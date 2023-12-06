В обеих командах по одной замене произошло в перерыве. У хозяев ушел Баэна, а вышел Моралес, у гостей вместо Халаили появился Пьерро.

Активнее начинают второй тайм хозяева, что и должно было быть. Первый подход к чужим воротам не привел к моменту.

Как ни странно и болельщики хозяев более воодушевленно себя ведут, всё громче их слышно, возможно, это знак к переходу на активный футбол.

Через Фойта пробуют развить атаку хозяева, но в обороне пока разбираются с передачами в штрафную, но с мячом остаются футболисты "Вильярреала".

Бреретон получил мяч впервые за долгое время, попробовал пробить из-за пределов штрафной, мяч полетел выше, голкипер всё прекрасно видел.

Звучит свисток на перерыв! Пока в матче счет не открыт - 0:0. Моментов маловато, да и игра проходит в спокойном ключе, ждём искрометный футбол во втором тайме. А пока отдыхаем!

На поле хорошо слышны подсказки футболистов друг друга, уж слишком тихо ведут себя трибуны, только изредка слышен барабан от активных болельщиков хозяев.

Падает Мохамед, было столкновение в центре поля, судья нарушения не увидел, врачи выходят на поле, партнер Мохамеда показывает тренерскому штабу, что потребуется замена.

По повтору видно, что игрок "Вильярреала" наступил на голеностоп, возможно, какое-то старое повреждение наложилось на этот наступ.

Игра разбивается на эпизоды, слишком много остановок в игре, несколько раз уже появлялись врачи на поле, да и судья использует свой атрибут постоянно.

Команды уже согласны уйти на перерыв, мяч дальше центра поля не двигается, с обоюдным браком играют команды, без особых моментов.

Две минуты добавляет судья к времени первого тайма.

Фойт высоко задрал ногу и попал в район груди игроку "Маккаби", хорошо, что по касательной, а то можно так и удалиться.

Ахомач решил взорвать спокойный ход игры такой резанной передачей во вратарскую, где Баэна попытался откликнуться на пас, но вратарь в прыжке кулаками сыграл первым. Пока Баэна не может подняться, выходят врачи на поле.

Появилась плашка о просмотре игрового момента, но быстро пропала, всё-таки по повтору видно, что голкипер сначала играет в мяч, а после задевает по голове нападающего.

Пауза в игре связанная с оказанием помощи Баэне продолжается, немного потерянным выглядит форвард, похоже неплохо ему досталось.

Пепе Рейна чуть не привез, отдавал он передачу на своего партнера левой ногой, но мяч пришелся прямо в ноги сопернику, не смог воспользоваться шансом Халаили, отскочил от него снаряд и ушел за лицевую.

Ну вот и "Маккаби" чуть активнее стали атаковать и сразу же обострение привело к угловому, который впрочем был подан прямо в руки Рейне.

Снова ошибаются игроки в желтой форме, пошла контратака, которая закончилась ударом Дэвида в дальний угол, но мяч полетел мимо.

Двое игроков разных команд лежат на газоне, вызывает врачей судья, кажется последуют санкции по итогам этого эпизода.

Капу пытался сорвать атаку и сам получил повреждение, но судья разобрался в эпизоде и вручил полузащитнику хозяев желтую карточку.

Стали больше ошибаться игроки хозяев, уж слишком много они себе позволяют брака в передачах, "Маккаби" пока не может извлечь из этого необходимой выгоды.

Снова привычная картина на поле, "Вильярреал" перекатывает мяч в центре поля, пытается найти бреши в построениях гостей, а "Маккаби" ждет ошибки, чтобы убежать в контратаку.

27' Гости попытались создать момент, заработали штрафной на левом фланге, подача с которого вроде последовала неплохая, но очередное нарушение правил в атаке смазало всё представление о навесе.

26' По владению мячом не такое уж и большое преимущество хозяев, хотя по ощущениям должны быть немного другие цифры, а пока они примерно близкие.

