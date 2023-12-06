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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Астон Вилла
0:0
Перерыв
Манчестер Сити
0'
45' Желтая карточка
Стоунс Джон

Ход матча

45'
 
Стоунс Джон

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 225 Количество передач 244
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 145
Астон Вилла 2.8% (4)
X 13.1% (19)
Манчестер Сити 84.1% (122)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Манчестер Сити
5.20
4.35
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2.24
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1
Мартинес
Эмилиано
4
Конса
Эзри
3
Карлос
Диего
Сантос
14
Торрес
Пау
II
12
Динь
Люка
31
Бэйли
Леон
44
Камара
Бубакар
I
6
Соарес
Дуглас
7
Макгинн
Джон
8
Тилеманс
Юри
11
Уоткинс
Олли
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
24
Гвардиол
Йошко
5
Стоунс
Джон
25
Аканджи
Мануэль
20
Силва
Бернарду
82
Льюис
Рико
19
Альварес
Хулиан
47
Фоден
Фил
9
Холанн
Эрлинг
Астон Вилла
4-4-1-1
Манчестер Сити
3-2-4-1

История личных встреч

Астон Вилла
Манчестер Сити

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
87.5%
5 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

100%
0 побед 0 ничьих 21 победа

Первый тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Второй тайм

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 16 побед

29 матчей

13.8%
13.8%
72.4%
4 победы 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

10.3%
34.5%
55.2%
3 победы 10 ничьих 16 побед

Второй тайм

17.2%
27.6%
55.2%
5 побед 8 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
КЛ
1:2
ПЛ
1:6
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
К
0:4
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
КЛ
2:4
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
К
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1
0.79

Среднее время на гол

90
114

Всего голов

45
27

Голов в среднем за матч

3.21
1.8

Среднее время на гол

28
50

Всего голов

60
38

Голов в среднем за матч

2.07
1.31

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

43
68

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 8 0.53
Соарес Дуглас 5 (3) 0.33
Бэйли Леон 4 0.27
Диаби Мусса 3 0.2
Макгинн Джон 3 0.2
Кэш Мэтти 2 0.13
Дуран Джон 2 0.13
Торрес Пау II 2 0.13
Рамси Джакоб 1 0.07
Динь Люка 0 0
Тилеманс Юри 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 14 (3) 0.93
Альварес Хулиан 4 0.27
Фоден Фил 4 0.27
Силва Бернарду 3 0.2
Родри Эрнандес 3 0.2
Доку Жереми 2 0.13
Аке Натан 2 0.13
Аканджи Мануэль 2 0.13
Грилиш Джек 1 0.07
Уокер Кайл 0 0
Гомес Серхио 0 0
Луис Матеус II 0 0
Бобб Оскар 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Бубакар I 5 0
Динь Люка 4 0
Кэш Мэтти 4 0
Соарес Дуглас 4 0
Макгинн Джон 3 0
Дзаньоло Николо 3 0
Дуран Джон 3 0
Мартинес Эмилиано 2 0
Уоткинс Олли 2 0
Конса Эзри 2 0
Бэйли Леон 1 0
Арчер Камерон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 5 1
Грилиш Джек 4 0
Аканджи Мануэль 2 1
Силва Бернарду 3 0
Ковачич Матео 2 0
Эдерсон Мораес 2 0
Доку Жереми 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Хосеп Гвардиола 2 0
Уокер Кайл 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

0
6
Астон Вилла
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Манчестер Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

9
19
Астон Вилла
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Манчестер Сити
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

9
25

Голы по времени матча

Забито

21
17
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
5%
2
12%
1-15
5
24%
2
12%
16-30
1
5%
2
12%
31-45
3
14%
4
24%
46-60
4
19%
2
12%
61-75
7
33%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

11
19
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
2
18%
3
16%
1-15
3
27%
3
16%
16-30
1
9%
6
32%
31-45
1
9%
1
5%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
1
9%
4
21%
76-90

Пропущено

14
8
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
4
29%
2
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
6
43%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
14%
2
25%
76-90

Забито

32
36
13 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 11
1 Не забивали 1
3
9%
5
14%
1-15
8
25%
5
14%
16-30
2
6%
8
22%
31-45
4
13%
5
14%
46-60
7
22%
4
11%
61-75
8
25%
9
25%
76-90

Пропущено

21
16
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
4
19%
2
13%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
9
43%
0
0%
46-60
2
10%
5
31%
61-75
2
10%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1
Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4
Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити - Севилья 1:1

