Тур: 6.
0:2
Конец матча
0'
0:1
38' ГолMathias Tomas
42' Желтая карточкаJuan Bautista Miritello
43' Желтая карточкаАлагбе Олуватобилоба
0:2
56' ГолMarios Sofianos
66' Желтая карточкаKonstantinos Thimianis
77' Желтая карточкаДелияннидис Панайотис
88' Желтая карточкаNikolaos Zouglis
89' Желтая карточкаАлексич Коста
90' Желтая карточкаКалцас Никос
90'+5
Ход матча
38'
56'
88'
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Атьенса
Пичу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Калцас НикосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Штиня ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Pablo Garcia
История личных встреч
Астерас
Пансерраикос
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
1.6
0.5
Среднее время на гол
56
180
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.14
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
105
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vasilios Mantzis
|1
|0.5
|Рехис Франсеск
|1
|0.5
|Juan Bautista Miritello
|1
|0.5
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алексич Коста
|2
|0.67
|Alexandros Maskanakis
|2
|0.67
|Mathias Tomas
|1
|0.33
|Marios Sofianos
|1
|0.33
|Машарипов Джалолиддин
|0
|0
|Хадзистравос Зисис
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунафо Хуан
|1
|0
|Калцас Никос
|1
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|1
|0
|Juan Bautista Miritello
|1
|0
|Nikolaos Zouglis
|1
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Делияннидис Панайотис
|1
|0
|Konstantinos Thimianis
|1
|0
|Алексич Коста
|1
|0
Результаты матчей
Астерас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Пансерраикос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Астерас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Пансерраикос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Астерас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Пансерраикос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
67%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Астерас - Пансерраикос 1:0 Кифисия - Астерас 1:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Панетоликос - Астерас 0:1
Астерас - Ламия 0:1 Астерас - АЕК 0:3 Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1 ПАС Янина - Астерас 1:0
Пансерраикос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Астерас - Пансерраикос 1:0 Волос - Пансерраикос 1:0 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Атромитос - Пансерраикос 1:1
Пансерраикос - ОФИ 2:1 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 Пансерраикос - Ламия 2:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0
Результаты матчей
Астерас
Пансерраикос
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
0:2
3 раза 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
3 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:2
3 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Астерас
Пансерраикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ОФИ
|Harold Mosquera
|2
|Пансерраикос
|Алексич Коста
|2
|Пансерраикос
|Alexandros Maskanakis
|2
|Киссамикос
|Элефтериадис Христос
|1
|Атромитос
|Куэн Андреас
|1
|ОФИ
|Мельядо Мигель
|1 1
|Астерас
|Мунафо Хуан
|1
|Пансерраикос
|Делияннидис Панайотис
|1
|Астерас
|Калцас Никос
|1
|Панетоликос
|Ксенитидис Георгиос
|1