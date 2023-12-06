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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Кристал Пэлас
0:2
Конец матча
Борнмут
0'
0:1
25' Гол
Сенеси Маркос
45' Желтая карточка
Эдуар Одсонн
53' Желтая карточка
Сенеси Маркос
63' Желтая карточка
Забарный Илья
83' Желтая карточка
Уттара Данго
0:2
90' Гол
Мур Киффер
90'+6

Ход матча

25'
0:1
Сенеси Маркос
(Синистерра Луис)
29'
Клайн Натаниэль
Митчелл Тайрик
 
45'
Эдуар Одсонн
 
53'
 
Сенеси Маркос
62'
 
Биллинг Филип
Клюйверт Джастин
62'
 
Тавернер Маркус
Семеньо Антуан
63'
 
Забарный Илья
69'
Хьюз Уилл
Уорд Джоэл
 
69'
Ахамада Науиру
Шлупп Джеффри
 
79'
 
Уттара Данго
Синистерра Луис
83'
 
Уттара Данго
86'
Матета Жан-Филипп
Хефферсон Лерма
 
88'
 
Мур Киффер
Соланке Доминик
90'
0:2
Мур Киффер
(Биллинг Филип)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 9
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 524 Количество передач 352
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Кристал Пэлас 66.1% (80)
X 27.3% (33)
Борнмут 6.6% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Джонстон
Сэм
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
26
Ричардс
Крис
8
Хефферсон
Лерма
7
Олисе
Майкл
15
Шлупп
Джеффри
9
Айю
Джордан
22
Эдуар
Одсонн
1
Нето
Мурара
15
Смит
Адам
27
Забарный
Илья
25
Сенеси
Маркос
3
Керкез
Милош
10
Кристи
Райан
4
Кук
Льюис
24
Семеньо
Антуан
19
Клюйверт
Джастин
17
Синистерра
Луис
9
Соланке
Доминик
Кристал Пэлас
4-2-3-1
Борнмут
4-2-3-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Борнмут

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 1 победа

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
КЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
5:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

2
1.29

Среднее время на гол

45
70

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.57
1.33

Среднее время на гол

157
67

Всего голов

16
17

Голов в среднем за матч

1.23
1.31

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

73
68

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуар Одсонн 6 0.4
Андерсен Йоаким 2 0.13
Эзе Эберечи 2 (1) 0.13
Айю Джордан 1 0.07
Митчелл Тайрик 1 0.07
Шлупп Джеффри 1 0.07
Олисе Майкл 1 0.07
Матета Жан-Филипп 0 0
Уорд Джоэл 0 0
Хефферсон Лерма 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соланке Доминик 7 0.47
Семеньо Антуан 3 0.2
Тавернер Маркус 2 0.13
Биллинг Филип 1 0.07
Сенеси Маркос 1 0.07
Синистерра Луис 1 0.07
Брукс Дэвид 1 0.07
Мур Киффер 1 0.07
Клюйверт Джастин 1 0.07
Кристи Райан 0 0
Смит Адам 0 0
Ааронс Макс 0 0
Керкез Милош 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 4 0
Уорд Джоэл 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Хьюз Уилл 2 0
Андерсен Йоаким 2 0
Хефферсон Лерма 2 0
Эзе Эберечи 2 0
Дукуре Шейк 2 0
Митчелл Тайрик 2 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Гехи Марк 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сенеси Маркос 4 0
Нето Мурара 3 0
Биллинг Филип 3 0
Забарный Илья 3 0
Кук Льюис 1 1
Семеньо Антуан 2 0
Уттара Данго 2 0
Керкез Милош 2 0
Ираола Андони 1 0
Брукс Дэвид 1 0
Скотт Алекс 1 0
Кристи Райан 1 0
Соланке Доминик 1 0
Клюйверт Джастин 1 0
Келли Ллойд 1 0
Мефам Крис 1 0
Ааронс Макс 1 0
Энтони Джейдон 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Борнмут
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
6
Кристал Пэлас
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Борнмут
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

6
7
Кристал Пэлас
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Борнмут
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

