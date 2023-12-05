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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 6.
Панетоликос
3:2
Конец матча
Каллитея
0'
0:1
21' Гол
Georgios Moustakopoulos
32' Желтая карточка
Дуарте Бруно
37' Желтая карточка
Ксенитидис Георгиос
0:2
50' Гол
Матилья Хавьер
1:2
62' Гол
Харис Мавриас
65' Желтая карточка
Василояннис Андреас
70' Желтая карточка
Panagiotis Kinigopouls
2:2
88' Гол
Pedro Silva Torrejon
3:2
90' Гол
Карелис Никос
90' Желтая карточка
Panagiotis Vosniadis
90' Желтая карточка
Соуза Жоау Педру
90'+7
32
Стергиакис
Антонис
5
Младен
Себастьян
26
Дуарте
Бруно
49
Nikola
Stajic
35
Харис
Мавриас
23
Ксенитидис
Георгиос
18
Бузукис
Яннис
80
Franco
Baldassarra
24
Pedro
Silva
Torrejon
22
Серхио
Диас
45
Соуза
Жоау
Педру
13
Panagiotis
Vosniadis
77
Ус
Абдул
Рахман
2
Мехиас
Хосуа
21
Spyridon
Vlachos
14
Мантатис
Георгиос
8
Матилья
Хавьер
15
Damian
Silva
7
Василояннис
Андреас
22
Georgios
Moustakopoulos
10
Demethryus
26
Panagiotis
Kinigopouls
Панетоликос
Каллитея

История личных встреч

Панетоликос
Каллитея

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

К
1:5
ФЛ
1:1
ФЛ
1:1
ФЛ
0:0
ФЛ
0:1

Голы

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

0.5
2.33

Среднее время на гол

180
38

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

0.6
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

150
56

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харис Мавриас 1 0.5
Карелис Никос 1 0.5
Pedro Silva Torrejon 1 0.5
Войлис Александрос 1 0.5
Каллитея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матилья Хавьер 1 0.33
Georgios Moustakopoulos 1 0.33

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ксенитидис Георгиос 1 0
Дуарте Бруно 1 0
Соуза Жоау Педру 1 0
Каллитея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Panagiotis Kinigopouls 1 0
Василояннис Андреас 1 0
Panagiotis Vosniadis 1 0

Результаты матчей

Панетоликос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Каллитея
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Панетоликос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Каллитея
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Панетоликос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Каллитея
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Панетоликос - Кифисия 3:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1
Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2
Каллитея
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Диагорас Родос - Каллитея 2:1 Каллитея - Тиликратис Лефкада 3:0 Ионикос - Каллитея 0:1 Илиуполис - Каллитея 1:2
Каллитея - Киссамикос 0:1 Эгалео - Каллитея 1:1 Панатинаикос-2 - Каллитея 0:1 Каллитея - Гиуштас 1:0 Каллитея - Олимпиакос Пирей-2 3:2 Каламата - Каллитея 1:1 Каллитея - Панахаики 0:0 Ионикос - Каллитея 0:3 ПАО Руф - Каллитея 1:2 Каллитея - Эгалео 2:0 Илиуполис - Каллитея 1:0 Каллитея - Аполлон Смирнис 3:0 Каламата - Каллитея 0:1 Каллитея - Эпископи 2:0 Киссамикос - Каллитея 0:0 Каллитея - Панахаики 3:1

Результаты матчей

Панетоликос
Каллитея

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Панетоликос
Каллитея

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
1
2
1/8 финала
0 Астерас
2 Пансерраикос
3 Панетоликос
2 Каллитея
Лариса
Атромитос
ОФИ
Кифисия
Левадиакос
Ники Волоу
ПАОК
Волос
АЕК
Арис Салоники
Панатинаикос
Олимпиакос
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ОФИ Harold Mosquera 2
Пансерраикос Алексич Коста 2
Пансерраикос Alexandros Maskanakis 2
Панетоликос Харис Мавриас 1 (1)
Каллитея Матилья Хавьер 1
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Мельядо Мигель 1 1
Астерас Мунафо Хуан 1
Пансерраикос Делияннидис Панайотис 1
Каллитея Panagiotis Kinigopouls 1
Астерас Калцас Никос 1
Весь список
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