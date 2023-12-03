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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Шленск Вроцлав
0:1
Перерыв
Ракув
0'
0:1
24' Гол
Киттель Сонни

Ход матча

24'
0:1
Киттель Сонни
(Тудор Фран)
45'
Палюшек Александр
Бейгер Лукаш
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шленск Вроцлав
Ничья
Ракув
3.85
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Все Коэффициенты
12
Лещыньски
Рафал
19
Янасик
Патрик
4
Бейгер
Лукаш
5
Петков
Алекс
33
Маценко
Егор
16
Покорны
Петер
24
Самец-Талар
Пётр
8
Ольсен
Патрик
17
Шварц
Петр
22
Жуковски
Матеуш
9
Экспозито
Эрик
1
Ковачевич
Владан
7
Тудор
Фран
25
Раковитан
Богдан
4
Сварнас
Стратос
20
Салес
Жеан
Карлос
14
Плавшич
Срджан
5
Берггрен
Густав
30
Кочергин
Владислав
27
Новак
Бартош
93
Киттель
Сонни
19
Црнац
Анте
Шленск Вроцлав
4-1-4-1
Ракув
3-4-2-1

История личных встреч

Шленск Вроцлав
Ракув

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

История матчей

Э
4:1
Э
1:4
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

60
80

Бомбардиры внутри турнира

Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 13 (5) 0.76
Науэль Матиас 4 0.24
Самец-Талар Пётр 3 0.18
Шварц Петр 2 0.12
Индже Бурак 2 0.12
Кончковски Мартин 1 0.06
Patryk Szwedzik 1 0.06
Палюшек Александр 1 0.06
Бейгер Лукаш 1 0.06
Ольсен Патрик 0 0
Бортвик-Джексон Кэмерон 0 0
Янасик Патрик 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Покорны Петер 0 0
Петков Алекс 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 5 (1) 0.31
Замора Джон 3 0.19
Кочергин Владислав 3 0.19
Драчал Давид 3 0.19
Киттель Сонни 3 0.19
Раковитан Богдан 3 0.19
Зволински Лукаш 3 (2) 0.19
Црнац Анте 2 0.13
Салес Жеан Карлос 2 0.13
Папаниколау Яннис 2 0.13
Плавшич Срджан 1 0.06
Сореску Деян 1 0.06
Цебуля Марчин 0 0
Тудор Фран 0 0
Лидерман Бен 0 0
Берггрен Густав 0 0

Карточки

Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 6 1
Науэль Матиас 3 1
Жуковски Матеуш 4 0
Бейгер Лукаш 4 0
Маценко Егор 2 1
Ольсен Патрик 3 0
Экспозито Эрик 3 0
Самец-Талар Пётр 3 0
Петков Алекс 3 0
Кончковски Мартин 2 0
Лещыньски Рафал 2 0
Шварц Петр 1 0
Жуховски Михал 1 0
Индже Бурак 1 0
Patryk Szwedzik 1 0
Яцек Магера 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачевич Аднан 4 0
Берггрен Густав 4 0
Лидерман Бен 4 0
Цебуля Марчин 3 0
Тудор Фран 3 0
Папаниколау Яннис 3 0
Зволински Лукаш 2 0
Кочергин Владислав 2 0
Новак Бартош 1 0
Рундич Милан 1 0
Плавшич Срджан 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Замора Джон 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Раковитан Богдан 1 0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ракув
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

2
5
Шленск Вроцлав
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Ракув
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

13
20
Шленск Вроцлав
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Ракув
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

15
25

Голы по времени матча

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
3
21%
1
9%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
4
29%
4
36%
76-90

Пропущено

6
13
0 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
5
38%
61-75
2
33%
2
15%
76-90

Забито

14
20
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
2
14%
3
15%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
1
7%
3
15%
31-45
2
14%
3
15%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
6
43%
3
15%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

28
31
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 9
0 Не забивали 0
3
11%
4
13%
1-15
4
14%
5
16%
16-30
4
14%
4
13%
31-45
4
14%
4
13%
46-60
3
11%
7
23%
61-75
10
36%
7
23%
76-90

Пропущено

13
17
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
0
0%
5
29%
29%
1-15
2
15%
3
18%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
5
38%
1
6%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
4
31%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Шленск Вроцлав
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1
Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1 Шленск Вроцлав - Опава 0:1
Ракув
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Штурм Грац - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 1:1 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Спортинг Л - Ракув 2:1
Ракув - Заглембе Любин 5:0 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Спортинг Л 1:1 Гурник Забже - Ракув 2:1 Легия - Ракув 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Лех - Ракув 4:1 Рух Хожув - Ракув 3:5 Аталанта - Ракув 2:0 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 Ракув - ГКС Катовице 3:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Ракув - Копенгаген 0:1