Результаты матчей

Астон Вилла
Манчестер Сити

Точный счет

3:1
3 раза 50%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
4
2 раза 33%
6
1 раз 17%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
3
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

3:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
6
1 раз 7%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
3.5
Больше Меньше
2
5
1
5
4.5
2
5
1
5
5.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
5
2
1
7
2.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
1
9
5
1.5
10
4
7
7
2.5
7
7
3
11
3.5
3
11
1
13
4.5
2
12
1
13
5.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 11 3 1 33 - 14 36
2.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 15 10 4 1 33 - 14 34
3.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 15 9 4 2 36 - 16 31
4.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 15 9 3 3 33 - 20 30
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 8 3 3 28 - 20 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 2 4 32 - 14 26
7.
Манчестер Юнайтед
 1:1 Заявка 15 8 1 6 17 - 18 25
8.
Брайтон
 2:1 Заявка 15 7 4 4 32 - 27 25
9.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
10.
Челси
 1:1 Заявка 15 5 5 5 26 - 23 20
11.
Брентфорд
 1:2 Заявка 15 5 4 6 23 - 21 19
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 5 3 7 20 - 25 18
13.
Фулхэм
 4:0 Заявка 15 5 3 7 20 - 26 18
14.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 15 4 4 7 14 - 20 16
15.
Борнмут
 1:0 Заявка 15 4 4 7 17 - 30 16
16.
Ноттингем Форест
 0:4 Заявка 15 3 4 8 16 - 26 13
17.
Лутон Таун
 Заявка 15 2 3 10 16 - 30 9
18.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 15 - 20 7
19.
Бёрнли
 Заявка 15 2 1 12 15 - 33 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 15 1 2 12 11 - 40 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
2.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
3.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
4.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 7 6 1 0 23 - 5 19
5.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6.
Брайтон
 2:1 Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
7.
Манчестер Юнайтед
 1:1 Заявка 8 4 1 3 9 - 11 13
8.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
9.
Фулхэм
 4:0 Заявка 7 4 0 3 11 - 9 12
10.
Брентфорд
 1:2 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
11.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 3 2 2 10 - 12 11
13.
Ноттингем Форест
 0:4 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
14.
Челси
 1:1 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
15.
Борнмут
 1:0 Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
16.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 7 1 2 4 6 - 9 5
17.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 2 4 9 - 12 5
18.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 5 - 9 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 8 1 1 6 7 - 20 4
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 7 5 1 1 13 - 6 16
2.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
3.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
4.
Ливерпуль
 1:0 Заявка 8 3 4 1 12 - 9 13
5.
Манчестер Юнайтед
 1:1 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
6.
Челси
 1:1 Заявка 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Кристал Пэлас
 0:1 Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
8.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
9.
Брайтон
 2:1 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
10.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
11.
Брентфорд
 1:2 Заявка 7 2 1 4 8 - 9 7
12.
Борнмут
 1:0 Заявка 7 2 1 4 9 - 18 7
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
14.
Фулхэм
 4:0 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
16.
Бёрнли
 Заявка 7 1 1 5 5 - 13 4
17.
Ноттингем Форест
 0:4 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 9 (2)
Астон Вилла Уоткинс Олли 8 (6)
Вулверхэмптон Хи-Чан Хван 8 (2)
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Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 7
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Эвертон Янг Эшли 1 5
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 5
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм! "Астон Вилла" - "Манчестер Сити" 0-0. 
  • 45'
    Бернарду с правого фланга выполнил отличный навес на дальнюю штангу, Конса до мяча не достал, а Фоден не обработал сферу, находясь в убойной позиции! 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты компенсировал Брукс к первому тайму. 
  • Судья
    45'
