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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Josh Smith
Фулхэм
4:0
Второй тайм: 79'
Ноттингем Форест
0'
1:0
30' Гол
Айуоби Алекс
2:0
34' Гол
Хименес Рауль
3:0
54' Гол
Хименес Рауль
4:0
74' Гол
Айуоби Алекс
76' Желтая карточка
Йейтс Райан

Ход матча

30'
Айуоби Алекс
(Виллиан Боргес)
1:0
34'
Хименес Рауль
(Перейра Андреас)
2:0
46'
 
Йейтс Райан
Сангаре Ибрахим
46'
 
Гиббс-Уайт Морган
Домингес Николас
54'
Хименес Рауль
3:0
58'
 
Вуд Крис
Ориги Дивок
58'
 
Данило
Хадсон-Одои Каллум
63'
Уилсон Гарри
Виллиан Боргес
 
74'
Айуоби Алекс
(Уилсон Гарри)
4:0
76'
Рид Бобби
Айуоби Алекс
 
76'
 
Ньякат Мусса
Фелипе Аугусто
76'
Балло-Туре Фоде
Робинсон Энтони
 
76'
 
Йейтс Райан

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 336 Количество передач 205
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 119
Фулхэм 84.9% (101)
X 11.8% (14)
Ноттингем Форест 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фулхэм
Ничья
Ноттингем Форест
3.95
4.83
61.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Лено
Бернд
21
Кастань
Тимоти
4
Адарабиойо
Олуватосин
3
Угелумба
Кэлвин
33
Робинсон
Энтони
26
Пальинья
Жоау
10
Кэрни
Том
22
Айуоби
Алекс
18
Перейра
Андреас
20
Виллиан
Боргес
7
Хименес
Рауль
23
Влаходимос
Одиссеас
43
Эйна
Ола
18
Фелипе
Аугусто
IV
40
Мурильо
Джейсон
15
Тоффоло
Харри
5
Мангаля
Орель
6
Сангаре
Ибрахим
14
Хадсон-Одои
Каллум
16
Домингес
Николас
21
Эланга
Энтони
27
Ориги
Дивок
Фулхэм
4-2-3-1
Ноттингем Форест
4-2-3-1

История личных встреч

Фулхэм
Ноттингем Форест

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

57.1%
7.1%
35.8%
8 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
Ч
0:1
Ч
0:4
Ч
0:1
Ч
1:2
Ч
2:0
Ч
1:3
Ч
3:2
Ч
1:1
Ч
1:3
Ч
3:0
Ч
3:2
Ч
5:3

Голы

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.71
2.14

Среднее время на гол

52
42

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.71
1.43

Среднее время на гол

52
63

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

1.71
1.79

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

52
50

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Боргес 3 (2) 0.2
Рид Бобби 3 0.2
Хименес Рауль 3 0.2
Айуоби Алекс 3 0.2
Пальинья Жоау 2 0.13
Уилсон Гарри 1 0.07
Перейра Андреас 1 0.07
Рим Тим 1 0.07
Тете Кенни 1 0.07
Винисиус Карлос 1 0.07
Робинсон Энтони 0 0
Кэрни Том 0 0
Рид Харрисон 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 4 0.27
Эланга Энтони 3 0.2
Вуд Крис 3 0.2
Гиббс-Уайт Морган 1 (1) 0.07
Эйна Ола 1 0.07
Боли Вийи 1 0.07
Мангаля Орель 1 0.07
Домингес Николас 1 0.07
Хадсон-Одои Каллум 1 0.07
Тоффоло Харри 0 0
Орье Серж 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 5 0
Рим Тим 3 1
Робинсон Энтони 4 0
Угелумба Кэлвин 1 1
Хименес Рауль 2 0
Тете Кенни 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Уилсон Гарри 2 0
Рид Харрисон 2 0
Перейра Андреас 2 0
Диоп Исса 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Рид Бобби 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Родак Марек 1 0
Лукич Саша 1 0
Родриго Мунис 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньякат Мусса 3 1
Мангаля Орель 4 0
Сангаре Ибрахим 4 0
Эйна Ола 3 0
Йейтс Райан 3 0
Гиббс-Уайт Морган 3 0
Орье Серж 2 0
Монтьель Гонсало 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Уорролл Джо 0 1
Куяте Шейху 1 0
Боли Вийи 1 0
Данило Ларанжера 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Ориги Дивок 1 0
Авонийи Тайво 1 0
Тоффоло Харри 1 0
Тёрнер Мэтт 1 0
Фелипе Аугусто IV 1 0
Домингес Николас 1 0
Эланга Энтони 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Ноттингем Форест
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5
Фулхэм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ноттингем Форест
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

