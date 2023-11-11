Стадион: Lumen Field.
1:0
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаОбриан Хадер
1:0
36' ГолРуснак Альберт
71' Желтая карточкаТвумаси Эма
85' Желтая карточкаАрриола Пол
90'+6
Ход матча
35'
36'
1:0
71'
85'
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
23
Leo
Chu
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
29
Джункуа
Сэм
18
Фрейзер
Лиам
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Роу КелинЗащитник
-
73 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Эбер АраужоНападающий
- Нападающий
-
33 Cody Baker
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
18 Фрейзер ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Корча АметЗащитник
- Полузащитник
-
11 Сили ДантеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Анса ЮджинНападающий
-
Главный тренер: Эстевес Нико
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Даллас
24 матча
79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.8%
33.3%
20.9%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.8%
37.5%
17 побед 9 ничьих 0 побед
18 матчей
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 8 побед
42 матча
45.2%
28.6%
26.2%
19 побед 12 ничьих 11 побед
Первый тайм
26.2%
42.9%
30.9%
11 побед 18 ничьих 13 побед
Второй тайм
40.5%
40.5%
19%
17 побед 17 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
44
19
Голов в среднем за матч
2.1
0.9
Среднее время на гол
42
99
Всего голов
31
14
Голов в среднем за матч
1.48
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
75
33
Голов в среднем за матч
1.79
0.79
Тотал матчей
2.5
38
Больше 90%
Меньше 10%
4
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
21
Больше 50%
Меньше 50%
21
9
Больше 21%
Меньше 79%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
50
114
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|13
|0.35
|Руснак Альберт
|7 (1)
|0.19
|Leo Chu
|5
|0.14
|Руидиас Рауль
|5
|0.14
|Ролдан Кристиан
|3
|0.08
|Эбер Араужо
|2
|0.05
|Гомес Еймар
|2
|0.05
|Лодейро Николас
|1 (1)
|0.03
|Рольдан Александер
|1
|0.03
|Монтеро Фреди
|1
|0.03
|Атенсио Джошуа
|1
|0.03
|Paul Rothrock
|1
|0.03
|Joao Paulo I
|0
|0
|Jackson Ragen
|0
|0
|Толо Нуху
|0
|0
|Reed Baker-Whiting
|0
|0
|Варгас Обед
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|13 (2)
|0.35
|Обриан Хадер
|7
|0.19
|Камунго Бернард
|6
|0.16
|Веласко Алан
|4
|0.11
|Арриола Пол
|3
|0.08
|Берджесс Нкоси
|3
|0.08
|Джункуа Сэм
|2
|0.05
|Фарфан Марко
|1
|0.03
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0.03
|Ибеага Себастьен
|1
|0.03
|Мартинес Хосе VI
|1
|0.03
|Анса Юджин
|1
|0.03
|Твумаси Эма
|1
|0.03
|Нтсабеленг Тсики
|0
|0
|Льетгет Себастьян
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Хименес Хесус
|0
|0
|Жезус Джовейн
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jackson Ragen
|9
|0
|Joao Paulo I
|7
|1
|Leo Chu
|6
|1
|Гомес Еймар
|7
|0
|Толо Нуху
|7
|0
|Лодейро Николас
|6
|0
|Руснак Альберт
|5
|0
|Рольдан Александер
|5
|0
|Атенсио Джошуа
|4
|0
|Cody Baker
|3
|0
|Ролдан Кристиан
|2
|0
|Руидиас Рауль
|1
|0
|Abdoulaye Cissoko
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Обриан Хадер
|8
|0
|Серрильо Эдвин
|7
|0
|Арриола Пол
|6
|0
|Помикал Пакстон
|6
|0
|Веласко Алан
|6
|0
|Твумаси Эма
|4
|1
|Ильяраменди Асьер
|5
|0
|Фарфан Марко
|5
|0
|Берджесс Нкоси
|5
|0
|Жезус Джовейн
|5
|0
|Факундо-Томас Киньон
|4
|0
|Ибеага Себастьен
|4
|0
|Феррейра Хесус
|3
|0
|Нтсабеленг Тсики
|3
|0
|Пас Мартен
|1
|1
|Льетгет Себастьян
|2
|0
|Мартинес Хосе VI
|1
|0
|Хименес Хесус
|1
|0
|Мулато Хосе
|1
|0
|Норрис Нолан
|1
|0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Даллас
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
72% (13)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
11
Сиэтл Саундерс
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Даллас
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
63% (12)
26% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
