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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Nicholas Walsh
Вильярреал
0:0
Второй тайм: 51'
Маккаби Хайфа
0'
36' Желтая карточка
Капу Этьен
45' Желтая карточка
Фойт Хуан

Ход матча

36'
Капу Этьен
 
43'
 
Джабер Махмуд
Мохамед Али
45'
Фойт Хуан
 
46'
 
Пьерро Францди
Халаили Анан
46'
Моралес Луис
Баэна Алехандро
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 134
Вильярреал 95.5% (128)
X 1.5% (2)
Маккаби Хайфа 3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вильярреал
Ничья
Маккаби Хайфа
7.60
5.60
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9.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рейна
Пепе
8
Фойт
Хуан
2
Габбия
Маттео
5
Куэнка
Хорхе
26
Альтимира
Адриа
27
Ахомач
Илиас
4
Комесанья
Санти
6
Капу
Этьен
14
Тригерос
Мануэль
9
Бреретон
Бен
16
Баэна
Алехандро
40
Кайуф
Шариф
2
Сундгрен
Даниэль
55
Гершон
Рами
44
Шимич
Лоренцо
23
Кандил
Маор
28
Хаяй
Илай
5
Кафумана
Шоу
4
Мохамед
Али
II
25
Халаили
Анан
21
Дэвид
Дин
11
Рафаэлов
Лиор
Вильярреал
4-4-2
Маккаби Хайфа
4-3-3

История личных встреч

Вильярреал
Маккаби Хайфа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баэна Алехандро 2 0.4
Сорлот Александр 2 0.4
Моралес Луис 1 0.2
Комесанья Санти 1 0.2
Морено Альберто 0 0
Ахомач Илиас 0 0
Маккаби Хайфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сек Абдулай 1 0.2
Рафаэлов Лиор 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педраса Альфонсо 2 0
Морено Альберто 2 0
Сорлот Александр 2 0
Баэна Алехандро 2 0
Капу Этьен 1 0
Фемения Кико 1 0
Комесанья Санти 1 0
Фойт Хуан 1 0
Пино Йереми 1 0
Альтимира Адриа 1 0
Ахомач Илиас 1 0
Маккаби Хайфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кандил Маор 2 0
Шимич Лоренцо 2 0
Кафумана Шоу 2 0
Корню Пьер 2 0
Рафаэлов Лиор 1 0
Чери Тьяронн 1 0
Сундгрен Даниэль 1 0
Саба Диа 1 0
Мохамед Али II 1 0
Халаили Анан 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Маккаби Хайфа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Вильярреал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Маккаби Хайфа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

2
0
Вильярреал
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Маккаби Хайфа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
60%
76-90

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2
Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1 Кадис - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Барселона 3:4 Мальорка - Вильярреал 0:1
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Маккаби Хайфа - Хапоэль Петах-Тиква 2:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2
Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 2:3 Маккаби Хайфа - Бней-Сахнин 1:1 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Хайфа 3:2 Хапоэль Катамон - Маккаби Хайфа 1:2 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Маккаби Хайфа - Шериф 4:1 Шериф - Маккаби Хайфа 1:0 Маккаби Хайфа - Бейтар 3:1 Маккаби Хайфа - Хамрун Спартанс 2:1 Хамрун Спартанс - Маккаби Хайфа 0:4

