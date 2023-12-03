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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Квятковски Томаш
Краковия
1:2
Второй тайм: 54'
Рух Хожув
0'
1:0
18' Гол
Ракочи Михал
30' Красная карточка
Какабадзе Отар
1:1
32' Пенальти
Щепан Даниэль
34' Желтая карточка
Ракочи Михал
34' Желтая карточка
Садлок Мацей
1:2
45' Гол
Бартолевски Матеуш

Ход матча

18'
Ракочи Михал
(Кялльман Беньямин)
1:0
30'
Какабадзе Отар
 
32'
1:1
Щепан Даниэль
34'
Ракочи Михал
 
34'
 
Садлок Мацей
45'
1:2
Бартолевски Матеуш
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Краковия
Ничья
Рух Хожув
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Все Коэффициенты
13
Sebastian
Madejski
5
Гицэ
Вирджил
24
Югас
Якуб
22
Хосконен
Артту
25
Какабадзе
Отар
20
Karol
Knap
10
Ракочи
Михал
6
Атанасов
Яни
3
Сковгор
Андреас
9
Кялльман
Беньямин
7
Patryk
Makuch
31
Каминьски
Кжиштоф
26
Михальский
Кацпер
4
Przemyslaw
Szur
21
Садлок
Мацей
77
Бартолевски
Матеуш
28
Подставски
Томаш
22
Стажиньски
Филип
6
Tomasz
Swedrowski
13
Lukasz
Moneta
95
Щепан
Даниэль
70
Козак
Милош
Краковия
3-5-2
Рух Хожув
4-4-2

История личных встреч

Краковия
Рух Хожув

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

21 матч

38.1%
14.3%
47.6%
8 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

ЭГБ
2:0
Э
0:1
Э
1:1
ЭГА
0:1
Э
2:3
Э
2:1
ЭГБ
1:0
Э
3:0
Э
1:0
Э
3:2
Э
2:1
Э
0:2
Э
2:0
К
1:1
Э
1:0
Э
2:3
Э
1:4
Э
2:0
OE
0:0
OE
2:0
OE
2:0

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.2
0.73

Среднее время на гол

75
123

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.64
1.2

Среднее время на гол

55
75

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.43
0.95

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
4
Больше 19%
Меньше 81%
17

Среднее время на гол

63
94

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гицэ Вирджил 4 0.25
Ракочи Михал 3 0.19
Кялльман Беньямин 2 0.13
Patryk Makuch 2 0.13
Атанасов Яни 1 0.06
Глик Камил 1 0.06
Ярошински Павел 1 0.06
Karol Knap 1 0.06
Takuto Oshima 0 0
Рыпэ Корнел 0 0
Сковгор Андреас 0 0
Kacper Smiglewski 0 0
Рух Хожув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Щепан Даниэль 6 (4) 0.35
Tomasz Swedrowski 3 0.18
Бартолевски Матеуш 2 0.12
Michal Feliks 2 0.12
Подставски Томаш 1 0.06
Михальский Кацпер 1 0.06
Tomasz Wojtowicz 1 0.06
Стажиньски Филип 0 0
Lukasz Moneta 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Takuto Oshima 5 0
Ракочи Михал 4 0
Сковгор Андреас 3 0
Гицэ Вирджил 3 0
Kacper Smiglewski 3 0
Какабадзе Отар 1 1
Ярошински Павел 2 0
Атанасов Яни 2 0
Patryk Makuch 2 0
Karol Knap 2 0
Глик Камил 1 0
Рыпэ Корнел 1 0
Югас Якуб 1 0
Хосконен Артту 1 0
Мишор Якуб 1 0
Рух Хожув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садлок Мацей 8 0
Konrad Kasolik 0 2
Подставски Томаш 3 0
Щепан Даниэль 3 0
Михальский Кацпер 3 0
Бартолевски Матеуш 3 0
Szymon Szymanski 1 1
Tomasz Foszmanczyk 2 0
Tomasz Swedrowski 2 0
Козак Милош 2 0
Remigiusz Szywacz 2 0
Летневски Юлиуш 2 0
Tomasz Wojtowicz 2 0
Барановски Павел 1 0
Przemyslaw Szur 1 0
Стечик Доминик 1 0
Michal Feliks 1 0
Patryk Sikora 1 0

Результаты матчей

Краковия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Рух Хожув
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
5
Краковия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Рух Хожув
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

7
6
Краковия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Рух Хожув
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

12
11

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Пропущено

13
15
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
3
20%
16-30
1
8%
5
33%
31-45
3
23%
3
20%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
23%
2
13%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
13%
2
20%
1-15
3
38%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
3
30%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Пропущено

