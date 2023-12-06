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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Брайтон
2:1
Второй тайм: 74'
Брентфорд
0'
25' Желтая карточка
Ван Хекке Ян-Поль
0:1
27' Пенальти
Мбеумо Брайан
1:1
31' Гол
Гросс Паскаль
45' Желтая карточка
Буонанотте Факундо
2:1
52' Гол
Хиншелвуд Джек

Ход матча

25'
Ван Хекке Ян-Поль
 
27'
0:1
Мбеумо Брайан
31'
Гросс Паскаль
(Митома Каору)
1:1
40'
 
Висса Йоан
Мбеумо Брайан
45'
Буонанотте Факундо
 
46'
 
Льюис-Поттер Кин
Ярмолюк Егор
52'
Хиншелвуд Джек
(Гросс Паскаль)
2:1
69'
Милнер Джеймс
Буонанотте Факундо
 
69'
Фергюсон Эван
Педро Жоао
 
69'
 
Дамсгор Миккель
Баптист Шендон
74'
Вельтман Йоел
Хиншелвуд Джек
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 271 Количество передач 170
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 133
Брайтон 82% (109)
X 14.3% (19)
Брентфорд 3.8% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Брентфорд
1.80
5.81
4.30
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Стил
Джейсон
41
Хиншелвуд
Джек
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
3
Роша
Игор
II
13
Гросс
Паскаль
20
Балеба
Карлос
11
Гилмор
Билли
24
Адингра
Симон
40
Буонанотте
Факундо
22
Митома
Каору
9
Педро
Жоао
1
Флеккен
Марк
30
Расмуссен
Мадс
5
Пиннок
Итан
16
Ми
Бен
14
Годдос
Саман
15
Ониика
Фрэнк
33
Ярмолюк
Егор
27
Янельт
Витали
26
Баптист
Шендон
19
Мбеумо
Брайан
7
Мопе
Нил
Брайтон
4-2-3-1
Брентфорд
4-4-2

История личных встреч

Брайтон
Брентфорд

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

17 матчей

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
2:0
ТМК
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
Ч
3:3
Ч
0:2
Ч
3:0
Ч
0:0
Ч
0:1
К
0:2
Ч
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.22

Среднее время на гол

60
73

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

0.89
0.88

Среднее время на гол

101
102

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.18
1.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

76
85

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фергюсон Эван 6 0.4
Педро Жоао 5 (2) 0.33
Гросс Паскаль 3 0.2
Митома Каору 3 0.2
Марч Соломон 3 0.2
Адингра Симон 3 0.2
Фати Ансу 2 0.13
Эступиньян Первис 1 0.07
Буонанотте Факундо 1 0.07
Уэлбек Данни 1 0.07
Данк Льюис 1 0.07
Хиншелвуд Джек 1 0.07
Лемпти Тарик 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 7 (3) 0.47
Йенсен Матиас 3 0.2
Висса Йоан 3 0.2
Мопе Нил 2 0.13
Норгор Кристиан 1 0.07
Коллинз Натан 1 0.07
Ми Бен 1 0.07
Годдос Саман 1 0.07
Пиннок Итан 1 0.07
Баптист Шендон 1 0.07
Шаде Кевин 1 0.07
Генри Рико 0 0
Айер Кристоффер 0 0
Янельт Витали 0 0
Ониика Фрэнк 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 4 1
Милнер Джеймс 3 0
Митома Каору 3 0
Буонанотте Факундо 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Де Зерби Роберто 2 0
Гросс Паскаль 2 0
Роша Игор II 2 0
Педро Жоао 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Гилмор Билли 2 0
Ван Хекке Ян-Поль 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Адингра Симон 2 0
Балеба Карлос 2 0
Лаллана Адам 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Марч Соломон 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фати Ансу 1 0
Вербрюгген Барт 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 5 0
Хикки Аарон 5 0
Айер Кристоффер 4 0
Годдос Саман 3 0
Ониика Фрэнк 3 0
Мопе Нил 2 0
Янельт Витали 2 0
Йенсен Матиас 2 0
Коллинз Натан 2 0
Флеккен Марк 1 0
Генри Рико 1 0
Висса Йоан 1 0
Мбеумо Брайан 1 0

Результаты матчей

Брайтон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Брентфорд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
2
Брайтон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Брентфорд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

10
13
Брайтон
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Брентфорд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

16
15

Голы по времени матча

Забито

15
7
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
4
27%
1
14%
61-75
5
33%
2
29%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
4
57%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Забито