4
8
Фулхэм
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Ноттингем Форест
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
1
14%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
3
33%
2
15%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
3
33%
3
23%
76-90

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
9%
3
30%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
2
18%
3
30%
76-90

Пропущено

15
9
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
5
33%
2
22%
31-45
2
13%
3
33%
46-60
4
27%
1
11%
61-75
3
20%
2
22%
76-90

Забито

18
16
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
2
11%
5
31%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
5
28%
3
19%
61-75
4
22%
4
25%
76-90

Пропущено

24
22
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
0
0%
3
14%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
6
25%
5
23%
31-45
2
8%
4
18%
46-60
6
25%
2
9%
61-75
6
25%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1
Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2
Ноттингем Форест
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0
Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Леванте - Ноттингем Форест 1:2

Результаты матчей

Фулхэм
Ноттингем Форест

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

3:1
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
4
3
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
6
1.5
2
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
6
8
3
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 11 3 1 33 - 14 36
2.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 15 10 4 1 33 - 14 34
3.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 15 9 4 2 36 - 16 31
4.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 15 9 3 3 33 - 20 30
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 8 3 3 28 - 20 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 2 4 32 - 14 26
7.
Манчестер Юнайтед
 1:1 Заявка 15 8 1 6 17 - 18 25
8.
Брайтон
 2:1 Заявка 15 7 4 4 32 - 27 25
9.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
10.
Челси
 1:1 Заявка 15 5 5 5 26 - 23 20
11.
Брентфорд
 1:2 Заявка 15 5 4 6 23 - 21 19
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 5 3 7 20 - 25 18
13.
Фулхэм
 4:0 Заявка 15 5 3 7 20 - 26 18
14.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 15 4 4 7 14 - 20 16
15.
Борнмут
 1:0 Заявка 15 4 4 7 17 - 30 16
16.
Ноттингем Форест
 0:4 Заявка 15 3 4 8 16 - 26 13
17.
Лутон Таун
 Заявка 15 2 3 10 16 - 30 9
18.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 15 - 20 7
19.
Бёрнли
 Заявка 15 2 1 12 15 - 33 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 15 1 2 12 11 - 40 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
2.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
3.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
4.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 7 6 1 0 23 - 5 19
5.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6.
Брайтон
 2:1 Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
7.
Манчестер Юнайтед
 1:1 Заявка 8 4 1 3 9 - 11 13
8.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
9.
Фулхэм
 4:0 Заявка 7 4 0 3 11 - 9 12
10.
Брентфорд
 1:2 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
13.
Ноттингем Форест
 0:4 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
14.
Челси
 1:1 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
15.
Борнмут
 1:0 Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
16.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 7 1 2 4 6 - 9 5
17.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 2 4 9 - 12 5
18.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 5 - 9 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 8 1 1 6 7 - 20 4
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
3.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
4.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 8 3 4 1 12 - 9 13
5.
Манчестер Юнайтед
 1:1 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
6.
Челси
 1:1 Заявка 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
8.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
9.
Брайтон
 2:1 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
10.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
11.
Брентфорд
 1:2 Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
12.
Борнмут
 1:0 Заявка 7 2 1 4 9 - 18 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
14.
Фулхэм
 4:0 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
16.
Бёрнли
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4
17.
Ноттингем Форест
 0:4 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 9 (2)
Астон Вилла Уоткинс Олли 8 (6)
Вулверхэмптон Хи-Чан Хван 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Эвертон Янг Эшли 1 5
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 5
Весь список
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    Прогнозы 119
    Фулхэм 84.9% (101)
    X 11.8% (14)
    Ноттингем Форест 3.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Ноттингем Форест
    3.95
    4.83
    61.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фулхэм 4:0 Ноттингем Форест

    Исход игры
    Фулхэм
    84.9% (101)
    Ничья
    11.8% (14)
    Ноттингем Форест
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.95% (70)
    Меньше
    38.05% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    68.14% (77)
    Нет
    31.86% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Фулхэм
    51.3% (61)
    1:0 Фулхэм
    21% (25)
    1:1 Ничья
    6.7% (8)
    2:0 Фулхэм
    5% (6)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    3:2 Фулхэм
    1.7% (2)
    1:2 Ноттингем Форест
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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    Фулхэм
    Ноттингем Форест
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