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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 6.
Панетоликос
0:2
Второй тайм: 55'
Каллитея
0'
0:1
21' Гол
Georgios Moustakopoulos
32' Желтая карточка
Дуарте Бруно
37' Желтая карточка
Ксенитидис Георгиос
0:2
50' Гол
Матилья Хавьер

Ход матча

21'
0:1
Georgios Moustakopoulos
32'
Дуарте Бруно
 
37'
Ксенитидис Георгиос
 
46'
Карелис Никос
Серхио Диас
 
46'
Дуарте Фредерику
Ксенитидис Георгиос
 
50'
0:2
Матилья Хавьер
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Каллитея
9.93
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Все Коэффициенты
Панетоликос
Каллитея

История личных встреч

Панетоликос
Каллитея

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

К
1:5
ФЛ
1:1
ФЛ
1:1
ФЛ
0:0
ФЛ
0:1

Голы

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

0.5
2.33

Среднее время на гол

180
38

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

0.6
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

150
56

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Войлис Александрос 1 0.5
Каллитея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Georgios Moustakopoulos 1 0.33

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ксенитидис Георгиос 1 0
Дуарте Бруно 1 0
Каллитея
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Панетоликос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Каллитея
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Панетоликос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Каллитея
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Панетоликос - Кифисия 3:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1
Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2
Каллитея
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Диагорас Родос - Каллитея 2:1 Каллитея - Тиликратис Лефкада 3:0 Ионикос - Каллитея 0:1 Илиуполис - Каллитея 1:2
Каллитея - Киссамикос 0:1 Эгалео - Каллитея 1:1 Панатинаикос-2 - Каллитея 0:1 Каллитея - Гиуштас 1:0 Каллитея - Олимпиакос Пирей-2 3:2 Каламата - Каллитея 1:1 Каллитея - Панахаики 0:0 Ионикос - Каллитея 0:3 ПАО Руф - Каллитея 1:2 Каллитея - Эгалео 2:0 Илиуполис - Каллитея 1:0 Каллитея - Аполлон Смирнис 3:0 Каламата - Каллитея 0:1 Каллитея - Эпископи 2:0 Киссамикос - Каллитея 0:0 Каллитея - Панахаики 3:1

Результаты матчей

Панетоликос
Каллитея

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Панетоликос
Каллитея

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
0 Астерас
2 Пансерраикос
Панетоликос
Каллитея
Лариса
Атромитос
ОФИ
Кифисия
Левадиакос
Ники Волоу
ПАОК
Волос
АЕК
Арис Салоники
Панатинаикос
Олимпиакос
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ОФИ Harold Mosquera 2
Пансерраикос Алексич Коста 2
Пансерраикос Alexandros Maskanakis 2
Киссамикос Элефтериадис Христос 1
Атромитос Куэн Андреас 1
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Мельядо Мигель 1 1
Астерас Мунафо Хуан 1
Пансерраикос Делияннидис Панайотис 1
Астерас Калцас Никос 1
Панетоликос Ксенитидис Георгиос 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Ксенитидис Георгиос получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Дуарте Бруно получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Матилья Хавьер сделал результативную передачу.
  • 21'
    Г О О О О Л - Georgios Moustakopoulos бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится победой Каллитея.
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Панетоликос
Ничья
Каллитея
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