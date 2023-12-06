Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Фулхэм играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Тоффоло Харри навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Айуоби Алекс из команды Фулхэм наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

48' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Кэрни Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Тоффоло Харри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Кэрни Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Фелипе Аугусто IV выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Пальинья Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Фелипе Аугусто IV выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Хименес Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Хадсон-Одои Каллум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Робинсон Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Мангаля Орель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Матч возобновлен

40' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

39' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Угелумба Кэлвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Матч возобновлен

36' Влаходимос Одиссеас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Г О О О О Л - Хименес Рауль забивает с правой ноги!

34' Перейра Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Айуоби Алекс из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Удар от ворот произведет Фулхэм

33' Мурильо Джейсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Мурильо Джейсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Игрок из команды Ноттингем Форест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

32' Игрок из команды Ноттингем Форест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

31' Команда Фулхэм забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

30' Г О О О О Л - Айуоби Алекс забивает с правой ноги!

30' Виллиан Боргес из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Хименес Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Мангаля Орель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе

26' ШТАНГА! Перейра Андреас обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!

24' Пальинья Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Хорошую попытку сделал Хименес Рауль . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Кэрни Том создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Перейра Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Айуоби Алекс из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Удар от ворот произведет Фулхэм

19' Кастань Тимоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Фулхэм

18' Ориги Дивок не смог попасть в створ ударом издали

17' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Айуоби Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Мангаля Орель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Адарабиойо Олуватосин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Перейра Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Угелумба Кэлвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Фелипе Аугусто IV выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Сангаре Ибрахим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Кэрни Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Влаходимос Одиссеас взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Фулхэм начинает с центра поля