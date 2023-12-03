Тур: 17. Стадион: Заглебье Любин. Главный судья: Ласык Петр
0:2
Первый тайм: 25'
Ход матча
2'
4'
0:2
55
Мата
Луиш
13
Вшолек
Павел
33
Кун
Патрик
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
20
Мучи
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Муньос ХуанНападающий
-
17 Marek Mroz
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
-
33 Кун ПатрикЗащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
20 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Рейчик ФилипПолузащитник
-
17 Диаш ЖильПолузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Заглембе Любин
Легия
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
77.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Второй тайм
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 15 побед
32 матча
18.8%
21.9%
59.3%
6 побед 7 ничьих 19 побед
Первый тайм
15.6%
28.1%
56.3%
5 побед 9 ничьих 18 побед
Второй тайм
18.8%
34.4%
46.8%
6 побед 11 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.07
0.88
Среднее время на гол
84
102
Всего голов
34
30
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
50
45
Голов в среднем за матч
1.56
1.41
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
57
64
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовяк Матеуш
|4
|0.24
|Ходына Кацпер
|2 (1)
|0.12
|Копац Бартош
|2
|0.12
|Курминовски Давид
|2
|0.12
|Маковский Томаш
|2
|0.12
|Лавничак Алекс
|2
|0.12
|Булеца Сергей
|1
|0.06
|Дабровски Дамьян
|1
|0.06
|Бохар Дамьян
|1
|0.06
|Муньос Хуан
|1
|0.06
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.06
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|Пьенько Томаш
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|6
|0.38
|Жозуэ Филипе
|5 (3)
|0.31
|Мучи Эрнест
|4
|0.25
|Вшолек Павел
|2
|0.13
|Панков Радован
|1
|0.06
|Гуаль Марк
|1
|0.06
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.06
|Крамер Блаж
|1
|0.06
|Баку Макана
|1
|0.06
|Августиняк Рафал
|1
|0.06
|Капюади Стив
|1
|0.06
|Стржалек Игорь
|1
|0.06
|Кун Патрик
|0
|0
|Росолек Мацей
|0
|0
|Капустка Бартош
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bartlomiej Kludka
|4
|1
|Налепа Михал
|3
|1
|Mateusz Grzybek
|2
|1
|Копац Бартош
|3
|0
|Полетанович Марко
|3
|0
|Диудис Сократис
|1
|1
|Возняк Аркадиуш
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Ходына Кацпер
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Бурич Ясмин
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|4
|2
|Жозуэ Филипе
|5
|1
|Капюади Стив
|4
|0
|Челхака Юрген
|4
|0
|Пекхарт Томаш
|3
|0
|Вшолек Павел
|3
|0
|Рибейру Юри
|3
|0
|Слиш Бартош
|3
|0
|Крамер Блаж
|3
|0
|Бурч Марко
|1
|1
|Элитим Хуэрхен
|2
|0
|Панков Радован
|1
|0
|Августиняк Рафал
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Результаты матчей
Заглембе Любин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Легия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
2
Заглембе Любин
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Легия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
6
14
Заглембе Любин
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)
Легия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
16
7
Упущенные победы
11
16
Голы по времени матча
Забито
11
7
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
3
27%
2
29%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
33%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
3
50%
1
9%
76-90
Забито
9
17
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
1
11%
2
12%
1-15
1
11%
3
18%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
3
33%
1
6%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
3
33%
3
18%
76-90
Пропущено
17
8
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
18%
2
25%
1-15
4
24%
1
13%
16-30
4
24%
3
38%
31-45
2
12%
1
13%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
20
24
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
5%
2
8%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
3
15%
5
21%
31-45
6
30%
1
4%
46-60
2
10%
7
29%
29%
61-75
6
30%
5
21%
76-90
Пропущено
23
19
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
5
22%
3
16%
1-15
4
17%
4
21%
16-30
4
17%
4
21%
31-45
2
9%
3
16%
46-60
5
22%
3
16%
61-75
3
13%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0
Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 Сокол Клечев - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Лехия Дзержонюв - Заглембе Любин 0:6 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Яблонец 0:1
Легия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Астон Вилла - Легия 2:1 Легия - Варта Познань 2:2 Легия - Лех 0:0 Легия - Зриньски 2:0
Радомяк Радом - Легия 0:1 Тыхы - Легия 0:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Зриньски - Легия 1:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Легия - Ракув 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0
Результаты матчей
Заглембе Любин
Легия
Точный счет
1:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
2
2 раза 25%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Заглембе Любин
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
42
44
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
123
610
69
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|28 - 13
|36
|2.
|17
|10
|4
|3
|38 - 22
|34
|3.
|17
|9
|5
|3
|30 - 22
|32
|4.
|15
|8
|4
|3
|31 - 17
|28
|5.
|2:0
|16
|8
|4
|4
|25 - 20
|28
|6.
|17
|8
|2
|7
|29 - 19
|26
|7.
|0:2
|17
|7
|3
|7
|19 - 26
|24
|8.
|17
|6
|4
|7
|21 - 20
|22
|9.
|17
|6
|4
|7
|18 - 20
|22
|10.
|17
|6
|4
|7
|21 - 24
|22
|11.
|16
|6
|3
|7
|23 - 24
|21
|12.
|16
|2
|12
|2
|14 - 14
|18
|13.
|17
|4
|6
|7
|17 - 20
|18
|14.
|16
|3
|8
|5
|19 - 20
|17
|15.
|16
|3
|8
|5
|18 - 24
|17
|16.
|16
|4
|4
|8
|20 - 31
|16
|17.
|17
|1
|8
|8
|19 - 31
|11
|18.
|16
|2
|2
|12
|11 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|22 - 5
|22
|2.
|9
|6
|3
|0
|20 - 4
|21
|3.
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|4.
|2:0
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|6.
|8
|5
|0
|3
|9 - 9
|15
|7.
|0:2
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|8.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|6 - 6
|14
|10.
|9
|4
|1
|4
|18 - 15
|13
|11.
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|12.
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|13.
|8
|2
|4
|2
|12 - 10
|10
|14.
|8
|2
|3
|3
|9 - 8
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|16.
|8
|1
|4
|3
|9 - 13
|7
|17.
|8
|1
|4
|3
|11 - 17
|7
|18.
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|2.
|8
|4
|1
|3
|11 - 4
|13
|3.
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|4.
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|5.
|8
|3
|3
|2
|8 - 11
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|16 - 17
|12
|7.
|2:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 11
|11
|8.
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|9.
|0:2
|8
|3
|0
|5
|9 - 17
|9
|10.
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|11.
|9
|0
|8
|1
|7 - 8
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|13.
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|14.
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|15.
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|16.
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
|17.
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|18.
|8
|0
|0
|8
|3 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|13 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|7 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4