
40%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
3
50%
3
75%
76-90

Забито

12
19
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
4
33%
5
26%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
17%
4
21%
61-75
4
33%
2
11%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
21%
2
14%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
2
14%
4
29%
76-90

Забито

17
29
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
3
18%
1
3%
1-15
2
12%
6
21%
16-30
4
24%
6
21%
31-45
1
6%
6
21%
46-60
2
12%
6
21%
61-75
5
29%
29%
4
14%
76-90

Пропущено

20
18
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
15%
2
11%
1-15
1
5%
3
17%
16-30
4
20%
2
11%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
5
25%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Висла Краков 1:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 1:0
Заглембе Сосновец - Гурник Забже 1:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Гурник Забже - Ракув 2:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 2:1 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 ГКС Катовице - Гурник Забже 0:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Подбескидзе - Погонь Щецин 0:1 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2
Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Лех 5:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гент 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5

Результаты матчей

Гурник Забже
Погонь Щецин

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%

Точное количество голов

1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 63%
0
4 раза 25%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Гурник Забже
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
7
2
1
6
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1
8
1.5
3
4
1
8
2.5
2
5
1
8
3.5
1
6
1
8
4.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
5
2
14
1.5
9
7
1
15
2.5
5
11
1
15
3.5
2
14
1
15
4.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 16 11 3 2 28 - 13 36
2.
Ягеллония Белосток
 17 10 4 3 38 - 22 34
3.
Лех
 16 8 5 3 29 - 22 29
4.
Ракув
 15 8 4 3 31 - 17 28
5.
Погонь Щецин
 0:1 17 8 2 7 29 - 19 26
6.
Легия
 15 7 4 4 23 - 20 25
7.
Заглембе Любин
 16 7 3 6 19 - 24 24
8.
Видзев Лодзь
 16 6 4 6 21 - 21 22
9.
Гурник Забже
 1:0 17 6 4 7 18 - 20 22
10.
Сталь Мелец
 16 6 3 7 23 - 24 21
11.
Радомяк Радом
 16 5 4 7 18 - 20 19
12.
Пяст
 16 2 12 2 14 - 14 18
13.
Варта Познань
 17 4 6 7 17 - 20 18
14.
Корона Кельце
 15 3 8 4 19 - 19 17
15.
Краковия
 15 3 7 5 14 - 20 16
16.
Пуща Неполомице
 16 4 4 8 20 - 31 16
17.
Рух Хожув
 16 1 7 8 15 - 27 10
18.
ЛКС Лодзь
 16 2 2 12 11 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 8 7 1 0 22 - 5 22
2.
Ракув
 9 6 3 0 20 - 4 21
3.
Лех
 9 6 2 1 22 - 11 20
4.
Легия
 9 5 2 2 16 - 9 17
5.
Шленск Вроцлав
 7 5 1 1 14 - 6 16
6.
Видзев Лодзь
 7 5 0 2 9 - 6 15
7.
Заглембе Любин
 8 4 3 1 10 - 7 15
8.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
9.
Гурник Забже
 1:0 8 4 2 2 6 - 6 14
10.
Погонь Щецин
 0:1 9 4 1 4 18 - 15 13
11.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Корона Кельце
 7 2 4 1 12 - 9 10
13.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
14.
Радомяк Радом
 8 2 3 3 9 - 8 9
15.
ЛКС Лодзь
 8 2 2 4 8 - 17 8
16.
Рух Хожув
 8 1 4 3 9 - 13 7
17.
Краковия
 7 1 3 3 7 - 13 6
18.
Варта Познань
 9 1 3 5 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Погонь Щецин
 0:1 8 4 1 3 11 - 4 13
3.
Варта Познань
 8 3 3 2 11 - 9 12
4.
Ягеллония Белосток
 9 3 3 3 16 - 17 12
5.
Радомяк Радом
 8 3 1 4 9 - 12 10
6.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 7 10
7.
Лех
 7 2 3 2 7 - 11 9
8.
Заглембе Любин
 8 3 0 5 9 - 17 9
9.
Легия
 6 2 2 2 7 - 11 8
10.
Гурник Забже
 1:0 9 2 2 5 12 - 14 8
11.
Пяст
 9 0 8 1 7 - 8 8
12.
Ракув
 6 2 1 3 11 - 13 7
13.
Сталь Мелец
 8 2 1 5 8 - 14 7
14.
Корона Кельце
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Видзев Лодзь
 9 1 4 4 12 - 15 7
16.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
17.
Рух Хожув
 8 0 3 5 6 - 14 3
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 13 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 7 (1)
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Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 7
Лех Муравски Радослав 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Рух Хожув Садлок Мацей 7
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Гурник Забже
Ничья
Погонь Щецин
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