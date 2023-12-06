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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Марсель
2:0
Второй тайм: 48'
Лион
0'
1:0
21' Гол
Оливейра Витор
21' Желтая карточка
Ловрен Деян
2:0
25' Гол
Мурильо Микаэль

Ход матча

21'
Оливейра Витор
(Обамеянг Пьер-Эмерик)
1:0
21'
 
Ловрен Деян
25'
Мурильо Микаэль
(Обамеянг Пьер-Эмерик)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 255 Количество передач 233
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 123
Марсель 89.4% (110)
X 6.5% (8)
Лион 4.1% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Марсель
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
99
Мбемба
Шансель
4
Жиго
Самуэль
5
Балерди
Леонардо
62
Мурильо
Микаэль
12
Лоди
Ренан
27
Верету
Жордан
8
Унаи
Аззедин
11
Арит
Амин
9
Оливейра
Витор
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
1
Лопеш
Антони
22
Мата
Клинтон
5
Ловрен
Деян
12
О'Брайан
Джек
21
Милагрес
Энрике
4
Акуоку
Поль
6
Какере
Максанс
37
Нуама
Эрнест
18
Шерки
Райан
19
Морейра
Диегу
10
Ляказетт
Александр
Марсель
3-4-1-2
Лион
4-2-3-1

История личных встреч

Марсель
Лион

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 11 побед

36 матчей

25%
33.3%
41.7%
9 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
8 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

19.4%
50%
30.6%
7 побед 18 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
1:1
К
1:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
4:2
Л1
2:3
Л1
2:0
К
2:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
4:2
КЛ
2:1
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
1:4
КЛ
0:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
5:5
Л1
1:3
К
1:0
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.35
1.11

Среднее время на гол

66
81

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.68
1.59

Среднее время на гол

53
56

Всего голов

55
48

Голов в среднем за матч

1.53
1.33

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

58
67

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Исмаила 3 0.21
Оливейра Витор 3 0.21
Обамеянг Пьер-Эмерик 2 (1) 0.14
Унаи Аззедин 2 0.14
Ндиайе Ильман 1 0.07
Мурильо Микаэль 1 0.07
Мбемба Шансель 1 0.07
Жиго Самуэль 1 0.07
Клосс Жонатан 1 0.07
Согло Эмран 1 0.07
Арит Амин 0 0
Верету Жордан 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О'Брайан Джек 3 0.21
Ляказетт Александр 3 (1) 0.21
Нуама Эрнест 1 0.07
Тальяфико Николас 1 0.07
Альверо Скелли 1 0.07
Толиссо Корентен 1 (1) 0.07
Кумбеди Саэль 0 0
Джеффиньо 0 0
Какере Максанс 0 0
Шерки Райан 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоди Ренан 5 0
Верету Жордан 3 0
Жиго Самуэль 3 0
Балерди Леонардо 1 1
Корреа Хоакин 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Арит Амин 2 0
Ндиайе Ильман 0 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Оливейра Витор 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Муге Франсуа 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбеди Саэль 4 0
Тальяфико Николас 3 0
Толиссо Корентен 3 0
Ляказетт Александр 1 1
Ловрен Деян 2 0
Диоманде Синали 2 0
Альверо Скелли 2 0
Мата Клинтон 1 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Гроссо Фабио II 1 0
Бальде Мама 1 0
Акуоку Поль 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
О'Брайан Джек 1 0
Милагрес Энрике 1 0
Нуама Эрнест 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Лион
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Марсель
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Лион
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
13

Упущенные победы

4
4
Марсель
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Лион
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
13

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
25%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
2
50%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

2
8
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

6
6
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
9 Не забивали 9
3
50%
0
0%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
3
23%
2
12%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
2
15%
5
29%
29%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
3
23%
3
18%
76-90

Забито

14
10
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
5
36%
1
10%
1-15
4
29%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
4
40%
61-75
2
14%
2
20%
76-90

Пропущено

15
25
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
4
27%
2
8%
1-15
2
13%
5
20%
16-30
2
13%
6
24%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
2
13%
5
20%
61-75
3
20%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0
АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0
Лион
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1
Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1

