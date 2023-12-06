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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Ван Букель Пол
Валвейк
 
Позже
Аякс

Ход матча

30'
0:1
Бробби Брайан
(Боргес Карлос)
37'
Крамер Михил
(Мейерс Арон)
1:1
42'
Мейерс Арон
 
43'
1:2
Бергвейн Стевен
46'
Мин Давид
Нимейер Рёвен
 
51'
Укили Яссин
(Мейерс Арон)
2:2
57'
2:3
Бергёйс Стивен
(Ренсх Девайн)
59'
Маргарет Рихонелл
Баккали Закария
 
70'
Стеванович Филип
Клеонизе Денильо
 
79'
 
Ван Аксел Донген Амурришьо
Бергвейн Стевен
82'
Гаари Жюрьен
Леливелд Юлиан
 
83'
Вайдманн Дауда
Румерату Годфрид
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 9
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 1
  • 284 Количество передач 495
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
4
Адевойе
Шоун
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
28
Мейерс
Арон
24
Румерату
Годфрид
27
Нимейер
Рёвен
6
Укили
Яссин
11
Баккали
Закария
29
Крамер
Михил
7
Клеонизе
Денильо
12
Гортер
Джей
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
30
Авила
Гастон
4
Хато
Йоррель
23
Бергёйс
Стивен
24
Вос
Силвано
8
Тейлор
Кеннет
11
Боргес
Карлос
9
Бробби
Брайан
7
Бергвейн
Стевен
Валвейк
4-3-3
Аякс
4-3-3

История личных встреч

Валвейк
Аякс

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 12 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

5.6%
33.3%
61.1%
1 победа 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

5.6%
27.8%
66.6%
1 победа 5 ничьих 12 побед

История матчей

Э
3:1
Э
1:4
Э
3:2
Э
0:5
Э
0:1
Э
3:0
ТМС
6:1
Э
3:0
Э
1:2
Э
0:2
Э
0:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
3:0
Э
0:1
К
5:1
Э
1:5
Э
4:1

Голы

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

3.2
2.75

Среднее время на гол

28
32

Всего голов

35
28

Голов в среднем за матч

1.94
1.56

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

46
57

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Укили Яссин 6 0.46
Крамер Михил 4 (2) 0.31
Стеванович Филип 2 0.15
Клеонизе Денильо 1 0.08
Локеза Крис 1 0.08
Мин Давид 1 0.08
Маргарет Рихонелл 1 0.08
Мейерс Арон 0 0
Леливелд Юлиан 0 0
Румерату Годфрид 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 7 (4) 0.54
Бробби Брайан 6 0.46
Акпом Чуба 5 0.38
Хлинссон Кристиан 4 0.31
Бергёйс Стивен 2 0.15
Ван ден Бомен Бранко 2 0.15
Боргес Карлос 1 0.08
Кудус Мохаммед 1 0.08
Тейлор Кеннет 1 0.08
Тахирович Бенджамин 1 0.08
Хато Йоррель 1 0.08
Классен Дэви 1 0.08
Медич Яков 1 0.08
Соса Борна 0 0
Ренсх Девайн 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейерс Арон 5 0
Крамер Михил 3 0
Румерату Годфрид 3 0
Укили Яссин 3 0
Маргарет Рихонелл 2 0
Адевойе Шоун 0 1
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Вассен Этьенн 1 0
Фелида Кевин 1 0
Мин Давид 1 0
Стеванович Филип 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 4 0
Бробби Брайан 3 0
Тейлор Кеннет 2 0
Ренсх Девайн 2 0
Вос Силвано 2 0
Хато Йоррель 2 0
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Соса Борна 1 0
Авила Гастон 1 0
Стейн Морис 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0

Результаты матчей

Валвейк
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Аякс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
10
Валвейк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Аякс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

4
14
Валвейк
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Аякс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

