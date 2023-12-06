И снова Джонс оказывается в положении "вне игры", при этом мяч Кёртису всё равно обработать не удалось.

Харви Эллиотт и Дарвин Нуньес появляются на поле вместо Луиса Диаса и Мохамеда Салаха.

Довольно невысокий темп установился к середине второго тайма, всё контролирует "Ливерпуль", но добивать соперника не спешит.

Арчер получает мяч в штрафной, но решает улучшать позицию, в итоге защитники "Ливерпуля" вытесняют лидера "Шеффилда" из штрафной площади.

Позиционная атака "Ливерпуля" завершается подачей Гакпо с левого угла штрафной - мяч улетает за ворота "Шеффилда".

Собослаи в контратаке "Ливерпуля" с правого фланга исполняет передачу в направлении Нуньеса, однако Ахмедходжич в падении головой выбивает мяч на угловой.

Бени Траоре и Джон Флек выходят на поле вместо Вильяма Осулы и Эндри Брукса.

Трент подает угловой с правого фланга, Салаха все потеряли также, как Ван Дейка в голевом эпизоде, однако мощнейший удар египтянина парирует Фодеринхэм!

Одиннадцатый угловой "Ливерпуля" получился не таким опасным, удается хозяевам отбиться и выбежать в контратаку, которую гости прервали.

И снова Макаллистер на газоне и просит помощи у врачей, видимо, замены Алексису всё-таки не избежать.

Диас добирается до штрафной с левого края, однако два защитника "Шеффилда" колумбийца остановили.

Еще одна желтая карточка игрокам "Ливерпуля" - Конате ошибся при обработке мяча, подарив его сопернику, и был вынужден срывать контратаку.

Хамер со штрафного вновь забрасывает мяч на дальнюю штангу, однако снаряд получается высоковатым для Робинсона.

Нашлась работа у лайнсмена на половине поля "Шеффилда", Джонс оказался в положении "вне игры".

Острый прострел с левого фланга исполняет Брукс, Осула немного не дотягивается до мяча, а Ван Дейк выбивает снаряд на угловой.

Первый свой угловой против девяти у "Ливерпуля" исполнили игроки "Шеффилда", мяч от Гомеса опасно отскочил во вратарскую, но Ван Дейк обстановку разрядил.

Около нуля градусов сегодня в Шеффилде, Юрген Клопп на бровке максимально замотал лицо, видны только глаза, зорко следящие за происходящим.

Пару фолов допускают хозяева поля, снова, как и в начале встречи, досталось Макаллистеру, однако в этом моменте обошлось без помощи врачей.

Трент исполняет вертикальный заброс в расчёте на рывок Луиса Диаса, однако Фодеринхэм выходит за пределы штрафной и выбивает мяч в аут.

Застревает мяч на левом фланге атаки "Ливерпуля", несколько аутов исполняют гости, не удается им перевести снаряд в другую зону.

Гакпо включается по правому краю после передачи Эндо, однако Робинсон в подкате выбивает мяч из-под ног голландца.

Макаллистер наносит неприятный удар с правого угла штрафной в ближний верхний угол - Фодеринхэм переводит мяч через перекладину.

45' Макати исполнил этот штрафной удар, однако мяч пролетает над перекладиной ворот Келлехера.

45' Конате фолит против Арчера неподалеку от своей штрафной площади, мяч установлен по центру, до ворот порядка 24 метров.

45' Конате исполняет диагональный перевод в направлении Луиса Диаса, однако колумбиец оказывается в положении "вне игры".

45' 6 минут добавляет к основному времени первого тайма Саймон Хупер.

44' Еще одна атака "Ливерпуля" завершается ударом Салаха с 13 метров после передачи Макаллистера - Фодеринхэм на месте.

43' Слегка потерянными выглядят хозяева поля, как бы им в концовке первого тайма не пропустить ещё.

42' Еще одна атака "Ливерпуля" завершается дальним ударом в исполнении Трента, однако снаряд летит над перекладиной.

40' Снова Трент подает угловой, только в этот раз верхом, Ван Дейк пробивает головой метров с восьми, однако мяч прошел чуть выше перекладины!

38' Есть у игроков "Шеффилда" вопросы, так как Ван Дейк остался без опеки после толчка руками соперника, ВАР проверяет эпизод и в итоге гол засчитывает.

37' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ВИРГИЛ ВАН ДЕЙК!

Трент подает угловой с правого фланга, направляя мяч в центр штрафной, а оставшийся без опеки Ван Дейк с правой расстреливает цель!

36' Робинсон далеко бросает аут из-за боковой линии, Ахмедходжич выигрывает верховую борьбу и пробивает головой в створ - Келлехер на месте.

34' Первая желтая карточка в нашем матче, Эндо получает желтую карточку за срыв перспективной атаки соперника.

32' Луис Диас исполняет заброс в чужую штрафную, однако передача получается безадресной.

31' Полчаса отыграли команды, пока не удается "Ливерпулю" взломать оборону главного аутсайдера АПЛ.

30' Позиционная атака "Ливерпуля" завершается подачей Трента с правого фланга - мяч улетает за ворота Фодеринхэма.

28' Трент с углового закручивает мяч во вратарскую, Фодеринхэм на выходе играет не очень уверенно, но партнеры подстраховали своего вратаря.

27' Отметим, что команды в прошлый заход "Шеффилда" в АПЛ сыграли 4 раза, во всех встречах "Ливерпуль" был сильнее, но не крупнее, чем в 2 мяча.

25' 2:4 по ударам к этой минуте, 1:2 по ударам в створ, 0:5 по угловым, по владению у гостей преимущество практически подавляющим.

23' Корнер с левого фланга подает Трент, направляя мяч на ближнюю штангу, однако хозяева отбиваются, с подбора Конате пробил в левый от себя угол - Фодеринхэм ловит снаряд.

22' Теперь угловой с правого фланга подали гости, однако в этом моменте Ван Дейк с нарушением правил сработал против Робинсона.

21' Теперь угловой с левого фланга подает Трент, Ван Дейк пробивает плечом в борьбе с двумя соперниками, а Фодеринхэм перевел мяч через перекладину.

20' Диас включает на левом краю штрафной Гомеса, тот подает от лицевой линии, а Ахмедходжич выбивает мяч на угловой.

19' Собослаи с правого фланга исполняет подачу в штрафную, Фодеринхэм забирает мяч на выходе, при этом врезаясь в своего же одноклубника.

18' Арчер в быстрой атаке "Шеффилда" добирается до штрафной гостей, однако его удар защитники "Ливерпуля" успевают накрыть.

16' Еще один штрафной с левого фланга подает Трент, однако верховая борьба остается за игроками "Шеффилда".

14' 72 процента игрового времени мячом владеет "Ливерпуль", однако самый острый момент удается создать именно "Шеффилду".

13' Длинный аут с левого фланга исполняют хозяева поля, однако Келлехер на выходе забирает мяч.

12' Еще один угловой с левого фланга подает Собослаи, однако хозяева отбиваются и проводят контратаку, в завершении оказывается Макати, однако его удар парирует Келлехер!

11' Собослаи подает угловой с левого фланга, мяч отскакивает во вратарскую и попадает в голову Робинсону, после чего перелетает ворота.

10' Луис Диас получил мяч на левом фланге и исполнил подачу в штрафную, Салах слёта пробивает с 13 метров, но снаряд летит слишком высоко.

9' Напомним, что "Шеффилд Юнайтед" в прошлом туре проиграл главному конкуренту "Бернли" со счётом 0:5 и оказался на последнем месте в таблице.

8' Александер-Арнольд исполняет подачу со штрафного, однако хозяев удается выбить мяч в безопасную зону.

6' Отправляются разминаться запасные "Ливерпуля", видимо, с Макаллистером не всё так просто. Вот такое начало у нас.

5' Макаллистер получает повреждение в единоборстве с соперником, помощь врачей требуется чемпиону мира-2022.

4' На выезде в АПЛ "Ливерпуль" играет не очень успешно - всего две победы в семи матчах при пяти ничьих и одном поражении.

3' Хамер со штрафного с левого фланга исполняет острую подачу на дальнюю штангу, однако Робинсону не удается дотянуться до мяча.

2' Напомним, что "Ливерпуль" начинает этот тур на второй строчке в таблице, после вчерашней тяжелой победы "Арсенала" отставание от лидера составляет 5 очков при игре в запасе.