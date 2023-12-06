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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Шеффилд Юнайтед
0:1
Второй тайм: 76'
Ливерпуль
0'
34' Желтая карточка
Эндо Ватару
0:1
37' Гол
Ван Дейк Виргил
62' Желтая карточка
Конате Ибраима

Ход матча

34'
 
Эндо Ватару
37'
0:1
Ван Дейк Виргил
(Александер-Арнольд Трент)
59'
 
Джонс Кёртис
Макаллистер Алексис
62'
 
Конате Ибраима
67'
 
Нуньес Дарвин
Диас Луис
67'
 
Эллиотт Харви
Салах Мохамед
75'
Флек Джон
Брукс Эндри
 
75'
Траоре Бени
Осула Вильям
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 12
  • 1 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 80 Количество передач 311
  • 22 Владение мячом, % 78

Владение мячом

Прогнозы 130
Шеффилд Юнайтед 0% (0)
X 1.5% (2)
Ливерпуль 98.5% (128)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шеффилд Юнайтед
Ничья
Ливерпуль
87.00
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9.50
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7.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Фодеринхэм
Уэсли
20
Богл
Джейден
15
Ахмедходжич
Анел
19
Робинсон
Джек
5
Трасти
Остон
21
Винисиус
Соуза
8
Хамер
Густаво
28
Макати
Джон
35
Брукс
Эндри
10
Арчер
Камерон
32
Осула
Вильям
62
Келлехер
Каомхин
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
2
Гомес
Джо
8
Собослаи
Доминик
3
Эндо
Ватару
10
Макаллистер
Алексис
11
Салах
Мохамед
18
Гакпо
Коди
7
Диас
Луис
Шеффилд Юнайтед
4-2-3-1
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макбарни Оливер 2 (1) 0.13
Хамер Густаво 2 0.13
Арчер Камерон 2 0.13
Богл Джейден 1 0.07
Норвуд Оливер 1 (1) 0.07
Бэлдок Джордж 0 0
Робинсон Джек 0 0
Макати Джон 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 10 (3) 0.67
Нуньес Дарвин 4 0.27
Жота Диогу 4 0.27
Диас Луис 3 0.2
Александер-Арнольд Трент 2 0.13
Гакпо Коди 2 0.13
Ван Дейк Виргил 1 0.07
Собослаи Доминик 1 0.07
Макаллистер Алексис 1 0.07
Эндо Ватару 1 0.07
Робертсон Эндрю 1 0.07
Цимикас Костас 0 0
Эллиотт Харви 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макбарни Оливер 3 2
Норвуд Оливер 4 0
Робинсон Джек 4 0
Ахмедходжич Анел 4 0
Бэлдок Джордж 3 0
Томас Люк 3 0
Хамер Густаво 3 0
Осула Вильям 3 0
Хе­кинг­бот­том Пол 2 0
Иган Джон 2 0
Осборн Бен 2 0
Богл Джейден 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Слимане Анис 2 0
Башам Крис 1 0
Флек Джон 1 0
Фодеринхэм Уэсли 1 0
Дэвис Том 1 0
Трасти Остон 1 0
Арчер Камерон 1 0
Макати Джон 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 5 1
Жота Диогу 2 1
Александер-Арнольд Трент 3 0
Ван Дейк Виргил 1 1
Джонс Кёртис 1 1
Матип Жоэль 2 0
Эндо Ватару 2 0
Нуньес Дарвин 2 0
Салах Мохамед 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Гомес Джо 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Конате Ибраима 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Юрген Клопп 1 0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Ливерпуль
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
7
Шеффилд Юнайтед
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ливерпуль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

19
0

Упущенные победы

0
19
Шеффилд Юнайтед
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Ливерпуль
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

20
3

Упущенные победы

4
26

Голы по времени матча

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
6
55%
76-90

Пропущено

20
9
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
10%
1
11%
1-15
2
10%
3
33%
16-30
4
20%
2
22%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
4
20%
3
33%
76-90

Забито

3
19
0 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
1
33%
2
11%
46-60
1
33%
4
21%
61-75
1
33%
5
26%
76-90

Пропущено

21
7
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
14%
1
14%
1-15
3
14%
3
43%
16-30
1
5%
2
29%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
7
33%
1
14%
76-90

Забито

9
30
2 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 6
6 Не забивали 0
0
0%
1
3%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
2
22%
8
27%
31-45
1
11%
3
10%
46-60
2
22%
4
13%
61-75
4
44%
11
37%
76-90

