Торрес неаккуратно сыграл на своей половине поля, и Бернарду практически забрал мяч себе, но всё обошлось для "Виллы". Владение осталось за защитником хозяев.

Альварес в атаке нарушает правила против Тилеманса. Совсем немного остановок в первом тайме, поэтому много компенсированных минут от Брукса ожидать не стоит.

Первая жёлтая карточка в нашем матче. Стоунс получает предупреждение у "Сити". Макгинн получил мяч в центральной части поля и попытался начать быструю атаку своей команды, но Стоунс нарушил против него правила.

ГОЛ забивают хозяева, но он отменён! Динь с левого фланга выполнил навес в центр штрафной, а Дуглас Соарес головой переправил мяч в левый угол. Перед кроссом Динь выпустил сферу за лицевую.

Бернарду с правого фланга выполнил отличный навес на дальнюю штангу, Конса до мяча не достал, а Фоден не обработал сферу, находясь в убойной позиции!

Очень незаметно пролетела у нас первая треть матча. Начало встречи вышло многообещающим, а вот сейчас команды стали действовать гораздо более спокойно.

Динь и Уокер столкнулись в борьбе на "втором этаже". Досталось футболисту "Астон Виллы". Спешит медицинская бригада, дабы привести в чувство одного из самых активных игроков первого тайма.

Льюис получил мяч перед штрафной соперника и отдал перспективный пас в центр.Получилось неточно, и сфера не дошла до Холанна, который пока практически незаметен.

Макгинн со своей половины поля отдал разрезающий пас низом вперёд, Уоткинс рвался к мячу, но его опередил Диаш, который сыграл внимательно и откинул снаряд Эдерсону.

Макгинн смог перехватить мяч у Льюиса на половине поля "Сити", однако опасного момента у ворот Эдерсона не возникло. Упёрлись хозяева в оборону "Манчестера".

Совсем упал темп в нашем матче. Забрали сферу под свой контроль футболисты "Сити", однако их перепас происходит в центре поля. Активных действий от подопечных Гвардиолы мы не наблюдаем.

Тилеманс с правого фланга выполнил сильный кросс в центр штрафной "Сити", Диаш головой неудачно выбил мяч, однако игровой снаряд пришёл точно к Уокеру.

Дуглас Соарес с очень дальней дистанции решил пробить по воротам гостей. Получилось крайне неудачно, и игровой снаряд пролетел гораздо выше створа.

Стоунс получил мяч в правом краю штрафной, попытался исполнить "финт "Гатагова", но сделать это не удалось. Сфера ушла за лицевую. Без моментов пошла у нас игра.

МОМЕНТ! Хорошая атака получилась у "Виллы". Бэйли получил мяч в 23 метрах от ворот и с левой ноги нанёс плотный удар под перекладину. Эдерсон смог перевести сферу на угловой!

Динь с правого корнера выполнил кросс в центра вратарской соперника, но футболисты "Сити" спокойно справились. Ничего не принёс стандарт для подопечных Эмери.

Штрафной на чужой половине поля заработали футболисты "Виллы". Дуглас Соарес выполнил мягкий заброс в штрафную гостей, но защитники спокойно справились с угрозой.

Диего Карлос со своей половины поля выполнил сильный заброс на левый фланг, Уоткинс мяч получил, сместился в центр и нанёс удар по воротам. Стоунс принял выстрел на себя.

Бэйли получил мяч на правом фланге, раскачал Гвардиола и исполнил мягкий кросс на дальнюю штангу. Уокер головой выбил сферу от владений Эдерсона.

Динь перехватил мяч на чужой половине поля и сразу же полез в чужую штрафную. Уокер только с помощью нарушения остановил прорыв защитника "Виллы". Перспективный штрафной заработали хозяева.

Дуглас Соарес выполнил хороший кросс со штрафного, Конса в верховой борьбе опередил Эдерсона, но попасть в створ ворот не получилось. Игровой снаряд прошёл гораздо выше цели.

Альварес получил мяч в левом краю штрафной и сильно прострелил вдоль ворот, Торрес смог выбить на угловой. Прозвучал свисток Брукса, который зафиксировал положение вне игры у аргентинца.

Динь в очередной раз активен на левом фланге. Получил он мяч и выполнил навес к линии штрафной, Бэйли опередил защитники и смог пробить по воротам. Сфера прошла выше створа.

