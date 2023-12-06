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  4. Кубок 2023-2024
Норшелланн
3:0
Конец матча
Академик БК
0'
1:0
48' Гол
Хардер Конрад
2:0
70' Гол
Осман Ибрагим
3:0
86' Гол
Хардер Конрад
90'+5
31
Андреас
Гельсторф
19
Хэй
Лукас
30
Йенсен-Эббью
Йонас
39
Нагало
Адамо
14
Осман
Ибрагим
5
Фресе
Мартин
9
Беньямин
Нюгрен
27
Свенссон
Даниэль
17
Расмуссен
Кристиан
7
Ингвартсен
Маркус
40
Хардер
Конрад
16
Albert
Gaub-Jakobsen
40
Аскхам
Хердур
4
Коуделка
Адриен
35
Pachanga
Kristensen
3
Линделль
Эрик
5
Rasmus
Brodersen
15
Soeren
Ilsoee
6
Педерсен
Даниэль
24
Mark
Garly
8
Darren
Sidoel
22
Tim
Freriks
Норшелланн
3-4-1-2
Академик БК
5-4-1

История личных встреч

Норшелланн
Академик БК

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМС
2:2
К
1:4

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
3

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
30

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Расмуссен Кристиан 3 1
Хардер Конрад 2 0.67
Фресе Мартин 1 0.33
Беньямин Нюгрен 1 0.33
Осман Ибрагим 1 0.33
Академик БК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндукву Лейтон 1 0.2
Гомес Эмилиано 1 0.2
Вагнер Кристиан 1 0.2
Ilias Namli 1 0.2

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Фресе Мартин 1 0
Академик БК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mark Garly 1 0
Hakim Sighaoui 1 0
Frederik Lindgaard 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Академик БК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Норшелланн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Академик БК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
2
Норшелланн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Академик БК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
2
40%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0
Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Норшелланн - Вайле 1:0 Виборг - Норшелланн 2:3 Брондбю - Норшелланн 2:1 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Виборг - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Норшелланн - Лудогорец 7:1 Вайле - Норшелланн 0:0 Колдинг - Норшелланн 2:2 Норшелланн - Видовре 0:0 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Норшелланн 1:1 Партизан - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:0
Академик БК
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Академик БК - Фредериксберг Альянсен 3:2 Хеллеруп - Академик БК 3:0 Академик БК - ФК Роскилле 1:1 Академик БК - Вайле 1:1
Тистед - Академик БК 0:1 Брабранд - Академик БК 2:2 Академик БК - Скиве 0:0 Орхус Фремад - Академик БК 1:1 Академик БК - Тистед 2:1 Фредериксберг Альянсен - Академик БК 2:3 Мидделфарт - Академик БК 1:0 Академик БК - Фремад Амагер 2:0 ФК Роскилле - Академик БК 2:0 Оуре - Академик БК 3:4 Академик БК - Эсбьерг 0:3 Фредериксберг Альянсен - Академик БК 2:2 Академик БК - Хеллеруп 5:4 Академик БК - Брабранд 1:1 Ледоэе-Сморум - Академик БК 1:2 Нюкёбинг - Академик БК 0:0

Результаты матчей

Норшелланн
Академик БК

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
Академик БК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
3
1/8 финала
2 Виборг
3 Норшелланн
4 Академик БК
3 Вайле
1 Копенгаген
0 Мидтьюлланн
1 Видовре
5 Силькеборг
0 Ишой
4 АГФ Орхус
0 Раннерс
1 Брондбю
3 Фредерисия
1 Оденсе
6 Хельсингёр
7 Люнгбю
1/4 финала
3 Норшелланн
0 Академик БК
Копенгаген
Силькеборг
АГФ Орхус
Брондбю
Фредерисия
Люнгбю
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Силькеборг Маккоуотт Каллум 3
Норшелланн Расмуссен Кристиан 3
Вайле Нгбакото Йени 2
Копенгаген Лерагер Лукас 2
Люнгбю Гудьонсен Андри 2
Весь список

Топ нарушителей
Силькеборг Маккоуотт Каллум 2
Копенгаген Бардгджи Руни 2
Нествед Мёльвадгор Маркус 1
Норшелланн Свенссон Даниэль 1
Видовре Спельманн Мартин 1
Весь список
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