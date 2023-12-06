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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 24105 Главный судья: Josh Smith
Фулхэм
5:0
Конец матча
Ноттингем Форест
0'
1:0
30' Гол
Айуоби Алекс
2:0
34' Гол
Хименес Рауль
3:0
54' Гол
Хименес Рауль
4:0
73' Гол
Айуоби Алекс
76' Желтая карточка
Йейтс Райан
5:0
86' Гол
Кэрни Том
90'+6

Ход матча

30'
Айуоби Алекс
(Виллиан Боргес)
1:0
34'
Хименес Рауль
(Перейра Андреас)
2:0
46'
 
Йейтс Райан
Сангаре Ибрахим
46'
 
Гиббс-Уайт Морган
Домингес Николас
54'
Хименес Рауль
3:0
58'
 
Вуд Крис
Ориги Дивок
58'
 
Данило
Хадсон-Одои Каллум
63'
Уилсон Гарри
Виллиан Боргес
 
73'
Айуоби Алекс
(Уилсон Гарри)
4:0
75'
Балло-Туре Фоде
Робинсон Энтони
 
76'
Рид Бобби
Айуоби Алекс
 
76'
 
Ньякат Мусса
Фелипе Аугусто
76'
 
Йейтс Райан
79'
Лукич Саша
Пальинья Жоау
 
79'
Винисиус Карлос
Хименес Рауль
 
86'
Кэрни Том
(Перейра Андреас)
5:0

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 692 Количество передач 397
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Фулхэм 84.9% (101)
X 11.8% (14)
Ноттингем Форест 3.4% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Лено
Бернд
21
Кастань
Тимоти
4
Адарабиойо
Олуватосин
3
Угелумба
Кэлвин
33
Робинсон
Энтони
26
Пальинья
Жоау
10
Кэрни
Том
22
Айуоби
Алекс
18
Перейра
Андреас
20
Виллиан
Боргес
7
Хименес
Рауль
23
Влаходимос
Одиссеас
43
Эйна
Ола
18
Фелипе
Аугусто
IV
40
Мурильо
Джейсон
15
Тоффоло
Харри
5
Мангаля
Орель
6
Сангаре
Ибрахим
14
Хадсон-Одои
Каллум
16
Домингес
Николас
21
Эланга
Энтони
27
Ориги
Дивок
Фулхэм
4-2-3-1
Ноттингем Форест
4-2-3-1

История личных встреч

Фулхэм
Ноттингем Форест

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

57.1%
7.1%
35.8%
8 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
Ч
0:1
Ч
0:4
Ч
0:1
Ч
1:2
Ч
2:0
Ч
1:3
Ч
3:2
Ч
1:1
Ч
1:3
Ч
3:0
Ч
3:2
Ч
5:3

Голы

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.71
2.14

Среднее время на гол

52
42

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.71
1.43

Среднее время на гол

52
63

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

1.71
1.79

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

52
50

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Боргес 3 (2) 0.2
Рид Бобби 3 0.2
Хименес Рауль 3 0.2
Айуоби Алекс 3 0.2
Пальинья Жоау 2 0.13
Перейра Андреас 1 0.07
Уилсон Гарри 1 0.07
Кэрни Том 1 0.07
Рим Тим 1 0.07
Тете Кенни 1 0.07
Винисиус Карлос 1 0.07
Робинсон Энтони 0 0
Рид Харрисон 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 4 0.27
Эланга Энтони 3 0.2
Вуд Крис 3 0.2
Гиббс-Уайт Морган 1 (1) 0.07
Эйна Ола 1 0.07
Боли Вийи 1 0.07
Мангаля Орель 1 0.07
Домингес Николас 1 0.07
Хадсон-Одои Каллум 1 0.07
Тоффоло Харри 0 0
Орье Серж 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 5 0
Рим Тим 3 1
Робинсон Энтони 4 0
Угелумба Кэлвин 1 1
Хименес Рауль 2 0
Тете Кенни 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Уилсон Гарри 2 0
Рид Харрисон 2 0
Перейра Андреас 2 0
Диоп Исса 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Рид Бобби 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Родак Марек 1 0
Лукич Саша 1 0
Родриго Мунис 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньякат Мусса 3 1
Мангаля Орель 4 0
Сангаре Ибрахим 4 0
Эйна Ола 3 0
Йейтс Райан 3 0
Гиббс-Уайт Морган 3 0
Орье Серж 2 0
Монтьель Гонсало 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Уорролл Джо 0 1
Куяте Шейху 1 0
Боли Вийи 1 0
Данило Ларанжера 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Ориги Дивок 1 0
Авонийи Тайво 1 0
Тоффоло Харри 1 0
Тёрнер Мэтт 1 0
Фелипе Аугусто IV 1 0
Домингес Николас 1 0
Эланга Энтони 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Ноттингем Форест
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5
Фулхэм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ноттингем Форест
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