15
14
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
7%
2
14%
1-15
3
20%
4
29%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
6
40%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
1
7%
3
21%
76-90

Пропущено

16
13
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
4
25%
2
15%
1-15
4
25%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
25%
2
15%
61-75
4
25%
4
31%
76-90

Забито

30
21
11 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
1 Не забивали 3
2
7%
2
10%
1-15
6
20%
5
24%
16-30
3
10%
2
10%
31-45
7
23%
4
19%
46-60
6
20%
3
14%
61-75
6
20%
5
24%
76-90

Пропущено

26
20
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
4
15%
2
10%
1-15
6
23%
3
15%
16-30
3
12%
2
10%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
6
23%
6
30%
61-75
6
23%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1
Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1
Брентфорд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2
Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Брентфорд - Эвертон 1:3 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Ньюпорт - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Лилль 0:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2

Результаты матчей

Брайтон
Брентфорд

Точный счет

1:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
5
3
3
4
2.5
3
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
2
4
3
4
2.5
1
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
1.5
Больше Меньше
7
7
6
8
2.5
4
10
2
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 11 3 1 33 - 14 36
2.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 15 10 4 1 33 - 14 34
3.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 15 9 4 2 36 - 16 31
4.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 15 9 3 3 33 - 20 30
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 8 3 3 28 - 20 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 2 4 32 - 14 26
7.
Манчестер Юнайтед
 1:1 Заявка 15 8 1 6 17 - 18 25
8.
Брайтон
 2:1 Заявка 15 7 4 4 32 - 27 25
9.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
10.
Челси
 1:1 Заявка 15 5 5 5 26 - 23 20
11.
Брентфорд
 1:2 Заявка 15 5 4 6 23 - 21 19
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 5 3 7 20 - 25 18
13.
Фулхэм
 4:0 Заявка 15 5 3 7 20 - 26 18
14.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 15 4 4 7 14 - 20 16
15.
Борнмут
 1:0 Заявка 15 4 4 7 17 - 30 16
16.
Ноттингем Форест
 0:4 Заявка 15 3 4 8 16 - 26 13
17.
Лутон Таун
 Заявка 15 2 3 10 16 - 30 9
18.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 15 - 20 7
19.
Бёрнли
 Заявка 15 2 1 12 15 - 33 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 15 1 2 12 11 - 40 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
2.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
3.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
4.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 7 6 1 0 23 - 5 19
5.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6.
Брайтон
 2:1 Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
7.
Манчестер Юнайтед
 1:1 Заявка 8 4 1 3 9 - 11 13
8.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
9.
Фулхэм
 4:0 Заявка 7 4 0 3 11 - 9 12
10.
Брентфорд
 1:2 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
13.
Ноттингем Форест
 0:4 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
14.
Челси
 1:1 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
15.
Борнмут
 1:0 Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
16.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 7 1 2 4 6 - 9 5
17.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 2 4 9 - 12 5
18.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 5 - 9 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 8 1 1 6 7 - 20 4
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
3.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
4.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 8 3 4 1 12 - 9 13
5.
Манчестер Юнайтед
 1:1 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
6.
Челси
 1:1 Заявка 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
8.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
9.
Брайтон
 2:1 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
10.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
11.
Брентфорд
 1:2 Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
12.
Борнмут
 1:0 Заявка 7 2 1 4 9 - 18 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
14.
Фулхэм
 4:0 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
16.
Бёрнли
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4
17.
Ноттингем Форест
 0:4 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 9 (2)
Астон Вилла Уоткинс Олли 8 (6)
Вулверхэмптон Хи-Чан Хван 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Эвертон Янг Эшли 1 5
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    74'
    Годдос от углового флага навесил в центр штрафной площади, где Роша вынес мяч. Льюис-Поттер сыграл на подборе, но его удар с линии штрафной площади заблокирован.
  • 72'
    Пас Гилмора слева в штрафную площадь соперники перехватили.
  • Замена
    71'
    Замена в составе "Брентфорда": вместо Шендона Баптиста на поле вышел Миккель Дамсгор.
  • Замена
    70'
    Замена в составе "Брайтона": вместо Жоао Педро на поле вышел Эван Фергюсон.
  • Замена
    69'
    Замена в составе "Брайтона": вместо Факундо Буонанотте на поле вышел Джеймс Милнер.
  • Угловой
    68'
    Гилмор от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Пиннок.
  • 67'
    Гилмор слева смело пошёл к воротам, но соперники выбили мяч у Билли.
  • Опасный момент
    66'
    Годдос слева со штрафного навесил на Пиннока, который головой пробил немного выше перекладины.
     
