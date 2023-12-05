Тур: 6.
0:2
Второй тайм: 55'
0'
0:1
21' ГолGeorgios Moustakopoulos
32' Желтая карточкаДуарте Бруно
37' Желтая карточкаКсенитидис Георгиос
0:2
50' ГолМатилья Хавьер
Ход матча
21'
32'
50'
0:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Дуарте БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Серхио ДиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
- Основной состав
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
15 Damian Silva
-
10 Demethryus
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Georgios Simos
История личных встреч
Панетоликос
Каллитея
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
7
Голов в среднем за матч
0.5
2.33
Среднее время на гол
180
38
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
0.6
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
150
56
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Войлис Александрос
|1
|0.5
Каллитея
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Georgios Moustakopoulos
|1
|0.33
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
|Дуарте Бруно
|1
|0
Каллитея
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Панетоликос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Каллитея
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Панетоликос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Каллитея
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Панетоликос - Кифисия 3:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1
Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2
Каллитея
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Диагорас Родос - Каллитея 2:1 Каллитея - Тиликратис Лефкада 3:0 Ионикос - Каллитея 0:1 Илиуполис - Каллитея 1:2
Каллитея - Киссамикос 0:1 Эгалео - Каллитея 1:1 Панатинаикос-2 - Каллитея 0:1 Каллитея - Гиуштас 1:0 Каллитея - Олимпиакос Пирей-2 3:2 Каламата - Каллитея 1:1 Каллитея - Панахаики 0:0 Ионикос - Каллитея 0:3 ПАО Руф - Каллитея 1:2 Каллитея - Эгалео 2:0 Илиуполис - Каллитея 1:0 Каллитея - Аполлон Смирнис 3:0 Каламата - Каллитея 0:1 Каллитея - Эпископи 2:0 Киссамикос - Каллитея 0:0 Каллитея - Панахаики 3:1
Результаты матчей
Панетоликос
Каллитея
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Панетоликос
Каллитея
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ОФИ
|Harold Mosquera
|2
|Пансерраикос
|Алексич Коста
|2
|Пансерраикос
|Alexandros Maskanakis
|2
|Киссамикос
|Элефтериадис Христос
|1
|Атромитос
|Куэн Андреас
|1
|ОФИ
|Мельядо Мигель
|1 1
|Астерас
|Мунафо Хуан
|1
|Пансерраикос
|Делияннидис Панайотис
|1
|Астерас
|Калцас Никос
|1
|Панетоликос
|Ксенитидис Георгиос
|1