9
24

Голы по времени матча

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Пропущено

12
17
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
12%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
17%
2
12%
31-45
3
25%
5
29%
29%
46-60
2
17%
3
18%
61-75
4
33%
4
24%
76-90

Забито

5
15
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
20%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
2
40%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
20%
5
33%
76-90

Пропущено

10
9
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
4
40%
1
11%
16-30
2
20%
4
44%
31-45
1
10%
3
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

13
27
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
1
8%
3
11%
1-15
2
15%
2
7%
16-30
3
23%
4
15%
31-45
3
23%
5
19%
46-60
1
8%
6
22%
61-75
3
23%
7
26%
76-90

Пропущено

22
26
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
0
0%
3
12%
1-15
5
23%
2
8%
16-30
4
18%
6
23%
31-45
4
18%
8
31%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
6
27%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2
Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 2:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1 Падерборн - Валвейк 3:0 НАК Бреда - Валвейк 2:3 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Кортрейк 0:0
Аякс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2
Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1

Результаты матчей

Валвейк
Аякс

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Валвейк
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
9
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 14 14 0 0 50 - 6 42
2.
Фейеноорд
 Заявка 14 10 2 2 44 - 13 32
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 14 9 3 2 32 - 11 30
4.
Твенте
 Заявка 14 9 3 2 28 - 15 30
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 14 6 3 5 19 - 18 21
7.
Херенвен
 Заявка 14 6 1 7 23 - 26 19
8.
Аякс
 Заявка 13 5 3 5 34 - 32 18
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 14 4 4 6 15 - 24 16
11.
Эксельсиор
 Заявка 14 3 7 4 24 - 27 16
12.
Хераклес
 Заявка 14 4 3 7 20 - 33 15
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 14 3 6 5 26 - 27 15
14.
Валвейк
 Заявка 13 4 1 8 16 - 29 13
15.
Утрехт
 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
16.
Алмере Сити
 Заявка 14 3 4 7 12 - 30 13
17.
Волендам
 Заявка 14 2 2 10 15 - 36 8
18.
Витесс
 Заявка 14 2 2 10 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 24 - 4 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 21 - 5 16
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 5 1 1 20 - 7 16
5.
Твенте
 Заявка 7 5 1 1 13 - 9 16
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
7.
Херенвен
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
8.
Аякс
 Заявка 6 4 0 2 16 - 11 12
9.
Хераклес
 Заявка 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 3 3 16 - 14 9
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 2 3 8 - 11 8
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
13.
Валвейк
 Заявка 7 2 1 4 11 - 19 7
14.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
15.
Эксельсиор
 Заявка 7 1 4 2 11 - 14 7
16.
Утрехт
 Заявка 7 1 3 3 9 - 16 6
17.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 2 4 5 - 17 5
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 26 - 2 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 1 1 23 - 8 16
3.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 7 2 3 2 13 - 13 9
8.
Алмере Сити
 Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
9.
Утрехт
 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
10.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 10 6
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 1 3 2 10 - 13 6
12.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
13.
Аякс
 Заявка 7 1 3 3 18 - 21 6
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
15.
Витесс
 Заявка 8 2 0 6 7 - 21 6
16.
Хераклес
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 0 2 5 3 - 17 2
18.
Волендам
 Заявка 7 0 1 6 7 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 19 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 17 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
Твенте Стейн Сем 9 (2)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 4
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Твенте Меес Хилгерс 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 85'
    Матч приостановлен
  • 85'
    Матч прерван
  • 85'
    Контроль мяча: Валвейк: 38%, Аякс: 62%.
  • 85'
    Вассен Этьенн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 85'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 85'
    Бробби Брайан из команды Аякс опасно и грубо сыграл. Вассен Этьенн пострадал.
  • 84'
    Аякс пытается что-то создать.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Текстовая онлайн трансляция матча Валвейк - Аякс от LiveResult
      До начала игры, которая состоится 6 декабря 2023, осталось 29 минут.

      Главный судья: Ван Букель Пол

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