    ГОЛ забивают хозяева, но он отменён! Динь с левого фланга выполнил навес в центр штрафной, а Дуглас Соарес головой переправил мяч в левый угол. Перед кроссом Динь выпустил сферу за лицевую. 
  • Желтая карточка
    44'
    Первая жёлтая карточка в нашем матче. Стоунс получает предупреждение у "Сити". Макгинн получил мяч в центральной части поля и попытался начать быструю атаку своей команды, но Стоунс нарушил против него правила. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Альварес в атаке нарушает правила против Тилеманса. Совсем немного остановок в первом тайме, поэтому много компенсированных минут от Брукса ожидать не стоит. 
  • 42'
    Торрес неаккуратно сыграл на своей половине поля, и Бернарду практически забрал мяч себе, но всё обошлось для "Виллы". Владение осталось за защитником хозяев. 
  • 41'
    Дуглас Соарес с очень дальней дистанции решил пробить по воротам гостей. Получилось крайне неудачно, и игровой снаряд пролетел гораздо выше створа. 
  • 40'
    Тилеманс с правого фланга выполнил сильный кросс в центр штрафной "Сити", Диаш головой неудачно выбил мяч, однако игровой снаряд пришёл точно к Уокеру. 
  • 39'
    Совсем упал темп в нашем матче. Забрали сферу под свой контроль футболисты "Сити", однако их перепас происходит в центре поля. Активных действий от подопечных Гвардиолы мы не наблюдаем. 
  • 38'
    Макгинн смог перехватить мяч у Льюиса на половине поля "Сити", однако опасного момента у ворот Эдерсона не возникло. Упёрлись хозяева в оборону "Манчестера". 
  • 37'
    Макгинн со своей половины поля отдал разрезающий пас низом вперёд, Уоткинс рвался к мячу, но его опередил Диаш, который сыграл внимательно и откинул снаряд Эдерсону. 
  • 35'
    Льюис получил мяч перед штрафной соперника и отдал перспективный пас в центр.Получилось неточно, и сфера не дошла до Холанна, который пока практически незаметен. 
  • Травма, повреждение
    34'
    Динь и Уокер столкнулись в борьбе на "втором этаже". Досталось футболисту "Астон Виллы". Спешит медицинская бригада, дабы привести в чувство одного из самых активных игроков первого тайма. 
  • 33'
    Очень незаметно пролетела у нас первая треть матча. Начало встречи вышло многообещающим, а вот сейчас команды стали действовать гораздо более спокойно. 
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    • 32'
      Динь в очередной раз активен на левом фланге. Получил он мяч и выполнил навес к линии штрафной, Бэйли опередил защитники и смог пробить по воротам. Сфера прошла выше створа. 
    • Офсайд
      31'
      Альварес получил мяч в левом краю штрафной и сильно прострелил вдоль ворот, Торрес смог выбить на угловой. Прозвучал свисток Брукса, который зафиксировал положение вне игры у аргентинца. 
    • 30'
      Дуглас Соарес выполнил хороший кросс со штрафного, Конса в верховой борьбе опередил Эдерсона, но попасть в створ ворот не получилось. Игровой снаряд прошёл гораздо выше цели. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Динь перехватил мяч на чужой половине поля и сразу же полез в чужую штрафную. Уокер только с помощью нарушения остановил прорыв защитника "Виллы". Перспективный штрафной заработали хозяева. 
    • 28'
      Бэйли получил мяч на правом фланге, раскачал Гвардиола и исполнил мягкий кросс на дальнюю штангу. Уокер головой выбил сферу от владений Эдерсона. 
    • 27'
      Диего Карлос со своей половины поля выполнил сильный заброс на левый фланг, Уоткинс мяч получил, сместился в центр и нанёс удар по воротам. Стоунс принял выстрел на себя. 
    • 26'
      Штрафной на чужой половине поля заработали футболисты "Виллы". Дуглас Соарес выполнил мягкий заброс в штрафную гостей, но защитники спокойно справились с угрозой. 
    • Угловой
      25'
      Динь с правого корнера выполнил кросс в центра вратарской соперника, но футболисты "Сити" спокойно справились. Ничего не принёс стандарт для подопечных Эмери. 
    • Опасный момент
      24'
      МОМЕНТ! Хорошая атака получилась у "Виллы". Бэйли получил мяч в 23 метрах от ворот и с левой ноги нанёс плотный удар под перекладину. Эдерсон смог перевести сферу на угловой! 
    • 23'
      Стоунс получил мяч в правом краю штрафной, попытался исполнить "финт "Гатагова", но сделать это не удалось. Сфера ушла за лицевую. Без моментов пошла у нас игра. 
    • 22'
      Заглянем в турнирную таблицу. Гости занимают 3-ю строчку, имея в своём активе 30 очков. "Вилла" расположилась на 4-м месте. Смогли подопечные Эмери набрать 29 баллов за 14 туров. 
    • 21'
      Уокер с правого фланга выполнил высокий навес в штрафную хозяев, сфера перелетела всех, и Фоден пытался пробить с дальнего угла вратарской, но попасть по мячу не получилось! 
