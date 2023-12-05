Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Tom Kretzschmar взял и забрал мяч на выходе

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Tom Kretzschmar взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Санкт-Паули имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Хомбург совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Хомбург совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Бурхерт Саша взял и забрал мяч на выходе

45' Мендлер Маркус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Max Dombrowka выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Хомбург совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Рицка Ларс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

41' Хартель Марсель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Матч возобновится спорным мячом

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Хомбург совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Tim Steinmetz выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Philipp Treu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Ирвайн Джексон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Санкт-Паули идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Tom Kretzschmar из команды Хомбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

33' Удар от ворот произведет Хомбург

31' Валь Хауке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Max Dombrowka выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Хартель Марсель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Бурхерт Саша плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

28' Г О О О О Л - Мендлер Маркус первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

27' Смит Эрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

27' Удар от ворот произведет Хомбург

24' Г О О О О Л - Валь Хауке забивает с правой ноги!

23' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Хартель Марсель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Хомбург совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Хомбург

15' Удар от ворот произведет Хомбург

14' Смит Эрик решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

13' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Хартель Марсель нанес удар головой, но Tom Kretzschmar спокойно отбил мяч.

13' Ирвайн Джексон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

11' Maximilian Jansen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Аменийдо Этьенн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Tom Kretzschmar из команды Хомбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Philipp Hoffmann выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Philipp Hoffmann выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Хомбург совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Хартель Марсель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Хомбург совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Санкт-Паули начинает с центра поля