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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 6.
Астерас
0:2
Конец матча
Пансерраикос
0'
0:1
38' Гол
Mathias Tomas
42' Желтая карточка
Juan Bautista Miritello
43' Желтая карточка
Алагбе Олуватобилоба
0:2
56' Гол
Marios Sofianos
66' Желтая карточка
Konstantinos Thimianis
77' Желтая карточка
Делияннидис Панайотис
88' Желтая карточка
Nikolaos Zouglis
89' Желтая карточка
Алексич Коста
90' Желтая карточка
Калцас Никос
90'+5
1
Пападопулос
Никос
2
Гарсия
Рубен
II
30
Dino
Grozdanic
18
Атьенса
Пичу
3
Хухумис
Диамантис
69
Алагбе
Олуватобилоба
21
Сурлис
Василиос
11
Рехис
Франсеск
77
Nikolaos
Zouglis
40
Паскуаль
Андрес
9
Juan
Bautista
Miritello
13
Кацикас
Панайотис
8
Konstantinos
Thimianis
25
Гоцаманидис
Николаос
3
Stavros
Petravrakis
29
Цагалидис
Панайотис
26
Maximiliano
Moreira
72
Уэдраого
Исмаила
23
Marios
Sofianos
11
Mathias
Tomas
10
Машарипов
Джалолиддин
9
Байрович
Адмир
Астерас
Пансерраикос

История личных встреч

Астерас
Пансерраикос

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:0
ТМК
1:2
ТМК
3:1
С
0:1
С
0:2
С
3:0
С
0:0

Голы

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

1.6
0.5

Среднее время на гол

56
180

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
105

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vasilios Mantzis 1 0.5
Рехис Франсеск 1 0.5
Juan Bautista Miritello 1 0.5
Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алексич Коста 2 0.67
Alexandros Maskanakis 2 0.67
Mathias Tomas 1 0.33
Marios Sofianos 1 0.33
Машарипов Джалолиддин 0 0
Хадзистравос Зисис 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунафо Хуан 1 0
Калцас Никос 1 0
Алагбе Олуватобилоба 1 0
Juan Bautista Miritello 1 0
Nikolaos Zouglis 1 0
Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Делияннидис Панайотис 1 0
Konstantinos Thimianis 1 0
Алексич Коста 1 0

Результаты матчей

Астерас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Пансерраикос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Астерас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Пансерраикос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Астерас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Пансерраикос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
67%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Астерас - Пансерраикос 1:0 Кифисия - Астерас 1:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Панетоликос - Астерас 0:1
Астерас - Ламия 0:1 Астерас - АЕК 0:3 Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1 ПАС Янина - Астерас 1:0
Пансерраикос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Астерас - Пансерраикос 1:0 Волос - Пансерраикос 1:0 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Атромитос - Пансерраикос 1:1
Пансерраикос - ОФИ 2:1 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 Пансерраикос - Ламия 2:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0

Результаты матчей

Астерас
Пансерраикос

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
0:2
3 раза 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
3 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:2
3 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Астерас
Пансерраикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1/8 финала
0 Астерас
2 Пансерраикос
Панетоликос
Каллитея
Лариса
Атромитос
ОФИ
Кифисия
Левадиакос
Ники Волоу
ПАОК
Волос
АЕК
Арис Салоники
Панатинаикос
Олимпиакос
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ОФИ Harold Mosquera 2
Пансерраикос Алексич Коста 2
Пансерраикос Alexandros Maskanakis 2
Киссамикос Элефтериадис Христос 1
Атромитос Куэн Андреас 1
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Мельядо Мигель 1 1
Астерас Мунафо Хуан 1
Пансерраикос Делияннидис Панайотис 1
Астерас Калцас Никос 1
Панетоликос Ксенитидис Георгиос 1
Весь список
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