Результаты матчей

Вильярреал
Маккаби Хайфа

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Маккаби Хайфа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
2
2
1.5
1
3
2.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 5 4 0 1 11 - 3 12
2.
Вильярреал
 0:0 5 3 1 1 6 - 5 10
3.
Панатинаикос
 5 1 1 3 6 - 8 4
4.
Маккаби Хайфа
 0:0 5 0 2 3 1 - 8 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вильярреал
 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Ренн
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Панатинаикос
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Маккаби Хайфа
 0:0 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 3 2 0 1 5 - 2 6
2.
Вильярреал
 0:0 2 1 0 1 2 - 3 3
3.
Маккаби Хайфа
 0:0 2 0 1 1 0 - 3 1
4.
Панатинаикос
 3 0 1 2 3 - 6 1
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 5
Брайтон Педро Жоао 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Аякс Бергёйс Стивен 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 49'
    Через Фойта пробуют развить атаку хозяева, но в обороне пока разбираются с передачами в штрафную, но с мячом остаются футболисты "Вильярреала".
  • 48'
    Как ни странно и болельщики хозяев более воодушевленно себя ведут, всё громче их слышно, возможно, это знак к переходу на активный футбол.
  • 47'
    Активнее начинают второй тайм хозяева, что и должно было быть. Первый подход к чужим воротам не привел к моменту.
  • Замена
    46'
    В обеих командах по одной замене произошло в перерыве. У хозяев ушел Баэна, а вышел Моралес, у гостей вместо Халаили появился Пьерро.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм! 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв! Пока в матче счет не открыт - 0:0. Моментов маловато, да и игра проходит в спокойном ключе, ждём искрометный футбол во втором тайме. А пока отдыхаем!
  • 45'
    Бреретон получил мяч впервые за долгое время, попробовал пробить из-за пределов штрафной, мяч полетел выше, голкипер всё прекрасно видел.
  • Желтая карточка
    45'
    Фойт высоко задрал ногу и попал в район груди игроку "Маккаби", хорошо, что по касательной, а то можно так и удалиться.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавляет судья к времени первого тайма.
  • 44'
    Команды уже согласны уйти на перерыв, мяч дальше центра поля не двигается, с обоюдным браком играют команды, без особых моментов.
  • 43'
    Игра разбивается на эпизоды, слишком много остановок в игре, несколько раз уже появлялись врачи на поле, да и судья использует свой атрибут постоянно.
  • Замена
    42'
    Замена подготовилась быстро, Джабер вместо Мохамеда появился на поле.
  • 41'
    По повтору видно, что игрок "Вильярреала" наступил на голеностоп, возможно, какое-то старое повреждение наложилось на этот наступ.
  • 40'
    Падает Мохамед, было столкновение в центре поля, судья нарушения не увидел, врачи выходят на поле, партнер Мохамеда показывает тренерскому штабу, что потребуется замена.
  • 39'
    На поле хорошо слышны подсказки футболистов друг друга, уж слишком тихо ведут себя трибуны, только изредка слышен барабан от активных болельщиков хозяев.
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    • 38'
      Снова привычная картина на поле, "Вильярреал" перекатывает мяч в центре поля, пытается найти бреши в построениях гостей, а "Маккаби" ждет ошибки, чтобы убежать в контратаку.
    • 37'
      Стали больше ошибаться игроки хозяев, уж слишком много они себе позволяют брака в передачах, "Маккаби" пока не может извлечь из этого необходимой выгоды.
    • Желтая карточка
      36'
      Капу пытался сорвать атаку и сам получил повреждение, но судья разобрался в эпизоде и вручил полузащитнику хозяев желтую карточку.
    • 35'
      Двое игроков разных команд лежат на газоне, вызывает врачей судья, кажется последуют санкции по итогам этого эпизода.
    • 34'
      Снова ошибаются игроки в желтой форме, пошла контратака, которая закончилась ударом  Дэвида в дальний угол, но мяч полетел мимо.
    • Угловой
      33'
      Ну вот и "Маккаби" чуть активнее стали атаковать и сразу же обострение привело к угловому, который впрочем был подан прямо в руки Рейне.
    • 31'
      Пепе Рейна чуть не привез, отдавал он передачу на своего партнера левой ногой, но мяч пришелся прямо в ноги сопернику, не смог воспользоваться шансом Халаили, отскочил от него снаряд и ушел за лицевую.
    • 30'
      Пауза в игре связанная с оказанием помощи Баэне продолжается, немного потерянным выглядит форвард, похоже неплохо ему досталось.
    • Видеоповтор
      29'
      Появилась плашка о просмотре игрового момента, но быстро пропала, всё-таки по повтору видно, что голкипер сначала играет в мяч, а после задевает по голове нападающего.
    • 28'
      Ахомач решил взорвать спокойный ход игры такой резанной передачей во вратарскую, где Баэна попытался откликнуться на пас, но вратарь в прыжке кулаками сыграл первым. Пока Баэна не может подняться, выходят врачи на поле.
    • 27'
