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  4. МЛС 2023
Стадион: .
Сиэтл Саундерс
1:0
Второй тайм: 80'
Даллас
0'
35' Желтая карточка
Обриан Хадер
1:0
36' Гол
Руснак Альберт
71' Желтая карточка
Твумаси Эма

Ход матча

35'
 
Обриан Хадер
36'
Руснак Альберт
(Joao Paulo I)
1:0
59'
 
Анса Юджин
Камунго Бернард
69'
 
Сили Данте
Обриан Хадер
69'
 
Хименес Хесус
Фрейзер Лиам
70'
Лодейро Николас
Leo Chu
 
71'
 
Твумаси Эма
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Сиэтл Саундерс
Ничья
Даллас
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
5
Толо
Нуху
6
Joao
Paulo
I
84
Атенсио
Джошуа
7
Ролдан
Кристиан
11
Руснак
Альберт
23
Leo
Chu
13
Моррис
Джордан
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
29
Джункуа
Сэм
18
Фрейзер
Лиам
14
Ильяраменди
Асьер
77
Камунго
Бернард
19
Помикал
Пакстон
7
Арриола
Пол
8
Обриан
Хадер
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Даллас
4-2-3-1

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Даллас

24 матча

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.8%
33.3%
20.9%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
37.5%
17 побед 9 ничьих 0 побед

18 матчей

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 8 побед

42 матча

45.2%
28.6%
26.2%
19 побед 12 ничьих 11 побед

Первый тайм

26.2%
42.9%
30.9%
11 побед 18 ничьих 13 побед

Второй тайм

40.5%
40.5%
19%
17 побед 17 ничьих 8 побед

История матчей

М
3:1
М
2:0
М
1:1
М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
0:1
М
1:1
М
1:0
М
4:3
М
0:0
М
2:1
М
2:1
М
3:0
М
4:0
М
0:0
М
2:1
М
3:0
М
2:1
М
5:0
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
3:0
М
0:0
М
0:0
М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
2:3
М
2:0
М
3:0
М
4:2
М
3:1
М
1:1
М
0:2
М
0:1
М
0:1
М
1:1
М
2:2
М
2:1
М
1:1

Голы

Всего голов

44
19

Голов в среднем за матч

2.1
0.9

Среднее время на гол

42
99

Всего голов

31
14

Голов в среднем за матч

1.48
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

75
33

Голов в среднем за матч

1.79
0.79

Тотал матчей

2.5
38
Больше 90%
Меньше 10%
4
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
21
Больше 50%
Меньше 50%
21
9
Больше 21%
Меньше 79%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

50
114

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 13 0.35
Руснак Альберт 7 (1) 0.19
Leo Chu 5 0.14
Руидиас Рауль 5 0.14
Ролдан Кристиан 3 0.08
Эбер Араужо 2 0.05
Гомес Еймар 2 0.05
Лодейро Николас 1 (1) 0.03
Рольдан Александер 1 0.03
Монтеро Фреди 1 0.03
Атенсио Джошуа 1 0.03
Paul Rothrock 1 0.03
Joao Paulo I 0 0
Jackson Ragen 0 0
Толо Нуху 0 0
Reed Baker-Whiting 0 0
Варгас Обед 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 13 (2) 0.35
Обриан Хадер 7 0.19
Камунго Бернард 6 0.16
Веласко Алан 4 0.11
Арриола Пол 3 0.08
Берджесс Нкоси 3 0.08
Джункуа Сэм 2 0.05
Фарфан Марко 1 0.03
Факундо-Томас Киньон 1 0.03
Ибеага Себастьен 1 0.03
Мартинес Хосе VI 1 0.03
Анса Юджин 1 0.03
Твумаси Эма 1 0.03
Нтсабеленг Тсики 0 0
Льетгет Себастьян 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Хименес Хесус 0 0
Жезус Джовейн 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jackson Ragen 9 0
Joao Paulo I 7 1
Leo Chu 6 1
Гомес Еймар 7 0
Толо Нуху 7 0
Лодейро Николас 6 0
Руснак Альберт 5 0
Рольдан Александер 5 0
Атенсио Джошуа 4 0
Cody Baker 3 0
Ролдан Кристиан 2 0
Руидиас Рауль 1 0
Abdoulaye Cissoko 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обриан Хадер 8 0
Серрильо Эдвин 7 0
Помикал Пакстон 6 0
Веласко Алан 6 0
Ильяраменди Асьер 5 0
Арриола Пол 5 0
Фарфан Марко 5 0
Берджесс Нкоси 5 0
Жезус Джовейн 5 0
Твумаси Эма 3 1
Факундо-Томас Киньон 4 0
Ибеага Себастьен 4 0
Феррейра Хесус 3 0
Нтсабеленг Тсики 3 0
Пас Мартен 1 1
Льетгет Себастьян 2 0
Мартинес Хосе VI 1 0
Хименес Хесус 1 0
Мулато Хосе 1 0
Норрис Нолан 1 0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Даллас
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
72% (13)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
11
Сиэтл Саундерс
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Даллас
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