22' Заглянем в турнирную таблицу. Гости занимают 3-ю строчку, имея в своём активе 30 очков. "Вилла" расположилась на 4-м месте. Смогли подопечные Эмери набрать 29 баллов за 14 туров.

21' Уокер с правого фланга выполнил высокий навес в штрафную хозяев, сфера перелетела всех, и Фоден пытался пробить с дальнего угла вратарской, но попасть по мячу не получилось!

20' Уоткинс не успел к мячу и в центральном круге влетел в ноги Уокеру. Брукс провёл беседу с форвардом "Виллы", но наказывать его жёлтой карточкой не решился.

19' Несколько успокоилась игра в последние минуты. Очевидно, что хозяева делали ставку на быстрый забитый гол, но оборона "Сити" вместе с Эдерсоном сумели выстоять.

18' Хорошо из под прессинга вырвались футболисты "Манчестера". Стоунс получил мяч в центральном круге, и Макгинн откровенно ударил его по ногам. Очевидное нарушение зафиксировал Брукс.

17' Аканджи со своей половины поля выполнил сильный заброс вперёд. Альварес получил сферу за спинами защитников, но его остановил свисток арбитра. В офсайде находился аргентинец.

16' А теперь заброс вперёд последовал к штрафной "Астон Виллы". Холанн открывался под сильный пас партнёра, но его опередил Мартинес, вовремя выскочивший за пределы своей площадки.

15' Гвардиол запустил себе за спину Бэйли, однако опасного момента у ворот гостей не возникло. Аканджи здорово подстраховал партнёра и смог забрать снаряд в свои ноги.

14' Хороший заброс к штрафной "Сити" прошёл. Уоткинс рвался к мячу, но его смог опередить Аканджи. По-прежнему без центра поля играют команды. Атакой на атаку отвечают соперники.

13' Великолепный футбол демонстрируют команды в стартовые минуты. Очень активный футбол мы наблюдаем. Думаю, что станем мы свидетелями результативного футбола.

12' МОМЕНТИЩЕ! Отвечают гости! Холанн слева ворвался в штрафную и пробил в дальний угол - голкипер спас. Сфера отскочила в правый край, откуда Бернарду выполнил заброс к дальней штанге. Норвежец головой пробивал в упор, но Мартинес снова свою команду спас!

11' Бернарду с правого фланга выполнил заброс к штрафной соперника, Холанн попытался вступить в борьбу, но его опередил Диего Карлос, головой выбивший сферу на фланг.

10' Гвардиол с левого края попытался выдать разрезающий пас вперёд верхом, но Конса великолепно прочитал эту ситуацию и смог совершить важный перехват. Успокоили игру гости.

9' Очень здорово начали эту встречу хозяева. Сразу несколько моментов они смогли создать в стартовые минуты, но Эдерсон в воротах "Сити" пока действует просто фантастически.

8' ЭДЕРСОН! Вновь опасно у ворот "Сити"! Макгинн отличный пас выдал в штрафную гостей, Торрес зряче пробил в левый верхний угол, но Эдерсон в шикарном прыжке свою команду выручил!

7' ОПАСНО! Макгинн со своей половины поля выдал шикарный пас вперёд верхом, Бэйли убежал практически один на один с голкипером и с 12 метров пробил по воротам. Эдерсон смог выручить!

6' Пытаются гости несколько успокоить игру. Забрали они сферу под свой контроль, но особого продвижения вперёд мы не наблюдаем. Тяжело "горожанам" строить свои атаки без Родри.

5' МОМЕНТ! Очень активно начинают эту встречу футболисты "Астон Виллы". Макгинн из центра отдал пас в левую часть штрафной, Динь с левой ноги нанёс удар по воротам, но попал в сетку с внешней стороны!

4' Динь прорвался по левому флангу и от лицевой смог навесить в штрафную соперника. На ближнем углу вратарской уверенно сыграл Диаш и головой выбил сферу ближе к центру поля.

3' В отличной форме находятся оба коллектива. Бирмингемский коллектив провёл шесть домашних матчей в этом сезоне и во всех одержал победы. Непросто сегодня будет подопечным Гвардиолы.

2' Хозяева вышли на эту встречу в привычных домашних цветах, "горожане" играют в белых футболках и бордовых трусах. Ворота Эдерсона в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.