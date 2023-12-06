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Фиорентина
0:2
Второй тайм: 47'
Парма
0'
0:1
21' Гол
Бернабе Адриан
0:2
23' Гол
Бонни Анж-Йоан
38' Желтая карточка
Мина Йерри
38' Желтая карточка
Чичисола Леандро

Ход матча

21'
0:1
Бернабе Адриан
23'
0:2
Бонни Анж-Йоан
(Михэйлэ Валентин)
38'
Мина Йерри
 
38'
 
Чичисола Леандро
46'
Бираги Кристиано
Паризи Фабьяно
 
46'
Инфантино Джино
Брекало Йосип
 
46'
Мело Артур
Мандрагора Роландо
 
46'
Раньери Лука
Мина Йерри
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогнозы 120
Фиорентина 97.5% (117)
X 2.5% (3)
Парма 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Парма
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
53
Кристенсен
Оливер
33
Кайоде
Майкл
4
Миленкович
Никола
26
Мина
Йерри
65
Паризи
Фабьяно
8
Лопес
Максим
38
Мандрагора
Роландо
77
Брекало
Йосип
72
Барак
Антонин
7
Соттиль
Риккардо
18
Нзола
М'Бала
40
Корви
Эдоардо
20
Эно
Антони
39
Чиркати
Алессандро
3
Осорио
Йордан
26
Кулибали
Войо
19
Зом
Симон
64
Сиприен
Вилан
28
Михэйлэ
Валентин
10
Бернабе
Адриан
7
Бенедычак
Адриан
13
Бонни
Анж-Йоан
Фиорентина
4-2-3-1
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

Фиорентина
Парма

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

23 матча

30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед

Первый тайм

30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
1:1
СA
3:3
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:1
ТМК
0:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
3:0
СA
1:1
К
2:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:3
СA
3:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.83
1.09

Среднее время на гол

49
82

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.18
1

Среднее время на гол

76
90

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

1.52
1.04

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

59
86

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонни Анж-Йоан 3 1
Ман Деннис 2 (1) 0.67
Бенедычак Адриан 1 0.33
Бернабе Адриан 1 0.33
Зом Симон 1 0.33
Михэйлэ Валентин 0 0
Эно Антони 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мина Йерри 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чичисола Леандро 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Кулибали Войо 1 0
Загаритис Василиос 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Парма
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Парма
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1
Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Чукарички 6:0 Фиорентина - Эмполи 0:2 Наполи - Фиорентина 1:3 Фиорентина - Ференцварош 2:2 Фиорентина - Кальяри 3:0 Фрозиноне - Фиорентина 1:1 Удинезе - Фиорентина 0:2 Генк - Фиорентина 2:2 Фиорентина - Аталанта 3:2 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Фиорентина - Рапид Вена 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Рапид Вена - Фиорентина 1:0
Парма
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0
Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджана 0:0 Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Парма - Бохум 1:0

Результаты матчей

Фиорентина
Парма

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/8 финала
1 Лацио
0 Дженоа
Фиорентина
Парма
Наполи
Фрозиноне
Интер Милан
Болонья
Милан
Кальяри
Аталанта
Сассуоло
Рома
Кремонезе
Ювентус
Салернитана
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Парма Бонни Анж-Йоан 3
ФералпиСало Ди Мольфетта Давиде 2
Дженоа Гудмундссон Альберт 2
Дженоа Ретеги Матео 2
Сассуоло Мулаттьери Самуэле 2
Весь список

Топ нарушителей
Верона Сердар Суат 1 1
Читтаделла Фраре Доменико 1 1
Козенца Кало Джакомо 1
Кремонезе Giovanni Stroppa 1
Реджана Чигарини Лука 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Чичисола Леандро получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Мина Йерри получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Михэйлэ Валентин сделал результативную передачу.
  • 23'
    Г О О О О Л - Бонни Анж-Йоан бьет в цель!
  • 21'
    Г О О О О Л - Бернабе Адриан бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Прогнозы 120
Фиорентина 97.5% (117)
X 2.5% (3)
Парма 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Фиорентина
Ничья
Парма
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фиорентина 0:2 Парма

Исход игры
Фиорентина
97.5% (118)
Ничья
2.5% (3)
Парма
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (57)
Меньше
50% (57)
Обе команды забьют
Да
48.25% (55)
Нет
51.75% (59)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
38% (46)
2:0 Фиорентина
33.9% (41)
1:0 Фиорентина
11.6% (14)
3:1 Фиорентина
5% (6)
3:0 Фиорентина
3.3% (4)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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