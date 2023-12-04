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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Брайтон
 
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Брентфорд
Прогнозы 46
Брайтон 89.1% (41)
X 8.7% (4)
Брентфорд 2.2% (1)
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История личных встреч

Брайтон
Брентфорд

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

17 матчей

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
2:0
ТМК
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
Ч
3:3
Ч
0:2
Ч
3:0
Ч
0:0
Ч
0:1
К
0:2
Ч
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.22

Среднее время на гол

60
73

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

0.89
0.88

Среднее время на гол

101
102

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.18
1.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

76
85

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фергюсон Эван 6 0.43
Педро Жоао 5 (2) 0.36
Митома Каору 3 0.21
Марч Соломон 3 0.21
Саймон Адингра 3 0.21
Гросс Паскаль 2 0.14
Фати Ансу 2 0.14
Эступиньян Первис 1 0.07
Буонанотте Факундо 1 0.07
Уэлбек Данни 1 0.07
Данк Льюис 1 0.07
Лемпти Тарик 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 6 (2) 0.43
Йенсен Матиас 3 0.21
Висса Йоан 3 0.21
Мопе Нил 2 0.14
Норгор Кристиан 1 0.07
Коллинз Натан 1 0.07
Ми Бен 1 0.07
Годдос Саман 1 0.07
Пиннок Итан 1 0.07
Баптист Шендон 1 0.07
Шаде Кевин 1 0.07
Генри Рико 0 0
Айер Кристоффер 0 0
Янельт Витали 0 0
Ониика Фрэнк 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 4 1
Милнер Джеймс 3 0
Митома Каору 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Де Зерби Роберто 2 0
Гросс Паскаль 2 0
Роша Игор II 2 0
Педро Жоао 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Гилмор Билли 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Саймон Адингра 2 0
Буонанотте Факундо 2 0
Балеба Карлос 2 0
Лаллана Адам 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Марч Соломон 1 0
Ван Хекке Ян-Поль 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фати Ансу 1 0
Вербрюгген Барт 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 5 0
Хикки Аарон 5 0
Айер Кристоффер 4 0
Годдос Саман 3 0
Ониика Фрэнк 3 0
Мопе Нил 2 0
Янельт Витали 2 0
Йенсен Матиас 2 0
Коллинз Натан 2 0
Флеккен Марк 1 0
Генри Рико 1 0
Висса Йоан 1 0
Мбеумо Брайан 1 0

Результаты матчей

Брайтон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Брентфорд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
2
Брайтон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Брентфорд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

10
13
Брайтон
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Брентфорд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

16
15

Голы по времени матча

Забито

15
7
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
4
27%
1
14%
61-75
5
33%
2
29%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
4
57%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Забито

15
14
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
7%
2
14%
1-15
3
20%
4
29%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
6
40%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
1
7%
3
21%
76-90

Пропущено

16
13
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
4
25%
2
15%
1-15
4
25%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
25%
2
15%
61-75
4
25%
4
31%
76-90

Забито

30
21
11 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
1 Не забивали 3
2
7%
2
10%
1-15
6
20%
5
24%
16-30
3
10%
2
10%
31-45
7
23%
4
19%
46-60
6
20%
3
14%
61-75
6
20%
5
24%
76-90

Пропущено

26
20
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
4
15%
2
10%
1-15
6
23%
3
15%
16-30
3
12%
2
10%
31-45
1
4%
1
5%
46-60
6
23%
6
30%
61-75
6
23%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1
Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1
Брентфорд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2
Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Бёрнли 3:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Арсенал 0:1 Брентфорд - Эвертон 1:3 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Ньюпорт - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Лилль 0:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2

Результаты матчей

Брайтон
Брентфорд

Точный счет

1:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
3
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
5
3
3
4
2.5
3
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
2
4
3
4
2.5
1
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
1.5
Больше Меньше
7
7
6
8
2.5
4
10
2
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 10 3 1 29 - 11 33
2.
Ливерпуль
 Заявка 14 9 4 1 32 - 14 31
3.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 3 2 36 - 16 30
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 9 2 3 33 - 20 29
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 8 3 3 28 - 20 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 2 4 32 - 14 26
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 0 6 16 - 17 24
8.
Брайтон
 Заявка 14 6 4 4 30 - 26 22
9.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
10.
Челси
 Заявка 14 5 4 5 25 - 22 19
11.
Брентфорд
 Заявка 14 5 4 5 22 - 19 19
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 14 - 19 16
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 4 3 7 19 - 25 15
14.
Фулхэм
 Заявка 14 4 3 7 16 - 26 15
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 3 4 7 16 - 22 13
16.
Борнмут
 Заявка 14 3 4 7 16 - 30 13
17.
Лутон Таун
 Заявка 14 2 3 9 13 - 26 9
18.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 15 - 20 7
19.
Бёрнли
 Заявка 14 2 1 11 15 - 32 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 2 11 11 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
2.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
3.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
4.
Астон Вилла
 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
5.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
10.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
11.
Фулхэм
 Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
13.
Челси
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
14.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
16.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 5 - 9 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 1 1 5 7 - 19 4
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
2.
Арсенал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
5.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
6.
Астон Вилла
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
7.
Челси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
9.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
10.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
11.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
13.
Фулхэм
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
14.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
15.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 1 4 8 - 18 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 9 (2)
Астон Вилла Уоткинс Олли 8 (6)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 6
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Эвертон Янг Эшли 1 5
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Брентфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 декабря 2023, осталось 2 дня 13 часов 26 минут.

    Главный судья: Питер Банкс

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится победой Брайтон.
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    • Прогнозы 46
    Брайтон 89.1% (41)
    X 8.7% (4)
    Брентфорд 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Брентфорд
    1.95
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    4.00
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    4.05
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    Прогнозы на матч Брайтон - Брентфорд

    Исход игры
    Брайтон
    89.1% (41)
    Ничья
    8.7% (4)
    Брентфорд
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (24)
    Меньше
    42.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (28)
    Нет
    33.33% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Брайтон
    41.3% (19)
    2:0 Брайтон
    15.2% (7)
    1:0 Брайтон
    15.2% (7)
    1:1 Ничья
    8.7% (4)
    3:1 Брайтон
    4.3% (2)
    3:2 Брайтон
    4.3% (2)
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