Сместился с левого фланга в центр Морейра и покатил поперек на Нуама, который пробил из пределов штрафной, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.

С угла поля навесил в центр штрафной Шерки, но здесь головой вынести сферу смог подальше от ворот Лоди.

В центре поля получил по ногам Мата в силовой борьбе против Балерди. Штрафной удар исполнять будут гости.

Диагональ исполнял в штрафную соперника Арит на ход Оливейре, но тому добраться до мяча помешал Ловрен.

Шерки ушел от соперника по флангу и отдал пас в штрафную на Морейру, но тому в борьбе с защитником пробить не удалось.

Убегал в контратаку Оливейра и покатил поперек на Обамеянга, но мяч Ловрен в подкате вынес за пределы поля.

Долго катают мяч гости на чужой половине поля игроки "Лиона", но пройти массированную оборону ему так и не удается.

Тонким пасом Арит нашел в чужой штрафной Обамеянга, который пробил с разворота, но мяч заблокировал в подкате защитник.

Разыграли угловой хозяева, после чего прострелил во вратарскую Лоди, но здесь Лопеш на выходе не позволил пробить Ариту.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Лопеш. Без помощи медиков не обойтись.

С дальней дистанции пробивал по воротам Обамеянг после паса от Арита, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

В центре поля наступил на ногу сопернику в силовой борьбе Обамеянг. Судья все видел и назначил штрафной удар.

Четыре минуты компенсировал арбитр к времени первого тайма.

Диагональный пас исполнял Верету в штрафную, куда забегал Оливейра, но проиграл он борьбу за мяч Энрике.

Протащил мяч по флангу Морейра и прострелил вдоль ворот, но сфера еще в полете выскочила за пределы поля.

Отобрал мяч на фланге Мурильо и покатил в штрафную на Оливейру, но тот проиграл силовую дуэль защитнику.

Прошел по флангу Верету и прострелил в штрафную низом, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

С угла поля подавал Арит на дальнюю штангу, где головой пробил Оливейра, но точности ему явно не хватило.

Протащил мяч по центру к штрафной соперника Оливейра и отдал вперед на Лоди, но в последний момент мяч перехватил Ловрен.

Диагональный пас исполнял Жиго на левый фланг, куда забегал Оливейра, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.

После обрезки Шерки на своей половине поля мяч перехватил Обамеянг и отдал поперек на Верету, который пробил в нижний ближний угол, но Лопеш в падении спас свою команду.

С угла поля Арит навесил на дальнюю штангу, но здесь Морейра головой вернул мяч обратно на фланг.

Продавил соперника по флангу Какере и навесил в центр штрафной, но здесь Ляказетт не смог пробить головой в борьбе против Жиго.

28' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Микаэль Мурильо! Удвоили свое преимущество хозяева. С фланга на скорости ворвался в штрафную соперника Обамеянг и навесил на дальнюю штангу, куда ворвался Мурильо и головой вколотил снаряд в сетку.

27' Сместился с правого фланга в штрафную Нуама и прострелил вдоль ворот на Ляказетта, но тому Жиго в подкате не позволил пробить.

26' На фланге оказался на газоне Акуоку в борьбе против Унаи. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.

25' Подхватил мяч на фланге Обамеянг и тут же забросил в центр штрафной, но перехватил этот пас Ловрен.

24' Сместился с правого фланга в центр Оливейра и пробил в дальнюю девятку, но мяч пролетел над перекладиной.

23' Слишком активно спорил с арбитром Ловрен, просил пересмотреть момент с голом на повторе, но лишь сам получил желтую карточку.

22' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Витор Оливейра! Удалось открыть счет в матче "провансальцам". После обрезки соперника перехватил мяч в центре поля Обамеянг, ворвался в штрафную, но вместо удара поперек отдал на Оливейру, который закатывал мяч уже в пустые ворота.

21' Нуама навесил со штрафного в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь головой вынес сферу в центр поля Мурильо.

20' Накрутил соперника финтом на фланге Нуама, но получил по ногам в подкате от Лоди. Опасный стандарт будут исполнять гости.

19' Протащил мяч по центру на чужую половине поля Какере и получил по ногам от Унаи, судья зафиксировал нарушение правил.

18' Забросил в штрафную соперника Верету на ход Обамеянгу, но тот проиграл борьбу за мяч Мате и не смог пробить.

17' Со штрафного навесил Лоди на линию вратарской, куда врывался Обамеянг, но проиграл он верховую борьбу Ловрену.

16' На чужой половине поля Лоди грамотно подставился и вынудил нарушить правила Нуаму. Опасный стандарт исполнят хозяева.

15' Теперь уже Верету подавал с углового на линию вратарской, но здесь головой смог спокойно вынести в аут Энрике.

14' Убежал от соперника в атаку Морейра и навесил на дальнюю штангу, но здесь Жиго спокойно перехватил сферу.

13' Навесил с угла поля Лоди на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Какере и головой вынес сферу в центр поля.

12' Дальний заброс исполнял Унаи в штрафную на ход Оливейре, но тот не смог догнать сферу в пределах поля.

11' Протащил мяч по флангу Нуама и прострелил в штрафную на Ляказетта, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

10' Теперь уже в верховой борьбе против Какере оказался на газоне Арит. Штрафной удар будут исполнять хозяева.

9' В центре поля получил по ногам Унаи в борьбе против Нуамы. Штрафной удар исполнять будут игроки "Марселя".

8' Выиграл подбор у штрафной соперника Верету и с ходу пробил в ближнюю девятку, но сфера пролетела немного выше перекладины.

7' Прорывался к штрафной соперника по центру Энрике, расшатал защитника, но пробил на силу крайне неудачно.

6' Ушел от соперника по флангу на скорости Морейра и навесил на дальнюю штангу, но здесь Лоди головой вынес сферу в аут.

5' Мог убегать на ворота соперника Обамеянг после паса от Арита, но нарушил он правила в силовой борьбе против О'Брайана.

4' Диагональ исполнял в штрафную соперника Унаи на ход Оливейре, но тому добраться до мяча не позволил в силовой борьбе Ловрен.

3' После навеса с угла поля пробивал головой с линии вратарской Жиго, но мяч полетел рядом с ближней штангой.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе синий пёстрый комплект формы.