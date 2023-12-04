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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Шеффилд Юнайтед
 
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Ливерпуль
Прогнозы 46
Шеффилд Юнайтед 0% (0)
X 2.2% (1)
Ливерпуль 97.8% (45)
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Ливерпуль

История личных встреч

Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макбарни Оливер 2 (1) 0.14
Хамер Густаво 2 0.14
Арчер Камерон 2 0.14
Богл Джейден 1 0.07
Норвуд Оливер 1 (1) 0.07
Бэлдок Джордж 0 0
Робинсон Джек 0 0
Макати Джон 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 10 (3) 0.71
Нуньес Дарвин 4 0.29
Жота Диогу 4 0.29
Диас Луис 3 0.21
Александер-Арнольд Трент 2 0.14
Гакпо Коди 2 0.14
Собослаи Доминик 1 0.07
Макаллистер Алексис 1 0.07
Эндо Ватару 1 0.07
Робертсон Эндрю 1 0.07
Цимикас Костас 0 0
Ван Дейк Виргил 0 0
Эллиотт Харви 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макбарни Оливер 3 2
Норвуд Оливер 4 0
Робинсон Джек 4 0
Ахмедходжич Анел 4 0
Бэлдок Джордж 3 0
Томас Люк 3 0
Хамер Густаво 3 0
Осула Вильям 3 0
Хе­кинг­бот­том Пол 2 0
Иган Джон 2 0
Осборн Бен 2 0
Богл Джейден 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Слимане Анис 2 0
Башам Крис 1 0
Флек Джон 1 0
Фодеринхэм Уэсли 1 0
Дэвис Том 1 0
Трасти Остон 1 0
Арчер Камерон 1 0
Макати Джон 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 5 1
Жота Диогу 2 1
Александер-Арнольд Трент 3 0
Ван Дейк Виргил 1 1
Джонс Кёртис 1 1
Матип Жоэль 2 0
Нуньес Дарвин 2 0
Эндо Ватару 1 0
Салах Мохамед 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Гомес Джо 1 0
Алиссон Бекер 1 0
Конате Ибраима 1 0
Собослаи Доминик 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Юрген Клопп 1 0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Ливерпуль
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
7
Шеффилд Юнайтед
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ливерпуль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

19
0

Упущенные победы

0
19
Шеффилд Юнайтед
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Ливерпуль
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

20
3

Упущенные победы

4
26

Голы по времени матча

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
6
55%
76-90

Пропущено

20
9
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
10%
1
11%
1-15
2
10%
3
33%
16-30
4
20%
2
22%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
4
20%
3
33%
76-90

Забито

3
19
0 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
1
33%
2
11%
46-60
1
33%
4
21%
61-75
1
33%
5
26%
76-90

Пропущено

21
7
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
14%
1
14%
1-15
3
14%
3
43%
16-30
1
5%
2
29%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
7
33%
1
14%
76-90

Забито

9
30
2 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 18
2 Забивали первыми 6
6 Не забивали 0
0
0%
1
3%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
2
22%
8
27%
31-45
1
11%
3
10%
46-60
2
22%
4
13%
61-75
4
44%
11
37%
76-90

Пропущено

41
16
15 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 4
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
5
12%
2
13%
1-15
5
12%
6
38%
16-30
5
12%
4
25%
31-45
7
17%
0
0%
46-60
8
20%
0
0%
61-75
11
27%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1
Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0
Тулуза - Ливерпуль 3:2 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Лестер 3:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:8
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
5 раз 71%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
5:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
5:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:8
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
2
12
1.5
10
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 10 3 1 29 - 11 33
2.
Ливерпуль
 Заявка 14 9 4 1 32 - 14 31
3.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 3 2 36 - 16 30
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 9 2 3 33 - 20 29
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 8 3 3 28 - 20 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 2 4 32 - 14 26
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 0 6 16 - 17 24
8.
Брайтон
 Заявка 14 6 4 4 30 - 26 22
9.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
10.
Челси
 Заявка 14 5 4 5 25 - 22 19
11.
Брентфорд
 Заявка 14 5 4 5 22 - 19 19
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 14 - 19 16
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 4 3 7 19 - 25 15
14.
Фулхэм
 Заявка 14 4 3 7 16 - 26 15
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 3 4 7 16 - 22 13
16.
Борнмут
 Заявка 14 3 4 7 16 - 30 13
17.
Лутон Таун
 Заявка 14 2 3 9 13 - 26 9
18.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 15 - 20 7
19.
Бёрнли
 Заявка 14 2 1 11 15 - 32 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 2 11 11 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
2.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
3.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
4.
Астон Вилла
 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
5.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
10.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
11.
Фулхэм
 Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
13.
Челси
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
14.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
16.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 5 - 9 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 1 1 5 7 - 19 4
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
2.
Арсенал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
5.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
6.
Астон Вилла
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
7.
Челси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
9.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
10.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
11.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
13.
Фулхэм
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
14.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
15.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 1 4 8 - 18 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 9 (2)
Астон Вилла Уоткинс Олли 8 (6)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 6
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Эвертон Янг Эшли 1 5
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 декабря 2023, осталось 2 дня 13 часов 26 минут.

    Главный судья: Хупер Саймон

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    • Прогнозы 46
    Шеффилд Юнайтед 0% (0)
    X 2.2% (1)
    Ливерпуль 97.8% (45)
    Все прогнозы
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    Шеффилд Юнайтед
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    7.00
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    Где смотреть матч Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль онлайн

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    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    0% (0)
    Ничья
    2.2% (1)
    Ливерпуль
    97.8% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.14% (25)
    Меньше
    41.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    48.84% (21)
    Нет
    51.16% (22)
    Популярный счёт
    0:2 Ливерпуль
    34.8% (16)
    1:3 Ливерпуль
    26.1% (12)
    1:2 Ливерпуль
    15.2% (7)
    0:4 Ливерпуль
    4.3% (2)
    0:3 Ливерпуль
    4.3% (2)
    0:1 Ливерпуль
    4.3% (2)
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