0:2
Конец матча
0'
0:1
43' ГолМаккоуотт Каллум
45' Желтая карточкаМаккоуотт Каллум
58' Желтая карточкаФальк Расмус
0:2
64' ГолКлинг Андерс
73' Желтая карточкаБардгджи Руни
90'+5
Ход матча
43'
0:1
45'
58'
64'
0:2
73'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 12
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
19
Йелерт
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Сандер ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Клинг АндерсНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Андэрс ДахлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
История личных встреч
Копенгаген
Силькеборг
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
31 матч
58.1%
22.6%
19.3%
18 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
41.9%
41.9%
16.2%
13 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.2%
29%
25.8%
14 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
18
Голов в среднем за матч
1.89
1.5
Среднее время на гол
47
60
Всего голов
9
18
Голов в среднем за матч
0.75
0.95
Среднее время на гол
120
95
Всего голов
45
36
Голов в среднем за матч
1.45
1.16
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
62
77
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лерагер Лукас
|2
|0.67
|Бардгджи Руни
|2
|0.67
|Оскарссон Орри
|2
|0.67
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.33
|Вавро Денис
|1
|0.33
|Саса Ноа Донован
|1
|0.33
|Фрохолдт Виктор
|1
|0.33
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маккоуотт Каллум
|3
|0.75
|Тенгстедт Сёрен
|2
|0.5
|Сальквист Тобиас
|1
|0.25
|Адамсен Тонни
|1
|0.25
|Клинг Андерс
|1
|0.25
|Сонне Оливер
|1
|0.25
|Nikolai Jacobsen
|1
|0.25
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бардгджи Руни
|2
|0
|Фальк Расмус
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккоуотт Каллум
|2
|0
Результаты матчей
Копенгаген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Силькеборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Силькеборг
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
0
Копенгаген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Силькеборг
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
9
0
Голы по времени матча
Забито
1
10
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
100%
1
10%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
3
30%
1
10%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
5
50%
1
10%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Бавария - Копенгаген 0:0 Виборг - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 0:0
Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Раннерс - Копенгаген 2:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Копенгаген - Видовре 4:0 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Копенгаген - Вайле 2:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3
Силькеборг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Люнгбю - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Силькеборг - Раннерс 1:1 Виборг - Силькеборг 2:1
Видовре - Силькеборг 1:5 Силькеборг - Оденсе 0:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Раннерс - Силькеборг 1:0 Тистед - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Виборг 2:0 Оденсе - Силькеборг 0:3 Янг Бойз ФД - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Видовре 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2
Результаты матчей
Копенгаген
Силькеборг
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:9
1 раз 100%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
Точное количество голов
9
1 раз 100%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:9
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
9
1 раз 33%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Силькеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
31
12
22
12
13
12
13
12
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Силькеборг
|Маккоуотт Каллум
|3
|Норшелланн
|Расмуссен Кристиан
|3
|Вайле
|Нгбакото Йени
|2
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|2
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|2
|Силькеборг
|Маккоуотт Каллум
|2
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|2
|Нествед
|Мёльвадгор Маркус
|1
|Норшелланн
|Свенссон Даниэль
|1
|Видовре
|Спельманн Мартин
|1