6
12
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
3
50%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
3
25%
76-90

Забито

15
15
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
2
13%
2
13%
1-15
3
20%
4
27%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
3
20%
4
27%
76-90

Пропущено

19
27
10 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
16%
1
4%
1-15
3
16%
6
22%
16-30
4
21%
8
30%
30%
31-45
3
16%
4
15%
46-60
1
5%
3
11%
61-75
5
26%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Подбескидзе 1:0 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Гурник Забже - Краковия 1:0
Краковия - Заглембе Любин 1:0 Краковия - Лех 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Краковия - Сталь Жешув 2:1 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 Гурник Ленчна - Краковия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Заглембе Сосновец 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - ПАС Янина 0:0
Рух Хожув
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0
Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Легия Варшава II - Рух Хожув 3:2 Рух Хожув - Ракув 3:5 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Рух Хожув - Пяст 0:3 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Одра Ополе - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Пяст 0:1

Результаты матчей

Краковия
Рух Хожув

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Краковия
Рух Хожув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
7
4
11
1.5
5
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 16 11 3 2 28 - 13 36
2.
Ягеллония Белосток
 17 10 4 3 38 - 22 34
3.
Лех
 17 9 5 3 30 - 22 32
4.
Ракув
 15 8 4 3 31 - 17 28
5.
Погонь Щецин
 17 8 2 7 29 - 19 26
6.
Легия
 15 7 4 4 23 - 20 25
7.
Заглембе Любин
 16 7 3 6 19 - 24 24
8.
Радомяк Радом
 17 6 4 7 21 - 20 22
9.
Гурник Забже
 17 6 4 7 18 - 20 22
10.
Видзев Лодзь
 17 6 4 7 21 - 24 22
11.
Сталь Мелец
 16 6 3 7 23 - 24 21
12.
Пяст
 16 2 12 2 14 - 14 18
13.
Варта Познань
 17 4 6 7 17 - 20 18
14.
Корона Кельце
 16 3 8 5 19 - 20 17
15.
Пуща Неполомице
 16 4 4 8 20 - 31 16
16.
Краковия
 1:2 16 3 7 6 15 - 22 16
17.
Рух Хожув
 2:1 17 2 7 8 17 - 28 13
18.
ЛКС Лодзь
 16 2 2 12 11 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 8 7 1 0 22 - 5 22
2.
Ракув
 9 6 3 0 20 - 4 21
3.
Лех
 9 6 2 1 22 - 11 20
4.
Легия
 9 5 2 2 16 - 9 17
5.
Шленск Вроцлав
 7 5 1 1 14 - 6 16
6.
Видзев Лодзь
 8 5 0 3 9 - 9 15
7.
Заглембе Любин
 8 4 3 1 10 - 7 15
8.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
9.
Гурник Забже
 8 4 2 2 6 - 6 14
10.
Погонь Щецин
 9 4 1 4 18 - 15 13
11.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
13.
Корона Кельце
 8 2 4 2 12 - 10 10
14.
Радомяк Радом
 8 2 3 3 9 - 8 9
15.
ЛКС Лодзь
 8 2 2 4 8 - 17 8
16.
Рух Хожув
 2:1 8 1 4 3 9 - 13 7
17.
Краковия
 1:2 8 1 3 4 8 - 15 6
18.
Варта Познань
 9 1 3 5 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Погонь Щецин
 8 4 1 3 11 - 4 13
3.
Радомяк Радом
 9 4 1 4 12 - 12 13
4.
Варта Познань
 8 3 3 2 11 - 9 12
5.
Лех
 8 3 3 2 8 - 11 12
6.
Ягеллония Белосток
 9 3 3 3 16 - 17 12
7.
Краковия
 1:2 8 2 4 2 7 - 7 10
8.
Заглембе Любин
 8 3 0 5 9 - 17 9
9.
Легия
 6 2 2 2 7 - 11 8
10.
Гурник Забже
 9 2 2 5 12 - 14 8
11.
Пяст
 9 0 8 1 7 - 8 8
12.
Ракув
 6 2 1 3 11 - 13 7
13.
Сталь Мелец
 8 2 1 5 8 - 14 7
14.
Корона Кельце
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Видзев Лодзь
 9 1 4 4 12 - 15 7
16.
Рух Хожув
 2:1 9 1 3 5 8 - 15 6
17.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 13 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Лех Вельде Кристоффер 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 7
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Лех Муравски Радослав 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Рух Хожув
9.92
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5.65
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