Гилмор слева смело пошёл к воротам, но соперники выбили мяч у Билли.

Гилмор от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Пиннок.

Замена в составе "Брайтона": вместо Факундо Буонанотте на поле вышел Джеймс Милнер.

Замена в составе "Брайтона": вместо Жоао Педро на поле вышел Эван Фергюсон.

Замена в составе "Брентфорда": вместо Шендона Баптиста на поле вышел Миккель Дамсгор.

Годдос от углового флага навесил в центр штрафной площади, где Роша вынес мяч. Льюис-Поттер сыграл на подборе, но его удар с линии штрафной площади заблокирован.

Годдос в центре поля сзади ударил по ногам Адингру.

Адингра справа откатил мяч на Буонанотте, который с двадцати трёх метров пробил выше ворот.

Висса в центре поля ударил по ногам Буонанотте.

Митома слева в штрафной площади обыгрался с Педро и с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.

Янельт в центральном круге толкнул в спину Гилмора.

Адингра справа с двадцати метров пробил в дальний угол. Флеккен в прыжке забрал мяч в руки.

Годдос слева со штрафного навесил на Пиннока, который головой пробил немного выше перекладины.

"Брайтон" начал второй тайм с контроля мяча на чужой половине поля.

Митома с Гроссом на обостряющие передачи слева к воротам не решились.

Гросс слева отправил к воротам Митому, который решил прострелить в центр. А вот Педро в борьбе с соперниками нанести удар не смог.

Адингра справа откатил мяч на Педро, удар которого в ближний угол Флеккен отразил. Добивание Адингры последовало из офсайда.

Янельт в центре поля сыграл в отборе и гости решили подержать мяч.

Ониика справа прорвался к воротам и сделал пас в центр на Мопе, удар которого с восьми метров заблокировал Ван Хекке. Мяч отскочил к Висса, который с пятнадцати метров пробил по воротам. Стил сумел отразить удар.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! ХИНШЕЛВУД!!! Митома слева отправил вперёд Гросса. Паскаль навесил к дальней штанге, где Хиншелвуд в высоком прыжке головой пробил в противоход Флеккену.

Педро в штрафной площади сделал себе скидку и через себя пробил выше ворот.

Годдос слева упёрся в двух соперников и навес к воротам исполнить не смог.

Пиннок не пропустил вперёд по левому флангу Педро. Оба игрока хватали друг друга за футболки, но Банкс встречу останавливать не стал.

Второй тайм в Брайтон энд Хоуве!

В перерыве в составе "Брентфорда" произошла замена: вместо Егора Ярмолюка на поле вышел Кин Льюис-Поттер.

Первый тайм

— Перерыв! "Брайтон" - "Брентфорд" - 1:1.

45' Годдос слева со штрафного навесил к дальней штанге, куда выдвинулся Стил и кулаками выбил мяч от ворот.

45' Буонанотте на фланге сбил Висса и получил жёлтую карточку.

45' Гросс от углового флага прострелил к ближней штанге. Гости выбили мяч на Митому, который слева от угла штрафной площади пробил выше ворот.

45' Навес Адингры справа в центр штрафной площади перехватил Расмуссен.

45' Адингра получил шанс справа убежать к воротам, но его настиг Годдос и в подкате мяч выбил.

45' "Брентфорду" удалось подержать мяч на чужой половине поля.

45' Удар Гросса слева с двадцати двух метров соперники заблокировали.

45' Навес Гросса слева к воротам получился точно в руки Флеккену.

45' Годдос от углового флага навесил к ближней штанге, где Янельт не попал головой по мячу.

45' 7 минут добавил Банкс в первом тайме.

45' Митома у чужой штрафной площади ударил по ногам Пиннока.

44' Митома попытался слева отправить к воротам Педро, но Пиннок превзошёл в скорости Жоао и первым оказался у мяча.

43' Годдос справа со штрафного навесил к воротам, где арбитр на линии усмотрел у гостей офсайд.

42' Балеба на фланге подтолкнул в спину Ониику.

