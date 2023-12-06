2:0
Второй тайм: 72'
Ход матча
48'
1:0
70'
2:0
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 0
-
11 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 5
-
77 Владение мячом, % 23
Прогноз на матч от Liveresult
19
Хэй
Лукас
39
Нагало
Адамо
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
87 Руйтер РобинВратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Асконе РоккоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Mark GarlyПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Tim FreriksНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Julius Lind
-
21 Ilias Namli
-
-
-
-
-
Главный тренер: David Roufpanah
История личных встреч
Норшелланн
Академик БК
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
4
Среднее время на гол
45
22
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1.5
3
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
30
Бомбардиры внутри турнира
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Расмуссен Кристиан
|3
|1
|Фресе Мартин
|1
|0.33
|Беньямин Нюгрен
|1
|0.33
|Хардер Конрад
|1
|0.33
Академик БК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндукву Лейтон
|1
|0.2
|Гомес Эмилиано
|1
|0.2
|Вагнер Кристиан
|1
|0.2
|Ilias Namli
|1
|0.2
Карточки
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Фресе Мартин
|1
|0
Академик БК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mark Garly
|1
|0
|Hakim Sighaoui
|1
|0
|Frederik Lindgaard
|1
|0
Результаты матчей
Норшелланн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Академик БК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Норшелланн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Академик БК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
2
Норшелланн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Академик БК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Норшелланн
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0
Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Норшелланн - Вайле 1:0 Виборг - Норшелланн 2:3 Брондбю - Норшелланн 2:1 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Виборг - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Норшелланн - Лудогорец 7:1 Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0
Академик БК
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Академик БК - Фредериксберг Альянсен 3:2 Хеллеруп - Академик БК 3:0 Академик БК - ФК Роскилле 1:1 Академик БК - Вайле 1:1
Тистед - Академик БК 0:1 Брабранд - Академик БК 2:2 Академик БК - Скиве 0:0 Орхус Фремад - Академик БК 1:1 Академик БК - Тистед 2:1 Фредериксберг Альянсен - Академик БК 2:3 Мидделфарт - Академик БК 1:0 Академик БК - Фремад Амагер 2:0 ФК Роскилле - Академик БК 2:0 Оуре - Академик БК 3:4 Академик БК - Эсбьерг 0:3 Фредериксберг Альянсен - Академик БК 2:2 Академик БК - Хеллеруп 5:4 Академик БК - Брабранд 1:1 Ледоэе-Сморум - Академик БК 1:2 Нюкёбинг - Академик БК 0:0
Результаты матчей
Норшелланн
Академик БК
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Норшелланн
Академик БК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Норшелланн
|Расмуссен Кристиан
|3
|Вайле
|Нгбакото Йени
|2
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|2
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|2
|АГФ Орхус
|Беихмо Феликс
|2
|Нествед
|Мёльвадгор Маркус
|1
|Норшелланн
|Свенссон Даниэль
|1
|Видовре
|Спельманн Мартин
|1
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|1
|Брондбю
|Радошевич Йосип
|1