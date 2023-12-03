Тур: 17. Стадион: Городской стадион Вроцлава. Зрители: 40000 Главный судья: Марциняк Шимон
1:1
Конец матча
0'
0:1
24' ГолКиттель Сонни
52' Желтая карточкаПлавшич Срджан
1:1
67' ГолСамец-Талар Пётр
90' Желтая карточкаШварц Петр
90'+7
Ход матча
24'
0:1
52'
67'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Маценко
Егор
17
Шварц
Петр
27
Новак
Бартош
19
Црнац
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Црнац АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Драчал ДавидЗащитник
- Защитник
-
22 Сореску ДеянПолузащитник
-
11 Замора ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварга Давид
История личных встреч
Шленск Вроцлав
Ракув
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
8 матчей
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
60
80
Бомбардиры внутри турнира
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|13 (5)
|0.76
|Самец-Талар Пётр
|4
|0.24
|Науэль Матиас
|4
|0.24
|Шварц Петр
|2
|0.12
|Индже Бурак
|2
|0.12
|Палюшек Александр
|1
|0.06
|Кончковски Мартин
|1
|0.06
|Patryk Szwedzik
|1
|0.06
|Бейгер Лукаш
|1
|0.06
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Бортвик-Джексон Кэмерон
|0
|0
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Покорны Петер
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|5 (1)
|0.31
|Замора Джон
|3
|0.19
|Кочергин Владислав
|3
|0.19
|Драчал Давид
|3
|0.19
|Киттель Сонни
|3
|0.19
|Раковитан Богдан
|3
|0.19
|Зволински Лукаш
|3 (2)
|0.19
|Црнац Анте
|2
|0.13
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.13
|Папаниколау Яннис
|2
|0.13
|Плавшич Срджан
|1
|0.06
|Сореску Деян
|1
|0.06
|Цебуля Марчин
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
|Тудор Фран
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
Карточки
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|6
|1
|Науэль Матиас
|3
|1
|Жуковски Матеуш
|4
|0
|Бейгер Лукаш
|4
|0
|Маценко Егор
|2
|1
|Ольсен Патрик
|3
|0
|Экспозито Эрик
|3
|0
|Самец-Талар Пётр
|3
|0
|Петков Алекс
|3
|0
|Шварц Петр
|2
|0
|Кончковски Мартин
|2
|0
|Лещыньски Рафал
|2
|0
|Жуховски Михал
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Patryk Szwedzik
|1
|0
|Яцек Магера
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачевич Аднан
|4
|0
|Берггрен Густав
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Тудор Фран
|3
|0
|Папаниколау Яннис
|3
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Плавшич Срджан
|2
|0
|Кочергин Владислав
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ракув
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
3
6
Шленск Вроцлав
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Ракув
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
13
20
Шленск Вроцлав
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Ракув
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
16
26
Голы по времени матча
Забито
15
12
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
4
33%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
4
27%
1
8%
61-75
4
27%
4
33%
76-90
Пропущено
7
14
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
6
43%
61-75
2
29%
2
14%
76-90
Забито
14
20
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
2
14%
3
15%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
1
7%
3
15%
31-45
2
14%
3
15%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
6
43%
3
15%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
29
32
11 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 10
0 Не забивали 0
3
10%
4
13%
1-15
4
14%
6
19%
16-30
4
14%
4
13%
31-45
4
14%
4
13%
46-60
4
14%
7
22%
61-75
10
34%
7
22%
76-90
Пропущено
14
18
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
0
0%
5
28%
1-15
3
21%
3
17%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
5
36%
1
6%
46-60
1
7%
6
33%
61-75
4
29%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1
Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Легия 4:0 Шленск Вроцлав - Гурник Забже 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Пяст 1:0 Пуща Неполомице - Шленск Вроцлав 1:3 Шленск Вроцлав - Ягеллония Белосток 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 0:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:2 Шленск Вроцлав - Лех 3:1 Сталь Мелец - Шленск Вроцлав 3:1 Шленск Вроцлав - Заглембе Любин 1:2 Корона Кельце - Шленск Вроцлав 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Шленск Вроцлав 2:1 Шленск Вроцлав - Опава 0:1
Ракув
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Штурм Грац - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 1:1 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Спортинг Л - Ракув 2:1
Ракув - Заглембе Любин 5:0 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Спортинг Л 1:1 Гурник Забже - Ракув 2:1 Легия - Ракув 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Лех - Ракув 4:1 Рух Хожув - Ракув 3:5 Аталанта - Ракув 2:0 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 Ракув - ГКС Катовице 3:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Ракув - Копенгаген 0:1
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
Ракув
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Шленск Вроцлав
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
63
26
36
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
25
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
88
314
412
116
214
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|13 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|8 (5)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|8 (2)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|7 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 6
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 6
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 4