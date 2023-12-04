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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Марсель
 
Позже
Лион
Прогнозы 45
Марсель 82.2% (37)
X 11.1% (5)
Лион 6.7% (3)
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История личных встреч

Марсель
Лион

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 11 побед

36 матчей

25%
33.3%
41.7%
9 побед 12 ничьих 15 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
8 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

19.4%
50%
30.6%
7 побед 18 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
0:3
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
1:1
К
1:0
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
4:2
Л1
2:3
Л1
2:0
К
2:1
Л1
3:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
4:2
КЛ
2:1
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
1:4
КЛ
0:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
5:5
Л1
1:3
К
1:0
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.35
1.11

Среднее время на гол

66
81

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.68
1.59

Среднее время на гол

53
56

Всего голов

55
48

Голов в среднем за матч

1.53
1.33

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

58
67

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарр Исмаила 3 0.23
Обамеянг Пьер-Эмерик 2 (1) 0.15
Унаи Аззедин 2 0.15
Оливейра Витор 2 0.15
Ндиайе Ильман 1 0.08
Мбемба Шансель 1 0.08
Жиго Самуэль 1 0.08
Клосс Жонатан 1 0.08
Согло Эмран 1 0.08
Арит Амин 0 0
Верету Жордан 0 0
Мурильо Микаэль 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О'Брайан Джек 3 0.23
Ляказетт Александр 3 (1) 0.23
Нуама Эрнест 1 0.08
Тальяфико Николас 1 0.08
Альверо Скелли 1 0.08
Толиссо Корентен 1 (1) 0.08
Кумбеди Саэль 0 0
Джеффиньо 0 0
Какере Максанс 0 0
Шерки Райан 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоди Ренан 5 0
Верету Жордан 3 0
Жиго Самуэль 3 0
Балерди Леонардо 1 1
Корреа Хоакин 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Арит Амин 2 0
Ндиайе Ильман 0 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Оливейра Витор 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Муге Франсуа 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумбеди Саэль 4 0
Тальяфико Николас 3 0
Толиссо Корентен 3 0
Ляказетт Александр 1 1
Диоманде Синали 2 0
Альверо Скелли 2 0
Ловрен Деян 1 0
Мата Клинтон 1 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Гроссо Фабио II 1 0
Бальде Мама 1 0
Акуоку Поль 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
О'Брайан Джек 1 0
Милагрес Энрике 1 0
Нуама Эрнест 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Лион
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Марсель
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Лион
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
13

Упущенные победы

4
4
Марсель
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
31% (4)
0% (0)
Лион
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
13

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
2
25%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
2
50%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

2
8
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

6
6
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
9 Не забивали 9
3
50%
0
0%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
3
23%
2
12%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
2
15%
5
29%
29%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
3
23%
3
18%
76-90

Забито

14
10
9 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
5
36%
1
10%
1-15
4
29%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
21%
4
40%
61-75
2
14%
2
20%
76-90

Пропущено

15
25
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
4
27%
2
8%
1-15
2
13%
5
20%
16-30
2
13%
6
24%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
2
13%
5
20%
61-75
3
20%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2
Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2
Лион
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ланс - Лион 3:2 Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1
Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0 Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1

Результаты матчей

Марсель
Лион

Точный счет

0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:4
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:4
2 раза 15%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Марсель
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
2
1.5
1
6
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
3
2
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
5
6
7
1.5
2
11
1
12
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 14 10 3 1 36 - 11 33
2.
Ницца
 Заявка 14 8 5 1 14 - 5 29
3.
Монако
 Заявка 14 8 3 3 29 - 19 27
4.
Лилль
 Заявка 14 7 5 2 19 - 11 26
5.
Реймс
 Заявка 14 7 2 5 20 - 19 23
6.
Ланс
 Заявка 14 6 4 4 19 - 15 22
7.
Брест
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
8.
Нант
 Заявка 14 5 3 6 18 - 23 18
9.
Марсель
 Заявка 13 4 5 4 15 - 14 17
10.
Мец
 Заявка 14 4 4 6 15 - 22 16
11.
Гавр
 Заявка 14 3 7 4 12 - 15 16
12.
Ренн
 Заявка 14 3 6 5 19 - 19 15
13.
Страсбург
 Заявка 13 3 4 6 11 - 18 13
14.
Монпелье
 Заявка 14 3 5 6 21 - 22 13
15.
Тулуза
 Заявка 14 2 7 5 14 - 18 13
16.
Лорьян
 Заявка 14 2 6 6 18 - 25 12
17.
Клермон
 Заявка 14 2 4 8 11 - 25 10
18.
Лион
 Заявка 13 1 4 8 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 Заявка 7 6 0 1 15 - 4 18
2.
ПСЖ
 Заявка 7 5 1 1 20 - 6 16
3.
Лилль
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
4.
Ницца
 Заявка 7 4 3 0 7 - 1 15
5.
Марсель
 Заявка 6 4 2 0 9 - 1 14
6.
Ланс
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
7.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Ренн
 Заявка 8 3 3 2 17 - 12 12
9.
Нант
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
10.
Брест
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
11.
Страсбург
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
12.
Лорьян
 Заявка 7 2 3 2 11 - 11 9
13.
Гавр
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Тулуза
 Заявка 6 1 4 1 9 - 7 7
15.
Монпелье
 Заявка 7 1 4 2 12 - 11 7
16.
Мец
 Заявка 6 1 3 2 7 - 7 6
17.
Клермон
 Заявка 7 1 1 5 3 - 10 4
18.
Лион
 Заявка 7 0 3 4 7 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Ницца
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Реймс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
4.
Брест
 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
5.
Лилль
 Заявка 7 2 4 1 9 - 8 10
6.
Мец
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
7.
Монако
 Заявка 7 2 3 2 14 - 15 9
8.
Ланс
 Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9.
Гавр
 Заявка 7 1 5 1 6 - 8 8
10.
Нант
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
11.
Монпелье
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 6
12.
Клермон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
14.
Лион
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
15.
Страсбург
 Заявка 6 1 1 4 3 - 11 4
16.
Ренн
 Заявка 6 0 3 3 2 - 7 3
17.
Лорьян
 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
18.
Марсель
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Монако Минамино Такуми 5 (4)
Монпелье Саванье Тежи 5 (4)
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Лион от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 декабря 2023, осталось 2 дня 13 часов 56 минут.

    Главный судья: Летексье Франсуа

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 59% завершится победой Марсель.
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    • Прогнозы 45
    Марсель 82.2% (37)
    X 11.1% (5)
    Лион 6.7% (3)
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    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Лион
    1.75
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    Прогнозы на матч Марсель - Лион

    Исход игры
    Марсель
    82.6% (38)
    Ничья
    10.9% (5)
    Лион
    6.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.14% (25)
    Меньше
    41.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    62.79% (27)
    Нет
    37.21% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    39.1% (18)
    2:0 Марсель
    21.7% (10)
    1:0 Марсель
    10.9% (5)
    1:1 Ничья
    6.5% (3)
    3:1 Марсель
    6.5% (3)
    1:2 Лион
    4.3% (2)
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