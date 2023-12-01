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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 10239
Гурник Забже
1:0
Конец матча
Погонь Щецин
0'
1:0
5' Гол
Эннали Лоуренс
20' Желтая карточка
Цех Бенедикт
41' Желтая карточка
Бичахчян Ваан
70' Красная карточка
Янжа Эрик
88' Желтая карточка
Секулич Борис
90' Желтая карточка
Мусёлик Себастьян
90' Желтая карточка
Kamil Lukoszek
90'+6
1
Белица
Даниэль
2
Секулич
Борис
5
Щесняк
Криспин
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
8
Пачеко
Даниэль
23
Нашименту
Филипе
11
Эннали
Лоуренс
7
Капралик
Адриан
17
Kamil
Lukoszek
9
Мусёлик
Себастьян
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
8
Ульвестад
Фредрик
7
Кужава
Рафал
22
Бичахчян
Ваан
20
Горгон
Александр
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
Гурник Забже
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-2-3-1

История личных встреч

Гурник Забже
Погонь Щецин

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

24 матча

33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
4 победы 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Э
2:1
Э
1:4
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:1
EFR
2:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:4
Э
1:0
Э
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.42
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

33
30

Голов в среднем за матч

1.38
1.25

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

65
72

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daisuke Yokota 6 (3) 0.35
Мусёлик Себастьян 2 0.12
Чиж Шимон 2 0.12
Подольски Лукас 1 0.06
Яницки Рафал 1 0.06
Ольковски Павел 1 0.06
Сиплак Михал 1 0.06
Расак Дамиан 1 0.06
Щесняк Криспин 1 0.06
Капралик Адриан 1 0.06
Эннали Лоуренс 1 0.06
Пачеко Даниэль 0 0
Янжа Эрик 0 0
Секулич Борис 0 0
Нашименту Филипе 0 0
Дадок Роберт 0 0
Кравчик Пётр 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 7 0.41
Гросицки Камил 6 (3) 0.35
Горгон Александр 5 0.29
Бичахчян Ваан 4 0.24
Ульвестад Фредрик 2 0.12
Захович Лука 1 0.06
Лонкар Даниель 1 0.06
Смолиньски Кацпер 1 0.06
Форнальчик Мариуш 1 0.06
Вальквист Линус 0 0
Кужава Рафал 0 0
Вендрыховски Марцел 0 0
Пшиборек Адриан 0 0
Корчаковски Олаф 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 3 1
Секулич Борис 4 0
Щесняк Криспин 2 1
Мусёлик Себастьян 3 0
Дадок Роберт 3 0
Триантафиллопулос Константинос 3 0
Daisuke Yokota 3 0
Kamil Lukoszek 1 1
Подольски Лукас 2 0
Яницки Рафал 2 0
Сиплак Михал 2 0
Пачеко Даниэль 1 0
Ольковски Павел 1 0
Нашименту Филипе 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Капралик Адриан 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горгон Александр 4 0
Кужава Рафал 4 0
Бичахчян Ваан 4 0
Ульвестад Фредрик 2 1
Гросицки Камил 3 0
Гамбоа Жоау 3 0
Захович Лука 2 0
Малец Мариуш 2 0
Смолиньски Кацпер 2 0
Цех Бенедикт 1 0
Кожокару Валентин 1 0
Вальквист Линус 1 0
Лисовски Войцех 1 0
Столярски Павел 1 0
Кутрис Леонардо 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Форнальчик Мариуш 1 0
Пшиборек Адриан 1 0

Результаты матчей

Гурник Забже
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Погонь Щецин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
0
Гурник Забже
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Погонь Щецин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

8
14
Гурник Забже
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
12% (2)
41% (7)
Погонь Щецин
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

13
13

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
2
33%
1
10%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
3
50%
3
60%
76-90

Забито

12
19
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
4
33%
5
26%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
17%
4
21%
61-75
4
33%
2
11%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
21%
2
14%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
2
14%
4
29%
76-90

Забито

18
29
10 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
4
22%
1
3%
1-15
2
11%
6
21%
16-30
4
22%
6
21%
31-45
1
6%
6
21%
46-60
2
11%
6
21%
61-75
5
28%
4
14%
76-90

