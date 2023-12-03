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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Ласык Петр
Заглембе Любин
0:3
Конец матча
Легия
0'
0:1
2' Гол
Августиняк Рафал
0:2
4' Гол
Панков Радован
0:3
64' Пенальти
Жозуэ Филипе
81' Желтая карточка
Элитим Хуэрхен
90'+4
22
Szymon
Weirauch
27
Bartlomiej
Kludka
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
55
Мата
Луиш
6
Маковский
Томаш
8
Дабровски
Дамьян
77
Вдовяк
Матеуш
16
Булеца
Сергей
21
Пьенько
Томаш
90
Курминовски
Давид
1
Тобиаш
Кацпер
12
Панков
Радован
8
Августиняк
Рафал
3
Капюади
Стив
13
Вшолек
Павел
33
Кун
Патрик
99
Слиш
Бартош
22
Элитим
Хуэрхен
27
Жозуэ
Филипе
20
Мучи
Эрнест
9
Крамер
Блаж
Заглембе Любин
4-2-3-1
Легия
3-4-2-1

История личных встреч

Заглембе Любин
Легия

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
77.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Второй тайм

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 15 побед

32 матча

18.8%
21.9%
59.3%
6 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

15.6%
28.1%
56.3%
5 побед 9 ничьих 18 побед

Второй тайм

18.8%
34.4%
46.8%
6 побед 11 ничьих 15 побед

История матчей

Э
1:2
Э
2:0
Э
1:3
Э
4:0
Э
0:4
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:0
ЭГА
2:2
Э
0:1
Э
1:3
Э
0:1
Э
2:3
Э
2:1
Э
1:3
Э
2:3
ЭГА
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:3
Э
2:0
Э
2:0
Э
2:2
Э
0:4
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
0:0
Э
4:0
К
1:1
К
0:0
OE
3:0

Голы

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.07
0.88

Среднее время на гол

84
102

Всего голов

34
30

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

50
45

Голов в среднем за матч

1.56
1.41

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

57
64

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вдовяк Матеуш 4 0.24
Ходына Кацпер 2 (1) 0.12
Копац Бартош 2 0.12
Курминовски Давид 2 0.12
Маковский Томаш 2 0.12
Лавничак Алекс 2 0.12
Булеца Сергей 1 0.06
Дабровски Дамьян 1 0.06
Бохар Дамьян 1 0.06
Муньос Хуан 1 0.06
Bartlomiej Kludka 1 0.06
Mateusz Grzybek 0 0
Пьенько Томаш 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 6 0.38
Жозуэ Филипе 6 (4) 0.38
Мучи Эрнест 4 0.25
Вшолек Павел 2 0.13
Панков Радован 1 0.06
Гуаль Марк 1 0.06
Элитим Хуэрхен 1 0.06
Крамер Блаж 1 0.06
Баку Макана 1 0.06
Августиняк Рафал 1 0.06
Капюади Стив 1 0.06
Стржалек Игорь 1 0.06
Кун Патрик 0 0
Росолек Мацей 0 0
Капустка Бартош 0 0
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0
Тобиаш Кацпер 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bartlomiej Kludka 4 1
Налепа Михал 3 1
Mateusz Grzybek 2 1
Копац Бартош 3 0
Полетанович Марко 3 0
Диудис Сократис 1 1
Возняк Аркадиуш 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Ходына Кацпер 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Бурич Ясмин 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Маковский Томаш 1 0
Крук Камиль 1 0
Лавничак Алекс 1 0
Пьенько Томаш 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 4 2
Жозуэ Филипе 5 1
Капюади Стив 4 0
Челхака Юрген 4 0
Пекхарт Томаш 3 0
Вшолек Павел 3 0
Рибейру Юри 3 0
Слиш Бартош 3 0
Крамер Блаж 3 0
Элитим Хуэрхен 3 0
Бурч Марко 1 1
Панков Радован 1 0
Августиняк Рафал 1 0
Росолек Мацей 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Kosta Runjaic 1 0

Результаты матчей

Заглембе Любин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Легия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
2
Заглембе Любин
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Легия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

6
14
Заглембе Любин
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
12% (2)
41% (7)
Легия
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

16
7

Упущенные победы

11
16

Голы по времени матча

Забито

11
10
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
0
0%
2
20%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
3
30%
61-75
3
27%
2
20%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
4
44%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
3
33%
1
9%
76-90

Забито

9
17
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
1
11%
2
12%
1-15
1
11%
3
18%
16-30
1
11%
3
18%
31-45
3
33%
1
6%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
3
33%
3
18%
76-90