Результаты матчей

Марсель
Лион

Точный счет

0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:4
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:4
2 раза 15%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Марсель
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
2
1.5
1
6
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
3
2
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
5
6
7
1.5
2
11
1
12
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 3 1 36 - 11 33
2.
Ницца
 Заявка 14 8 5 1 14 - 5 29
3.
Монако
 Заявка 14 8 3 3 29 - 19 27
4.
Лилль
 Заявка 14 7 5 2 19 - 11 26
5.
Реймс
 Заявка 14 7 2 5 20 - 19 23
6.
Ланс
 Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
7.
Брест
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
8.
Марсель
 2:0 Заявка 14 5 5 4 17 - 14 20
9.
Нант
 Заявка 14 5 3 6 18 - 23 18
10.
Мец
 Заявка 14 4 4 6 15 - 22 16
11.
Гавр
 Заявка 14 3 7 4 12 - 15 16
12.
Ренн
 Заявка 14 3 6 5 19 - 19 15
13.
Страсбург
 Заявка 13 3 4 6 11 - 18 13
14.
Монпелье
 Заявка 14 3 5 6 21 - 22 13
15.
Тулуза
 Заявка 14 2 7 5 14 - 18 13
16.
Лорьян
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
17.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 11 - 25 10
18.
Лион
 0:2 Заявка 14 1 4 9 11 - 26 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 7 6 0 1 15 - 4 18
2.
Марсель
 2:0 Заявка 7 5 2 0 11 - 1 17
3.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
4.
Лилль
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
5.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
6.
Ланс
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
7.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Ренн
 Заявка 8 3 3 2 17 - 12 12
9.
Нант
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
10.
Брест
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
11.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
12.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гавр
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Тулуза
 Заявка 6 1 4 1 9 - 7 7
15.
Монпелье
 Заявка 7 1 4 2 12 - 11 7
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 0:2 Заявка 7 0 3 4 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Ницца
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Реймс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Брест
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
5.
Лилль
 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
6.
Мец
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
7.
Монако
 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
8.
Ланс
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9.
Гавр
 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
10.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
11.
Монпелье
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 6
12.
Клермон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
14.
Страсбург
 Заявка 6 1 1 4 3 - 11 4
15.
Лион
 0:2 Заявка 7 1 1 5 4 - 10 4
16.
Ренн
 Заявка 6 0 3 3 2 - 7 3
17.
Марсель
 2:0 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
18.
Лорьян
 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Монако Минамино Такуми 5 (4)
Монпелье Саванье Тежи 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ренн Матич Неманья 7
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ланс Медина Факундо 6
Клермон Сейду Алиду 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    В центре поля получил по ногам Мата в силовой борьбе против Балерди. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 48'
    С угла поля навесил в центр штрафной Шерки, но здесь головой вынести сферу смог подальше от ворот Лоди.
  • 47'
    Сместился с левого фланга в центр Морейра и покатил поперек на Нуама, который пробил из пределов штрафной, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли гости отыграться?
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком отправил команды на перерыв арбитр. Комфортное преимущество имеет "Марсель"!
  • 45'
    Шерки ушел от соперника по флангу и отдал пас в штрафную на Морейру, но тому в борьбе с защитником пробить не удалось.
  • 45'
    Диагональ исполнял в штрафную соперника Арит на ход Оливейре, но тому добраться до мяча помешал Ловрен.
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты компенсировал арбитр к времени первого тайма.
  • 44'
    В центре поля наступил на ногу сопернику в силовой борьбе Обамеянг. Судья все видел и назначил штрафной удар.
  • 43'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Обамеянг после паса от Арита, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • 42'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Лопеш. Без помощи медиков не обойтись.
  • 41'
    Разыграли угловой хозяева, после чего прострелил во вратарскую Лоди, но здесь Лопеш на выходе не позволил пробить Ариту.
  • 40'
    Тонким пасом Арит нашел в чужой штрафной Обамеянга, который пробил с разворота, но мяч заблокировал в подкате защитник.
  • 39'
    Долго катают мяч гости на чужой половине поля игроки "Лиона", но пройти массированную оборону ему так и не удается.
  • 38'
    Убегал в контратаку Оливейра и покатил поперек на Обамеянга, но мяч Ловрен в подкате вынес за пределы поля.
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    • 37'
      Продавил соперника по флангу Какере и навесил в центр штрафной, но здесь Ляказетт не смог пробить головой в борьбе против Жиго.
    • 36'
      С угла поля Арит навесил на дальнюю штангу, но здесь Морейра головой вернул мяч обратно на фланг.
    • Опасный момент