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
Ракув

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Шленск Вроцлав
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
6
3
2
5
2.5
3
6
1
6
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
2
4
1
8
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
1.5
Больше Меньше
8
7
3
13
2.5
4
11
1
15
3.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 0:1 17 11 3 3 28 - 14 36
2.
Ягеллония Белосток
 17 10 4 3 38 - 22 34
3.
Лех
 17 9 5 3 30 - 22 32
4.
Ракув
 1:0 16 9 4 3 32 - 17 31
5.
Легия
 16 8 4 4 26 - 20 28
6.
Погонь Щецин
 17 8 2 7 29 - 19 26
7.
Заглембе Любин
 17 7 3 7 19 - 27 24
8.
Радомяк Радом
 17 6 4 7 21 - 20 22
9.
Гурник Забже
 17 6 4 7 18 - 20 22
10.
Видзев Лодзь
 17 6 4 7 21 - 24 22
11.
Сталь Мелец
 16 6 3 7 23 - 24 21
12.
Пяст
 16 2 12 2 14 - 14 18
13.
Варта Познань
 17 4 6 7 17 - 20 18
14.
Корона Кельце
 16 3 8 5 19 - 20 17
15.
Краковия
 16 3 8 5 18 - 24 17
16.
Пуща Неполомице
 16 4 4 8 20 - 31 16
17.
Рух Хожув
 17 1 8 8 19 - 31 11
18.
ЛКС Лодзь
 16 2 2 12 11 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 8 7 1 0 22 - 5 22
2.
Ракув
 1:0 9 6 3 0 20 - 4 21
3.
Лех
 9 6 2 1 22 - 11 20
4.
Легия
 9 5 2 2 16 - 9 17
5.
Шленск Вроцлав
 0:1 8 5 1 2 14 - 7 16
6.
Видзев Лодзь
 8 5 0 3 9 - 9 15
7.
Заглембе Любин
 9 4 3 2 10 - 10 15
8.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 15 - 10 14
9.
Гурник Забже
 8 4 2 2 6 - 6 14
10.
Погонь Щецин
 9 4 1 4 18 - 15 13
11.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Пяст
 7 2 4 1 7 - 6 10
13.
Корона Кельце
 8 2 4 2 12 - 10 10
14.
Радомяк Радом
 8 2 3 3 9 - 8 9
15.
ЛКС Лодзь
 8 2 2 4 8 - 17 8
16.
Рух Хожув
 8 1 4 3 9 - 13 7
17.
Краковия
 8 1 4 3 11 - 17 7
18.
Варта Познань
 9 1 3 5 6 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 0:1 9 6 2 1 14 - 7 20
2.
Погонь Щецин
 8 4 1 3 11 - 4 13
3.
Радомяк Радом
 9 4 1 4 12 - 12 13
4.
Варта Познань
 8 3 3 2 11 - 9 12
5.
Лех
 8 3 3 2 8 - 11 12
6.
Ягеллония Белосток
 9 3 3 3 16 - 17 12
7.
Легия
 7 3 2 2 10 - 11 11
8.
Ракув
 1:0 7 3 1 3 12 - 13 10
9.
Краковия
 8 2 4 2 7 - 7 10
10.
Заглембе Любин
 8 3 0 5 9 - 17 9
11.
Гурник Забже
 9 2 2 5 12 - 14 8
12.
Пяст
 9 0 8 1 7 - 8 8
13.
Сталь Мелец
 8 2 1 5 8 - 14 7
14.
Корона Кельце
 8 1 4 3 7 - 10 7
15.
Видзев Лодзь
 9 1 4 4 12 - 15 7
16.
Пуща Неполомице
 8 1 1 6 10 - 20 4
17.
Рух Хожув
 9 0 4 5 10 - 18 4
18.
ЛКС Лодзь
 8 0 0 8 3 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 13 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 8 (5)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 8 (2)
Лех Вельде Кристоффер 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 7
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Лех Муравски Радослав 1 6
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 6
Легия Енджейчик Артур 2 4
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  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Бейгер Лукаш уходит с поля. Aleksander Paluszek выходит вместо него
  • 24'
    Тудор Фран сделал результативную передачу.
  • 24'
    Г О О О О Л - Киттель Сонни бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шленск Вроцлав
Ничья
Ракув
3.85
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6.90
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1.97
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