21
26
Сиэтл Саундерс
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (13)
43% (16)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
41% (15)
22% (8)
Даллас
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
11% (4)
59% (22)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (6)
51% (19)
32% (12)
Сухие победы
12
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
25
37
Голы по времени матча
Забито
20
20
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
25 Не забивали 24
2
10%
3
15%
1-15
3
15%
3
15%
16-30
4
20%
5
25%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
5
25%
3
15%
61-75
4
20%
5
25%
76-90
Пропущено
13
22
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 13
2
15%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
4
31%
8
36%
31-45
3
23%
4
18%
46-60
3
23%
3
14%
61-75
1
8%
3
14%
76-90
Забито
24
28
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
24 Не забивали 21
1
4%
5
18%
1-15
4
17%
3
11%
16-30
3
13%
4
14%
31-45
9
38%
6
21%
46-60
2
8%
3
11%
61-75
5
21%
7
25%
76-90
Пропущено
23
15
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
4
17%
2
13%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
1
4%
4
27%
46-60
6
26%
2
13%
61-75
6
26%
3
20%
76-90
Забито
44
48
17 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 17
12 Не забивали 8
3
7%
8
17%
1-15
7
16%
6
13%
16-30
7
16%
9
19%
31-45
11
25%
7
15%
46-60
7
16%
6
13%
61-75
9
20%
12
25%
76-90
Пропущено
36
37
16 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 27
6
17%
3
8%
1-15
4
11%
5
14%
16-30
6
17%
10
27%
31-45
4
11%
8
22%
46-60
9
25%
5
14%
61-75
7
19%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Сент-Луис Сити - Сиэтл Саундерс 0:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:0
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Нэшвилл - Сиэтл Саундерс 0:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Атланта Юнайтед 0:2 Монтеррей - Сиэтл Саундерс 4:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0
Даллас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4 Даллас - Колорадо Рэпидс 1:1
Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Хьюстон Динамо - Даллас 0:0 Филадельфия Юнион - Даллас 1:1 Даллас - Коламбус Крю 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 1:3 Даллас - Сиэтл Саундерс 1:1 Даллас - Атланта Юнайтед 2:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Даллас - Остин 1:0 Даллас - Интер Майами 4:4 Даллас - Мазатлан 2:1 Даллас - Некакса 3:0 Даллас - Шарлотт 2:3 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Ди Си Юнайтед 0:1
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
Даллас
Точный счет
0:0
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
6 раз 33%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
11 раз 58%
0
6 раз 32%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Точный счет
0:0
6 раз 16%
1:0
6 раз 16%
1:2
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
10 раз 27%
2:1
7 раз 19%
0:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 32%
1
12 раз 32%
2
8 раз 22%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
1
19 раз 51%
0
8 раз 22%
2
6 раз 16%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сиэтл Саундерс
Даллас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
162
613
810
217
216
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
136
711
217
315
217
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2512
Больше Меньше
298
1324
1027
532
433
235
136
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|23 (6)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (7)
|Цинциннати
|Акоста Лусиано
|18 (12)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|18 (2)
|Ванкувер Уайткэпс
|Уайт Брайан
|16 (4)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 13
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|12
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|12
|Филадельфия Юнион
|Мартинес Хосе Андрес
|12
|Реал Солт-Лейк
|Вера Брайан
|12