Тур: 10. Стадион: Велодром. Главный судья: Летексье Франсуа
Ход матча
21'
21'
25'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
7 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
255 Количество передач 233
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Лопес
Пау
12
Лоди
Ренан
11
Арит
Амин
22
Мата
Клинтон
37
Нуама
Эрнест
18
Шерки
Райан
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
- Защитник
-
18 Меите БамоЗащитник
-
37 Согло ЭмранПолузащитник
-
34 Надир БилалПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапеПолузащитник
-
24 Муге ФрансуаПолузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Нуама ЭрнестПолузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 ДжеффиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Марсель
Лион
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 11 побед
36 матчей
25%
33.3%
41.7%
9 побед 12 ничьих 15 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
8 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
19.4%
50%
30.6%
7 побед 18 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.35
1.11
Среднее время на гол
66
81
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.68
1.59
Среднее время на гол
53
56
Всего голов
55
48
Голов в среднем за матч
1.53
1.33
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
58
67
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарр Исмаила
|3
|0.21
|Оливейра Витор
|3
|0.21
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2 (1)
|0.14
|Унаи Аззедин
|2
|0.14
|Ндиайе Ильман
|1
|0.07
|Мурильо Микаэль
|1
|0.07
|Мбемба Шансель
|1
|0.07
|Жиго Самуэль
|1
|0.07
|Клосс Жонатан
|1
|0.07
|Согло Эмран
|1
|0.07
|Арит Амин
|0
|0
|Верету Жордан
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О'Брайан Джек
|3
|0.21
|Ляказетт Александр
|3 (1)
|0.21
|Нуама Эрнест
|1
|0.07
|Тальяфико Николас
|1
|0.07
|Альверо Скелли
|1
|0.07
|Толиссо Корентен
|1 (1)
|0.07
|Кумбеди Саэль
|0
|0
|Джеффиньо
|0
|0
|Какере Максанс
|0
|0
|Шерки Райан
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоди Ренан
|5
|0
|Верету Жордан
|3
|0
|Жиго Самуэль
|3
|0
|Балерди Леонардо
|1
|1
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Арит Амин
|2
|0
|Ндиайе Ильман
|0
|1
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|Клосс Жонатан
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
|Муге Франсуа
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумбеди Саэль
|4
|0
|Тальяфико Николас
|3
|0
|Толиссо Корентен
|3
|0
|Ляказетт Александр
|1
|1
|Ловрен Деян
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Альверо Скелли
|2
|0
|Мата Клинтон
|1
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Гроссо Фабио II
|1
|0
|Бальде Мама
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|О'Брайан Джек
|1
|0
|Милагрес Энрике
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Лион
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Марсель
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Лион
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
13
Упущенные победы
4
4
Марсель
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Лион
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
13
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
25%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
2
50%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Пропущено
2
8
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
6
6
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
9 Не забивали 9
3
50%
0
0%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
13
17
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
3
23%
2
12%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
2
15%
5
29%
29%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
3
23%
3
18%
76-90
Забито
14
10
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
5
36%
1
10%
1-15
4
29%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
4
40%
61-75
2
14%
2
20%
76-90
Пропущено
15
25
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
4
27%
2
8%
1-15
2
13%
5
20%
16-30
2
13%
6
24%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
2
13%
5
20%
61-75
3
20%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0
АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0
Лион
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1
Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1
Результаты матчей
Марсель
Лион
Точный счет
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:4
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:4
2 раза 15%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Марсель
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
42
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
33
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
85
67
211
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|36 - 11
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|14 - 5
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 19
|27
|4.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|19 - 11
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 19
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 15
|22
|7.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|8.
|2:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|17 - 14
|20
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 23
|18
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 22
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|12 - 15
|16
|12.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|19 - 19
|15
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 18
|13
|14.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|21 - 22
|13
|15.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 18
|13
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 25
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|18.
|0:2 Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 26
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 4
|18
|2.
|2:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 1
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|7 - 1
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 12
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|14.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 7
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|12 - 11
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 7
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 10
|4
|18.
|0:2 Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|5.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|14 - 15
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|15.
|0:2 Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|17.
|2:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|15 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|6
|Монако
|Минамино Такуми
|5 (4)
|Монпелье
|Саванье Тежи
|5 (4)
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Ланс
|Медина Факундо
|6
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марсель 2:0 Лион
Исход игры
Марсель
89.4% (110)
Ничья
6.5% (8)
Лион
4.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
60.87% (70)
Меньше
39.13% (45)
Обе команды забьют
Да
62.61% (72)
Нет
37.39% (43)
Популярный счёт
2:1 Марсель
46.3% (57)
2:0 Марсель
16.3% (20)
1:0 Марсель
16.3% (20)
3:1 Марсель
4.9% (6)
1:1 Ничья
4.1% (5)
3:0 Марсель
2.4% (3)
1:2 Лион
2.4% (3)
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