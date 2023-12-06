Тур: 15. Стадион: Селхерст Парк. Главный судья: Поусон Крейг
0:1
Второй тайм: 80'
0'
0:1
25' ГолСенеси Маркос
45' Желтая карточкаЭдуар Одсонн
53' Желтая карточкаСенеси Маркос
63' Желтая карточкаЗабарный Илья
Ход матча
25'
0:1
45'
53'
63'
69'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
209 Количество передач 172
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Ричардс
Крис
22
Эдуар
Одсонн
15
Смит
Адам
10
Кристи
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Ричардс КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
- Запасные игроки
-
31 Мэттьюз РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Траверс МаркВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
-
21 Мур КифферНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кристал Пэлас
Борнмут
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
120%
0 побед 6 ничьих 1 победа
13 матчей
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
2
1.29
Среднее время на гол
45
70
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.57
1.33
Среднее время на гол
157
67
Всего голов
16
17
Голов в среднем за матч
1.23
1.31
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
73
68
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдуар Одсонн
|6
|0.4
|Андерсен Йоаким
|2
|0.13
|Эзе Эберечи
|2 (1)
|0.13
|Айю Джордан
|1
|0.07
|Митчелл Тайрик
|1
|0.07
|Шлупп Джеффри
|1
|0.07
|Олисе Майкл
|1
|0.07
|Матета Жан-Филипп
|0
|0
|Уорд Джоэл
|0
|0
|Хефферсон Лерма
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соланке Доминик
|7
|0.47
|Семеньо Антуан
|3
|0.2
|Тавернер Маркус
|2
|0.13
|Биллинг Филип
|1
|0.07
|Сенеси Маркос
|1
|0.07
|Синистерра Луис
|1
|0.07
|Брукс Дэвид
|1
|0.07
|Клюйверт Джастин
|1
|0.07
|Кристи Райан
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Ааронс Макс
|0
|0
|Керкез Милош
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Джордан
|4
|0
|Уорд Джоэл
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Хьюз Уилл
|2
|0
|Андерсен Йоаким
|2
|0
|Хефферсон Лерма
|2
|0
|Эзе Эберечи
|2
|0
|Дукуре Шейк
|2
|0
|Митчелл Тайрик
|2
|0
|Матета Жан-Филипп
|1
|0
|Гехи Марк
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сенеси Маркос
|4
|0
|Нето Мурара
|3
|0
|Биллинг Филип
|3
|0
|Забарный Илья
|3
|0
|Кук Льюис
|1
|1
|Семеньо Антуан
|2
|0
|Керкез Милош
|2
|0
|Ираола Андони
|1
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Скотт Алекс
|1
|0
|Кристи Райан
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Клюйверт Джастин
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Мефам Крис
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
|Уттара Данго
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Борнмут
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
6
Кристал Пэлас
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Борнмут
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
6
7
Кристал Пэлас
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Борнмут
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
7
9
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
14%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
3
43%
1
11%
76-90
Пропущено
7
17
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
2
29%
2
12%
46-60
2
29%
2
12%
61-75
2
29%
5
29%
29%
76-90
Забито
8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
4
36%
3
25%
76-90
Забито
15
17
3 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
1
7%
3
18%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
5
33%
3
18%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
5
33%
3
18%
76-90
Пропущено
18
29
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
3
17%
3
10%
1-15
1
6%
5
17%
16-30
2
11%
5
17%
31-45
2
11%
5
17%
46-60
4
22%
3
10%
61-75
6
33%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2
Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 0:4
Борнмут
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1
Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Саутгемптон - Борнмут 2:3
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Борнмут
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
3:1
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
3:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
53
24
35
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
51
17
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
311
59
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 14
|36
|2.
|1:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|33 - 14
|34
|3.
|0:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|36 - 16
|31
|4.
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|33 - 20
|30
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 20
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|32 - 14
|26
|7.
|1:1 Заявка
|15
|8
|1
|6
|17 - 18
|25
|8.
|2:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|32 - 27
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|10.
|1:1 Заявка
|15
|5
|5
|5
|26 - 23
|20
|11.
|1:2 Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 21
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 25
|18
|13.
|4:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 26
|18
|14.
|0:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 20
|16
|15.
|1:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 30
|16
|16.
|0:4 Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 26
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 30
|9
|18.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|7
|19.
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|15 - 33
|7
|20.
|0:1 Заявка
|15
|1
|2
|12
|11 - 40
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 5
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 4
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 8
|20
|4.
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|23 - 5
|19
|5.
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|6.
|2:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|7.
|1:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 11
|13
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|9.
|4:0 Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 9
|12
|10.
|1:2 Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|13.
|0:4 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|14.
|1:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|15.
|1:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|16.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|19.
|0:1 Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 20
|4
|20.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|3.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|4.
|1:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|5.
|1:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|6.
|1:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|7.
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|8.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|9.
|2:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 16
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|11.
|1:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|12.
|1:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 18
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|14.
|4:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|17.
|0:4 Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|3
|20.
|0:1 Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (6)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|9 (2)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|8 (6)
|Вулверхэмптон
|Хи-Чан Хван
|8 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Челси
|Джексон Николас
|7
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 5
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:1 Борнмут
Исход игры
Кристал Пэлас
66.1% (80)
Ничья
27.3% (33)
Борнмут
6.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
41.23% (47)
Меньше
58.77% (67)
Обе команды забьют
Да
61.4% (70)
Нет
38.6% (44)
Популярный счёт
1:0 Кристал Пэлас
29.8% (36)
2:1 Кристал Пэлас
28.9% (35)
1:1 Ничья
19.8% (24)
2:2 Ничья
4.1% (5)
1:2 Борнмут
3.3% (4)
0:0 Ничья
3.3% (4)
2:0 Кристал Пэлас
2.5% (3)
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