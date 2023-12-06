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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
АЗ Алкмаар
 
Позже
НЕК Неймеген

Ход матча

11'
0:1
Дост Бас
(Пропер Дирк)
31'
0:2
Маттссон Магнус
(Дост Бас)
46'
Инди Мартинс
Пенетра Алешандре
 
46'
Гаудмейн Кензо
Мейнанс Свен
 
46'
Ван Боммел Рубен
Ван Бредероде Мирон
 
55'
 
Ван Вермескеркен Саи
57'
Павлидис Вангелис
(Инди Мартинс)
1:2
63'
 
Тавшан Элаис
Хансен Сонтье
63'
 
Шоне Лассе
Ларсен Ларс Олден
73'
Касиус Денсо
Сугавара Юкинари
 
73'
Одгор Йенс
Лахдо Майкель
 
87'
 
D'Leanu Arts
Ван Вермескеркен Саи

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 659 Количество передач 247
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
25
Базур
Рихедли
5
Пенетра
Алешандре
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
10
Де
Вит
Дани
16
Мейнанс
Свен
23
Лахдо
Майкель
9
Павлидис
Вангелис
19
Ван
Бредероде
Мирон
1
Силлессен
Яспер
15
Ван
Вермескеркен
Саи
4
Росс
Матиас
24
Вердонк
Калвин
5
Бас
Юри
6
Худемакерс
Меес
8
Маттссон
Магнус
71
Пропер
Дирк
14
Ларсен
Ларс
Олден
12
Дост
Бас
10
Хансен
Сонтье
АЗ Алкмаар
4-3-3
НЕК Неймеген
4-3-3

История личных встреч

АЗ Алкмаар
НЕК Неймеген

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

24 матча

45.8%
29.2%
25%
11 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Э
0:3
Э
1:1
Э
1:3
Э
1:1
ТМК
4:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
0:3
Э
2:4
К
2:1
Э
1:1
Э
3:2
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
4:0
Э
2:2
Э
0:1
Э
0:0
Э
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:2
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.85
1.64

Среднее время на гол

48
55

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.18
1.08

Среднее время на гол

76
83

Всего голов

37
32

Голов в среднем за матч

1.54
1.33

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

58
67

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 17 1.31
Де Вит Дани 4 (1) 0.31
Лахдо Майкель 3 0.23
Класи Йорди 2 0.15
Ван Боммел Рубен 2 0.15
Инди Мартинс 1 0.08
Ван Бредероде Мирон 1 0.08
Данташ Тьягу 1 0.08
Сугавара Юкинари 0 0
Мейнанс Свен 0 0
Поку Эрнест 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Садик Ибраим 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 8 (1) 0.62
Дост Бас 4 (1) 0.31
Огава Коки 4 0.31
Пропер Дирк 2 0.15
Росс Матиас 2 0.15
Бас Юри 2 0.15
Гонсалес Роберто 1 0.08
Ван Рой Барт 1 0.08
Тавшан Элаис 1 0.08
Хансен Сонтье 1 0.08
Шоне Лассе 0 0
Вердонк Калвин 0 0
Худемакерс Меес 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 3 0
Мёллер Вольфе Давид 3 0
Инди Мартинс 2 0
Базур Рихедли 2 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Садик Ибраим 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Рой Барт 2 1
Тавшан Элаис 1 1
Вердонк Калвин 2 0
Ван Вермескеркен Саи 2 0
Росс Матиас 2 0
Бас Юри 2 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Шоне Лассе 1 0
Маркеш Педру 1 0
Огава Коки 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Пропер Дирк 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Неттен Люк 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
НЕК Неймеген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
6
АЗ Алкмаар
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
НЕК Неймеген
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

12
11
АЗ Алкмаар
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
НЕК Неймеген
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

13
17

Голы по времени матча

Забито

17
6
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
5
29%
29%
0
0%
1-15
2
12%
1
17%
16-30
1
6%
1
17%
31-45
5
29%
29%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Пропущено

3
11
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
1
33%
4
36%
76-90

Забито

12
16
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
8%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
5
42%
2
13%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
2
17%
6
38%
76-90

Пропущено

5
14
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
14%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
1
20%
7
50%
76-90

Забито

29
22
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
6
21%
1
5%
1-15
2
7%
3
14%
16-30
3
10%
5
23%
31-45
10
34%
5
23%
46-60
2
7%
2
9%
61-75
6
21%
6
27%
76-90

Пропущено

8
25
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
3
12%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
5
20%
31-45
2
25%
3
12%
46-60
2
25%
3
12%
61-75
2
25%
11
44%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 АЗ Алкмаар - ХФС 2:0
Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 НЕК Неймеген - Волендам 3:3
НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
НЕК Неймеген

Точный счет

3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 50%
3
4 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
3:0
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 54%
3
5 раз 38%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
4
4
4
2
2.5
4
4
2
4
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
3
1.5
1
4
2
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
1
9
4
1.5
5
8
6
7
2.5
5
8
2
11
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 14 14 0 0 50 - 6 42
2.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 2 2 44 - 13 32
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 13 9 3 1 32 - 11 30
4.
Твенте
 Заявка 14 9 3 2 28 - 15 30
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 6 3 5 19 - 18 21
7.
Херенвен
 Заявка 14 6 1 7 23 - 26 19
8.
Аякс
 Заявка 13 5 3 5 34 - 32 18
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 4 4 6 15 - 24 16
11.
Эксельсиор
 Заявка 14 3 7 4 24 - 27 16
12.
Хераклес
 Заявка 14 4 3 7 20 - 33 15
13.
Валвейк
 Заявка 13 4 1 8 16 - 29 13
14.
Утрехт
 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
15.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 4 7 12 - 30 13
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 13 2 6 5 26 - 27 12
17.
Волендам
 Заявка 14 2 2 10 15 - 36 8
18.
Витесс
 Заявка 14 2 2 10 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 24 - 4 21
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 20 - 6 16
3.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 21 - 5 16
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 5 1 1 20 - 7 16
5.
Твенте
 Заявка 7 5 1 1 13 - 9 16
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
7.
Херенвен
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
8.
Аякс
 Заявка 6 4 0 2 16 - 11 12
9.
Хераклес
 Заявка 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
13.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
14.
Валвейк
 Заявка 7 2 1 4 11 - 19 7
15.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
16.
Утрехт
 Заявка 7 1 3 3 9 - 16 6
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 26 - 2 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 7 2 3 2 13 - 13 9
8.
Алмере Сити
 Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
9.
Утрехт
 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
10.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
11.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
12.
Аякс
 Заявка 7 1 3 3 18 - 21 6
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
14.
Витесс
 Заявка 8 2 0 6 7 - 21 6
15.
Хераклес
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 Заявка 7 0 1 6 7 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 19 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 17 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
Твенте Стейн Сем 9 (2)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 4
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 90'
    Матч приостановлен
  • 90'
    Матч прерван
  • 90'
    Дост Бас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 90'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 90'
    Судья сигнализирует, что Дост Бас из команды НЕК Неймеген поставил подножку. Пострадал Кензо Гудмийн
  • 90'
    Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 73%, НЕК Неймеген: 27%.
  • 90'
    Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Текстовая онлайн трансляция матча АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген от LiveResult
      До начала игры, которая состоится 6 декабря 2023, осталось 5 часов 40 минут.

      Главный судья: Маншот Ероен

      До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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