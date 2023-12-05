Стадион: Вальдштадион Хомбург. Зрители: 12232 Главный судья: Петерсен Мартин
1:4
Конец матча
0'
0:1
24' ГолВаль Хауке
27' Желтая карточкаСмит Эрик
1:1
28' ГолМендлер Маркус
42' Желтая карточкаРицка Ларс
1:2
64' ГолElias Saad
1:3
69' ГолХартель Марсель
1:4
73' ГолЭггештайн Йоханнес
86' Желтая карточкаАйзеле Фабиан
88' Желтая карточкаElias Saad
90'+1
Ход матча
24'
0:1
27'
28'
1:1
42'
64'
1:2
69'
1:3
73'
86'
88'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
0 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 5
-
1 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
281 Количество передач 676
-
24 Владение мячом, % 76
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кретшмар
Том
30
Бурхерт
Саша
23
Philipp
Treu
21
Рицка
Ларс
- Основной состав
-
12 Кретшмар ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
10 Lukas Quirin
-
-
19 David Hummel
-
-
Главный тренер: Danny Schwarz
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Philipp TreuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Синани ДанелНападающий
-
-
26 Elias Saad
-
-
Главный тренер: Fabian Hurzeler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Хомбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендлер Маркус
|2
|0.67
|Phil Harres
|2
|0.67
|Айзеле Фабиан
|1
|0.33
|Michael Heilig
|1
|0.33
|Вайраух Патрик
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|3 (2)
|1
|Elias Saad
|2
|0.67
|Эггештайн Йоханнес
|2
|0.67
|Смит Эрик
|1
|0.33
|Валь Хауке
|1
|0.33
|Oladapo Afolayan
|1
|0.33
Карточки
Хомбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maximilian Jansen
|1
|0
|Айзеле Фабиан
|1
|0
|David Hummel
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|1
|0
|Салиакас Манолис
|1
|0
|Смит Эрик
|1
|0
|Fabian Huerzeler
|1
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Elias Saad
|1
|0
Результаты матчей
Хомбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Санкт-Паули
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
0
Хомбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Санкт-Паули
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Хомбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Санкт-Паули
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
5
63%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
5
50%
61-75
2
33%
1
10%
76-90
0
0%
1
10%
91-120
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хомбург
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Хоффенхайм-2 - Хомбург 1:1 Хомбург - Айнтрахт Франктфурт (дубль) 2:0 Ален - Хомбург 1:6 Штуттгартер Киккерс - Хомбург 2:2
Хомбург - Штайнбах 3:0 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 Майнц-2 - Хомбург 2:4 Хомбург - Гессен Кассель 2:1 Кобленц - Хомбург 1:1 Хомбург - Киккерс Оффенбах 2:1 Балинген - Хомбург 0:3 Фрайберг - Хомбург 2:1 Хомбург - Астория Вальдорф 5:0 Штутгарт (любители) - Хомбург 1:8 Хомбург - Франкфурт 1:1 Балингер - Хомбург 0:1 Хомбург - Шотт Майнц 2:2 Барокштадт - Хомбург 2:2 Айнтрахт Франктфурт (дубль) - Хомбург 5:0 Хомбург - Хоффенхайм-2 1:2
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0
Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0
Результаты матчей
Хомбург
Санкт-Паули
Точный счет
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:5
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Хомбург
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Падерборн
|Бильбия Филип
|4
|Фортуна
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|3 (2)
|Гамбург
|Джатта Бейкери
|3
|Байер Л
|Гложек Адам
|3
|РБ Лейпциг
|Поульсен Юссуф
|1 1
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 1
|Кёльн
|Мартель Эрик
|1 1
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2
|Фортуна
|Сиберт Джамиль
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хомбург 1:4 Санкт-Паули
Исход игры
Хомбург
11.6% (14)
Ничья
8.3% (10)
Санкт-Паули
80.2% (97)
Тотал 2.5
Больше
57.76% (67)
Меньше
42.24% (49)
Обе команды забьют
Да
62.93% (73)
Нет
37.07% (43)
Популярный счёт
1:2 Санкт-Паули
39.7% (48)
0:2 Санкт-Паули
14.9% (18)
0:1 Санкт-Паули
14% (17)
1:3 Санкт-Паули
8.3% (10)
1:1 Ничья
6.6% (8)
1:0 Хомбург
5% (6)
2:1 Хомбург
4.1% (5)
0:3 Санкт-Паули
1.7% (2)
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