      35'
      После обрезки Шерки на своей половине поля мяч перехватил Обамеянг и отдал поперек на Верету, который пробил в нижний ближний угол, но Лопеш в падении спас свою команду.
    • 35'
      Диагональный пас исполнял Жиго на левый фланг, куда забегал Оливейра, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.
    • 34'
      Протащил мяч по центру к штрафной соперника Оливейра и отдал вперед на Лоди, но в последний момент мяч перехватил Ловрен.
    • 33'
      С угла поля подавал Арит на дальнюю штангу, где головой пробил Оливейра, но точности ему явно не хватило.
    • Угловой
      32'
      Прошел по флангу Верету и прострелил в штрафную низом, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
    • 31'
      Отобрал мяч на фланге Мурильо и покатил в штрафную на Оливейру, но тот проиграл силовую дуэль защитнику.
    • 30'
      Протащил мяч по флангу Морейра и прострелил вдоль ворот, но сфера еще в полете выскочила за пределы поля.
    • 29'
      Диагональный пас исполнял Верету в штрафную, куда забегал Оливейра, но проиграл он борьбу за мяч Энрике.
    • Описание гола
      28'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Микаэль Мурильо! Удвоили свое преимущество хозяева. С фланга на скорости ворвался в штрафную соперника Обамеянг и навесил на дальнюю штангу, куда ворвался Мурильо и головой вколотил снаряд в сетку.
    • 27'
      Сместился с правого фланга в штрафную Нуама и прострелил вдоль ворот на Ляказетта, но тому Жиго в подкате не позволил пробить.
    • 26'
      На фланге оказался на газоне Акуоку в борьбе против Унаи. Штрафной удар в пользу гостей назначил судья.
    • 25'
      Подхватил мяч на фланге Обамеянг и тут же забросил в центр штрафной, но перехватил этот пас Ловрен.
    • 24'
      Сместился с правого фланга в центр Оливейра и пробил в дальнюю девятку, но мяч пролетел над перекладиной.
    • Желтая карточка
      23'
      Слишком активно спорил с арбитром Ловрен, просил пересмотреть момент с голом на повторе, но лишь сам получил желтую карточку.
    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Витор Оливейра! Удалось открыть счет в матче "провансальцам". После обрезки соперника перехватил мяч в центре поля Обамеянг, ворвался в штрафную, но вместо удара поперек отдал на Оливейру, который закатывал мяч уже в пустые ворота.
    • 21'
      Нуама навесил со штрафного в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь головой вынес сферу в центр поля Мурильо.
    • 20'
      Накрутил соперника финтом на фланге Нуама, но получил по ногам в подкате от Лоди. Опасный стандарт будут исполнять гости.
    • 19'
      Протащил мяч по центру на чужую половине поля Какере и получил по ногам от Унаи, судья зафиксировал нарушение правил.
    • 18'
      Забросил в штрафную соперника Верету на ход Обамеянгу, но тот проиграл борьбу за мяч Мате и не смог пробить.
    • 17'
      Со штрафного навесил Лоди на линию вратарской, куда врывался Обамеянг, но проиграл он верховую борьбу Ловрену.
    • 16'
      На чужой половине поля Лоди грамотно подставился и вынудил нарушить правила Нуаму. Опасный стандарт исполнят хозяева.
    • 15'
      Теперь уже Верету подавал с углового на линию вратарской, но здесь головой смог спокойно вынести в аут Энрике.
    • 14'
      Убежал от соперника в атаку Морейра и навесил на дальнюю штангу, но здесь Жиго спокойно перехватил сферу.
    • 13'
      Навесил с угла поля Лоди на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Какере и головой вынес сферу в центр поля.
    • 12'
      Дальний заброс исполнял Унаи в штрафную на ход Оливейре, но тот не смог догнать сферу в пределах поля.
    • 11'
      Протащил мяч по флангу Нуама и прострелил в штрафную на Ляказетта, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • 10'
      Теперь уже в верховой борьбе против Какере оказался на газоне Арит. Штрафной удар будут исполнять хозяева.
    • 9'
      В центре поля получил по ногам Унаи в борьбе против Нуамы. Штрафной удар исполнять будут игроки "Марселя".
    • 8'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Верету и с ходу пробил в ближнюю девятку, но сфера пролетела немного выше перекладины.
    • 7'
      Прорывался к штрафной соперника по центру Энрике, расшатал защитника, но пробил на силу крайне неудачно.
    • 6'
      Ушел от соперника по флангу на скорости Морейра и навесил на дальнюю штангу, но здесь Лоди головой вынес сферу в аут.
    • 5'
      Мог убегать на ворота соперника Обамеянг после паса от Арита, но нарушил он правила в силовой борьбе против О'Брайана.
    • 4'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Унаи на ход Оливейре, но тому добраться до мяча не позволил в силовой борьбе Ловрен.
    • 3'
      После навеса с угла поля пробивал головой с линии вратарской Жиго, но мяч полетел рядом с ближней штангой.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе синий пёстрый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель 2:0 Лион

    Исход игры
    Марсель
    89.4% (110)
    Ничья
    6.5% (8)
    Лион
    4.1% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.87% (70)
    Меньше
    39.13% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    62.61% (72)
    Нет
    37.39% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    46.3% (57)
    2:0 Марсель
    16.3% (20)
    1:0 Марсель
    16.3% (20)
    3:1 Марсель
    4.9% (6)
    1:1 Ничья
    4.1% (5)
    3:0 Марсель
    2.4% (3)
    1:2 Лион
    2.4% (3)
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