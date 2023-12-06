Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Баккали Закария получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Баккали Закария на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Удар от ворот произведет Аякс

48' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Нимейер Рёвен получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Нимейер Рёвен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Леливелд Юлиан из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Клеонизе Денильо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Г О О О О О Л - Бергвейн Стевен из команды Аякс забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Этьен Вассен прыгнул не в ту сторону.

42' Мейерс Арон получил желтую карточку от судьи

42' Боргес Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Бергвейн Стевен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Бергёйс Стивен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Бергёйс Стивен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Команда Валвейк сравняла счет! Игра продолжается!

37' Г О О О О Л - Крамер Михил забивает с правой ноги!

37' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Хорошую попытку сделал Бробби Брайан . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Бергёйс Стивен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Клеонизе Денильо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Отличный командный гол!

30' Г О О О О Л - Бробби Брайан забивает с правой ноги!

30' Боргес Карлос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Матч возобновится спорным мячом

28' Ох, нехорошо это выглядит. Хато Йоррель получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Хато Йоррель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Валвейк

23' Бергёйс Стивен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Аякс

22' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Укили Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Ренсх Девайн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Адевойе Шоун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Валвейк

16' Бергёйс Стивен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

14' Бергёйс Стивен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Клеонизе Денильо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Клеонизе Денильо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Шутало Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Ренсх Девайн из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Вос Силвано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Клеонизе Денильо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Нимейер Рёвен из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Валвейк начинает с центра поля