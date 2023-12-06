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Копенгаген
0:2
Второй тайм: 90+'
Силькеборг
0'
0:1
43' Гол
Маккоуотт Каллум
45' Желтая карточка
Маккоуотт Каллум
58' Желтая карточка
Фальк Расмус
0:2
64' Гол
Клинг Андерс
73' Желтая карточка
Бардгджи Руни

Ход матча

43'
0:1
Маккоуотт Каллум
45'
 
Маккоуотт Каллум
46'
Бардгджи Руни
Оскарссон Орри
 
46'
Вавро Денис
Бойлесен Николай
 
46'
Фальк Расмус
Классон Виктор
 
58'
Фальк Расмус
 
62'
Эльюнусси Мохамед
Хойленд Оскар
 
64'
0:2
Клинг Андерс
68'
Корнелиус Андреас
Ларссон Джордан
 
69'
 
Карлсен Фредрик
Маккоуотт Каллум
73'
Бардгджи Руни
 
77'
 
Адамсен Тонни
Линд Александр
84'
 
Пюндт Андреас
Тордарсон Стефан-Тейтюр

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Силькеборг
61.00
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9.43
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6.40
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Все Коэффициенты
1
Грабара
Камиль
22
Анкерсен
Петер
2
Дикс
Кевин
20
Бойлесен
Николай
19
Йелерт
Элиас
7
Классон
Виктор
39
Хойленд
Оскар
9
Гонсалвеш
Диогу
30
Ачури
Мохамед
Элиас
18
Оскарссон
Орри
11
Ларссон
Джордан
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
40
Буш
Александер
Магнус
4
Феликс
Йоэль
24
Мусонда
Лубамба
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
17
Маккоуотт
Каллум
9
Линд
Александр
21
Клинг
Андерс
Копенгаген
4-3-3
Силькеборг
4-3-3

История личных встреч

Копенгаген
Силькеборг

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

31 матч

58.1%
22.6%
19.3%
18 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

41.9%
41.9%
16.2%
13 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.2%
29%
25.8%
14 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

СД
1:3
ТМК
2:1
СД
0:3
СД
1:0
ТМК
0:2
СД
2:1
СД
3:1
СД
0:0
СД
0:0
ТМС
1:3
СД
1:1
СД
4:2
СД
1:3
СД
4:0
СД
1:3
СД
2:0
СД
0:4
СД
1:0
СД
0:0
СД
1:0
СД
3:1
СД
5:0
СД
2:1
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
2:2
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

36
18

Голов в среднем за матч

1.89
1.5

Среднее время на гол

47
60

Всего голов

9
18

Голов в среднем за матч

0.75
0.95

Среднее время на гол

120
95

Всего голов

45
36

Голов в среднем за матч

1.45
1.16

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

62
77

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лерагер Лукас 2 0.67
Бардгджи Руни 2 0.67
Оскарссон Орри 2 0.67
Эльюнусси Мохамед 1 0.33
Вавро Денис 1 0.33
Саса Ноа Донован 1 0.33
Фрохолдт Виктор 1 0.33
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маккоуотт Каллум 3 0.75
Тенгстедт Сёрен 2 0.5
Сальквист Тобиас 1 0.25
Адамсен Тонни 1 0.25
Клинг Андерс 1 0.25
Сонне Оливер 1 0.25
Nikolai Jacobsen 1 0.25

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бардгджи Руни 2 0
Фальк Расмус 1 0
Вавро Денис 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккоуотт Каллум 2 0

Результаты матчей

Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Силькеборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Силькеборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
0
Копенгаген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Силькеборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

9
0

Голы по времени матча

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
100%
1
13%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
3
30%
1
13%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
50%
1
13%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Бавария - Копенгаген 0:0 Виборг - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 0:0
Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Раннерс - Копенгаген 2:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Копенгаген - Видовре 4:0 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Копенгаген - Вайле 2:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3
Силькеборг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Люнгбю - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Силькеборг - Раннерс 1:1 Виборг - Силькеборг 2:1
Видовре - Силькеборг 1:5 Силькеборг - Оденсе 0:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Раннерс - Силькеборг 1:0 Тистед - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Виборг 2:0 Оденсе - Силькеборг 0:3 Янг Бойз ФД - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Видовре 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2

Результаты матчей

Копенгаген
Силькеборг

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:9
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%

Точное количество голов

9
1 раз 100%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:9
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
9
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
2
1
1
1
3.5
1
2
1
1
4.5
1
2
1
1
5.5
1/8 финала
2 Виборг
3 Норшелланн
4 Академик БК
3 Вайле
1 Копенгаген
0 Мидтьюлланн
1 Видовре
5 Силькеборг
0 Ишой
4 АГФ Орхус
0 Раннерс
1 Брондбю
3 Фредерисия
1 Оденсе
6 Хельсингёр
7 Люнгбю
1/4 финала
3 Норшелланн
0 Академик БК
Копенгаген
Силькеборг
АГФ Орхус
Брондбю
Фредерисия
Люнгбю
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Силькеборг Маккоуотт Каллум 3
Норшелланн Расмуссен Кристиан 3
Вайле Нгбакото Йени 2
Копенгаген Лерагер Лукас 2
Люнгбю Гудьонсен Андри 2
Весь список

Топ нарушителей
Силькеборг Маккоуотт Каллум 2
Копенгаген Бардгджи Руни 2
Нествед Мёльвадгор Маркус 1
Норшелланн Свенссон Даниэль 1
Видовре Спельманн Мартин 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Маккоуотт Каллум получил желтую карточку от судьи
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