Пропущено

20
19
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
3
15%
3
16%
1-15
1
5%
3
16%
16-30
4
20%
2
11%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
5
25%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Висла Краков 1:0 Сталь Мелец - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Краковия 1:0
Заглембе Сосновец - Гурник Забже 1:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Гурник Забже - Ракув 2:1 Гурник Забже - Брук-Бет Термалица 2:1 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 ГКС Катовице - Гурник Забже 0:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Ягеллония Белосток - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Видзев Лодзь 1:1 Корона Кельце - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:0 Варта Познань - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:2
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Погонь Щецин - Сталь Мелец 2:3 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Подбескидзе - Погонь Щецин 0:1 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2
Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Лех 5:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 ЛКС Лодзь - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гент 2:1 Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:2 Гент - Погонь Щецин 5:0 Погонь Щецин - Линфилд 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 Линфилд - Погонь Щецин 2:5

Результаты матчей

Гурник Забже
Погонь Щецин

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%

Точное количество голов

1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
11 раз 65%
0
4 раза 24%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
5
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Гурник Забже
Погонь Щецин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
2
1
7
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1
8
1.5
3
5
1
8
2.5
2
6
1
8
3.5
1
7
1
8
4.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
6
2
15
1.5
9
8
1
16
2.5
5
12
1
16
3.5
2
15
1
16
4.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 16 11 3 2 28 - 13 36
2.
Ягеллония Белосток
 17 10 4 3 38 - 22 34
3.
Лех
 16 8 5 3 29 - 22 29
4.
Ракув
 15 8 4 3 31 - 17 28
5.
Погонь Щецин
 17 8 2 7 29 - 19 26
6.
Легия
 15 7 4 4 23 - 20 25
7.
Заглембе Любин
 16 7 3 6 19 - 24 24
8.
Видзев Лодзь
 16 6 4 6 21 - 21 22
9.
Гурник Забже
 17 6 4 7 18 - 20 22
10.
Сталь Мелец
 16 6 3 7 23 - 24 21
11.
Радомяк Радом
 16 5 4 7 18 - 20 19
12.
Пяст
 16 2 12 2 14 - 14 18
13.
Варта Познань
 17 4 6 7 17 - 20 18
14.
Корона Кельце
 15 3 8 4 19 - 19 17
15.
Краковия
 15 3 7 5 14 - 20 16
16.
Пуща Неполомице
 16 4 4 8 20 - 31 16
17.
Рух Хожув
 16 1 7 8 15 - 27 10
18.
ЛКС Лодзь
 16 2 2 12 11 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 8 7 1 0 22 - 5 22
2.
Ракув
 9 6 3 0 20 - 4 21
3.
Лех
 9 6 2 1 22 - 11 20
4.
Легия
 9 5 2 2 16 - 9 17
5.
Шленск Вроцлав
 7 5 1 1 14 - 6 16
6.
Видзев Лодзь
 7 5 0 2 9 - 6 15
7.
Заглембе Любин
 8 4 3 1 10 - 7 15
8.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
9.
Гурник Забже
 8 4 2 2 6 - 6 14
10.
Погонь Щецин
 9 4 1 4 18 - 15 13
11.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Корона Кельце
 7 2 4 1 12 - 9 10
13.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
14.
Радомяк Радом
 8 2 3 3 9 - 8 9
15.
ЛКС Лодзь
 8 2 2 4 8 - 17 8
16.
Рух Хожув
 8 1 4 3 9 - 13 7
17.
Краковия
 7 1 3 3 7 - 13 6
18.
Варта Познань
 9 1 3 5 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Погонь Щецин
 8 4 1 3 11 - 4 13
3.
Варта Познань
 8 3 3 2 11 - 9 12
4.
Ягеллония Белосток
 9 3 3 3 16 - 17 12
5.
Радомяк Радом
 8 3 1 4 9 - 12 10
6.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 7 10
7.
Лех
 7 2 3 2 7 - 11 9
8.
Заглембе Любин
 8 3 0 5 9 - 17 9
9.
Легия
 6 2 2 2 7 - 11 8
10.
Гурник Забже
 9 2 2 5 12 - 14 8
11.
Пяст
 9 0 8 1 7 - 8 8
12.
Ракув
 6 2 1 3 11 - 13 7
13.
Сталь Мелец
 8 2 1 5 8 - 14 7
14.
Корона Кельце
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Видзев Лодзь
 9 1 4 4 12 - 15 7
16.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
17.
Рух Хожув
 8 0 3 5 6 - 14 3
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 13 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (2)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 7
Лех Муравски Радослав 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Рух Хожув Садлок Мацей 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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