41' Гилмор от углового флага навесил на Ван Хекке, который головой пробил праве6е и выше ворот.

40' Замена в составе "Брентфорда": вместо Брайана Мбеумо на поле вышел Йоан Висса.

38' Мбеумо только с помощью медиков смог покинуть пределы поля. Брайану требуется срочная замена.

37' Мбеумо потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.

36' Навес Адингры справа через рикошет дошёл до Педро, чей удар головой пришёлся точно в Флеккена.

34' Прострел Гросса слева в штрафную площадь перехватил Годдос.

33' Ван Хекке у своей штрафной площади в верховой борьбе получил неприятный удар в нос. Арбитр остановил встречу.

31' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

ГРОСС!!! Митома слева вошёл в штрафную площадь и откатил мяч к центру на Гросса, который с линии штрафной площади точно пробил в дальний нижний угол ворот.

31' Хиншелвуду не удалось справа сделать обостряющую передачу в штрафную площадь.

30' "Брайтон" начинает прессинг уже у чужой штрафной площади и достаточно быстро возвращает себе мяч.

29' Половину тайма "Брайтон" атаковал, а пропустил одну контратаку, которая и стала результативной. Прибавят ли хозяева после этого в ударах по чужим воротам?

27' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

МБЕУМО!!! Мбеумо аккуратно с "точки" пробил низом в левый угол ворот, а Стил прыгнул к другой штанге.

26' Жёлтая карточка Ван Хекке.

25' Пенальти! Ваг Хекке в штрафной площади сбил Янельта.

24' Адингра справа в штрафной площади решил в касание прострелить к воротам, но удачно по мячу попасть не смог.

23' Гилмор от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч выбил на Адингру, который с лёта с восемнадцати метров пробил выше ворот.

22' Флеккену потребовалась помощь медиков. С правой стопой проблемы у голкипера "Брентфорда".

21' Хиншелвуд справа прострелил к ближней штанге, где Гросс в касание с четырёх метров пробил рядом со стойкой.

20' Мбеумо справа не удалось продвинуться вперёд, но на подборе сыграли партнёры.

19' Гилмор исполнил первый угловой удар в матче. Ван Хекке головой пробил в борьбе с соперниками. Мяч от газона по высокой дуге прилетел в руки Флеккену.

18' Митома слева на ходу получил пас и прострелил к дальней штанге, куда партнёры не прибежали.

17' Гости доставили справа мяч к воротам соперников, где Стил сыграл на опережение и забрал сферу руками.

16' Балеба на чужой половине поля нарушил правила.

15' Митома слева не смог прорваться в штрафную площадь, а его передачу в центр соперники перехватили.

14' "Брайтон" наращивает преимущество по владению мячом, при этом хозяева не предпринимают попыток вывести кого-нибудь на ударную позицию.

12' Ониика у центрального круга нарушил правила.

11' Мбеумо не смог принять мяч после длинного заброса вперёд от Мопе. В первые минуты встречи обозначается небольшое преимущество "Брайтона". Гостям строить комбинационные атаки не удаётся.

10' Ярмолюк у угла штрафной площади выбил мяч у Митомы.

9' Пас Митомы слева в штрафную площадь соперники перехватили. Первые минуты встречи проходят без ударов по воротам.

8' "Брайтон" смог "прижать" соперника к штрафной площади. Забросы к воротам делать никто не решился, а издали бить по воротам гости не дают.

7' Пас Адингры вперёд по правому флангу соперники перехватили.

6' Балеба в центральном круге попал под прессинг соперников и откатил мяч назад на Стила.

5' Адингра оказался в офсайде.

4' "Брентфорд" тоже активно пользуется прессингом на чужой половине поля

3' Педро на чужой половине поля расставляет партнёров для прессинга, и это не позволяет гостям быстро перейти в атаку.

2' "Брайтон" играет в полосатых сине-белых футболках и синих трусах, "Брентфорд" - в тёмно-синих футболках и салатовых трусах.