Пропущено

41
16
15 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 4
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
5
12%
2
13%
1-15
5
12%
6
38%
16-30
5
12%
4
25%
31-45
7
17%
0
0%
46-60
8
20%
0
0%
61-75
11
27%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1
Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0
Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:8
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
5 раз 71%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
5:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:8
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
2
12
1.5
10
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 11 3 1 33 - 14 36
2.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 15 10 4 1 33 - 14 34
3.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 15 9 4 2 36 - 16 31
4.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 15 9 3 3 33 - 20 30
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 8 3 3 28 - 20 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 2 4 32 - 14 26
7.
Манчестер Юнайтед
 1:1 Заявка 15 8 1 6 17 - 18 25
8.
Брайтон
 2:1 Заявка 15 7 4 4 32 - 27 25
9.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
10.
Челси
 1:1 Заявка 15 5 5 5 26 - 23 20
11.
Брентфорд
 1:2 Заявка 15 5 4 6 23 - 21 19
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 5 3 7 20 - 25 18
13.
Фулхэм
 4:0 Заявка 15 5 3 7 20 - 26 18
14.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 15 4 4 7 14 - 20 16
15.
Борнмут
 1:0 Заявка 15 4 4 7 17 - 30 16
16.
Ноттингем Форест
 0:4 Заявка 15 3 4 8 16 - 26 13
17.
Лутон Таун
 Заявка 15 2 3 10 16 - 30 9
18.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 15 - 20 7
19.
Бёрнли
 Заявка 15 2 1 12 15 - 33 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 15 1 2 12 11 - 40 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
2.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
3.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
4.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 7 6 1 0 23 - 5 19
5.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6.
Брайтон
 2:1 Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
7.
Манчестер Юнайтед
 1:1 Заявка 8 4 1 3 9 - 11 13
8.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
9.
Фулхэм
 4:0 Заявка 7 4 0 3 11 - 9 12
10.
Брентфорд
 1:2 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
13.
Ноттингем Форест
 0:4 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
14.
Челси
 1:1 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
15.
Борнмут
 1:0 Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
16.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 7 1 2 4 6 - 9 5
17.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 2 4 9 - 12 5
18.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 5 - 9 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 8 1 1 6 7 - 20 4
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
3.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
4.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 8 3 4 1 12 - 9 13
5.
Манчестер Юнайтед
 1:1 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
6.
Челси
 1:1 Заявка 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
8.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
9.
Брайтон
 2:1 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
10.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
11.
Брентфорд
 1:2 Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
12.
Борнмут
 1:0 Заявка 7 2 1 4 9 - 18 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
14.
Фулхэм
 4:0 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
16.
Бёрнли
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4
17.
Ноттингем Форест
 0:4 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 9 (2)
Астон Вилла Уоткинс Олли 8 (6)
Вулверхэмптон Хи-Чан Хван 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Эвертон Янг Эшли 1 5
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    74'
    Бени Траоре и Джон Флек выходят на поле вместо Вильяма Осулы и Эндри Брукса.
  • 73'
    Собослаи в контратаке "Ливерпуля" с правого фланга исполняет передачу в направлении Нуньеса, однако Ахмедходжич в падении головой выбивает мяч на угловой.
  • 72'
    Позиционная атака "Ливерпуля" завершается подачей Гакпо с левого угла штрафной - мяч улетает за ворота "Шеффилда".
  • 70'