  • Фол, нарушение
    65'
    Адингра на фланге сбил Годдоса.
  • 64'
    Адингра справа с двадцати метров пробил в дальний угол. Флеккен в прыжке забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    62'
    Янельт в центральном круге толкнул в спину Гилмора.
  • 61'
    Митома слева в штрафной площади обыгрался с Педро и с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • Фол, нарушение
    60'
    Висса в центре поля ударил по ногам Буонанотте.
  • 59'
    Адингра справа откатил мяч на Буонанотте, который с двадцати трёх метров пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    58'
    Годдос в центре поля сзади ударил по ногам Адингру.
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    • 56'
      Пиннок не пропустил вперёд по левому флангу Педро. Оба игрока хватали друг друга за футболки, но Банкс встречу останавливать не стал.
    • 55'
      Годдос слева упёрся в двух соперников и навес к воротам исполнить не смог.
    • 54'
      Педро в штрафной площади сделал себе скидку и через себя пробил выше ворот.
    • Описание гола
      52'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      2:1!!!
      ХИНШЕЛВУД!!! Митома слева отправил вперёд Гросса. Паскаль навесил к дальней штанге, где Хиншелвуд в высоком прыжке головой пробил в противоход Флеккену.
    • Опасный момент
      52'
      Ониика справа прорвался к воротам и сделал пас в центр на Мопе, удар которого с восьми метров заблокировал Ван Хекке. Мяч отскочил к Висса, который с пятнадцати метров пробил по воротам. Стил сумел отразить удар.
    • 51'
      Янельт в центре поля сыграл в отборе и гости решили подержать мяч.
    • Офсайд
      51'
      Адингра справа откатил мяч на Педро, удар которого в ближний угол Флеккен отразил. Добивание Адингры последовало из офсайда.
    • 50'
      Гросс слева отправил к воротам Митому, который решил прострелить в центр. А вот Педро в борьбе с соперниками нанести удар не смог.
    • 49'
      Митома с Гроссом на обостряющие передачи слева к воротам не решились.
    • 48'
      "Брайтон" начал второй тайм с контроля мяча на чужой половине поля.
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе "Брентфорда" произошла замена: вместо Егора Ярмолюка на поле вышел Кин Льюис-Поттер.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Брайтон энд Хоуве!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Брайтон" - "Брентфорд" - 1:1.
    • 45'
      Годдос слева со штрафного навесил к дальней штанге, куда выдвинулся Стил и кулаками выбил мяч от ворот.
    • Желтая карточка
      45'
      Буонанотте на фланге сбил Висса и получил жёлтую карточку.
    • Угловой
      45'
      Гросс от углового флага прострелил к ближней штанге. Гости выбили мяч на Митому, который слева от угла штрафной площади пробил выше ворот.
    • 45'
      Навес Адингры справа в центр штрафной площади перехватил Расмуссен.
    • 45'
      Адингра получил шанс справа убежать к воротам, но его настиг Годдос и в подкате мяч выбил.
    • 45'
      "Брентфорду" удалось подержать мяч на чужой половине поля.
    • 45'
      Удар Гросса слева с двадцати двух метров соперники заблокировали.
    • 45'
      Навес Гросса слева к воротам получился точно в руки Флеккену.
    • Угловой
      45'
      Годдос от углового флага навесил к ближней штанге, где Янельт не попал головой по мячу.
    • Дополнительное время
      45'
      7 минут добавил Банкс в первом тайме.
    • Фол, нарушение
      45'
      Митома у чужой штрафной площади ударил по ногам Пиннока.
    • 44'
      Митома попытался слева отправить к воротам Педро, но Пиннок превзошёл в скорости Жоао и первым оказался у мяча.
    • Офсайд
      43'
      Годдос справа со штрафного навесил к воротам, где арбитр на линии усмотрел у гостей офсайд.
    • Фол, нарушение
      42'
      Балеба на фланге подтолкнул в спину Ониику.
    • Угловой
      41'
      Гилмор от углового флага навесил на Ван Хекке, который головой пробил праве6е и выше ворот.
    • Замена
      40'
      Замена в составе "Брентфорда": вместо Брайана Мбеумо на поле вышел Йоан Висса.
    • 38'
      Мбеумо только с помощью медиков смог покинуть пределы поля. Брайану требуется срочная замена.
    • Травма, повреждение
      37'
      Мбеумо потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
    • 36'
      Навес Адингры справа через рикошет дошёл до Педро, чей удар головой пришёлся точно в Флеккена.
