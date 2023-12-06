Тур: 15. Стадион: Крэйвен Коттедж. Зрители: 24105 Главный судья: Josh Smith
5:0
Конец матча
0'
1:0
30' ГолАйуоби Алекс
2:0
34' ГолХименес Рауль
3:0
54' ГолХименес Рауль
4:0
73' ГолАйуоби Алекс
76' Желтая карточкаЙейтс Райан
5:0
86' ГолКэрни Том
90'+6
Ход матча
30'
1:0
34'
2:0
54'
3:0
58'
73'
4:0
76'
86'
5:0
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 1
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
692 Количество передач 397
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Лено
Бернд
10
Кэрни
Том
22
Айуоби
Алекс
43
Эйна
Ола
27
Ориги
Дивок
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
22 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Полузащитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ориги ДивокНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Нападающий
-
11 Вуд КрисНападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Фулхэм
Ноттингем Форест
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
57.1%
7.1%
35.8%
8 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1.71
2.14
Среднее время на гол
52
42
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.71
1.43
Среднее время на гол
52
63
Всего голов
24
25
Голов в среднем за матч
1.71
1.79
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
52
50
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Боргес
|3 (2)
|0.2
|Рид Бобби
|3
|0.2
|Хименес Рауль
|3
|0.2
|Айуоби Алекс
|3
|0.2
|Пальинья Жоау
|2
|0.13
|Перейра Андреас
|1
|0.07
|Уилсон Гарри
|1
|0.07
|Кэрни Том
|1
|0.07
|Рим Тим
|1
|0.07
|Тете Кенни
|1
|0.07
|Винисиус Карлос
|1
|0.07
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|4
|0.27
|Эланга Энтони
|3
|0.2
|Вуд Крис
|3
|0.2
|Гиббс-Уайт Морган
|1 (1)
|0.07
|Эйна Ола
|1
|0.07
|Боли Вийи
|1
|0.07
|Мангаля Орель
|1
|0.07
|Домингес Николас
|1
|0.07
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.07
|Тоффоло Харри
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|5
|0
|Рим Тим
|3
|1
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Угелумба Кэлвин
|1
|1
|Хименес Рауль
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Уилсон Гарри
|2
|0
|Рид Харрисон
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Рид Бобби
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньякат Мусса
|3
|1
|Мангаля Орель
|4
|0
|Сангаре Ибрахим
|4
|0
|Эйна Ола
|3
|0
|Йейтс Райан
|3
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|3
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Монтьель Гонсало
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Уорролл Джо
|0
|1
|Куяте Шейху
|1
|0
|Боли Вийи
|1
|0
|Данило Ларанжера
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Авонийи Тайво
|1
|0
|Тоффоло Харри
|1
|0
|Тёрнер Мэтт
|1
|0
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Ноттингем Форест
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
5
Фулхэм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ноттингем Форест
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
4
8
Фулхэм
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Ноттингем Форест
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
4
13
Голы по времени матча
Забито
12
6
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
8%
2
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Пропущено
9
18
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
3
17%
1-15
3
33%
3
17%
16-30
1
11%
4
22%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
3
33%
4
22%
76-90
Забито
11
10
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
9%
3
30%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
2
18%
3
30%
76-90
Пропущено
15
9
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
5
33%
2
22%
31-45
2
13%
3
33%
46-60
4
27%
1
11%
61-75
3
20%
2
22%
76-90
Забито
23
16
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
2
9%
5
31%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
3
13%
3
19%
46-60
6
26%
3
19%
61-75
5
22%
4
25%
76-90
Пропущено
24
27
10 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
0
0%
3
11%
1-15
4
17%
4
15%
16-30
6
25%
6
22%
31-45
2
8%
5
19%
46-60
6
25%
3
11%
61-75
6
25%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ливерпуль - Фулхэм 4:3 Фулхэм - Вулверхэмптон 3:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1
Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2
Ноттингем Форест
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0
Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Леванте - Ноттингем Форест 1:2
Результаты матчей
Фулхэм
Ноттингем Форест
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
3:1
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
34
43
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
26
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
105
510
69
411
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 14
|36
|2.
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|34 - 14
|34
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|34 - 20
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|36 - 17
|30
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 20
|27
|6.
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|18 - 18
|27
|7.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|32 - 14
|26
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|32 - 27
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 24
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 21
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 26
|18
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 25
|18
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 30
|16
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 27
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 30
|9
|18.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|7
|19.
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|15 - 33
|7
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|11 - 41
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 5
|21
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 5
|21
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 4
|21
|4.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 8
|20
|5.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 11
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|9.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 9
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 21
|4
|20.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|3.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 16
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 18
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (6)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|9 (2)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|8 (6)
|Вулверхэмптон
|Хи-Чан Хван
|8 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Челси
|Джексон Николас
|7
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 5
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фулхэм 5:0 Ноттингем Форест
Исход игры
Фулхэм
84.9% (101)
Ничья
11.8% (14)
Ноттингем Форест
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
61.95% (70)
Меньше
38.05% (43)
Обе команды забьют
Да
68.14% (77)
Нет
31.86% (36)
Популярный счёт
2:1 Фулхэм
51.3% (61)
1:0 Фулхэм
21% (25)
1:1 Ничья
6.7% (8)
2:0 Фулхэм
5% (6)
2:2 Ничья
2.5% (3)
3:2 Фулхэм
1.7% (2)
1:2 Ноттингем Форест
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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