Тур: 15. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Брукс Джон
0:0
Перерыв
Ход матча
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
225 Количество передач 244
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Динь
Люка
31
Бэйли
Леон
11
Уоткинс
Олли
82
Льюис
Рико
47
Фоден
Фил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Нападающий
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
24 Дуран ДжонНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Льюис РикоПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гомес СерхиоПолузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
-
52 Бобб ОскарНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Астон Вилла
Манчестер Сити
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
87.5%
5 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
100%
0 побед 0 ничьих 21 победа
Первый тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 16 побед
Второй тайм
4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 16 побед
29 матчей
13.8%
13.8%
72.4%
4 победы 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
10.3%
34.5%
55.2%
3 победы 10 ничьих 16 побед
Второй тайм
17.2%
27.6%
55.2%
5 побед 8 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1
0.79
Среднее время на гол
90
114
Всего голов
45
27
Голов в среднем за матч
3.21
1.8
Среднее время на гол
28
50
Всего голов
60
38
Голов в среднем за матч
2.07
1.31
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
43
68
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|8
|0.53
|Соарес Дуглас
|5 (3)
|0.33
|Бэйли Леон
|4
|0.27
|Диаби Мусса
|3
|0.2
|Макгинн Джон
|3
|0.2
|Кэш Мэтти
|2
|0.13
|Дуран Джон
|2
|0.13
|Торрес Пау II
|2
|0.13
|Рамси Джакоб
|1
|0.07
|Динь Люка
|0
|0
|Тилеманс Юри
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|14 (3)
|0.93
|Альварес Хулиан
|4
|0.27
|Фоден Фил
|4
|0.27
|Силва Бернарду
|3
|0.2
|Родри Эрнандес
|3
|0.2
|Доку Жереми
|2
|0.13
|Аке Натан
|2
|0.13
|Аканджи Мануэль
|2
|0.13
|Грилиш Джек
|1
|0.07
|Уокер Кайл
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Бобб Оскар
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Бубакар I
|5
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Кэш Мэтти
|4
|0
|Соарес Дуглас
|4
|0
|Макгинн Джон
|3
|0
|Дзаньоло Николо
|3
|0
|Дуран Джон
|3
|0
|Мартинес Эмилиано
|2
|0
|Уоткинс Олли
|2
|0
|Конса Эзри
|2
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|5
|1
|Грилиш Джек
|4
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|1
|Силва Бернарду
|3
|0
|Ковачич Матео
|2
|0
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|Доку Жереми
|2
|0
|Альварес Хулиан
|2
|0
|Гвардиол Йошко
|2
|0
|Хосеп Гвардиола
|2
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
0
6
Астон Вилла
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Манчестер Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
9
19
Астон Вилла
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Манчестер Сити
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
2
Упущенные победы
9
25
Голы по времени матча
Забито
21
17
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
5%
2
12%
1-15
5
24%
2
12%
16-30
1
5%
2
12%
31-45
3
14%
4
24%
46-60
4
19%
2
12%
61-75
7
33%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
11
19
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
2
18%
3
16%
1-15
3
27%
3
16%
16-30
1
9%
6
32%
31-45
1
9%
1
5%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
1
9%
4
21%
76-90
Пропущено
14
8
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
4
29%
2
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
6
43%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
14%
2
25%
76-90
Забито
32
36
13 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 11
1 Не забивали 1
3
9%
5
14%
1-15
8
25%
5
14%
16-30
2
6%
8
22%
31-45
4
13%
5
14%
46-60
7
22%
4
11%
61-75
8
25%
9
25%
76-90
Пропущено
21
16
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
4
19%
2
13%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
9
43%
0
0%
46-60
2
10%
5
31%
61-75
2
10%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1
Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4
Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити - Севилья 1:1
Результаты матчей
Астон Вилла
Манчестер Сити
Точный счет
3:1
3 раза 50%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
4
2 раза 33%
6
1 раз 17%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
3
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
3:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
6
1 раз 7%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
25
15
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
35
52
17
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
131
95
104
77
77
311
311
113
212
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 14
|36
|2.
|1:0 Заявка
|15
|10
|4
|1
|33 - 14
|34
|3.
|0:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|36 - 16
|31
|4.
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|33 - 20
|30
|5.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 20
|27
|6.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|32 - 14
|26
|7.
|1:1 Заявка
|15
|8
|1
|6
|17 - 18
|25
|8.
|2:1 Заявка
|15
|7
|4
|4
|32 - 27
|25
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 24
|21
|10.
|1:1 Заявка
|15
|5
|5
|5
|26 - 23
|20
|11.
|1:2 Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 21
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 25
|18
|13.
|4:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|20 - 26
|18
|14.
|0:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 20
|16
|15.
|1:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 30
|16
|16.
|0:4 Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 26
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 30
|9
|18.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 20
|7
|19.
|Заявка
|15
|2
|1
|12
|15 - 33
|7
|20.
|0:1 Заявка
|15
|1
|2
|12
|11 - 40
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|7
|7
|0
|0
|21 - 5
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|19 - 4
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|20 - 8
|20
|4.
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|23 - 5
|19
|5.
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|6.
|2:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|7.
|1:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 11
|13
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|9.
|4:0 Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 9
|12
|10.
|1:2 Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 12
|11
|13.
|0:4 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|14.
|1:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 13
|9
|15.
|1:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|16.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 9
|4
|19.
|0:1 Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 20
|4
|20.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|10 - 20
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|3.
|0:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|4.
|1:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|5.
|1:1 Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 7
|12
|6.
|1:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|7.
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|8.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 15
|11
|9.
|2:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 16
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|11.
|1:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 9
|7
|12.
|1:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 18
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|14.
|4:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 13
|4
|17.
|0:4 Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|3
|20.
|0:1 Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 20
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|14 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (6)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|9 (2)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|8 (6)
|Вулверхэмптон
|Хи-Чан Хван
|8 (2)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 7
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Челси
|Джексон Николас
|7
|Эвертон
|Янг Эшли
|1 5
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астон Вилла 0:0 Манчестер Сити
Исход игры
Астон Вилла
2.8% (4)
Ничья
13.1% (19)
Манчестер Сити
84.1% (122)
Тотал 2.5
Больше
84.75% (100)
Меньше
15.25% (18)
Обе команды забьют
Да
88.98% (105)
Нет
11.02% (13)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
40% (58)
1:3 Манчестер Сити
12.4% (18)
2:2 Ничья
7.6% (11)
0:2 Манчестер Сити
6.9% (10)
1:1 Ничья
4.1% (6)
2:3 Манчестер Сити
2.8% (4)
2:1 Астон Вилла
1.4% (2)
1:4 Манчестер Сити
1.4% (2)
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