    Арчер получает мяч в штрафной, но решает улучшать позицию, в итоге защитники "Ливерпуля" вытесняют лидера "Шеффилда" из штрафной площади.
  • 69'
    Довольно невысокий темп установился к середине второго тайма, всё контролирует "Ливерпуль", но добивать соперника не спешит.
  • Замена
    67'
    Харви Эллиотт и Дарвин Нуньес появляются на поле вместо Луиса Диаса и Мохамеда Салаха.
  • Офсайд
    66'
    И снова Джонс оказывается в положении "вне игры", при этом мяч Кёртису всё равно обработать не удалось.
  • Офсайд
    64'
    Нашлась работа у лайнсмена на половине поля "Шеффилда", Джонс оказался в положении "вне игры".
  • 63'
    Хамер со штрафного вновь забрасывает мяч на дальнюю штангу, однако снаряд получается высоковатым для Робинсона.
  • Желтая карточка
    62'
    Еще одна желтая карточка игрокам "Ливерпуля" - Конате ошибся при обработке мяча, подарив его сопернику, и был вынужден срывать контратаку.
  • 61'
    Диас добирается до штрафной с левого края, однако два защитника "Шеффилда" колумбийца остановили.
  • Замена
    59'
    Кёртис Джонс появляется на поле вместо Алексиса Макаллистера.
  • Травма, повреждение
    57'
    И снова Макаллистер на газоне и просит помощи у врачей, видимо, замены Алексису всё-таки не избежать.
  • Угловой
    56'
    Одиннадцатый угловой "Ливерпуля" получился не таким опасным, удается хозяевам отбиться и выбежать в контратаку, которую гости прервали.
  • Опасный момент
    55'
    Трент подает угловой с правого фланга, Салаха все потеряли также, как Ван Дейка в голевом эпизоде, однако мощнейший удар египтянина парирует Фодеринхэм!
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    • 54'
      Застревает мяч на левом фланге атаки "Ливерпуля", несколько аутов исполняют гости, не удается им перевести снаряд в другую зону.
    • 53'
      Трент исполняет вертикальный заброс в расчёте на рывок Луиса Диаса, однако Фодеринхэм выходит за пределы штрафной и выбивает мяч в аут.
    • Фол, нарушение
      51'
      Пару фолов допускают хозяева поля, снова, как и в начале встречи, досталось Макаллистеру, однако в этом моменте обошлось без помощи врачей.
    • 49'
      Около нуля градусов сегодня в Шеффилде, Юрген Клопп на бровке максимально замотал лицо, видны только глаза, зорко следящие за происходящим.
    • Угловой
      48'
      Первый свой угловой против девяти у "Ливерпуля" исполнили игроки "Шеффилда", мяч от Гомеса опасно отскочил во вратарскую, но Ван Дейк обстановку разрядил.
    • 47'
      Острый прострел с левого фланга исполняет Брукс, Осула немного не дотягивается до мяча, а Ван Дейк выбивает снаряд на угловой.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Макаллистер наносит неприятный удар с правого угла штрафной в ближний верхний угол - Фодеринхэм переводит мяч через перекладину.
    • 45'
      Гакпо включается по правому краю после передачи Эндо, однако Робинсон в подкате выбивает мяч из-под ног голландца.
    • 45'
      Макати исполнил этот штрафной удар, однако мяч пролетает над перекладиной ворот Келлехера.
    • Фол, нарушение
      45'
      Конате фолит против Арчера неподалеку от своей штрафной площади, мяч установлен по центру, до ворот порядка 24 метров.
    • Офсайд
      45'
      Конате исполняет диагональный перевод в направлении Луиса Диаса, однако колумбиец оказывается в положении "вне игры".
    • Дополнительное время
      45'
      6 минут добавляет к основному времени первого тайма Саймон Хупер.
    • 44'
      Еще одна атака "Ливерпуля" завершается ударом Салаха с 13 метров после передачи Макаллистера - Фодеринхэм на месте.
    • 43'
      Слегка потерянными выглядят хозяева поля, как бы им в концовке первого тайма не пропустить ещё.
    • 42'
      Еще одна атака "Ливерпуля" завершается дальним ударом в исполнении Трента, однако снаряд летит над перекладиной.
    • Опасный момент
      40'
      Снова Трент подает угловой, только в этот раз верхом, Ван Дейк пробивает головой метров с восьми, однако мяч прошел чуть выше перекладины!
    • Видеоповтор
      38'
      Есть у игроков "Шеффилда" вопросы, так как Ван Дейк остался без опеки после толчка руками соперника, ВАР проверяет эпизод и в итоге гол засчитывает.
    • Описание гола
      37'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ВИРГИЛ ВАН ДЕЙК!
      Трент подает угловой с правого фланга, направляя мяч в центр штрафной, а оставшийся без опеки Ван Дейк с правой расстреливает цель!
    • 36'
      Робинсон далеко бросает аут из-за боковой линии, Ахмедходжич выигрывает верховую борьбу и пробивает головой в створ - Келлехер на месте.
