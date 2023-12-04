Тур: 15. Стадион: Брэмолл Лейн. Главный судья: Хупер Саймон
Позже
-
Главный тренер: Хекингботтом Пол
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Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макбарни Оливер
|2 (1)
|0.14
|Хамер Густаво
|2
|0.14
|Арчер Камерон
|2
|0.14
|Богл Джейден
|1
|0.07
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.07
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|Робинсон Джек
|0
|0
|Макати Джон
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|10 (3)
|0.71
|Нуньес Дарвин
|4
|0.29
|Жота Диогу
|4
|0.29
|Диас Луис
|3
|0.21
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.14
|Гакпо Коди
|2
|0.14
|Собослаи Доминик
|1
|0.07
|Макаллистер Алексис
|1
|0.07
|Эндо Ватару
|1
|0.07
|Робертсон Эндрю
|1
|0.07
|Цимикас Костас
|0
|0
|Ван Дейк Виргил
|0
|0
|Эллиотт Харви
|0
|0
Карточки
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макбарни Оливер
|3
|2
|Норвуд Оливер
|4
|0
|Робинсон Джек
|4
|0
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|Бэлдок Джордж
|3
|0
|Томас Люк
|3
|0
|Хамер Густаво
|3
|0
|Осула Вильям
|3
|0
|Хекингботтом Пол
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Осборн Бен
|2
|0
|Богл Джейден
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Флек Джон
|1
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|1
|0
|Дэвис Том
|1
|0
|Трасти Остон
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Макати Джон
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Алексис
|5
|1
|Жота Диогу
|2
|1
|Александер-Арнольд Трент
|3
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|1
|Джонс Кёртис
|1
|1
|Матип Жоэль
|2
|0
|Нуньес Дарвин
|2
|0
|Эндо Ватару
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Гомес Джо
|1
|0
|Алиссон Бекер
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
|Собослаи Доминик
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
|Юрген Клопп
|1
|0
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Ливерпуль
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
7
Шеффилд Юнайтед
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ливерпуль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
19
0
Упущенные победы
0
19
Шеффилд Юнайтед
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Ливерпуль
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
20
3
Упущенные победы
4
26
Голы по времени матча
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
6
55%
76-90
Пропущено
20
9
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
10%
1
11%
1-15
2
10%
3
33%
16-30
4
20%
2
22%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
4
20%
3
33%
76-90
Забито
3
19
0 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
1
33%
2
11%
46-60
1
33%
4
21%
61-75
1
33%
5
26%
76-90
Пропущено
21
7
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
14%
1
14%
1-15
3
14%
3
43%
16-30
1
5%
2
29%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
7
33%
1
14%
76-90
Забито
9
30
2 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 6
6 Не забивали 0
0
0%
1
3%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
2
22%
8
27%
31-45
1
11%
3
10%
46-60
2
22%
4
13%
61-75
4
44%
11
37%
76-90
Пропущено
41
16
15 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 4
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
5
12%
2
13%
1-15
5
12%
6
38%
16-30
5
12%
4
25%
31-45
7
17%
0
0%
46-60
8
20%
0
0%
61-75
11
27%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1
Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0
Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:8
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
5 раз 71%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
5:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:8
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
212
104
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|29 - 11
|33
|2.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|32 - 14
|31
|3.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|36 - 16
|30
|4.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|33 - 20
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 20
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|32 - 14
|26
|7.
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|16 - 17
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|30 - 26
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|10.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|25 - 22
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 19
|19
|12.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 19
|16
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 25
|15
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 26
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 30
|13
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|13 - 26
|9
|18.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|7
|19.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|15 - 32
|7
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|11 - 39
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 5
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 4
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 8
|20
|4.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 10
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|15.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 19
|4
|20.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|4.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 16
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (6)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|9 (2)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|8 (6)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|8 (1)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 6
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Челси
|Джексон Николас
|7
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 5
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 5
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
0% (0)
Ничья
2.2% (1)
Ливерпуль
97.8% (45)
Тотал 2.5
Больше
58.14% (25)
Меньше
41.86% (18)
Обе команды забьют
Да
48.84% (21)
Нет
51.16% (22)
Популярный счёт
0:2 Ливерпуль
34.8% (16)
1:3 Ливерпуль
26.1% (12)
1:2 Ливерпуль
15.2% (7)
0:4 Ливерпуль
4.3% (2)
0:3 Ливерпуль
4.3% (2)
0:1 Ливерпуль
4.3% (2)
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