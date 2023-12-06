Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Хорошую попытку сделал Соланке Доминик . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Эдуар Одсонн - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

45' Забарный Илья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Кристи Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Матч возобновится спорным мячом

41' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

40' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Ричардс Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Клюйверт Джастин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Синистерра Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Кристи Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Олисе Майкл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Матч возобновлен

28' Митчелл Тайрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Хорошую попытку сделал Айю Джордан . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Г О О О О О О Л - Сенеси Маркос из команды Борнмут с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

25' Синистерра Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Кристи Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Кристи Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Шлупп Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Борнмут

16' Хефферсон Лерма не смог попасть в створ ударом издали

15' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Борнмут

14' Шлупп Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Борнмут

11' Олисе Майкл нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

10' Кристи Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Хорошую попытку сделал Семеньо Антуан . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Олисе Майкл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Хорошую попытку сделал Айю Джордан . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Айю Джордан нанес удар головой, но Нето Мурара спокойно отбил мяч.

2' Шлупп Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Борнмут начинает с центра поля

1' Судья начинает матч