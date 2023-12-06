Тур: 15. Стадион: Фалмер. Главный судья: Питер Банкс
0'
25' Желтая карточкаВан Хекке Ян-Поль
0:1
27' ПенальтиМбеумо Брайан
1:1
31' ГолГросс Паскаль
45' Желтая карточкаБуонанотте Факундо
2:1
52' ГолХиншелвуд Джек
Ход матча
27'
0:1
31'
1:1
52'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
271 Количество передач 170
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Стил
Джейсон
11
Гилмор
Билли
22
Митома
Каору
16
Ми
Бен
14
Годдос
Саман
15
Ониика
Фрэнк
33
Ярмолюк
Егор
7
Мопе
Нил
- Основной состав
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
-
14 Годдос СаманЗащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
-
33 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Мопе НилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Брайтон
Брентфорд
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
17 матчей
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.5
1.22
Среднее время на гол
60
73
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
0.89
0.88
Среднее время на гол
101
102
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.18
1.06
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
76
85
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фергюсон Эван
|6
|0.4
|Педро Жоао
|5 (2)
|0.33
|Гросс Паскаль
|3
|0.2
|Митома Каору
|3
|0.2
|Марч Соломон
|3
|0.2
|Адингра Симон
|3
|0.2
|Фати Ансу
|2
|0.13
|Эступиньян Первис
|1
|0.07
|Буонанотте Факундо
|1
|0.07
|Уэлбек Данни
|1
|0.07
|Данк Льюис
|1
|0.07
|Хиншелвуд Джек
|1
|0.07
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Дауд Махмуд
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|7 (3)
|0.47
|Йенсен Матиас
|3
|0.2
|Висса Йоан
|3
|0.2
|Мопе Нил
|2
|0.13
|Норгор Кристиан
|1
|0.07
|Коллинз Натан
|1
|0.07
|Ми Бен
|1
|0.07
|Годдос Саман
|1
|0.07
|Пиннок Итан
|1
|0.07
|Баптист Шендон
|1
|0.07
|Шаде Кевин
|1
|0.07
|Генри Рико
|0
|0
|Айер Кристоффер
|0
|0
|Янельт Витали
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данк Льюис
|4
|1
|Милнер Джеймс
|3
|0
|Митома Каору
|3
|0
|Буонанотте Факундо
|3
|0
|Дауд Махмуд
|1
|1
|Де Зерби Роберто
|2
|0
|Гросс Паскаль
|2
|0
|Роша Игор II
|2
|0
|Педро Жоао
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Гилмор Билли
|2
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|2
|0
|Лемпти Тарик
|2
|0
|Адингра Симон
|2
|0
|Балеба Карлос
|2
|0
|Лаллана Адам
|1
|0
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фати Ансу
|1
|0
|Вербрюгген Барт
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Хиншелвуд Джек
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|5
|0
|Хикки Аарон
|5
|0
|Айер Кристоффер
|4
|0
|Годдос Саман
|3
|0
|Ониика Фрэнк
|3
|0
|Мопе Нил
|2
|0
|Янельт Витали
|2
|0
|Йенсен Матиас
|2
|0
|Коллинз Натан
|2
|0
|Флеккен Марк
|1
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Висса Йоан
|1
|0
|Мбеумо Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Брентфорд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
2
Брайтон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Брентфорд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
10
13
Брайтон
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Брентфорд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
16
15
Голы по времени матча
Забито
15
7
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
4
27%
1
14%
61-75
5
33%
2
29%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
4
57%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Забито
15
14
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
7%
2
14%
1-15
3
20%
4
29%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
6
40%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
1
7%
3
21%
76-90
Пропущено
16
13
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
4
25%
2
15%
1-15
4
25%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
25%
2
15%
61-75
4
25%
4
31%
76-90
Забито
30
21
11 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
1 Не забивали 3
2
7%
2
10%
1-15
6
20%
5
24%
16-30
3
10%
2
10%
31-45
7
23%
4
19%
46-60
6
20%
3
14%
61-75
6
20%
5
24%
76-90
Пропущено
26
20
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
4
15%
2
10%
1-15
6
23%
3
15%
16-30
3
12%
2
10%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
6
23%
6
30%
61-75
6
23%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1
Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1
Брентфорд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2
Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Брентфорд - Эвертон 1:3 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Ньюпорт - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Лилль 0:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2
Результаты матчей
Брайтон
Брентфорд
Точный счет
1:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Брентфорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
53
34
35
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
24
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
77
68
410
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 14
|36
|2.
|1:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|33 - 14
|34
|3.
|0:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|36 - 16
|31
|4.
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|33 - 20
|30
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 20
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|32 - 14
|26
|7.
|1:1 Заявка
|15
|8
|1
|6
|17 - 18
|25
|8.
|2:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|32 - 27
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|10.
|1:1 Заявка
|15
|5
|5
|5
|26 - 23
|20
|11.
|1:2 Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 21
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 25
|18
|13.
|4:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 26
|18
|14.
|0:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 20
|16
|15.
|1:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 30
|16
|16.
|0:4 Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 26
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 30
|9
|18.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|7
|19.
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|15 - 33
|7
|20.
|0:1 Заявка
|15
|1
|2
|12
|11 - 40
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 5
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 4
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 8
|20
|4.
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|23 - 5
|19
|5.
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|6.
|2:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|7.
|1:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 11
|13
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|9.
|4:0 Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 9
|12
|10.
|1:2 Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|13.
|0:4 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|14.
|1:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|15.
|1:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|16.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|19.
|0:1 Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 20
|4
|20.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|3.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|4.
|1:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|5.
|1:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|6.
|1:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|7.
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|8.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|9.
|2:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 16
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|11.
|1:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|12.
|1:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 18
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|14.
|4:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|17.
|0:4 Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|3
|20.
|0:1 Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (6)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|9 (2)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|8 (6)
|Вулверхэмптон
|Хи-Чан Хван
|8 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Челси
|Джексон Николас
|7
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 5
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брайтон 2:1 Брентфорд
Исход игры
Брайтон
82% (109)
Ничья
14.3% (19)
Брентфорд
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
58.62% (68)
Меньше
41.38% (48)
Обе команды забьют
Да
67.24% (78)
Нет
32.76% (38)
Популярный счёт
2:1 Брайтон
41.4% (55)
1:0 Брайтон
14.3% (19)
2:0 Брайтон
12% (16)
1:1 Ничья
8.3% (11)
3:2 Брайтон
3.8% (5)
2:2 Ничья
2.3% (3)
3:1 Брайтон
1.5% (2)
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