21
26
Сиэтл Саундерс
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (12)
44% (16)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
39% (14)
22% (8)
Даллас
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
11% (4)
61% (22)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
50% (18)
33% (12)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

25
37

Голы по времени матча

Забито

19
20
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
25 Не забивали 23
2
11%
3
15%
1-15
3
16%
3
15%
16-30
3
16%
5
25%
31-45
2
11%
1
5%
46-60
5
26%
3
15%
61-75
4
21%
5
25%
76-90

Пропущено

13
21
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
2
15%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
4
31%
7
33%
31-45
3
23%
4
19%
46-60
3
23%
3
14%
61-75
1
8%
3
14%
76-90

Забито

24
28
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
23 Не забивали 20
1
4%
5
18%
1-15
4
17%
3
11%
16-30
3
13%
4
14%
31-45
9
38%
6
21%
46-60
2
8%
3
11%
61-75
5
21%
7
25%
76-90

Пропущено

23
15
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
4
17%
2
13%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
1
4%
4
27%
46-60
6
26%
2
13%
61-75
6
26%
3
20%
76-90

Забито

43
48
16 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 17
12 Не забивали 7
3
7%
8
17%
1-15
7
16%
6
13%
16-30
6
14%
9
19%
31-45
11
26%
7
15%
46-60
7
16%
6
13%
61-75
9
21%
12
25%
76-90

Пропущено

36
36
16 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 26
6
17%
3
8%
1-15
4
11%
5
14%
16-30
6
17%
9
25%
31-45
4
11%
8
22%
46-60
9
25%
5
14%
61-75
7
19%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Монтеррей - Сиэтл Саундерс 4:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0
Даллас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1
Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Даллас - Остин 1:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Даллас - Мазатлан 2:1 Даллас - Некакса 3:0 Даллас - Шарлотт 2:3 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
Даллас

Точный счет

0:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
6 раз 33%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
11 раз 61%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
10 раз 28%
2:1
7 раз 19%
0:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 33%
1
11 раз 31%
2
8 раз 22%
3
3 раза 8%
4
2 раза 6%
1
19 раз 53%
0
7 раз 19%
2
6 раз 17%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сиэтл Саундерс
Даллас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
16
2
6
12
1.5
8
10
2
16
2.5
2
16
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
13
5
7
11
1.5
2
16
3
15
2.5
2
16
1
17
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
12
0.5
Больше Меньше
29
7
13
23
1.5
10
26
5
31
2.5
4
32
2
34
3.5
1
35

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 23 (6)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (7)
Цинциннати Акоста Лусиано 18 (12)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 18 (2)
Ванкувер Уайткэпс Уайт Брайан 16 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 13
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 12
Сент-Луис Сити Паркер Тим 12
Филадельфия Юнион Мартинес Хосе Андрес 12
Реал Солт-Лейк Вера Брайан 12
Весь список
  • Второй тайм
  • 71'
    Эма Твумаси получил желтую карточку от судьи
  • 70'
    Лео Чу уходит с поля. Лодейро Николас выходит вместо него
  • 69'
    Фрейзер Лиам уходит с поля. Хименес Хесус выходит вместо него
  • 69'
    Обриан Хадер уходит с поля. Данте Сили выходит вместо него
  • 59'
    Bernard Kamungo уходит с поля. Анса Юджин выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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Сиэтл Саундерс
Ничья
Даллас
1.57
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8.00
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6.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Сиэтл Саундерс
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