25' Капу классно разрезал оборону гостей, но Баэна с линии штрафной пробил уж очень далеко от створа ворот, так что подход можно засчитать за момент, но удар оставляет желать лучшего.

24' Ну всё-таки не хватает еще большей агрессии в игре "Вильярреала", чуть быстрее нужно им двигать мяч, тогда "Маккаби" станет еще тяжелее.

22' К середине первого тайма "Вильярреал" показал, кто хозяин на поляне, пару неплохих подходов, забитый мяч, правда отмененный из-за офсайда, всё ближе хозяева к голу.

21' Продолжают играть в давление хозяева, постепенно всё больше ошибок со стороны игроков "Маккаби", но пока что обходятся они без пропущенного мяча.

20' По повтору видно, что во время паса на Баэну, форвард находился в положении вне игры, так что предголевой пас оказался роковым.

19' Накрыл Комесанья прессингом защитника, отдал пас на Баэну, который прошел по всей штрафной и выкатил на пустые ворота Бреретону. Нападающий не промазал по пустым воротам, но помощник главного судьи зажег флажок, не состоялся у нас в матче первый гол. Офсайд.

18' Сегодняшняя победа хозяев выведет "Вильярреал" на первое место и в заключительном туре им будет достаточно ничейного результата, чтобы выйти из группы с первого места, так что мотивация у игроков "субмарины" должна присутствовать.

17' Снова Кандил подключился по правому флангу, дошел почти до лицевой линии и низом прострелил вдоль ворот, никто из партнеров не успел замкнуть передачу.

16' Рейна в своем возрасте до сих пор себя держит в форме и играет на таком высоком уровне. Стоит поаплодировать голкиперу "Вильярреала".

15' Дин Дэвид с правого фланга попытался исполнить подачу в штрафную, но нашел по пути соперника, в итоге первый угловой для гостей. Подача пошла на ближнюю, а судья зафиксировал нарушение правил в атаке.

14' На трибунах много свободных мест, возможно, статус соперника, да и будний день повлияли на заполняемость стадиона.

12' В ответной контратаке гостей дело дошло лишь до нарушения правил в атаке. Вратарь хозяев пока особо не торопиться с вводом мяча.

11' Бреретон зарабатывает первый угловой с левой бровки. Баэна исполнил классную подачу во вратарскую, где Комесанья срезал мяч в дальний угол, снаряд прошел рядом со штангой. Хорошая попытка!

10' Взяли мяч гости под свой контроль, пытаются преимущественно играть с акцентом на правый фланг полузащиты, но к воротам не пускают оборонительная линия хозяев.

9' Мессай Дего по первым минутам ведет себя спокойно, хоть и проглядывается по лицу нервное напряжение. Старается не показывать этого главный тренер "Маккаби".

8' Классный ввод мяча из-за боковой со стороны "Вильярреала". Снаряд пошел в свободную зону на Бреретона, никто из защитников уже не успевал, но за пределы штрафной выскочил Кайуф и в подкате сыграл на опережении.

7' Правый защитник Кандил подключался в атаку, его искал другой центральный защитник длинной диагональю, но раньше времени Кандил забежал за линию защиты. Первый офсайд.

6' По первым минутам идет размеренная игра со стороны гостей, а вот футболисты хозяев пытаются сразу создавать моменты.

5' Тригерос встретился с мячом в штрафной, но в единоборстве с защитником упал, нарушения не было, да и игрок "субмарины" не требовал пенальти.

4' Создают хозяева первый полумомент, на входе в штрафную Ахомач стрелял на дальнюю штангу, но слишком высоко для форварда. Будет удар от ворот.

3' Стоит отметить, что Тораль выбрал классическую схему 4-4-2, а вот Дего играет в гостевой встрече с тремя форвардами. Смелый ход.

2' Хозяева выходят в традиционных желтых цветах, а гости выбрали черных комплект формы.