      Гости попытались создать момент, заработали штрафной на левом фланге, подача с которого вроде последовала неплохая, но очередное нарушение правил в атаке смазало всё представление о навесе.
    • 26'
      По владению мячом не такое уж и большое преимущество хозяев, хотя по ощущениям должны быть немного другие цифры, а пока они примерно близкие.
    • 25'
      Капу классно разрезал оборону гостей, но Баэна с линии штрафной пробил уж очень далеко от створа ворот, так что подход можно засчитать за момент, но удар оставляет желать лучшего.
    • 24'
      Ну всё-таки не хватает еще большей агрессии в игре "Вильярреала", чуть быстрее нужно им двигать мяч, тогда "Маккаби" станет еще тяжелее.
    • 22'
      К середине первого тайма "Вильярреал" показал, кто хозяин на поляне, пару неплохих подходов, забитый мяч, правда отмененный из-за офсайда, всё ближе хозяева к голу. 
    • 21'
      Продолжают играть в давление хозяева, постепенно всё больше ошибок со стороны игроков "Маккаби", но пока что обходятся они без пропущенного мяча.
    • 20'
      По повтору видно, что во время паса на Баэну, форвард находился в положении вне игры, так что предголевой пас оказался роковым.
    • Офсайд
      19'
      Накрыл Комесанья прессингом защитника, отдал пас на Баэну, который прошел по всей штрафной и выкатил на пустые ворота Бреретону. Нападающий не промазал по пустым воротам, но помощник главного судьи зажег флажок, не состоялся у нас в матче первый гол. Офсайд.
    • 18'
      Сегодняшняя победа хозяев выведет "Вильярреал" на первое место и в заключительном туре им будет достаточно ничейного результата, чтобы выйти из группы с первого места, так что мотивация у игроков "субмарины" должна присутствовать.
    • 17'
      Снова Кандил подключился по правому флангу, дошел почти до лицевой линии и низом прострелил вдоль ворот, никто из партнеров не успел замкнуть передачу.
    • 16'
      Рейна в своем возрасте до сих пор себя держит в форме и играет на таком высоком уровне. Стоит поаплодировать голкиперу "Вильярреала".
    • Угловой
      15'
      Дин Дэвид с правого фланга попытался исполнить подачу в штрафную, но нашел по пути соперника, в итоге первый угловой для гостей. Подача пошла на ближнюю, а судья зафиксировал нарушение правил в атаке.
    • 14'
      На трибунах много свободных мест, возможно, статус соперника, да и будний день повлияли на заполняемость стадиона.
    • 12'
      В ответной контратаке гостей дело дошло лишь до нарушения правил в атаке. Вратарь хозяев пока особо не торопиться с вводом мяча.
    • Опасный момент
      11'
      Бреретон зарабатывает первый угловой с левой бровки. Баэна исполнил классную подачу во вратарскую, где Комесанья срезал мяч в дальний угол, снаряд прошел рядом со штангой. Хорошая попытка!
    • 10'
      Взяли мяч гости под свой контроль, пытаются преимущественно играть с акцентом на правый фланг полузащиты, но к воротам не пускают оборонительная линия хозяев.
    • 9'
      Мессай Дего по первым минутам ведет себя спокойно, хоть и проглядывается по лицу нервное напряжение. Старается не показывать этого главный тренер "Маккаби".
    • 8'
      Классный ввод мяча из-за боковой со стороны "Вильярреала". Снаряд пошел в свободную зону на Бреретона, никто из защитников уже не успевал, но за пределы штрафной выскочил Кайуф и в подкате сыграл на опережении.
    • Офсайд
      7'
      Правый защитник Кандил подключался в атаку, его искал другой центральный защитник длинной диагональю, но раньше времени Кандил забежал за линию защиты. Первый офсайд.
    • 6'
      По первым минутам идет размеренная игра со стороны гостей, а вот футболисты хозяев пытаются сразу создавать моменты.
    • 5'
      Тригерос встретился с мячом в штрафной, но в единоборстве с защитником упал, нарушения не было, да и игрок "субмарины" не требовал пенальти.
    • 4'
      Создают хозяева первый полумомент, на входе в штрафную Ахомач стрелял на дальнюю штангу, но слишком высоко для форварда. Будет удар от ворот.
    • 3'
      Стоит отметить, что Тораль выбрал классическую схему 4-4-2, а вот Дего играет в гостевой встрече с тремя форвардами. Смелый ход.
    • 2'
      Хозяева выходят в традиционных желтых цветах, а гости выбрали черных комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартует матч! С центра поля разыграли гости.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Фойт Хуан получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Мохамед Али II уходит с поля. Джабер Махмуд выходит вместо него
    • 36'
      Капу Этьен получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Маккаби Хайфа

    Исход игры
    Вильярреал
    95.5% (128)
    Ничья
    1.5% (2)
    Маккаби Хайфа
    3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.65% (64)
    Меньше
    44.35% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    52.17% (60)
    Нет
    47.83% (55)
    Популярный счёт
    2:1 Вильярреал
    35.8% (48)
    2:0 Вильярреал
    29.9% (40)
    1:0 Вильярреал
    7.5% (10)
    3:1 Вильярреал
    7.5% (10)
    3:0 Вильярреал
    3% (4)
    3:2 Вильярреал
    1.5% (2)
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