Пропущено

17
8
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
18%
2
25%
1-15
4
24%
1
13%
16-30
4
24%
3
38%
31-45
2
12%
1
13%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

20
27
6 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
1
5%
4
15%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
3
15%
5
19%
31-45
6
30%
1
4%
46-60
2
10%
8
30%
30%
61-75
6
30%
5
19%
76-90

Пропущено

26
19
15 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
7
27%
3
16%
1-15
4
15%
4
21%
16-30
4
15%
4
21%
31-45
2
8%
3
16%
46-60
6
23%
3
16%
61-75
3
12%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0
Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 Сокол Клечев - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Лехия Дзержонюв - Заглембе Любин 0:6 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Краковия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Яблонец 0:1
Легия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Астон Вилла - Легия 2:1 Легия - Варта Познань 2:2 Легия - Лех 0:0 Легия - Зриньски 2:0
Радомяк Радом - Легия 0:1 Тыхы - Легия 0:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Зриньски - Легия 1:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Легия - Ракув 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Погонь Щецин - Легия 3:4 Легия - Гурник Забже 2:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Пяст - Легия 1:1 Легия - Видзев Лодзь 3:1 Легия - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Легия 3:3 Легия - Корона Кельце 1:0

Результаты матчей

Заглембе Любин
Легия

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:0
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
3:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
6 раз 38%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Заглембе Любин
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
2
4
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
3
6
11
1.5
7
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 16 11 3 2 28 - 13 36
2.
Ягеллония Белосток
 17 10 4 3 38 - 22 34
3.
Лех
 17 9 5 3 30 - 22 32
4.
Ракув
 15 8 4 3 31 - 17 28
5.
Легия
 16 8 4 4 26 - 20 28
6.
Погонь Щецин
 17 8 2 7 29 - 19 26
7.
Заглембе Любин
 17 7 3 7 19 - 27 24
8.
Радомяк Радом
 17 6 4 7 21 - 20 22
9.
Гурник Забже
 17 6 4 7 18 - 20 22
10.
Видзев Лодзь
 17 6 4 7 21 - 24 22
11.
Сталь Мелец
 16 6 3 7 23 - 24 21
12.
Пяст
 16 2 12 2 14 - 14 18
13.
Варта Познань
 17 4 6 7 17 - 20 18
14.
Корона Кельце
 16 3 8 5 19 - 20 17
15.
Краковия
 16 3 8 5 18 - 24 17
16.
Пуща Неполомице
 16 4 4 8 20 - 31 16
17.
Рух Хожув
 17 1 8 8 19 - 31 11
18.
ЛКС Лодзь
 16 2 2 12 11 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 8 7 1 0 22 - 5 22
2.
Ракув
 9 6 3 0 20 - 4 21
3.
Лех
 9 6 2 1 22 - 11 20
4.
Легия
 9 5 2 2 16 - 9 17
5.
Шленск Вроцлав
 7 5 1 1 14 - 6 16
6.
Видзев Лодзь
 8 5 0 3 9 - 9 15
7.
Заглембе Любин
 9 4 3 2 10 - 10 15
8.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
9.
Гурник Забже
 8 4 2 2 6 - 6 14
10.
Погонь Щецин
 9 4 1 4 18 - 15 13
11.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
13.
Корона Кельце
 8 2 4 2 12 - 10 10
14.
Радомяк Радом
 8 2 3 3 9 - 8 9
15.
ЛКС Лодзь
 8 2 2 4 8 - 17 8
16.
Рух Хожув
 8 1 4 3 9 - 13 7
17.
Краковия
 8 1 4 3 11 - 17 7
18.
Варта Познань
 9 1 3 5 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Погонь Щецин
 8 4 1 3 11 - 4 13
3.
Радомяк Радом
 9 4 1 4 12 - 12 13
4.
Варта Познань
 8 3 3 2 11 - 9 12
5.
Лех
 8 3 3 2 8 - 11 12
6.
Ягеллония Белосток
 9 3 3 3 16 - 17 12
7.
Легия
 7 3 2 2 10 - 11 11
8.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 7 10
9.
Заглембе Любин
 8 3 0 5 9 - 17 9
10.
Гурник Забже
 9 2 2 5 12 - 14 8
11.
Пяст
 9 0 8 1 7 - 8 8
12.
Ракув
 6 2 1 3 11 - 13 7
13.
Сталь Мелец
 8 2 1 5 8 - 14 7
14.
Корона Кельце
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Видзев Лодзь
 9 1 4 4 12 - 15 7
16.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
17.
Рух Хожув
 9 0 4 5 10 - 18 4
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 13 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Лех Вельде Кристоффер 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 7
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Лех Муравски Радослав 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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