Тур: 7. Стадион: Мандемейкерс. Главный судья: Ван Букель Пол
Ход матча
30'
0:1
37'
1:1
42'
43'
1:2
51'
2:2
57'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 6
-
8 Угловые 9
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 1
-
284 Количество передач 495
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
28
Мейерс
Арон
29
Крамер
Михил
12
Гортер
Джей
37
Шутало
Йосип
30
Авила
Гастон
24
Вос
Силвано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
-
22 Меир РазЗащитник
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Основной состав
-
12 Гортер ДжейВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
-
30 Авила ГастонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Вос СилваноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Пасвер РемкоВратарь
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
25 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаНападающий
-
39 Годс МикаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Валвейк
Аякс
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 12 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
5.6%
33.3%
61.1%
1 победа 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
5.6%
27.8%
66.6%
1 победа 5 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
3.2
2.75
Среднее время на гол
28
32
Всего голов
35
28
Голов в среднем за матч
1.94
1.56
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
46
57
Бомбардиры внутри турнира
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Укили Яссин
|6
|0.46
|Крамер Михил
|4 (2)
|0.31
|Стеванович Филип
|2
|0.15
|Клеонизе Денильо
|1
|0.08
|Локеза Крис
|1
|0.08
|Мин Давид
|1
|0.08
|Маргарет Рихонелл
|1
|0.08
|Мейерс Арон
|0
|0
|Леливелд Юлиан
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергвейн Стевен
|7 (4)
|0.54
|Бробби Брайан
|6
|0.46
|Акпом Чуба
|5
|0.38
|Хлинссон Кристиан
|4
|0.31
|Бергёйс Стивен
|2
|0.15
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0.15
|Боргес Карлос
|1
|0.08
|Кудус Мохаммед
|1
|0.08
|Тейлор Кеннет
|1
|0.08
|Тахирович Бенджамин
|1
|0.08
|Хато Йоррель
|1
|0.08
|Классен Дэви
|1
|0.08
|Медич Яков
|1
|0.08
|Соса Борна
|0
|0
|Ренсх Девайн
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
Карточки
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейерс Арон
|5
|0
|Крамер Михил
|3
|0
|Румерату Годфрид
|3
|0
|Укили Яссин
|3
|0
|Маргарет Рихонелл
|2
|0
|Адевойе Шоун
|0
|1
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|Вассен Этьенн
|1
|0
|Фелида Кевин
|1
|0
|Мин Давид
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергвейн Стевен
|4
|0
|Бробби Брайан
|3
|0
|Тейлор Кеннет
|2
|0
|Ренсх Девайн
|2
|0
|Вос Силвано
|2
|0
|Хато Йоррель
|2
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Стейн Морис
|1
|0
|Тахирович Бенджамин
|1
|0
Результаты матчей
Валвейк
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Аякс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
10
Валвейк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Аякс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
4
14
Валвейк
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Аякс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
9
24
Голы по времени матча
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
2
25%
2
17%
76-90
Пропущено
12
17
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
12%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
17%
2
12%
31-45
3
25%
5
29%
29%
46-60
2
17%
3
18%
61-75
4
33%
4
24%
76-90
Забито
5
15
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
20%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
20%
2
13%
31-45
2
40%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
20%
5
33%
76-90
Пропущено
10
9
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
4
40%
1
11%
16-30
2
20%
4
44%
31-45
1
10%
3
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
13
27
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
1
8%
3
11%
1-15
2
15%
2
7%
16-30
3
23%
4
15%
31-45
3
23%
5
19%
46-60
1
8%
6
22%
61-75
3
23%
7
26%
76-90
Пропущено
22
26
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
0
0%
3
12%
1-15
5
23%
2
8%
16-30
4
18%
6
23%
31-45
4
18%
8
31%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
6
27%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Валвейк
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2
Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 2:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1 Падерборн - Валвейк 3:0 НАК Бреда - Валвейк 2:3 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Кортрейк 0:0
Аякс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2
Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1
Результаты матчей
Валвейк
Аякс
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Валвейк
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
25
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
61
24
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
112
49
94
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|14
|0
|0
|50 - 6
|42
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|44 - 13
|32
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 11
|30
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 15
|30
|5.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|19 - 18
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|23 - 26
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|34 - 32
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 24
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|24 - 27
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 33
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|16 - 29
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 30
|13
|16.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|26 - 27
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|15 - 36
|8
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 4
|21
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 6
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|21 - 5
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 7
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 9
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 11
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 15
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|16 - 14
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 19
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 14
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 16
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 17
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|26 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|23 - 8
|16
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 13
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 18
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|18 - 21
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 21
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|10 - 13
|3
|17.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 17
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|19 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|17 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|Твенте
|Стейн Сем
|9 (2)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 4
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Твенте
|Меес Хилгерс
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|5