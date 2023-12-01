Тур: 17. Стадион: Эрнест Поль. Зрители: 10239
1:0
Конец матча
0'
1:0
5' ГолЭннали Лоуренс
20' Желтая карточкаЦех Бенедикт
41' Желтая карточкаБичахчян Ваан
70' Красная карточкаЯнжа Эрик
88' Желтая карточкаСекулич Борис
90' Желтая карточкаМусёлик Себастьян
90' Желтая карточкаKamil Lukoszek
90'+6
Ход матча
5'
20'
41'
70'
88'
90'
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Сиплак МихалЗащитник
-
96 Дадок РобертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
-
27 Сала Доминик
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Густафссон Йенс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гурник Забже
Погонь Щецин
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
24 матча
33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
4 победы 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.42
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
33
30
Голов в среднем за матч
1.38
1.25
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
65
72
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daisuke Yokota
|6 (3)
|0.35
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.12
|Чиж Шимон
|2
|0.12
|Подольски Лукас
|1
|0.06
|Яницки Рафал
|1
|0.06
|Ольковски Павел
|1
|0.06
|Сиплак Михал
|1
|0.06
|Расак Дамиан
|1
|0.06
|Щесняк Криспин
|1
|0.06
|Капралик Адриан
|1
|0.06
|Эннали Лоуренс
|1
|0.06
|Пачеко Даниэль
|0
|0
|Янжа Эрик
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
|Кравчик Пётр
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|7
|0.41
|Гросицки Камил
|6 (3)
|0.35
|Горгон Александр
|5
|0.29
|Бичахчян Ваан
|4
|0.24
|Ульвестад Фредрик
|2
|0.12
|Захович Лука
|1
|0.06
|Лонкар Даниель
|1
|0.06
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.06
|Форнальчик Мариуш
|1
|0.06
|Вальквист Линус
|0
|0
|Кужава Рафал
|0
|0
|Вендрыховски Марцел
|0
|0
|Пшиборек Адриан
|0
|0
|Корчаковски Олаф
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янжа Эрик
|3
|1
|Секулич Борис
|4
|0
|Щесняк Криспин
|2
|1
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Daisuke Yokota
|3
|0
|Kamil Lukoszek
|1
|1
|Подольски Лукас
|2
|0
|Яницки Рафал
|2
|0
|Сиплак Михал
|2
|0
|Пачеко Даниэль
|1
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Нашименту Филипе
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горгон Александр
|4
|0
|Кужава Рафал
|4
|0
|Бичахчян Ваан
|4
|0
|Ульвестад Фредрик
|2
|1
|Гросицки Камил
|3
|0
|Гамбоа Жоау
|3
|0
|Захович Лука
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|Цех Бенедикт
|1
|0
|Кожокару Валентин
|1
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Лисовски Войцех
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Форнальчик Мариуш
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
Результаты матчей
Гурник Забже
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Погонь Щецин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
0
Гурник Забже
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Погонь Щецин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
8
14
Гурник Забже
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
12% (2)
41% (7)
Погонь Щецин
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
13
13
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
2
33%
1
10%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
3
50%
3
60%
76-90
Забито
12
19
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
4
33%
5
26%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
17%
4
21%
61-75
4
33%
2
11%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
21%
2
14%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
2
14%
4
29%
76-90
Забито
18
29
10 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
4
22%
1
3%
1-15
2
11%
6
21%
16-30
4
22%
6
21%
31-45
1
6%
6
21%
46-60
2
11%
6
21%
61-75
5
28%
4
14%
76-90
Пропущено
20
19
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
15%
3
16%
1-15
1
5%
3
16%
16-30
4
20%
2
11%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
5
25%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Висла Краков 1:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 1:0
Заглембе Сосновец - Гурник Забже 1:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Гурник Забже - Ракув 2:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 2:1 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 ГКС Катовице - Гурник Забже 0:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Подбескидзе - Погонь Щецин 0:1 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2
Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Лех 5:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гент 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5
Результаты матчей
Гурник Забже
Погонь Щецин
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
Точное количество голов
1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 65%
0
4 раза 24%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
5
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Гурник Забже
Погонь Щецин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
72
17
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
44
18
35
18
26
18
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
116
215
98
116
512
116
215
116
215
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|13 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (2)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|7 (1)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 7
|Лех
|Муравски Радослав
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|7