7
11
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
3
43%
2
18%
76-90

Пропущено

9
17
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
11%
2
12%
1-15
1
11%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
2
22%
2
12%
46-60
2
22%
2
12%
61-75
3
33%
5
29%
29%
76-90

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
4
36%
3
25%
76-90

Забито

15
19
3 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
1
7%
3
16%
1-15
2
13%
5
26%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
5
33%
3
16%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
5
33%
4
21%
76-90

Пропущено

20
29
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
3
15%
3
10%
1-15
2
10%
5
17%
16-30
2
10%
5
17%
31-45
2
10%
5
17%
46-60
4
20%
3
10%
61-75
7
35%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Бёрнли - Кристал Пэлас 0:2
Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:2 Плимут - Кристал Пэлас 2:4 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Кристал Пэлас - Мильонариос 1:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 2:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 0:4
Борнмут
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1
Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2 Суонси - Борнмут 2:3 Борнмут - Тоттенхэм 0:2 Ливерпуль - Борнмут 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Борнмут - Лорьян 2:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Саутгемптон - Борнмут 2:3

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Борнмут

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
3
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1
7
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
4
3
12
1.5
6
9
1
14
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 11 3 1 33 - 14 36
2.
Ливерпуль
 Заявка 15 10 4 1 34 - 14 34
3.
Астон Вилла
 Заявка 15 10 2 3 34 - 20 32
4.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 36 - 17 30
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 8 3 3 28 - 20 27
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 9 0 6 18 - 18 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 2 4 32 - 14 26
8.
Брайтон
 Заявка 15 7 4 4 32 - 27 25
9.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
10.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 24 19
11.
Брентфорд
 Заявка 15 5 4 6 23 - 21 19
12.
Фулхэм
 Заявка 15 5 3 7 21 - 26 18
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 5 3 7 20 - 25 18
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 14 - 21 16
15.
Борнмут
 Заявка 15 4 4 7 18 - 30 16
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 27 13
17.
Лутон Таун
 Заявка 15 2 3 10 16 - 30 9
18.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 15 - 20 7
19.
Бёрнли
 Заявка 15 2 1 12 15 - 33 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 1 2 12 11 - 41 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 7 7 0 0 24 - 5 21
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
4.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
5.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 5 0 3 10 - 11 15
7.
Брайтон
 Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
8.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
9.
Фулхэм
 Заявка 7 4 0 3 12 - 9 12
10.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
14.
Челси
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
15.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
16.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 2 4 9 - 12 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 5 - 9 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 8 1 1 6 7 - 21 4
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
3.
Манчестер Сити
 Заявка 8 4 1 3 16 - 10 13
4.
Ливерпуль
 Заявка 8 3 4 1 13 - 9 13
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
7.
Астон Вилла
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
8.
Челси
 Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
9.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
10.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
11.
Брентфорд
 Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
12.
Борнмут
 Заявка 7 2 1 4 10 - 18 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
14.
Фулхэм
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
16.
Бёрнли
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4
17.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 1 1 6 6 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 9 (2)
Астон Вилла Уоткинс Олли 8 (6)
Вулверхэмптон Хи-Чан Хван 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Эвертон Янг Эшли 1 5
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 91'
      Биллинг Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 91'
      Кристал Пэлас пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Биллинг Филип сделал результативную передачу.
    • 91'
      Г О О О О О О Л - Мур Киффер из команды Борнмут с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 90'
      Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
    • 90'
      Сенеси Маркос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 89'
      Кристи Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Кристал Пэлас 66.1% (80)
    X 27.3% (33)
    Борнмут 6.6% (8)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:2 Борнмут

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    66.1% (80)
    Ничья
    27.3% (33)
    Борнмут
    6.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.23% (47)
    Меньше
    58.77% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    61.4% (70)
    Нет
    38.6% (44)
    Популярный счёт
    1:0 Кристал Пэлас
    29.8% (36)
    2:1 Кристал Пэлас
    28.9% (35)
    1:1 Ничья
    19.8% (24)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    1:2 Борнмут
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    3.3% (4)
    2:0 Кристал Пэлас
    2.5% (3)
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