    • Фол, нарушение
      20'
      Уоткинс не успел к мячу и в центральном круге влетел в ноги Уокеру. Брукс провёл беседу с форвардом "Виллы", но наказывать его жёлтой карточкой не решился. 
    • 19'
      Несколько успокоилась игра в последние минуты. Очевидно, что хозяева делали ставку на быстрый забитый гол, но оборона "Сити" вместе с Эдерсоном сумели выстоять. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Хорошо из под прессинга вырвались футболисты "Манчестера". Стоунс получил мяч в центральном круге, и Макгинн откровенно ударил его по ногам. Очевидное нарушение зафиксировал Брукс. 
    • Офсайд
      17'
      Аканджи со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд. Альварес получил сферу за спинами защитников, но его остановил свисток арбитра. В офсайде находился аргентинец. 
    • 16'
      А теперь заброс вперёд последовал к штрафной "Астон Виллы". Холанн открывался под сильный пас партнёра, но его опередил Мартинес, вовремя выскочивший за пределы своей площадки. 
    • 15'
      Гвардиол запустил себе за спину Бэйли, однако опасного момента у ворот гостей не возникло. Аканджи здорово подстраховал партнёра и смог забрать снаряд в свои ноги. 
    • 14'
      Хороший заброс к штрафной "Сити" прошёл. Уоткинс рвался к мячу, но его смог опередить Аканджи. По-прежнему без центра поля играют команды. Атакой на атаку отвечают соперники. 
    • 13'
      Великолепный футбол демонстрируют команды в стартовые минуты. Очень активный футбол мы наблюдаем. Думаю, что станем мы свидетелями результативного футбола. 
    • Опасный момент
      12'
      МОМЕНТИЩЕ! Отвечают гости! Холанн слева ворвался в штрафную и пробил в дальний угол - голкипер спас. Сфера отскочила в правый край, откуда Бернарду выполнил заброс к дальней штанге. Норвежец головой пробивал в упор, но Мартинес снова свою команду спас! 
    • 11'
      Бернарду с правого фланга выполнил заброс к штрафной соперника, Холанн попытался вступить в борьбу, но его опередил Диего Карлос, головой выбивший сферу на фланг. 
    • 10'
      Гвардиол с левого края попытался выдать разрезающий пас вперёд верхом, но Конса великолепно прочитал эту ситуацию и смог совершить важный перехват. Успокоили игру гости. 
    • 9'
      Очень здорово начали эту встречу хозяева. Сразу несколько моментов они смогли создать в стартовые минуты, но Эдерсон в воротах "Сити" пока действует просто фантастически. 
    • Опасный момент
      8'
      ЭДЕРСОН! Вновь опасно у ворот "Сити"! Макгинн отличный пас выдал в штрафную гостей, Торрес зряче пробил в левый верхний угол, но Эдерсон в шикарном прыжке свою команду выручил! 
    • Опасный момент
      7'
      ОПАСНО! Макгинн со своей половины поля выдал шикарный пас вперёд верхом, Бэйли убежал практически один на один с голкипером и с 12 метров пробил по воротам. Эдерсон смог выручить! 
    • 6'
      Пытаются гости несколько успокоить игру. Забрали они сферу под свой контроль, но особого продвижения вперёд мы не наблюдаем. Тяжело "горожанам" строить свои атаки без Родри. 
    • Опасный момент
      5'
      МОМЕНТ! Очень активно начинают эту встречу футболисты "Астон Виллы". Макгинн из центра отдал пас в левую часть штрафной, Динь с левой ноги нанёс удар по воротам, но попал в сетку с внешней стороны! 
    • 4'
      Динь прорвался по левому флангу и от лицевой смог навесить в штрафную соперника. На ближнем углу вратарской уверенно сыграл Диаш и головой выбил сферу ближе к центру поля. 
    • 3'
      В отличной форме находятся оба коллектива. Бирмингемский коллектив провёл шесть домашних матчей в этом сезоне и во всех одержал победы. Непросто сегодня будет подопечным Гвардиолы. 
    • 2'
      Хозяева вышли на эту встречу в привычных домашних цветах, "горожане" играют в белых футболках и бордовых трусах. Ворота Эдерсона в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла 0:0 Манчестер Сити

    Исход игры
    Астон Вилла
    2.8% (4)
    Ничья
    13.1% (19)
    Манчестер Сити
    84.1% (122)
    Тотал 2.5
    Больше
    84.75% (100)
    Меньше
    15.25% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    88.98% (105)
    Нет
    11.02% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    40% (58)
    1:3 Манчестер Сити
    12.4% (18)
    2:2 Ничья
    7.6% (11)
    0:2 Манчестер Сити
    6.9% (10)
    1:1 Ничья
    4.1% (6)
    2:3 Манчестер Сити
    2.8% (4)
    2:1 Астон Вилла
    1.4% (2)
    1:4 Манчестер Сити
    1.4% (2)
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    Астон Вилла
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