    • 34'
      Прострел Гросса слева в штрафную площадь перехватил Годдос.
    • 33'
      Ван Хекке у своей штрафной площади в верховой борьбе получил неприятный удар в нос. Арбитр остановил встречу.
    • Описание гола
      31'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      ГРОСС!!! Митома слева вошёл в штрафную площадь и откатил мяч к центру на Гросса, который с линии штрафной площади точно пробил в дальний нижний угол ворот.
    • 31'
      Хиншелвуду не удалось справа сделать обостряющую передачу в штрафную площадь.
    • 30'
      "Брайтон" начинает прессинг уже у чужой штрафной площади и достаточно быстро возвращает себе мяч.
    • 29'
      Половину тайма "Брайтон" атаковал, а пропустил одну контратаку, которая и стала результативной. Прибавят ли хозяева после этого в ударах по чужим воротам?
    • Пенальти
      27'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      МБЕУМО!!! Мбеумо аккуратно с "точки" пробил низом в левый угол ворот, а Стил прыгнул к другой штанге.
    • Желтая карточка
      26'
      Жёлтая карточка Ван Хекке.
    • Пенальти!
      25'
      Пенальти! Ваг Хекке в штрафной площади сбил Янельта.
    • 24'
      Адингра справа в штрафной площади решил в касание прострелить к воротам, но удачно по мячу попасть не смог.
    • Угловой
      23'
      Гилмор от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч выбил на Адингру, который с лёта с восемнадцати метров пробил выше ворот.
    • Травма, повреждение
      22'
      Флеккену потребовалась помощь медиков. С правой стопой проблемы у голкипера "Брентфорда".
    • 21'
      Хиншелвуд справа прострелил к ближней штанге, где Гросс в касание с четырёх метров пробил рядом со стойкой.
    • 20'
      Мбеумо справа не удалось продвинуться вперёд, но на подборе сыграли партнёры.
    • Угловой
      19'
      Гилмор исполнил первый угловой удар в матче. Ван Хекке головой пробил в борьбе с соперниками. Мяч от газона по высокой дуге прилетел в руки Флеккену.
    • 18'
      Митома слева на ходу получил пас и прострелил к дальней штанге, куда партнёры не прибежали.
    • 17'
      Гости доставили справа мяч к воротам соперников, где Стил сыграл на опережение и забрал сферу руками.
    • Фол, нарушение
      16'
      Балеба на чужой половине поля нарушил правила.
    • 15'
      Митома слева не смог прорваться в штрафную площадь, а его передачу в центр соперники перехватили.
    • 14'
      "Брайтон" наращивает преимущество по владению мячом, при этом хозяева не предпринимают попыток вывести кого-нибудь на ударную позицию.
    • Фол, нарушение
      12'
      Ониика у центрального круга нарушил правила.
    • 11'
      Мбеумо не смог принять мяч после длинного заброса вперёд от Мопе. В первые минуты встречи обозначается небольшое преимущество "Брайтона". Гостям строить комбинационные атаки не удаётся.
    • 10'
      Ярмолюк у угла штрафной площади выбил мяч у Митомы.
    • 9'
      Пас Митомы слева в штрафную площадь соперники перехватили. Первые минуты встречи проходят без ударов по воротам.
    • 8'
      "Брайтон" смог "прижать" соперника к штрафной площади. Забросы к воротам делать никто не решился, а издали бить по воротам гости не дают.
    • 7'
      Пас Адингры вперёд по правому флангу соперники перехватили.
    • 6'
      Балеба в центральном круге попал под прессинг соперников и откатил мяч назад на Стила.
    • Офсайд
      5'
      Адингра оказался в офсайде.
    • 4'
      "Брентфорд" тоже активно пользуется прессингом на чужой половине поля
    • 3'
      Педро на чужой половине поля расставляет партнёров для прессинга, и это не позволяет гостям быстро перейти в атаку.
    • 2'
      "Брайтон" играет в полосатых сине-белых футболках и синих трусах, "Брентфорд" - в тёмно-синих футболках и салатовых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брайтон 2:1 Брентфорд

    Исход игры
    Брайтон
    82% (109)
    Ничья
    14.3% (19)
    Брентфорд
    3.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.62% (68)
    Меньше
    41.38% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    67.24% (78)
    Нет
    32.76% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Брайтон
    41.4% (55)
    1:0 Брайтон
    14.3% (19)
    2:0 Брайтон
    12% (16)
    1:1 Ничья
    8.3% (11)
    3:2 Брайтон
    3.8% (5)
    2:2 Ничья
    2.3% (3)
    3:1 Брайтон
    1.5% (2)
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