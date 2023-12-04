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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 3. Стадион: .
Вильярреал
 
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Маккаби Хайфа
Прогнозы 42
Вильярреал 97.6% (41)
X 0% (0)
Маккаби Хайфа 2.4% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Маккаби Хайфа
7.70
5.10
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7.80
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Вильярреал
Маккаби Хайфа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баэна Алехандро 2 0.5
Сорлот Александр 2 0.5
Моралес Луис 1 0.25
Комесанья Санти 1 0.25
Морено Альберто 0 0
Ахомач Илиас 0 0
Маккаби Хайфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сек Абдулай 1 0.25
Рафаэлов Лиор 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педраса Альфонсо 2 0
Морено Альберто 2 0
Сорлот Александр 2 0
Баэна Алехандро 2 0
Фемения Кико 1 0
Комесанья Санти 1 0
Пино Йереми 1 0
Альтимира Адриа 1 0
Ахомач Илиас 1 0
Маккаби Хайфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кандил Маор 2 0
Шимич Лоренцо 2 0
Кафумана Шоу 2 0
Корню Пьер 2 0
Рафаэлов Лиор 1 0
Чери Тьяронн 1 0
Сундгрен Даниэль 1 0
Саба Диа 1 0
Мохамед Али II 1 0
Халаили Анан 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Маккаби Хайфа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Вильярреал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Маккаби Хайфа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

2
0
Вильярреал
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Маккаби Хайфа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
60%
76-90

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1
Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1 Кадис - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Барселона 3:4 Мальорка - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Бетис 1:2
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Маккаби Хайфа - Хапоэль Петах-Тиква 2:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0
Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 2:3 Маккаби Хайфа - Бней-Сахнин 1:1 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Хайфа 3:2 Хапоэль Катамон - Маккаби Хайфа 1:2 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Маккаби Хайфа - Шериф 4:1 Шериф - Маккаби Хайфа 1:0 Маккаби Хайфа - Бейтар 3:1 Маккаби Хайфа - Хамрун Спартанс 2:1 Хамрун Спартанс - Маккаби Хайфа 0:4 Санкт-Пёльтен - Маккаби Хайфа 1:0

Результаты матчей

Вильярреал
Маккаби Хайфа

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Маккаби Хайфа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
2
2
1.5
1
3
2.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 5 4 0 1 11 - 3 12
2.
Вильярреал
 4 3 0 1 6 - 5 9
3.
Панатинаикос
 5 1 1 3 6 - 8 4
4.
Маккаби Хайфа
 4 0 1 3 1 - 8 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Вильярреал
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Панатинаикос
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Маккаби Хайфа
 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 3 2 0 1 5 - 2 6
2.
Вильярреал
 2 1 0 1 2 - 3 3
3.
Панатинаикос
 3 0 1 2 3 - 6 1
4.
Маккаби Хайфа
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Марсель Обамеянг Пьер-Эмерик 5
Брайтон Педро Жоао 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Аякс Бергёйс Стивен 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Маккаби Хайфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 декабря 2023, осталось 2 дня 13 часов 56 минут.



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    • Прогнозы 42
    Вильярреал 97.6% (41)
    X 0% (0)
    Маккаби Хайфа 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Маккаби Хайфа
    7.70
    5.10
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    7.80
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    Прогнозы на матч Вильярреал - Маккаби Хайфа

    Исход игры
    Вильярреал
    97.7% (43)
    Ничья
    0% (0)
    Маккаби Хайфа
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.85% (27)
    Меньше
    34.15% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    63.41% (26)
    Нет
    36.59% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Вильярреал
    43.2% (19)
    2:0 Вильярреал
    22.7% (10)
    3:1 Вильярреал
    11.4% (5)
    1:0 Вильярреал
    6.8% (3)
    3:2 Вильярреал
    4.5% (2)
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    Вильярреал
    Маккаби Хайфа
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