4
8
Фулхэм
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Ноттингем Форест
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

12
6
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
8%
2
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Пропущено

9
18
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
3
17%
1-15
3
33%
3
17%
16-30
1
11%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
3
33%
4
22%
76-90

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
9%
3
30%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
2
18%
3
30%
76-90

Пропущено

15
9
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
5
33%
2
22%
31-45
2
13%
3
33%
46-60
4
27%
1
11%
61-75
3
20%
2
22%
76-90

Забито

23
16
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
2
9%
5
31%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
3
13%
3
19%
46-60
6
26%
3
19%
61-75
5
22%
4
25%
76-90

Пропущено

24
27
10 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
0
0%
3
11%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
6
25%
6
22%
31-45
2
8%
5
19%
46-60
6
25%
3
11%
61-75
6
25%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1
Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2
Ноттингем Форест
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0
Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Леванте - Ноттингем Форест 1:2

Результаты матчей

Фулхэм
Ноттингем Форест

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

3:1
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
4
3
3
4
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
2
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
6
9
4
11
2.5
1
14
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 11 3 1 33 - 14 36
2.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 34 - 14 34
3.
Астон Вилла
 Заявка 15 10 2 3 34 - 20 32
4.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 36 - 17 30
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 8 3 3 28 - 20 27
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 9 0 6 18 - 18 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 2 4 32 - 14 26
8.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 32 - 27 25
9.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
10.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 24 19
11.
Брентфорд
 Заявка 15 5 4 6 23 - 21 19
12.
Фулхэм
 Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 5 3 7 20 - 25 18
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 14 - 21 16
15.
Борнмут
 Заявка 15 4 4 7 18 - 30 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 27 13
17.
Лутон Таун
 Заявка 15 2 3 10 16 - 30 9
18.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 15 - 20 7
19.
Бёрнли
 Заявка 15 2 1 12 15 - 33 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 1 2 12 11 - 41 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 7 7 0 0 24 - 5 21
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
4.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
5.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 5 0 3 10 - 11 15
7.
Брайтон
 Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
8.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
9.
Фулхэм
 Заявка 7 4 0 3 12 - 9 12
10.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
14.
Челси
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
15.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
16.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 2 4 9 - 12 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 5 - 9 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 1 1 6 7 - 21 4
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
3.
Манчестер Сити
 Заявка 8 4 1 3 16 - 10 13
4.
Ливерпуль
 Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
7.
Астон Вилла
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
8.
Челси
 Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
9.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
10.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
11.
Брентфорд
 Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
12.
Борнмут
 Заявка 7 2 1 4 10 - 18 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
14.
Фулхэм
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
16.
Бёрнли
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4
17.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 1 1 6 6 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 9 (2)
Астон Вилла Уоткинс Олли 8 (6)
Вулверхэмптон Хи-Чан Хван 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Эвертон Янг Эшли 1 5
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Фулхэм заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 24105 болельщиков
  • 95'
    Контроль мяча: Фулхэм: 64%, Ноттингем Форест: 36%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Ноттингем Форест
  • 95'
    Лукич Саша из команды Фулхэм наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 95'
    Ньякат Мусса успешно блокирует удар.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Фулхэм 84.9% (101)
    X 11.8% (14)
    Ноттингем Форест 3.4% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фулхэм 5:0 Ноттингем Форест

    Исход игры
    Фулхэм
    84.9% (101)
    Ничья
    11.8% (14)
    Ноттингем Форест
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.95% (70)
    Меньше
    38.05% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    68.14% (77)
    Нет
    31.86% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Фулхэм
    51.3% (61)
    1:0 Фулхэм
    21% (25)
    1:1 Ничья
    6.7% (8)
    2:0 Фулхэм
    5% (6)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    3:2 Фулхэм
    1.7% (2)
    1:2 Ноттингем Форест
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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