    • Желтая карточка
      34'
      Первая желтая карточка в нашем матче, Эндо получает желтую карточку за срыв перспективной атаки соперника.
    • 32'
      Луис Диас исполняет заброс в чужую штрафную, однако передача получается безадресной.
    • 31'
      Полчаса отыграли команды, пока не удается "Ливерпулю" взломать оборону главного аутсайдера АПЛ.
    • 30'
      Позиционная атака "Ливерпуля" завершается подачей Трента с правого фланга - мяч улетает за ворота Фодеринхэма.
    • Угловой
      28'
      Трент с углового закручивает мяч во вратарскую, Фодеринхэм на выходе играет не очень уверенно, но партнеры подстраховали своего вратаря.
    • 27'
      Отметим, что команды в прошлый заход "Шеффилда" в АПЛ сыграли 4 раза, во всех встречах "Ливерпуль" был сильнее, но не крупнее, чем в 2 мяча.
    • 25'
      2:4 по ударам к этой минуте, 1:2 по ударам в створ, 0:5 по угловым, по владению у гостей преимущество практически подавляющим.
    • Угловой
      23'
      Корнер с левого фланга подает Трент, направляя мяч на ближнюю штангу, однако хозяева отбиваются, с подбора Конате пробил в левый от себя угол - Фодеринхэм ловит снаряд.
    • Угловой
      22'
      Теперь угловой с правого фланга подали гости, однако в этом моменте Ван Дейк с нарушением правил сработал против Робинсона.
    • Угловой
      21'
      Теперь угловой с левого фланга подает Трент, Ван Дейк пробивает плечом в борьбе с двумя соперниками, а Фодеринхэм перевел мяч через перекладину.
    • 20'
      Диас включает на левом краю штрафной Гомеса, тот подает от лицевой линии, а Ахмедходжич выбивает мяч на угловой.
    • 19'
      Собослаи с правого фланга исполняет подачу в штрафную, Фодеринхэм забирает мяч на выходе, при этом врезаясь в своего же одноклубника.
    • 18'
      Арчер в быстрой атаке "Шеффилда" добирается до штрафной гостей, однако его удар защитники "Ливерпуля" успевают накрыть.
    • 16'
      Еще один штрафной с левого фланга подает Трент, однако верховая борьба остается за игроками "Шеффилда".
    • 14'
      72 процента игрового времени мячом владеет "Ливерпуль", однако самый острый момент удается создать именно "Шеффилду".
    • 13'
      Длинный аут с левого фланга исполняют хозяева поля, однако Келлехер на выходе забирает мяч.
    • Опасный момент
      12'
      Еще один угловой с левого фланга подает Собослаи, однако хозяева отбиваются и проводят контратаку, в завершении оказывается Макати, однако его удар парирует Келлехер!
    • Угловой
      11'
      Собослаи подает угловой с левого фланга, мяч отскакивает во вратарскую и попадает в голову Робинсону, после чего перелетает ворота.
    • 10'
      Луис Диас получил мяч на левом фланге и исполнил подачу в штрафную, Салах слёта пробивает с 13 метров, но снаряд летит слишком высоко.
    • 9'
      Напомним, что "Шеффилд Юнайтед" в прошлом туре проиграл главному конкуренту "Бернли" со счётом 0:5 и оказался на последнем месте в таблице.
    • 8'
      Александер-Арнольд исполняет подачу со штрафного, однако хозяев удается выбить мяч в безопасную зону.
    • 6'
      Отправляются разминаться запасные "Ливерпуля", видимо, с Макаллистером не всё так просто. Вот такое начало у нас.
    • Травма, повреждение
      5'
      Макаллистер получает повреждение в единоборстве с соперником, помощь врачей требуется чемпиону мира-2022.
    • 4'
      На выезде в АПЛ "Ливерпуль" играет не очень успешно - всего две победы в семи матчах при пяти ничьих и одном поражении.
    • 3'
      Хамер со штрафного с левого фланга исполняет острую подачу на дальнюю штангу, однако Робинсону не удается дотянуться до мяча.
    • 2'
      Напомним, что "Ливерпуль" начинает этот тур на второй строчке в таблице, после вчерашней тяжелой победы "Арсенала" отставание от лидера составляет 5 очков при игре в запасе.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    0% (0)
    Ничья
    1.5% (2)
    Ливерпуль
    98.5% (128)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.14% (64)
    Меньше
    43.86% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    41.23% (47)
    Нет
    58.77% (67)
    Популярный счёт
    0:2 Ливерпуль
    35.4% (46)
    1:3 Ливерпуль
    20% (26)
    1:2 Ливерпуль
    13.1% (17)
    0:3 Ливерпуль
    10.8% (14)
    0:1 Ливерпуль
    3.1% (4)
    0:4 Ливерпуль
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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