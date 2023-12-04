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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Астон Вилла
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 46
Астон Вилла 4.3% (2)
X 8.7% (4)
Манчестер Сити 87% (40)
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Астон Вилла
Манчестер Сити

История личных встреч

Астон Вилла
Манчестер Сити

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
87.5%
5 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

100%
0 побед 0 ничьих 21 победа

Первый тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Второй тайм

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 16 побед

29 матчей

13.8%
13.8%
72.4%
4 победы 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

10.3%
34.5%
55.2%
3 победы 10 ничьих 16 побед

Второй тайм

17.2%
27.6%
55.2%
5 побед 8 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
КЛ
1:2
ПЛ
1:6
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
К
0:4
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
КЛ
2:4
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
К
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1
0.79

Среднее время на гол

90
114

Всего голов

45
27

Голов в среднем за матч

3.21
1.8

Среднее время на гол

28
50

Всего голов

60
38

Голов в среднем за матч

2.07
1.31

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

43
68

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 8 0.57
Соарес Дуглас 5 (3) 0.36
Бэйли Леон 4 0.29
Диаби Мусса 3 0.21
Макгинн Джон 3 0.21
Кэш Мэтти 2 0.14
Дуран Джон 2 0.14
Торрес Пау II 2 0.14
Рамси Джакоб 1 0.07
Динь Люка 0 0
Тилеманс Юри 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 14 (3) 1
Альварес Хулиан 4 0.29
Фоден Фил 4 0.29
Силва Бернарду 3 0.21
Родри Эрнандес 3 0.21
Доку Жереми 2 0.14
Аке Натан 2 0.14
Аканджи Мануэль 2 0.14
Грилиш Джек 1 0.07
Уокер Кайл 0 0
Гомес Серхио 0 0
Луис Матеус II 0 0
Бобб Оскар 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Бубакар I 5 0
Динь Люка 4 0
Кэш Мэтти 4 0
Соарес Дуглас 4 0
Макгинн Джон 3 0
Дзаньоло Николо 3 0
Дуран Джон 3 0
Мартинес Эмилиано 2 0
Уоткинс Олли 2 0
Конса Эзри 2 0
Бэйли Леон 1 0
Арчер Камерон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 5 1
Грилиш Джек 4 0
Аканджи Мануэль 2 1
Силва Бернарду 3 0
Ковачич Матео 2 0
Эдерсон Мораес 2 0
Доку Жереми 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Хосеп Гвардиола 2 0
Уокер Кайл 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

0
6
Астон Вилла
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Манчестер Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

9
19
Астон Вилла
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Манчестер Сити
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
2

Упущенные победы

9
25

Голы по времени матча

Забито

21
17
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
5%
2
12%
1-15
5
24%
2
12%
16-30
1
5%
2
12%
31-45
3
14%
4
24%
46-60
4
19%
2
12%
61-75
7
33%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

11
19
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
2
18%
3
16%
1-15
3
27%
3
16%
16-30
1
9%
6
32%
31-45
1
9%
1
5%
46-60
3
27%
2
11%
61-75
1
9%
4
21%
76-90

Пропущено

14
8
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
4
29%
2
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
6
43%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
14%
2
25%
76-90

Забито

32
36
13 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 11
1 Не забивали 1
3
9%
5
14%
1-15
8
25%
5
14%
16-30
2
6%
8
22%
31-45
4
13%
5
14%
46-60
7
22%
4
11%
61-75
8
25%
9
25%
76-90

Пропущено

21
16
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
4
19%
2
13%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
9
43%
0
0%
46-60
2
10%
5
31%
61-75
2
10%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1
Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Тоттенхэм 3:3 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4
Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити - Севилья 1:1

Результаты матчей

Астон Вилла
Манчестер Сити

Точный счет

3:1
3 раза 50%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
4
2 раза 33%
6
1 раз 17%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
3
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

3:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
6
1 раз 7%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
3.5
Больше Меньше
2
5
1
5
4.5
2
5
1
5
5.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
5
2
1
7
2.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
1
9
5
1.5
10
4
7
7
2.5
7
7
3
11
3.5
3
11
1
13
4.5
2
12
1
13
5.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 10 3 1 29 - 11 33
2.
Ливерпуль
 Заявка 14 9 4 1 32 - 14 31
3.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 3 2 36 - 16 30
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 9 2 3 33 - 20 29
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 8 3 3 28 - 20 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 2 4 32 - 14 26
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 0 6 16 - 17 24
8.
Брайтон
 Заявка 14 6 4 4 30 - 26 22
9.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 3 5 24 - 24 21
10.
Челси
 Заявка 14 5 4 5 25 - 22 19
11.
Брентфорд
 Заявка 14 5 4 5 22 - 19 19
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 14 - 19 16
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 4 3 7 19 - 25 15
14.
Фулхэм
 Заявка 14 4 3 7 16 - 26 15
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 3 4 7 16 - 22 13
16.
Борнмут
 Заявка 14 3 4 7 16 - 30 13
17.
Лутон Таун
 Заявка 14 2 3 9 13 - 26 9
18.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 15 - 20 7
19.
Бёрнли
 Заявка 14 2 1 11 15 - 32 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 2 11 11 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 7 0 0 21 - 5 21
2.
Ньюкасл
 Заявка 8 7 0 1 19 - 4 21
3.
Арсенал
 Заявка 8 6 2 0 20 - 8 20
4.
Астон Вилла
 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
5.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
6.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9.
Брентфорд
 Заявка 8 3 3 2 15 - 12 12
10.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
11.
Фулхэм
 Заявка 6 3 0 3 7 - 9 9
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 3 2 10 - 9 9
13.
Челси
 Заявка 8 2 3 3 13 - 13 9
14.
Борнмут
 Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
16.
Лутон Таун
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
18.
Эвертон
 Заявка 7 1 1 5 5 - 9 4
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 1 1 5 7 - 19 4
20.
Бёрнли
 Заявка 8 1 0 7 10 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
2.
Арсенал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 3 13
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 1 2 16 - 9 13
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 7 12
5.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
6.
Астон Вилла
 Заявка 8 3 2 3 10 - 15 11
7.
Челси
 Заявка 6 3 1 2 12 - 9 10
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 15 - 16 10
9.
Вест Хэм
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
10.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
11.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 1 5 10 - 13 7
13.
Фулхэм
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
14.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
15.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
16.
Борнмут
 Заявка 6 1 1 4 8 - 18 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
19.
Эвертон
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 3
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 7 0 1 6 4 - 20 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 14 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 9 (2)
Астон Вилла Уоткинс Олли 8 (6)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 6
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Челси Джексон Николас 7
Эвертон Янг Эшли 1 5
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 декабря 2023, осталось 2 дня 14 часов 11 минут.

    Главный судья: Брукс Джон

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 34 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 46
    Астон Вилла 4.3% (2)
    X 8.7% (4)
    Манчестер Сити 87% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Манчестер Сити
    4.50
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    4.50
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    1.77
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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Манчестер Сити

    Исход игры
    Астон Вилла
    4.3% (2)
    Ничья
    8.7% (4)
    Манчестер Сити
    87% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.07% (34)
    Меньше
    20.93% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    86.05% (37)
    Нет
    13.95% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    39.1% (18)
    1:3 Манчестер Сити
    19.6% (9)
    0:2 Манчестер Сити
    13% (6)
    1:1 Ничья
    6.5% (3)
    2:3 Манчестер Сити
    4.3% (2)
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