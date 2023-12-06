Тур: 10. Стадион: АФАС. Главный судья: Маншот Ероен
Позже
Ход матча
11'
0:1
31'
0:2
57'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
9 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
12 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
659 Количество передач 247
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
10
Де
Вит
Дани
16
Мейнанс
Свен
5
Бас
Юри
71
Пропер
Дирк
12
Дост
Бас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
-
16 Мейнанс СвенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Садик ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Поку ЭрнестНападающий
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 Бас ЮриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Нападающий
-
12 Дост БасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Руфс РобинВратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
-
35 Неттен ЛюкЗащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 D'Leanu Arts
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
АЗ Алкмаар
НЕК Неймеген
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
24 матча
45.8%
29.2%
25%
11 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.7%
37.5%
20.8%
10 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.85
1.64
Среднее время на гол
48
55
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.18
1.08
Среднее время на гол
76
83
Всего голов
37
32
Голов в среднем за матч
1.54
1.33
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
58
67
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|17
|1.31
|Де Вит Дани
|4 (1)
|0.31
|Лахдо Майкель
|3
|0.23
|Класи Йорди
|2
|0.15
|Ван Боммел Рубен
|2
|0.15
|Инди Мартинс
|1
|0.08
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.08
|Данташ Тьягу
|1
|0.08
|Сугавара Юкинари
|0
|0
|Мейнанс Свен
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
|Садик Ибраим
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Магнус
|8 (1)
|0.62
|Дост Бас
|4 (1)
|0.31
|Огава Коки
|4
|0.31
|Пропер Дирк
|2
|0.15
|Росс Матиас
|2
|0.15
|Бас Юри
|2
|0.15
|Гонсалес Роберто
|1
|0.08
|Ван Рой Барт
|1
|0.08
|Тавшан Элаис
|1
|0.08
|Хансен Сонтье
|1
|0.08
|Шоне Лассе
|0
|0
|Вердонк Калвин
|0
|0
|Худемакерс Меес
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вит Дани
|3
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|3
|0
|Инди Мартинс
|2
|0
|Базур Рихедли
|2
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Рой Барт
|2
|1
|Тавшан Элаис
|1
|1
|Вердонк Калвин
|2
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Бас Юри
|2
|0
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Шоне Лассе
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Огава Коки
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Пропер Дирк
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Неттен Люк
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
НЕК Неймеген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
6
АЗ Алкмаар
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
НЕК Неймеген
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
9
Упущенные победы
12
11
АЗ Алкмаар
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
НЕК Неймеген
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
13
17
Голы по времени матча
Забито
17
6
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
5
29%
29%
0
0%
1-15
2
12%
1
17%
16-30
1
6%
1
17%
31-45
5
29%
29%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Пропущено
3
11
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
33%
1
9%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
1
33%
4
36%
76-90
Забито
12
16
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
8%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
5
42%
2
13%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
2
17%
6
38%
76-90
Пропущено
5
14
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
14%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
1
20%
7
50%
76-90
Забито
29
22
11 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
6
21%
1
5%
1-15
2
7%
3
14%
16-30
3
10%
5
23%
31-45
10
34%
5
23%
46-60
2
7%
2
9%
61-75
6
21%
6
27%
76-90
Пропущено
8
25
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
3
12%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
5
20%
31-45
2
25%
3
12%
46-60
2
25%
3
12%
61-75
2
25%
11
44%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 АЗ Алкмаар - ХФС 2:0
Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 НЕК Неймеген - Волендам 3:3
НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
НЕК Неймеген
Точный счет
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 50%
3
4 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
3:0
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 54%
3
5 раз 38%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
НЕК Неймеген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
44
42
44
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
41
43
14
25
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
121
94
58
67
58
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|50 - 6
|42
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|44 - 13
|32
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 11
|30
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 15
|30
|5.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 18
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|23 - 26
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|34 - 32
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 24
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|24 - 27
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 33
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|16 - 29
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 30
|13
|16.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|26 - 27
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 36
|8
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 4
|21
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 6
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|21 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 9
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 11
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 15
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 14
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 19
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 14
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 16
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|26 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 13
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 18
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|18 - 21
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 21
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|10 - 13
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 17
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|19 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|17 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|Твенте
|Стейн Сем
|9 (2)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 4
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Твенте
|Меес Хилгерс
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|5