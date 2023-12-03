Тур: 17. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски. Главный судья: Квятковски Томаш
0'
1:0
18' ГолРакочи Михал
30' Красная карточкаКакабадзе Отар
1:1
32' ПенальтиЩепан Даниэль
34' Желтая карточкаРакочи Михал
34' Желтая карточкаСадлок Мацей
1:2
45' ГолБартолевски Матеуш
Ход матча
18'
30'
32'
1:1
34'
34'
45'
24
Югас
Якуб
20
Karol
Knap
10
Ракочи
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
-
10 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
-
15 Глик КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
-
73 Зауха ПатрикПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Садлок МацейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Козак МилошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Седлак ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ян Вос
История личных встреч
Краковия
Рух Хожув
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
21 матч
38.1%
14.3%
47.6%
8 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.2
0.73
Среднее время на гол
75
123
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.64
1.2
Среднее время на гол
55
75
Всего голов
30
20
Голов в среднем за матч
1.43
0.95
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
Среднее время на гол
63
94
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гицэ Вирджил
|4
|0.25
|Ракочи Михал
|3
|0.19
|Кялльман Беньямин
|2
|0.13
|Patryk Makuch
|2
|0.13
|Атанасов Яни
|1
|0.06
|Глик Камил
|1
|0.06
|Ярошински Павел
|1
|0.06
|Karol Knap
|1
|0.06
|Takuto Oshima
|0
|0
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|Сковгор Андреас
|0
|0
|Kacper Smiglewski
|0
|0
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Щепан Даниэль
|6 (4)
|0.35
|Tomasz Swedrowski
|3
|0.18
|Бартолевски Матеуш
|2
|0.12
|Michal Feliks
|2
|0.12
|Подставски Томаш
|1
|0.06
|Михальский Кацпер
|1
|0.06
|Tomasz Wojtowicz
|1
|0.06
|Стажиньски Филип
|0
|0
|Lukasz Moneta
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Takuto Oshima
|5
|0
|Ракочи Михал
|4
|0
|Сковгор Андреас
|3
|0
|Гицэ Вирджил
|3
|0
|Kacper Smiglewski
|3
|0
|Какабадзе Отар
|1
|1
|Ярошински Павел
|2
|0
|Атанасов Яни
|2
|0
|Patryk Makuch
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Глик Камил
|1
|0
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|8
|0
|Konrad Kasolik
|0
|2
|Подставски Томаш
|3
|0
|Щепан Даниэль
|3
|0
|Михальский Кацпер
|3
|0
|Бартолевски Матеуш
|3
|0
|Szymon Szymanski
|1
|1
|Tomasz Foszmanczyk
|2
|0
|Tomasz Swedrowski
|2
|0
|Козак Милош
|2
|0
|Remigiusz Szywacz
|2
|0
|Летневски Юлиуш
|2
|0
|Tomasz Wojtowicz
|2
|0
|Барановски Павел
|1
|0
|Przemyslaw Szur
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Michal Feliks
|1
|0
|Patryk Sikora
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Рух Хожув
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
5
Краковия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Рух Хожув
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
7
6
Краковия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Рух Хожув
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
12
11
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Пропущено
13
15
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
3
20%
16-30
1
8%
5
33%
31-45
3
23%
3
20%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
3
23%
2
13%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
13%
2
20%
1-15
3
38%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
3
30%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Пропущено
6
12
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
3
50%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
3
25%
76-90
Забито
15
15
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
2
13%
2
13%
1-15
3
20%
4
27%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
3
20%
4
27%
76-90
Пропущено
19
27
10 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
16%
1
4%
1-15
3
16%
6
22%
16-30
4
21%
8
30%
30%
31-45
3
16%
4
15%
46-60
1
5%
3
11%
61-75
5
26%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Подбескидзе 1:0 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Гурник Забже - Краковия 1:0
Краковия - Заглембе Любин 1:0 Краковия - Лех 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Краковия - Сталь Жешув 2:1 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 Гурник Ленчна - Краковия 3:4 Краковия - Погонь Щецин 1:5 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Заглембе Сосновец 3:1 Краковия - Корона Кельце 0:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - ПАС Янина 0:0
Рух Хожув
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0
Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Легия Варшава II - Рух Хожув 3:2 Рух Хожув - Ракув 3:5 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0 Рух Хожув - Пяст 0:3 Рух Хожув - Сталь Мелец 1:1 Пяст - Рух Хожув 0:0 Рух Хожув - Ягеллония Белосток 0:1 Варта Познань - Рух Хожув 2:2 Легия - Рух Хожув 3:0 Рух Хожув - ЛКС Лодзь 2:0 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Одра Ополе - Рух Хожув 0:2 Рух Хожув - Пяст 0:1
Результаты матчей
Краковия
Рух Хожув
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Краковия
Рух Хожув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
25
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
97
411
511
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|28 - 13
|36
|2.
|17
|10
|4
|3
|38 - 22
|34
|3.
|17
|9
|5
|3
|30 - 22
|32
|4.
|15
|8
|4
|3
|31 - 17
|28
|5.
|17
|8
|2
|7
|29 - 19
|26
|6.
|15
|7
|4
|4
|23 - 20
|25
|7.
|16
|7
|3
|6
|19 - 24
|24
|8.
|17
|6
|4
|7
|21 - 20
|22
|9.
|17
|6
|4
|7
|18 - 20
|22
|10.
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|11.
|16
|6
|3
|7
|23 - 24
|21
|12.
|16
|2
|12
|2
|14 - 14
|18
|13.
|17
|4
|6
|7
|17 - 20
|18
|14.
|16
|3
|8
|5
|19 - 20
|17
|15.
|16
|4
|4
|8
|20 - 31
|16
|16.
|1:2
|16
|3
|7
|6
|15 - 22
|16
|17.
|2:1
|17
|2
|7
|8
|17 - 28
|13
|18.
|16
|2
|2
|12
|11 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|22 - 5
|22
|2.
|9
|6
|3
|0
|20 - 4
|21
|3.
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|4.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|6.
|8
|5
|0
|3
|9 - 9
|15
|7.
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|8.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|6 - 6
|14
|10.
|9
|4
|1
|4
|18 - 15
|13
|11.
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|12.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|13.
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|14.
|8
|2
|3
|3
|9 - 8
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|16.
|2:1
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|17.
|1:2
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|18.
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|2.
|8
|4
|1
|3
|11 - 4
|13
|3.
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|4.
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|5.
|8
|3
|3
|2
|8 - 11
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|16 - 17
|12
|7.
|1:2
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|8.
|8
|3
|0
|5
|9 - 17
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|10.
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|11.
|9
|0
|8
|1
|7 - 8
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|13.
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|14.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|15.
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|16.
|2:1
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|17.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|13 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|7 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4