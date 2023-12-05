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Стадион: . Зрители: 12232 Главный судья: Петерсен Мартин
Хомбург
1:4
Конец матча
Санкт-Паули
0'
0:1
24' Гол
Валь Хауке
27' Желтая карточка
Смит Эрик
1:1
28' Гол
Мендлер Маркус
42' Желтая карточка
Рицка Ларс
1:2
64' Гол
Elias Saad
1:3
69' Гол
Хартель Марсель
1:4
73' Гол
Эггештайн Йоханнес
86' Желтая карточка
Айзеле Фабиан
88' Желтая карточка
Elias Saad
90'+1

Ход матча

24'
0:1
Валь Хауке
(Смит Эрик)
27'
 
Смит Эрик
28'
Мендлер Маркус
1:1
42'
 
Рицка Ларс
46'
 
Elias Saad
Аменийдо Этьенн
46'
 
Салиакас Манолис
Рицка Ларс
58'
Angelos Stavridis
Мендлер Маркус
 
61'
 
Oladapo Afolayan
Меткалф Коннор
64'
1:2
Elias Saad
(Смит Эрик)
69'
1:3
Хартель Марсель
(Elias Saad)
73'
1:4
Эггештайн Йоханнес
(Хартель Марсель)
77'
Айзеле Фабиан
Maximilian Jansen
 
77'
Ivan Knezhevich II
Philipp Hoffmann
 
78'
Шмидт Доминик
Max Dombrowka
 
80'
 
Мауридес Жуниор
Эггештайн Йоханнес
83'
David Hummel
Phil Harres
 
85'
 
Бухальфа Карло
Ирвайн Джексон
86'
Айзеле Фабиан
 
88'
 
Elias Saad

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 0 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 281 Количество передач 676
  • 24 Владение мячом, % 76

Владение мячом

Прогнозы 121
Хомбург 11.6% (14)
X 8.3% (10)
Санкт-Паули 80.2% (97)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кретшмар
Том
2
Laurin
von
Piechowski
21
Benjamin
Kirchhoff
30
Michael
Heilig
26
Tim
Steinmetz
8
Max
Dombrowka
13
Philipp
Hoffmann
20
Maximilian
Jansen
22
Вайраух
Патрик
11
Мендлер
Маркус
9
Phil
Harres
30
Бурхерт
Саша
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
23
Philipp
Treu
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
21
Рицка
Ларс
24
Меткалф
Коннор
11
Эггештайн
Йоханнес
14
Аменийдо
Этьенн
Хомбург
5-4-1
Санкт-Паули
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Хомбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендлер Маркус 2 0.67
Phil Harres 2 0.67
Айзеле Фабиан 1 0.33
Michael Heilig 1 0.33
Вайраух Патрик 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 3 (2) 1
Elias Saad 2 0.67
Эггештайн Йоханнес 2 0.67
Смит Эрик 1 0.33
Валь Хауке 1 0.33
Oladapo Afolayan 1 0.33

Карточки

Хомбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximilian Jansen 1 0
Айзеле Фабиан 1 0
David Hummel 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 1 0
Салиакас Манолис 1 0
Смит Эрик 1 0
Fabian Huerzeler 1 0
Хартель Марсель 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Рицка Ларс 1 0
Elias Saad 1 0

Результаты матчей

Хомбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Санкт-Паули
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
0
Хомбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Санкт-Паули
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Хомбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Санкт-Паули
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
5
63%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
5
50%
61-75
2
33%
1
10%
76-90
0
0%
1
10%
91-120

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хомбург
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Хоффенхайм-2 - Хомбург 1:1 Хомбург - Айнтрахт Франктфурт (дубль) 2:0 Ален - Хомбург 1:6 Штуттгартер Киккерс - Хомбург 2:2
Хомбург - Штайнбах 3:0 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1 Майнц-2 - Хомбург 2:4 Хомбург - Гессен Кассель 2:1 Кобленц - Хомбург 1:1 Хомбург - Киккерс Оффенбах 2:1 Балинген - Хомбург 0:3 Фрайберг - Хомбург 2:1 Хомбург - Астория Вальдорф 5:0 Штутгарт (любители) - Хомбург 1:8 Хомбург - Франкфурт 1:1 Балингер - Хомбург 0:1 Хомбург - Шотт Майнц 2:2 Барокштадт - Хомбург 2:2 Айнтрахт Франктфурт (дубль) - Хомбург 5:0 Хомбург - Хоффенхайм-2 1:2
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0
Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 2:2 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Санкт-Паули - Нюрнберг 5:1 Герта - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0

Результаты матчей

Хомбург
Санкт-Паули

Точный счет

1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Хомбург
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
2
1
1/8 финала
1 Магдебург
2 Фортуна
2 Кайзерслаутерн
0 Нюрнберг
1 Хомбург
4 Санкт-Паули
Боруссия М
Вольфсбург
Саарбрюккен
Айнтрахт Фр
Байер Л
Падерборн
Герта
Гамбург
Штутгарт
Боруссия Д
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Падерборн Бильбия Филип 4
Фортуна Йоханнессон Исак-Бергманн 3 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 3 (2)
Гамбург Джатта Бейкери 3
Байер Л Гложек Адам 3
Весь список

Топ нарушителей
РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 1 1
Хоффенхайм Кабак Озан 1 1
Кёльн Мартель Эрик 1 1
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2
Фортуна Сиберт Джамиль 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 91'
    Санкт-Паули заслуженно побеждает в отличном матче
  • 91'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    Контроль мяча: Хомбург: 24%, Санкт-Паули: 76%.
  • 90'
    Хомбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 90'
    Laurin von Piechowski из команды Хомбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 90'
    Хартель Марсель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 90'
    Laurin von Piechowski ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Waldstadion Homburg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Хомбург 11.6% (14)
    X 8.3% (10)
    Санкт-Паули 80.2% (97)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хомбург 1:4 Санкт-Паули

    Исход игры
    Хомбург
    11.6% (14)
    Ничья
    8.3% (10)
    Санкт-Паули
    80.2% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.76% (67)
    Меньше
    42.24% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    62.93% (73)
    Нет
    37.07% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Санкт-Паули
    39.7% (48)
    0:2 Санкт-Паули
    14.9% (18)
    0:1 Санкт-Паули
    14% (17)
    1:3 Санкт-Паули
    8.3% (10)
    1:1 Ничья
    6.6% (8)
    1:0 Хомбург
    5% (6)
    2:1 Хомбург
    4.1% (5)
    0:3 Санкт-Паули
    1.7% (2)
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